아바신의 귀환 카드 이미지 갤러리에 오신 것을 환영합니다. 이곳에서 아바신의 귀환의 모든 카드를 보실 수 있습니다. 특정 카드를 찾으신다면 개더러 카드 검색을 사용하십시오.

White | Blue | Black | Red | Green | Other | ALL CARDS

ë¹„ìƒí•˜ëŠ” ì˜ê´‘ì˜ ì²œì‚¬
비상하는 영광의 천사
 
í™˜í¬ì˜ ì²œì‚¬
환희의 천사
 
ì²œì‚¬ì˜ ìžë¹„
천사의 자비
 
ì²œì‚¬ì˜ ë²½
천사의 벽
 
ëŒ€ì²œì‚¬
대천사
 
í¬ë§ì˜ ì²œì‚¬ ì•„ë°”ì‹ 
희망의 천사 아바신
 
ì¶”ë°©ì˜ ì¼ê²©
추방의 일격
 
ê±´ì¶•ìžì˜ ì¶•ë³µ
건축자의 축복
 
ì†Œì§‘ ëª…ë ¹
소집 명령
 
ì¹´íƒ€ë¥´ë“¤ì˜ ì„±ì „
카타르들의 성전
 
ëŒ€ì„±ë‹¹ì˜ ì„±ì—­ìˆ ì‚¬
대성당의 성역술사
 
ì¼ì‹œ ì¦ë°œ
일시 증발
 
ì‚¬ë ¹ê´€ì˜ ê¶Œìœ„
사령관의 권위
 
ì €ì£¼íŒŒê´´
저주파괴
 
ì†¡ê³³ë‹ˆ ë½‘ê¸°
송곳니 뽑기
 
ì£½ìŒì„ ê±°ì—­í•˜ë‹¤
죽음을 거역하다
 
ë…ì‹¤í•œ ëª©ì‚¬
독실한 목사
 
ì‹ ì„±í•œ êµ´ì ˆ
신성한 굴절
 
í•´ë°©ì˜ ì²œì‚¬
해방의 천사
 
ì²œì‚¬ì—ê²Œì˜ íƒ„ì›
천사에게의 탄원
 
ë¨¼ëŠªì§€ íƒí—˜ê°€
먼늪지 탐험가
 
í™©ê¸ˆì•¼ ì‚¬ë ¹ê´€
황금야 사령관
 
í™©ê¸ˆì•¼ êµ¬ì›ìž
황금야 구원자
 
ì „ìŸì˜ ì „ë ¹
전쟁의 전령
 
ì‹ ì„±í•œ ìž¬íŒê´€
신성한 재판관
 
ë¯¿ìŒì˜ ë„ì•½
믿음의 도약
 
ì‹¬ì•¼ì˜ ê²°íˆ¬ì‚¬
심야의 결투사
 
ë¯¸ë“œë°°ìŠ¤íŠ¸ ë³´í˜¸ìž
미드배스트 보호자
 
ë‹¬ë¹› ì‹¬ë ¹
달빛 심령
 
í™©ì•¼ì˜ ì´ë‹¨ì‹¬ë¬¸ê´€
황야의 이단심문관
 
ë‹ˆì–´ížˆìŠ¤ ìˆœë¡€ìž
니어히스 순례자
 
ë³µì›ì˜ ì²œì‚¬
복원의 천사
 
ê°€ë³´ë‹ˆì˜ ê¸°ìˆ˜ë“¤
가보니의 기수들
 
ì •ì˜ë¡œìš´ ì¼ê²©
정의로운 일격
 
ì—¬ëª…ì˜ ì¹˜í’ˆì²œì‚¬
여명의 치품천사
 
ì€ë¹› ì¹¼ë‚ ì˜ ì„±ê¸°ì‚¬
은빛 칼날의 성기사
 
ìœ ë ¹ ë¬¸ì§€ê¸°
유령 문지기
 
ì¡´ìž¬ì˜ ì¢…ì 
존재의 종점
 
íŠ¸ë ˆì´ë²¤ ìš©ì‚¬
트레이벤 용사
 
ë¯¼ì¤‘ì˜ ëª©ì†Œë¦¬
민중의 목소리
 
ì—´ì„±ì ì¸ ê³µê²©
열성적인 공격
 
ì—°ê¸ˆìˆ ì‚¬ ê²¬ìŠµìƒ
