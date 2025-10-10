협동 경험

거북이들과 팀을 이루세요



모든 실력 수준의 매직 플레이어들이 닌자 거북이들과 협력하여 최대 4명의 플레이어를 위한 흥미로운 새로운 협동 전략 형식을 통해 악당들과 싸웁니다! 멋진 닌자 장비를 장착하고, 미리 구축된 60장들이 영웅 덱 네 개 중에 가장 좋아하는 덱으로 플레이한 다음, 동봉된 플레이 부스터 네 개를 개봉하여 슈레더와 그의 친구들이 등장하는 미리 구축된 적 덱에서 더 많은 드롭을 받을 수 있는 방법을 찾아보세요!

