매직: 더 개더링® | 아바타: 라스트 에어벤더™ 마스터리 세부사항
여러분의 여정을 인도하고 강화해 줄 매직: 더 개더링® | 아바타: 라스트 에어벤더™ 마스터리 패스 및 세트 마스터리를 소개합니다. 이벤트에서, 그리고 친구들 및 다른 플레이어들과의 매치를 플레이하고 경험치를 얻어 세트 마스터리 트랙을 이동하여 팩 및 세트 마스터리 백화점에서 보상과 교환할 수 있는 마스터리 오브를 받으세요.
마스터리 패스로 업그레이드하여 마스터리 패스 보상 트랙을 잠금해제하고 이벤트 토큰, 카드 보상, 슬리브, 카드 스타일, 골드 및 보석과 같은 더 많은 보상을 받으세요!
보상 배분 및 등장 확률 정보 기사를 방문하여 세트 마스터리 등에 대한 전체 세부사항을 확인하세요.
매직: 더 개더링 | 아바타: 라스트 에어벤더 세트 마스터리
- 매직: 더 개더링 | 아바타: 라스트 에어벤더 팩 26개
- 마스터리 오브 5개 (매직: 더 개더링 | 아바타: 라스트 에어벤더 마스터리 백화점에서 카드 스타일 또는 슬리브로 교환 가능)
매직: 더 개더링 | 아바타: 라스트 에어벤더 마스터리 패스
꾸미기 아이템
- 아앙 프로필 꾸미기 아이템
카드 및 팩
- 팩 20개:
- 매직: 더 개더링 | 아바타: 라스트 에어벤더 팩 4개
- 오멘패스 너머에 팩 4개
- 영원함의 가장자리 팩 4개
- 타르커: 용 폭풍 팩 4개
- 에테르 드리프트 팩 4개
- 매직: 더 개더링 | 아바타: 라스트 에어벤더 미식레어 개별 카드 보상(ICR) 10장
- 레벨 61 이상: 언커먼 ICR 1장
- 새로운 모험 슬리브
- 원소 숙달 정교한 슬리브
- 마스터리 오브 40개 (매직: 더 개더링 | 아바타: 라스트 에어벤더 마스터리 백화점에서 카드 스타일 또는 슬리브로 교환 가능)
- 커먼 카드 스타일 15개
- 언커먼 카드 스타일 10개
- 플레이어 드래프트 토큰 1개(프리미어 또는 전통적 드래프트 입장권 중 하나로 교환 가능)
- 4,000 골드
- 보석 1,200 개
- 아파 컴패니언 3개
- 커먼 카드 스타일 5개
- 언커먼 카드 스타일 5개
- 레어 카드 스타일 10개
- 미식레어 카드 스타일 5개
- 매직: 더 개더링 | 아바타: 라스트 에어벤더 슬리브 10개
카드 슬리브
카드 스타일
이벤트 토큰
골드 및 보석
컴패니언
매직: 더 개더링 | 아바타: 라스트 에어벤더 세트 마스터리에는 레벨이 몇 개나 있나요?
매직: 더 개더링 | 아바타: 라스트 에어벤더 세트 마스터리는 60레벨까지 올라갑니다. 모든 플레이어는 레벨 46까지 보상을 받고, 마스터리 패스를 소유한 플레이어는 레벨 60까지, 또한 그 이후로도 보상을 받습니다!
매직: 더 개더링 | 아바타: 라스트 에어벤더 마스터리 백화점
플레이어들은 자신의 매직: 더 개더링 | 아바타: 라스트 에어벤더 마스터리 오브를 사용하여 매직: 더 개더링 | 아바타: 라스트 에어벤더 마스터리 백화점이 제공하는 아이템과 교환할 수 있습니다:
카드 스타일
각 카드 스타일은 마스터리 오브 한(1) 개로 이용 가능합니다:
카드 슬리브
각 슬리브는 (2) 마스터리 오브 두 개로 이용 가능합니다: