난투는 꽤 오랫동안 MTG 아레나의 일부분으로 존재해 왔습니다. 처음에는 작은 형식으로 시작했지만 지난 몇 년 동안 인기가 급상승했고, 이제는 명확하게 MTG 아레나에서 두 번째로 많이 플레이되는 형식이 되었습니다. 이 성장은 훌륭하며, 더 많은 사람들이 매직을 추가적인 방법으로 즐기는 것도 멋지지만, 이는 또한 몇 가지 난관도 만들어냈습니다.

이러한 플레이어 수의 증가와 함께 난투는 다양한 신규 카드 또한 얻게 되었습니다. 강력한 마나 흡수 및 노천 광산 과 같은 필수 카드들이 99장에 새로운 힘을 불어넣어 주었고 모던 호라이즌 3와 같은 세트들이 강력한 신규 커맨더들을 여럿 소개했습니다. 일부 플레이어에게는 이를 통해 자신의 덱에 새로운 가능성이 열리게 되었습니다. 하지만 다른 사람들에게는 모든 덱에 꼭 넣어야 한다고 생각되거나 모든 매치업에서 상대하게 될 것이라고 기대되는 카드들이 추가됨으로써 다양성이 줄어드는 것처럼 보였습니다.

MTG 아레나에서 난투는 사람들이 주로 자기가 좋아서 하는 덱이나 "재미로 하는" 덱을 사용하는, 재미있고 캐주얼한 형식으로 시작되었습니다. 최근에는 사용 가능한 전력이 증가하면서—특히 99장 안에 넣을 수 있게 된 쪽으로—이러한 캐주얼한 분위기를 압도하기 시작했습니다. 이것은 특정 유형의 플레이어에게는 매력적이지만, 다른 플레이어에게는 난투가 이 형식 자체를 멋지게 만들어준 것을 잃어버리고 있는 것처럼 느껴질 수도 있습니다.

어떤 형식이 난투가 커진 것만큼 커지게 되면, 해당 형식이 변경되어야 하고 거기에 더해 성장할 수도 있는 것은 당연한 일이며, 저희는 이에 대한 몇 가지 초기 단계를 거쳤습니다. 저희는 이 형식을 더 캐주얼하게 유지하기 위해 가장 강력한 카드 몇 장을 금지했으며, 난투를 여러분이 원하는 커맨더와 함께 재미있는 매치를 찾을 수 있는 확고한 장소로 만들기 위해 이를 계속 반복할 계획입니다. 하지만 저희는 또한 난투의 더 강력하고 더 경쟁력 있는 측면에 대해서도 매우 기대를 하고 있습니다. 최근 진행된 난투 메타게임 챌린지를 통해 다른 경쟁적인 형태의 난투에 관심이 있는 플레이어들이 있다는 사실을 알 수 있었습니다. 이는 저희가 관심 있게 탐험하고 더 나아가고자 하는 방향입니다..

그래서, 난투를 위한 새로운 메타게임 챌린지를 소개합니다. 난투의 더 경쟁적인 느낌을 구현할 수 있는 잠재적인 방법들은 다양합니다. 타임리스와 같이 "무엇이든 가능한" 형식이어야 할까요? 광범위한 금지 목록이 있는 듀얼 커맨더에 더 가까워야 할까요? 앞으로 몇 달 동안, 저희가 플레이어들이 가장 좋아하는 플레이가 무엇인지에 대해 자세히 알아보기 위해 이 공간에서 다양한 방식을 테스트하는 모습을 보실 수 있을 것입니다.

이 형식에 대한 다음 과정에서는 첫 이벤트에서 명확하게 강력한 모습을 보였던 커맨더들을 제거하는 데에 중점을 둘 것입니다. 나카틀 부랑자, 아자니 는 첫 번째 난투 메타게임 챌린지에서 덱의 다양성을 제한하는 몇몇 강력한 커맨더들과 함께 이벤트를 압도했습니다. 이 카드들은 커맨더로도 덱에 포함되는 카드로도 금지될 예정입니다. 저희는 또한 99장에 포함되는 카드에도 파워레벨과 관련된 금지 없이 좀더 가벼운 접근 방식을 취하려 합니다. 일반 난투와는 다르게 마나 흡수 및 노천 광산 과 같이 강력한 카드들은 커맨더를 조종한다면 비용 없이 발동할 수 있는 아래의 주문 다섯 개와 함께 형식에서 유효할 것입니다: 흠잡을 데 없는 책략, 맹렬한 후견, 치명적인 난동, 회피하는 후려치기및 잊혀지게 하는 실안개.

