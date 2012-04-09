아바신의 귀환 카드 이미지 갤러리에 오신 것을 환영합니다. 이곳에서 아바신의 귀환의 모든 카드를 보실 수 있습니다. 특정 카드를 찾으신다면 개더러 카드 검색을 사용하십시오.



비상하는 영광의 천사



환희의 천사



천사의 자비



천사의 벽



대천사



희망의 천사 아바신



추방의 일격



건축자의 축복



소집 명령



카타르들의 성전



대성당의 성역술사



일시 증발



사령관의 권위



저주파괴



송곳니 뽑기



죽음을 거역하다



독실한 목사



신성한 굴절



해방의 천사



천사에게의 탄원



먼늪지 탐험가



황금야 사령관



황금야 구원자



전쟁의 전령



신성한 재판관



믿음의 도약



심야의 결투사



미드배스트 보호자



달빛 심령



황야의 이단심문관



니어히스 순례자



복원의 천사



가보니의 기수들



정의로운 일격



여명의 치품천사



은빛 칼날의 성기사



유령 문지기



존재의 종점



트레이벤 용사



민중의 목소리



열성적인 공격





연금술사 견습생



재료 모으기



마법사의 근접전



안개의 선장



살인적인 냉기



예리한 눈의 항해사



황폐의 물결



공포의 파도



엘고드 방패병



순풍



속박심령



주의 분산



전기의 연금술사



심령 강탈



유령화



유령의 깜박임



유령의 손



그리프 선봉대



헤이븐굴 스캅



무한의 반사



심연 속으로



걸쇠 사냥꾼



외로운 망령



달의 신비주의자



대중의 관심



안개 갈가마귀



미스트할로우 그리핀



네팔리아 밀수꾼



한 수 앞서서



실체 격리



썩은 왕관의 악귀



누더기피부 드레이크



넘겨 짚기



무형의 감옥



신령의 유괴



엄격한 스승



장물



달의 현자 타미요



2인 정찰조



시간의 지배



추방의 명령



날개 제작자





뇌를 먹고 싶은 욕구



유혈의 교환



피의 예술가



유혈 감정사



쪼개진 뼈 가시



도살자 악귀



시체 장사꾼



무덤 괴물



사악한 흉내꾼



죽음의 바람



악마의 부활



악마 감독관



애쉬마우스의 악마군주



광기로의 타락



공포의 노예 상인



망자의 운전수



정수 채취



영원한 밤의 그림자



탁월한 피



악귀화



음침한 외과의



무덤 교환



그리즐브랜드



영혼 수확자



살인적인 은둔



인간의 나약함



쫓기는 악귀



살상의 파도



마알펠드 쌍둥이



골수 박쥐



마음의 고통



시체의 깨물기



오염된 시체



포식자의 술수



변절한 악마



탐조등 심령



영혼철창 마귀



배덕한 지옥거주민



잔혹함의 승리



언데드 사형집행자



불경한 계약





악화



굽은날개 용



휘날리는 깃발



군가



저주받은 자들의 불길



화형



위험한 내기



철거



이중 발동



팔켄라스가의 박멸자



열렬한 카타르



악령 패거리



불타는 형상



한웨이르 창병



헤이븐굴 흡혈귀



스트롬커크의 후예들



그리즐브랜드의 사냥개



케시그 불평꾼



크루인 타격병



번개 같은 망치전사



능숙한 번개놀림



미친 예언자



악의



악심령



불꽃 기둥



분노한 폴터가이스트



영혼의 재단련



폭동 주모자



파괴의 의식



끓어오르는 피



뜨거운 악령



솜버왈드 자경단원



석공



이엉장이의 반란



낙뢰



천둥 같은 분노



마귀의 피를 받은 티볼트



불화의 폭군



놀라운 속도



짜증나는 악령



자경단의 정의



열성적인 징집병





과잉 성장



자연의 축복



국경지대 레인저



나무그늘 통로



램홀트의 투사



분화구발굽 거대괴물



후손의 길



전장묘지 호위대



드루이드의 소환수



드루이드의 보관소



거미에게 먹히다



꽃핀 섶나무옹이



심령 덫사냥꾼



어둠과부 거미



이륙 불가



포효심령



협공



소굴 탐색



자연사



쐐기풀 돼지



나이트셰이드 행상



파괴개척자 웜



원초적 격동



가시의 비



사냥감의 복수



보호의 진언



하늘의 덫



솜버왈드 현자



수확의 영혼



끔찍한 존재



삼림지 관리인



야성의 승리



신뢰받는 완력술사



울벤왈드 추적자



게걸발톱



방랑하는 늑대



거친 반항



자연림 심령



울피르 응징자



울피르 은심장



주목나무 신령





순백 편대의 현자 브루나



황금야의 칼날 기셀라



왜가리의 주인 시가르다



천사의 무덤



천사의 무기



날 달린 팔보호대



요술쟁이의 옷장



윌로우 언덕의 교수대



유령 수호자



은달빛 창



나르스타드 싸움꾼



이계의 지도



아바신의 두루마리



그리즐브랜드의 두루마리



고문관의 삼지창



선봉대의 방패



영면의 그릇



연금술사의 도피처



영혼의 동굴



황폐한 등대



치품천사의 성역



퇴치사의 성채



들



들



들



섬



섬



섬



늪



늪



늪



산



산



산



숲



숲



숲



