로윈-섀도우무어에 간절히 돌아가고 싶은 분이든 이곳에 처음으로 방문하는 분이든, 가려진 로윈의 마스터리 패스 및 세트 마스터리가 여러분이 매직의 가장 목가적인 차원에서 보내는 시간을 최대한 활용할 수 있게 해 줄 것입니다. 다른 플레이어들을 상대로 MTG 아레나 매치를 플레이하여 경험치를 얻으면 내장된 세트 마스터리 트랙이 전진하게 됩니다. 레벨을 올려 가면 디지털 가려진 로윈 팩 및 세트의 마스터리 백화점에서 디지털 카드 스타일 및 꾸미기 아이템으로 교환할 수 있는 세트 마스터리 오브를 얻게 됩니다.

마스터리 패스로 업그레이드하면 아바타, 컴패니언, 이벤트 토큰, 디지털 카드 및 팩, 슬리브, 카드 스타일, 골드, 보석 등이 포함된 마스터리 패스 보상 트랙이 잠금해제됩니다!

보상 배분 및 등장 확률 정보 기사를 방문하여 세트 마스터리 등에 대한 전체 세부사항을 확인하세요.

가려진 로윈 세트 마스터리

가려진 로윈 팩 18개

팩 18개 마스터리 오브 5개(가려진 로윈 마스터리 백화점에서 카드 스타일 또는 슬리브로 교환 가능)

가려진 로윈 마스터리 패스

아바타

애쉴링 아바타

카드 및 팩

팩 20개: 가려진 로윈 팩 5개 오멘패스 너머에 팩 5개 영원함의 가장자리 팩 5개 타르커: 용 폭풍 팩 5개

가려진 로윈 미식레어 개별 카드 보상(ICR) 10장

미식레어 개별 카드 보상(ICR) 10장 레벨 41 이상: 언커먼 ICR 1장

카드 슬리브

기본 슬리브 1개

정교한 슬리브 1개

카드 스타일

마스터리 오브 30개( 가려진 로윈 마스터리 백화점에서 카드 스타일 또는 슬리브로 교환 가능)

마스터리 백화점에서 카드 스타일 또는 슬리브로 교환 가능) 커먼 카드 스타일 15개

언커먼 카드 스타일 10개

이벤트 토큰

플레이어 드래프트 토큰 1개(프리미어 또는 전통적 드래프트 입장권 중 하나로 교환 가능)

골드 및 보석

4,000 골드

보석 1,200 개

컴패니언

체인질링 컴패니언 3개

가려진 로윈 세트 마스터리에는 레벨이 몇 개나 있나요?

가려진 로윈 세트 마스터리는 40레벨까지 올라갑니다. 모든 플레이어는 레벨 36까지 보상을 받고, 마스터리 패스를 소유한 플레이어는 레벨 40까지, 또한 그 이후로도 보상을 받습니다!

가려진 로윈 마스터리 백화점

플레이어들은 가려진 로윈마스터리 오브를 사용하여 가려진 로윈 마스터리 백화점에서 물품을 얻을 수 있습니다.

아바타

각 아바타는 마스터리 오브 두(2) 개로 이용 가능합니다:

아바타 5개

카드 스타일

각 카드 스타일은 마스터리 오브 한(1) 개로 이용 가능합니다: