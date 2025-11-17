2026년에 찾아오는 아레나 리미티드 챔피언십은 새로운 MTG 아레나 이벤트로, 플레이어들에게 MTG 아레나를 플레이하여 2027 매직 리미티드 챔피언십의 참가권을 얻을 수 있는 기회를 제공할 예정입니다.

아레나 리미티드 챔피언십에서 경쟁하려는 플레이어들은 우선 2026년 내내 진행되는 아레나 리미티드 챔피언십 예선전 이벤트 중 하나에서 자격을 획득해야 합니다. 아레나 오픈이 진화한, 이 리미티드에 집중한 새로운 예선전은 플레이어들에게 어디에서 플레이하든 상관없이 MTG 아레나를 통해 현금 상금을 두고 경쟁할 수 있는 기회를 제공할 것입니다.

저희는 2026년에 네 번의 아레나 리미티드 챔피언십 예선전을 진행하여 플레이어들에게 일 년 내내 2026 아레나 리미티드 챔피언십의 자격을 획득할 수 있는 기회를 여러 번 제공할 계획입니다. 이 이벤트들은 2026년의 아레나 오픈을 대체하게 됩니다.

아레나 리미티드 챔피언십 예선전 ▼ 아레나 리미티드 챔피언십 ▼ 2027 매직 리미티드 챔피언십

아레나 리미티드 챔피언십 예선전 구조

리미티드 챔피언십 예선전은 2026 아레나 리미티드 챔피언십의 참가 토큰을 제공하는 현금 토너먼트입니다.

토너먼트 구조

아레나 오픈과는 다르게, 이 새로운 아레나 리미티드 챔피언십 예선전 이벤트는 1일차 및 2일차 이벤트가 명확히 구분되는 구조를 가지지 않습니다. 대신, 아레나 리미티드 챔피언십 예선전은 동시에 진행되는 단판전 드래프트 이벤트 2회로 구성됩니다. 첫 번째 이벤트에서 승리하면 두 번째 이벤트에 참가할 수 있는 토큰을 받게 되며, 두 번째 이벤트에서 승리한 플레이어는 아레나 리미티드 챔피언십의 참가 자격을 얻게 됩니다. 플레이어들은 이벤트가 진행되는 주말 동안 원하는 만큼 두 이벤트에 참여할 수 있습니다. 이러한 이벤트들의 형식은 대체적으로 MTG 아레나의 최신 세트를 활용하게 되겠지만, 때때로 이전 세트를 사용할 수도 있습니다. 각 이벤트에 대한 공지에 정확한 형식 세부사항이 포함될 예정입니다.

플레이어들은 일 년 내내 아레나 리미티드 챔피언십 참가 토큰을 한 개만 획득할 수 있습니다. 이미 아레나 리미티드 챔피언십 참가 토큰을 획득한 플레이어도 계속해서 아레나 리미티드 챔피언십 예선전에서 플레이하고 아레나 리미티드 챔피언십 참가 토큰 이외의 상품을 획득할 수 있으며, 여기에는 현금성 보상도 포함됩니다.

아레나 리미티드 챔피언십 예선전 드래프트 1

참가 옵션:

25,000 골드

보석 5,000 개

형식: 단판전 플레이어 드래프트

이벤트 구조: 7승 또는 2패

보상:

0~3승: 보상 없음

4승: 보석 1,000개

5승: 보석 2,500개

6승: 보석 5,000개

7승: 보석 5,500개 + 2026 아레나 리미티드 챔피언십 예선전 드래프트 2 참가 토큰

아레나 리미티드 챔피언십 예선전 드래프트 2

참가: 2026 아레나 리미티드 챔피언십 예선전 드래프트 2 참가 토큰

형식: 단판전 플레이어 드래프트

이벤트 구조: 6승 또는 2패

보상:

0승: 보상 없음

1승: 보석 6,500개

2승: 보석 7,500개

3승: 보석 8,500개

4승: 보석 10,000개

5승: 미화 1,000불 + 2026 아레나 리미티드 챔피언십 참가 토큰

6승: 미화 2,000불 + 2026 아레나 리미티드 챔피언십 참가 토큰





아레나 리미티드 챔피언십 구조

아레나 리미티드 챔피언십은 플레이어에게 2027 매직 리미티드 챔피언십의 참가 자격을 부여하는 초청자 한정 토너먼트입니다. 플레이어들은 아레나 리미티드 챔피언십 참가 토큰을 사용해서만 이 토너먼트에 참여할 수 있습니다.

아레나 리미티드 챔피언십은 2026년 말에 개최됩니다. 플레이어들은 자격을 얻은 플레이어들의 수에 기반하여 결정된 수만큼의 스위스 라운드에서 경쟁하게 됩니다. 토너먼트 형식은 3판 2선승전 드래프트입니다.

아레나 리미티드 챔피언십은 대략 120명 가량의 플레이어들에게 2027 매직 리미티드 챔피언십 참가 자격을 부여하게 됩니다. 전체 세부사항은 이벤트 전에 공지될 예정이며, 더 많은 정보는 공개 가능한 시점이 되면 DailyMTG를 통해 알려드리겠습니다.

자격 요건

18세 미만인 플레이어 및 다음 지역 및 영토의 플레이어들은 아레나 리미티드 챔피언십 참가 자격이 없습니다: 벨라루스, 중앙아프리카공화국, 크림반도 지역, 콩고민주공화국, 쿠바, 에리트레아, 기니비사우, 이란, 이라크, 레바논, 라이베리아, 리비아, 미얀마(버마), 북한, 러시아, 소말리아, 남수단, 수단, 시리아. 위저즈사의 직원 및 그 가족 구성원은(관련이 있는 경우) 참가 자격이 없습니다. 위저즈사에 의해 이벤트 참여 자격이 박탈된 개인 또한 참가 자격이 없습니다.

첫 번째 아레나 리미티드 챔피언십 예선전이 가까워지면 이벤트의 전체 이용 약관을 공유할 예정입니다.