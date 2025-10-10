Skip to main content
매직: 더 개더링 | 돌연변이 닌자 거북이

출시일: 2026년 3월 6일 토요일

거북이의 힘을 끌어내세요 !

여러분이 가장 좋아하는 초록색 닌자 팀이 하수구에서 나와 매직:더 개더링에 들어왔습니다. 돌연변이 닌자 거북이가 매직 카드가 되어 거북이의 힘과 체력을 사용해 악행을 벌이는 슈레더와 뮤턴트들로부터 거리를 지킵니다.

카드 확인

협동 경험

거북이들과 팀을 이루세요


모든 실력 수준의 매직 플레이어들이 닌자 거북이들과 협력하여 최대 4명의 플레이어를 위한 흥미로운 새로운 협동 전략 형식을 통해 악당들과 싸웁니다!  멋진 닌자 장비를 장착하고, 미리 구축된 60장들이 영웅 덱 네 개 중에 가장 좋아하는 덱으로 플레이한 다음, 동봉된 플레이 부스터 네 개를 개봉하여 슈레더와 그의 친구들이 등장하는 미리 구축된 적 덱에서 더 많은 드롭을 받을 수 있는 방법을 찾아보세요!
제품 라인업

플레이 부스터

엄청난 카드들을 개봉하고 친구들과 함께 닌자 거북이를 탐험하는 가장 좋은 방법이며, 스탠다드 플레이를 위한 밸런스가 잡혀 있습니다.

콜렉터 부스터

가장 엄청난 카드들이 가득 든 팩으로 닌자 거북이가 제공하는 것들 중 최고를 차지하세요. 보더리스 원천 재료 카드 및 헤드라이너 Kevin Eastman 카드를 차지할 수 있는 기회를 얻으세요.

거북이 팀업

사악한 슈레더가 공격할 때, 거북이들이 맞서 싸웁니다! 최대 네 명의 플레이어가 상자에서 꺼낸 덱으로 곧바로 힘을 합쳐 이 새로운 매직 형식으로 악당들을 물리칩니다.

커맨더 덱

거북이가 되는 것을 좋아하실 겁니다! 좋아하는 거북이들을 하나의 커맨더 덱에 모아 재미를 더해 보세요.

드래프트 나이트

두 장 집기 드래프트의 밤에 필요한 모든 것을 상자에서 꺼내세요! 좋아하는 현실 친구들과 함께 가장 좋아하는 버전의 거북이를 플레이하세요!

피자 번들

피자를 테마로 한 카드들, 대형 스핀다운, 콜렉터 부스터 토핑이 곁들여진 재미를 한 조각 덜어가 보세요! 김이 나는 뜨거운 콜렉션을 시작해 보세요!

번들

팩, 프로모, 스핀다운 등으로 덱을 만드세요; 모든 상자에 거북이의 힘이 가득 들어 있습니다!

프리릴리즈 팩

가까이에 있는 이벤트에서 닌자 액션을 일찍 시작하세요. 출시일이 살금살금 다가오기 전에 닌자 거북이 세트를 플레이하세요.

최신 소식 확인

지금 등록하고 향후의 콜라보, 이벤트 및 출시에 대한 최신 정보를 우편함으로 바로 받아보세요.

