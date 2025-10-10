매직: 더 개더링 | 돌연변이 닌자 거북이
출시일: 2026년 3월 6일 토요일
거북이의 힘을 끌어내세요 !
여러분이 가장 좋아하는 초록색 닌자 팀이 하수구에서 나와 매직:더 개더링에 들어왔습니다. 돌연변이 닌자 거북이가 매직 카드가 되어 거북이의 힘과 체력을 사용해 악행을 벌이는 슈레더와 뮤턴트들로부터 거리를 지킵니다.
제품 라인업
콜렉터 부스터
가장 엄청난 카드들이 가득 든 팩으로 닌자 거북이가 제공하는 것들 중 최고를 차지하세요. 보더리스 원천 재료 카드 및 헤드라이너 Kevin Eastman 카드를 차지할 수 있는 기회를 얻으세요.
거북이 팀업
사악한 슈레더가 공격할 때, 거북이들이 맞서 싸웁니다! 최대 네 명의 플레이어가 상자에서 꺼낸 덱으로 곧바로 힘을 합쳐 이 새로운 매직 형식으로 악당들을 물리칩니다.
드래프트 나이트
두 장 집기 드래프트의 밤에 필요한 모든 것을 상자에서 꺼내세요! 좋아하는 현실 친구들과 함께 가장 좋아하는 버전의 거북이를 플레이하세요!
피자 번들
피자를 테마로 한 카드들, 대형 스핀다운, 콜렉터 부스터 토핑이 곁들여진 재미를 한 조각 덜어가 보세요! 김이 나는 뜨거운 콜렉션을 시작해 보세요!
프리릴리즈 팩
가까이에 있는 이벤트에서 닌자 액션을 일찍 시작하세요. 출시일이 살금살금 다가오기 전에 닌자 거북이 세트를 플레이하세요.
© 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, Teenage Mutant Ninja Turtles, and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.