언제나처럼, 저희는 여러분 모두의 의견을 듣고자 합니다. 이러한 이벤트에 관한 여러분의 의견에 주목하고 누가 어떻게 참여하고 있는지 지켜볼 것입니다. 저희는 어떤 선택지가 난투를 즐기는 플레이어들을 흥분시켜 줄 수 있을지에 대해 알 수 있는 기회를 가지게 된 점을 매우 기쁘게 생각하며, 여러분 모두가 시도해 볼 수 있는 몇 가지 선택지를 제공하고자 합니다.

올 액세스 난투 수정된 메타게임 챌린지

2025년 12월 16일부터 2026년 1월 6일까지, 저희는 MTG 아레나에서 새로운 금지 목록 및 구조를 선보이는 특별한 경쟁급 난투 이벤트를 개최할 예정입니다. 이 이벤트는 랭킹전이고, 랭킹전 매치메이킹을 사용하며, 올 액세스 이벤트입니다. 난투와는 다르게, 이 이벤트에서는 무료 멀리건이 없습니다.

이 이벤트는 경쟁적인 버전의 난투로 설정될 수도 있는 다양한 방법을 탐구하는 일련의 이벤트 중 하나가 될 것입니다. 이번 이벤트에서는 이전 난투 메타게임 이벤트에서 최고의 성적을 거둔 커맨더 중 일부가 금지됩니다. 저희의 목표는 플레이어들이 덱을 만들 수 있는 실효성 있는 커맨더를 더 폭넓게 확보하는 것입니다. 저희는 99장의 카드에 대해 더 개방적인 접근 방식을 취하면서 난투의 모든 금지를 제거했습니다. 이번 이벤트에서는 연수에 꽂는 바늘 또는 드라니스 판사와 같이 오랫동안 금지되었던 카드들, 그리고 노천 광산과 같은 새롭게 금지된 카드들, 그리고 MTG 아레나에 새롭게 도입된 회피하는 후려치기 와 같은 카드들이 모두 유효합니다. 또한 이 이벤트는 올 액세스이므로 모든 플레이어가 최대한 자유롭게 새로운 스타일과 접근 방식을 활용할 수 있습니다.

금지 카드

MTG 아레나에서 수집 가능한 카드들은 아래의 카드들을 제외하고 이 형식에서 모두 유효합니다:

왕관 도둑, 오코

나카틀 부랑자, 아자니

시계대가, 러스코

늙은 막대손가락

렌과 6호체

날렵한 좀도둑, 라가반

A-날개 달린 현인, 나두

주문추적자, 루트리

참고: 이 목록이 이 이벤트에 대한 전체 금지 목록입니다. 일반 난투에서는 금지된 연수에 꽂는 바늘, 노천 광산또는 회피하는 후려치기 와 같은 카드들도 이 이벤트에서는 유효합니다.

이벤트 세부 사항

이벤트 시작 : 2025년 12월 16일 오전 8시 (태평양표준시)

: 2025년 12월 16일 오전 8시 (태평양표준시) 등록 종료 : 2026년 01월 06일 오전 8시 (태평양표준시)

: 2026년 01월 06일 오전 8시 (태평양표준시) 현재 진행 중인 이벤트를 완료할 수 있도록 추가 시간이 3시간 주어지지만, 이 마감 시간 이후로는 참여할 수 없게 됩니다. 진행 중인 매치는 종료할 수 있게 허용됩니다.

이벤트 종료 : 2026년 01월 6일 오전 11시 (태평양표준시)

: 2026년 01월 6일 오전 11시 (태평양표준시) 이 시간 이후에는 새로운 매치가 시작될 수 없지만, 진행 중인 매치는 종료할 수 있게 허용됩니다.

참가 비용: 5,000 골드 또는 보석 1,000개

형식: 단판전 수정된 난투

코스 길이: 7승 또는 2패