연금술사 견습생
 
ìž¬ë£Œ ëª¨ìœ¼ê¸°
재료 모으기
 
ë§ˆë²•ì‚¬ì˜ ê·¼ì ‘ì „
마법사의 근접전
 
ì•ˆê°œì˜ ì„ ìž¥
안개의 선장
 
ì‚´ì¸ì ì¸ ëƒ‰ê¸°
살인적인 냉기
 
ì˜ˆë¦¬í•œ ëˆˆì˜ í•­í•´ì‚¬
예리한 눈의 항해사
 
í™©íì˜ ë¬¼ê²°
황폐의 물결
 
ê³µí¬ì˜ íŒŒë„
공포의 파도
 
ì—˜ê³ ë“œ ë°©íŒ¨ë³‘
엘고드 방패병
 
ìˆœí’
순풍
 
ì†ë°•ì‹¬ë ¹
속박심령
 
ì£¼ì˜ ë¶„ì‚°
주의 분산
 
ì „ê¸°ì˜ ì—°ê¸ˆìˆ ì‚¬
전기의 연금술사
 
ì‹¬ë ¹ ê°•íƒˆ
심령 강탈
 
ìœ ë ¹í™”
유령화
 
ìœ ë ¹ì˜ ê¹œë°•ìž„
유령의 깜박임
 
ìœ ë ¹ì˜ ì†ê¸¸
유령의 손
 
ê·¸ë¦¬í”„ ì„ ë´‰ëŒ€
그리프 선봉대
 
í—¤ì´ë¸êµ´ ìŠ¤ìº…
헤이븐굴 스캅
 
ë¬´í•œì˜ ë°˜ì‚¬
무한의 반사
 
ì‹¬ì—° ì†ìœ¼ë¡œ
심연 속으로
 
ê±¸ì‡  ì‚¬ëƒ¥ê¾¼
걸쇠 사냥꾼
 
ì™¸ë¡œìš´ ë§ë ¹
외로운 망령
 
ë‹¬ì˜ ì‹ ë¹„ì£¼ì˜ìž
달의 신비주의자
 
ëŒ€ì¤‘ì˜ ê´€ì‹¬
대중의 관심
 
ì•ˆê°œ ê°ˆê°€ë§ˆê·€
안개 갈가마귀
 
ë¯¸ìŠ¤íŠ¸í• ë¡œìš° ê·¸ë¦¬í•€
미스트할로우 그리핀
 
ë„¤íŒ”ë¦¬ì•„ ë°€ìˆ˜ê¾¼
네팔리아 밀수꾼
 
í•œ ìˆ˜ ì•žì„œì„œ
한 수 앞서서
 
ì‹¤ì²´ ê²©ë¦¬
실체 격리
 
ì©ì€ ì™•ê´€ì˜ ì•…ê·€
썩은 왕관의 악귀
 
ëˆ„ë”ê¸°í”¼ë¶€ ë“œë ˆì´í¬
누더기피부 드레이크
 
ë„˜ê²¨ ì§šê¸°
넘겨 짚기
 
ë¬´í˜•ì˜ ê°ì˜¥
무형의 감옥
 
ì‹ ë ¹ì˜ ìœ ê´´
신령의 유괴
 
ì—„ê²©í•œ ìŠ¤ìŠ¹
엄격한 스승
 
ìž¥ë¬¼
장물
 
ë‹¬ì˜ í˜„ìž íƒ€ë¯¸ìš”
달의 현자 타미요
 
2ì¸ ì •ì°°ì¡°
2인 정찰조
 
ì‹œê°„ì˜ ì§€ë°°
시간의 지배
 
ì¶”ë°©ì˜ ëª…ë ¹
추방의 명령
 
ë‚ ê°œ ì œìž‘ìž
날개 제작자
 
ë‡Œë¥¼ ë¨¹ê³  ì‹¶ì€ ìš•êµ¬
뇌를 먹고 싶은 욕구
 
ìœ í˜ˆì˜ êµí™˜
유혈의 교환
 
í”¼ì˜ ì˜ˆìˆ ê°€
피의 예술가
 
ìœ í˜ˆ ê°ì •ì‚¬
유혈 감정사
 
ìª¼ê°œì§„ ë¼ˆ ê°€ì‹œ
쪼개진 뼈 가시
 
ë„ì‚´ìž ì•…ê·€
도살자 악귀
 
ì‹œì²´ ìž¥ì‚¬ê¾¼
시체 장사꾼
 
ë¬´ë¤ ê´´ë¬¼
무덤 괴물
 
ì‚¬ì•…í•œ í‰ë‚´ê¾¼
