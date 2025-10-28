여러분의 여정을 인도하고 강화해 줄 매직: 더 개더링® | 아바타: 라스트 에어벤더™ 마스터리 패스 및 세트 마스터리를 소개합니다. 이벤트에서, 그리고 친구들 및 다른 플레이어들과의 매치를 플레이하고 경험치를 얻어 세트 마스터리 트랙을 이동하여 팩 및 세트 마스터리 백화점에서 보상과 교환할 수 있는 마스터리 오브를 받으세요.

마스터리 패스로 업그레이드하여 마스터리 패스 보상 트랙을 잠금해제하고 이벤트 토큰, 카드 보상, 슬리브, 카드 스타일, 골드 및 보석과 같은 더 많은 보상을 받으세요!

보상 배분 및 등장 확률 정보 기사를 방문하여 세트 마스터리 등에 대한 전체 세부사항을 확인하세요.

매직: 더 개더링 | 아바타: 라스트 에어벤더 세트 마스터리

매직: 더 개더링 | 아바타: 라스트 에어벤더 팩 26개

팩 26개 마스터리 오브 5개 (매직: 더 개더링 | 아바타: 라스트 에어벤더 마스터리 백화점에서 카드 스타일 또는 슬리브로 교환 가능)

매직: 더 개더링 | 아바타: 라스트 에어벤더 마스터리 패스

꾸미기 아이템

아앙 프로필 꾸미기 아이템

카드 및 팩