사악한 흉내꾼
 
ì£½ìŒì˜ ë°”ëžŒ
죽음의 바람
 
ì•…ë§ˆì˜ ë¶€í™œ
악마의 부활
 
ì•…ë§ˆ ê°ë…ê´€
악마 감독관
 
ì• ì‰¬ë§ˆìš°ìŠ¤ì˜ ì•…ë§ˆêµ°ì£¼
애쉬마우스의 악마군주
 
ê´‘ê¸°ë¡œì˜ íƒ€ë½
광기로의 타락
 
ê³µí¬ì˜ ë…¸ì˜ˆ ìƒì¸
공포의 노예 상인
 
ë§ìžì˜ ìš´ì „ìˆ˜
망자의 운전수
 
ì •ìˆ˜ ì±„ì·¨
정수 채취
 
ì˜ì›í•œ ë°¤ì˜ ê·¸ë¦¼ìž
영원한 밤의 그림자
 
íƒì›”í•œ í”¼
탁월한 피
 
ì•…ê·€í™”
악귀화
 
ìŒì¹¨í•œ ì™¸ê³¼ì˜
음침한 외과의
 
ë¬´ë¤ êµí™˜
무덤 교환
 
ê·¸ë¦¬ì¦ë¸Œëžœë“œ
그리즐브랜드
 
ì˜í˜¼ ìˆ˜í™•ìž
영혼 수확자
 
ì‚´ì¸ì ì¸ ì€ë‘”
살인적인 은둔
 
ì¸ê°„ì˜ ë‚˜ì•½í•¨
인간의 나약함
 
ì«“ê¸°ëŠ” ì•…ê·€
쫓기는 악귀
 
ì‚´ìƒì˜ íŒŒë„
살상의 파도
 
ë§ˆì•ŒíŽ ë“œ ìŒë‘¥ì´
마알펠드 쌍둥이
 
ê³¨ìˆ˜ ë°•ì¥
골수 박쥐
 
ë§ˆìŒì˜ ê³ í†µ
마음의 고통
 
ì‹œì²´ì˜ ê¹¨ë¬¼ê¸°
시체의 깨물기
 
ì˜¤ì—¼ëœ ì‹œì²´
오염된 시체
 
í¬ì‹ìžì˜ ìˆ ìˆ˜
포식자의 술수
 
ë³€ì ˆí•œ ì•…ë§ˆ
변절한 악마
 
íƒì¡°ë“± ì‹¬ë ¹
탐조등 심령
 
ì˜í˜¼ì² ì°½ ë§ˆê·€
영혼철창 마귀
 
ë°°ë•í•œ ì§€ì˜¥ê±°ì£¼ë¯¼
배덕한 지옥거주민
 
ìž”í˜¹í•¨ì˜ ìŠ¹ë¦¬
잔혹함의 승리
 
ì–¸ë°ë“œ ì‚¬í˜•ì§‘í–‰ìž
언데드 사형집행자
 
ë¶ˆê²½í•œ ê³„ì•½
불경한 계약
 
ì•…í™”
악화
 
êµ½ì€ë‚ ê°œ ìš©
굽은날개 용
 
íœ˜ë‚ ë¦¬ëŠ” ê¹ƒë°œ
휘날리는 깃발
 
êµ°ê°€
군가
 
ì €ì£¼ë°›ì€ ìžë“¤ì˜ ë¶ˆê¸¸
저주받은 자들의 불길
 
í™”í˜•
화형
 
ìœ„í—˜í•œ ë‚´ê¸°
위험한 내기
 
ì² ê±°
철거
 
ì´ì¤‘ ë°œë™
이중 발동
 
íŒ”ì¼„ë¼ìŠ¤ê°€ì˜ ë°•ë©¸ìž
팔켄라스가의 박멸자
 
ì—´ë ¬í•œ ì¹´íƒ€ë¥´
열렬한 카타르
 
ì•…ë ¹ íŒ¨ê±°ë¦¬
악령 패거리
 
ë¶ˆíƒ€ëŠ” í˜•ìƒ
불타는 형상
 
í•œì›¨ì´ë¥´ ì°½ë³‘
한웨이르 창병
 
í—¤ì´ë¸êµ´ í¡í˜ˆê·€
헤이븐굴 흡혈귀
 
ìŠ¤íŠ¸ë¡¬ì»¤í¬ì˜ í›„ì˜ˆë“¤
스트롬커크의 후예들
 
ê·¸ë¦¬ì¦ë¸Œëžœë“œì˜ ì‚¬ëƒ¥ê°œ
그리즐브랜드의 사냥개
 
ì¼€ì‹œê·¸ ë¶ˆí‰ê¾¼
케시그 불평꾼
 
í¬ë£¨ì¸ íƒ€ê²©ë³‘
크루인 타격병
 
ë²ˆê°œ ê°™ì€ ë§ì¹˜ì „ì‚¬
번개 같은 망치전사
 
ëŠ¥ìˆ™í•œ ë²ˆê°œë†€ë¦¼
능숙한 번개놀림
 
ë¯¸ì¹œ ì˜ˆì–¸ìž
미친 예언자
 
ì•…ì˜
악의
 
ì•…ì‹¬ë ¹
악심령
 
ë¶ˆê½ƒ ê¸°ë‘¥
불꽃 기둥
 
ë¶„ë…¸í•œ í´í„°ê°€ì´ìŠ¤íŠ¸
분노한 폴터가이스트
 
ì˜í˜¼ì˜ ìž¬ë‹¨ë ¨
영혼의 재단련
 
í­ë™ ì£¼ëª¨ìž
폭동 주모자
 
íŒŒê´´ì˜ ì˜ì‹
파괴의 의식
 
ë“ì–´ì˜¤ë¥´ëŠ” í”¼
끓어오르는 피
 
ëœ¨ê±°ìš´ ì•…ë ¹
뜨거운 악령
 
ì†œë²„ì™ˆë“œ ìžê²½ë‹¨ì›
솜버왈드 자경단원
 
ì„ê³µ
석공
 
ì´ì—‰ìž¥ì´ì˜ ë°˜ëž€
이엉장이의 반란
 
ë‚™ë¢°
낙뢰
 
ì²œë‘¥ ê°™ì€ ë¶„ë…¸
천둥 같은 분노
 
ë§ˆê·€ì˜ í”¼ë¥¼ ë°›ì€ í‹°ë³¼íŠ¸
마귀의 피를 받은 티볼트
 
ë¶ˆí™”ì˜ í­êµ°
불화의 폭군
 
ë†€ë¼ìš´ ì†ë„
놀라운 속도
 
ì§œì¦ë‚˜ëŠ” ì•…ë ¹
짜증나는 악령
 
ìžê²½ë‹¨ì˜ ì •ì˜
자경단의 정의
 
ì—´ì„±ì ì¸ ì§•ì§‘ë³‘
열성적인 징집병
 
ê³¼ìž‰ ì„±ìž¥
과잉 성장
 
ìžì—°ì˜ ì¶•ë³µ
자연의 축복
 
êµ­ê²½ì§€ëŒ€ ë ˆì¸ì €
국경지대 레인저
 
ë‚˜ë¬´ê·¸ëŠ˜ í†µë¡œ
나무그늘 통로
 
ëž¨í™€íŠ¸ì˜ íˆ¬ì‚¬
램홀트의 투사
 
ë¶„í™”êµ¬ë°œêµ½ ê±°ëŒ€ê´´ë¬¼
분화구발굽 거대괴물
 
í›„ì†ì˜ ê¸¸
후손의 길
 
ì „ìž¥ë¬˜ì§€ í˜¸ìœ„ëŒ€
전장묘지 호위대
 
ë“œë£¨ì´ë“œì˜ ì†Œí™˜ìˆ˜
드루이드의 소환수
 
ë“œë£¨ì´ë“œì˜ ë³´ê´€ì†Œ
드루이드의 보관소
 
ê±°ë¯¸ì—ê²Œ ë¨¹ížˆë‹¤
거미에게 먹히다
 
ê½ƒí•€ ì„¶ë‚˜ë¬´ì˜¹ì´
꽃핀 섶나무옹이
 
ì‹¬ë ¹ ë«ì‚¬ëƒ¥ê¾¼
심령 덫사냥꾼
 
ì–´ë‘ ê³¼ë¶€ ê±°ë¯¸
어둠과부 거미
 
ì´ë¥™ ë¶ˆê°€
이륙 불가
 
í¬íš¨ì‹¬ë ¹
포효심령
 
í˜‘ê³µ
협공
 
ì†Œêµ´ íƒìƒ‰
소굴 탐색
 
ìžì—°ì‚¬
자연사
 
ìê¸°í’€ ë¼ì§€
쐐기풀 돼지
 
ë‚˜ì´íŠ¸ì…°ì´ë“œ í–‰ìƒ
나이트셰이드 행상
 
íŒŒê´´ê°œì²™ìž ì›œ
파괴개척자 웜
 
ì›ì´ˆì  ê²©ë™
원초적 격동
 
ê°€ì‹œì˜ ë¹„
가시의 비
 
ì‚¬ëƒ¥ê°ì˜ ë³µìˆ˜
사냥감의 복수
 
ë³´í˜¸ì˜ ì§„ì–¸
보호의 진언
 
í•˜ëŠ˜ì˜ ë«
하늘의 덫
 
ì†œë²„ì™ˆë“œ í˜„ìž
솜버왈드 현자
 
ìˆ˜í™•ì˜ ì˜í˜¼
수확의 영혼
 
ë”ì°í•œ ì¡´ìž¬
끔찍한 존재
 
ì‚¼ë¦¼ì§€ ê´€ë¦¬ì¸
삼림지 관리인
 
ì•¼ì„±ì˜ ìŠ¹ë¦¬
야성의 승리
 
ì‹ ë¢°ë°›ëŠ” ì™„ë ¥ìˆ ì‚¬
신뢰받는 완력술사
 
ìš¸ë²¤ì™ˆë“œ ì¶”ì ìž
울벤왈드 추적자
 
ê²Œê±¸ë°œí†±
게걸발톱
 
ë°©ëž‘í•˜ëŠ” ëŠ‘ëŒ€
방랑하는 늑대
 
ê±°ì¹œ ë°˜í•­
거친 반항
 
ìžì—°ë¦¼ ì‹¬ë ¹
자연림 심령
 
ìš¸í”¼ë¥´ ì‘ì§•ìž
울피르 응징자
 
ìš¸í”¼ë¥´ ì€ì‹¬ìž¥
울피르 은심장
 
ì£¼ëª©ë‚˜ë¬´ ì‹ ë ¹
주목나무 신령
 
ìˆœë°± íŽ¸ëŒ€ì˜ í˜„ìž ë¸Œë£¨ë‚˜
순백 편대의 현자 브루나
 
í™©ê¸ˆì•¼ì˜ ì¹¼ë‚  ê¸°ì…€ë¼
황금야의 칼날 기셀라
 
ì™œê°€ë¦¬ì˜ ì£¼ì¸ ì‹œê°€ë¥´ë‹¤
왜가리의 주인 시가르다
 
ì²œì‚¬ì˜ ë¬´ë¤
천사의 무덤
 
ì²œì‚¬ì˜ ë¬´ê¸°
천사의 무기
 
ë‚  ë‹¬ë¦° íŒ”ë³´í˜¸ëŒ€
날 달린 팔보호대
 
ìš”ìˆ ìŸì´ì˜ ì˜·ìž¥
요술쟁이의 옷장
 
ìœŒë¡œìš° ì–¸ë•ì˜ êµìˆ˜ëŒ€
윌로우 언덕의 교수대
 
ìœ ë ¹ ìˆ˜í˜¸ìž
유령 수호자
 
ì€ë‹¬ë¹› ì°½
은달빛 창
 
ë‚˜ë¥´ìŠ¤íƒ€ë“œ ì‹¸ì›€ê¾¼
나르스타드 싸움꾼
 
ì´ê³„ì˜ ì§€ë„
이계의 지도
 
ì•„ë°”ì‹ ì˜ ë‘ë£¨ë§ˆë¦¬
아바신의 두루마리
 
ê·¸ë¦¬ì¦ë¸Œëžœë“œì˜ ë‘ë£¨ë§ˆë¦¬
그리즐브랜드의 두루마리
 
ê³ ë¬¸ê´€ì˜ ì‚¼ì§€ì°½
고문관의 삼지창
 
ì„ ë´‰ëŒ€ì˜ ë°©íŒ¨
선봉대의 방패
 
ì˜ë©´ì˜ ê·¸ë¦‡
영면의 그릇
 
ì—°ê¸ˆìˆ ì‚¬ì˜ ë„í”¼ì²˜
연금술사의 도피처
 
ì˜í˜¼ì˜ ë™êµ´
영혼의 동굴
 
í™©íí•œ ë“±ëŒ€
황폐한 등대
 
ì¹˜í’ˆì²œì‚¬ì˜ ì„±ì—­
치품천사의 성역
 
í‡´ì¹˜ì‚¬ì˜ ì„±ì±„
퇴치사의 성채
 
ë“¤

 
ë“¤

 
ë“¤

 
ì„¬

 
ì„¬

 
ì„¬

 
ëŠª

 
ëŠª

 
ëŠª

 
ì‚°

 
ì‚°

 
ì‚°

 
ìˆ²

 
ìˆ²

 
ìˆ²

 
 

White | Blue | Black | Red | Green | Other | ALL CARDS