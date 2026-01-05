가려진 로윈 마스터리 세부사항
로윈-섀도우무어에 간절히 돌아가고 싶은 분이든 이곳에 처음으로 방문하는 분이든, 가려진 로윈의 마스터리 패스 및 세트 마스터리가 여러분이 매직의 가장 목가적인 차원에서 보내는 시간을 최대한 활용할 수 있게 해 줄 것입니다. 다른 플레이어들을 상대로 MTG 아레나 매치를 플레이하여 경험치를 얻으면 내장된 세트 마스터리 트랙이 전진하게 됩니다. 레벨을 올려 가면 디지털 가려진 로윈 팩 및 세트의 마스터리 백화점에서 디지털 카드 스타일 및 꾸미기 아이템으로 교환할 수 있는 세트 마스터리 오브를 얻게 됩니다.
마스터리 패스로 업그레이드하면 아바타, 컴패니언, 이벤트 토큰, 디지털 카드 및 팩, 슬리브, 카드 스타일, 골드, 보석 등이 포함된 마스터리 패스 보상 트랙이 잠금해제됩니다!
보상 배분 및 등장 확률 정보 기사를 방문하여 세트 마스터리 등에 대한 전체 세부사항을 확인하세요.
가려진 로윈 세트 마스터리
- 가려진 로윈 팩 18개
- 마스터리 오브 5개(가려진 로윈 마스터리 백화점에서 카드 스타일 또는 슬리브로 교환 가능)
가려진 로윈 마스터리 패스
아바타
- 애쉴링 아바타
카드 및 팩
- 팩 20개:
- 가려진 로윈 팩 5개
- 오멘패스 너머에 팩 5개
- 영원함의 가장자리 팩 5개
- 타르커: 용 폭풍 팩 5개
- 가려진 로윈 미식레어 개별 카드 보상(ICR) 10장
- 레벨 41 이상: 언커먼 ICR 1장
카드 슬리브
- 기본 슬리브 1개
- 정교한 슬리브 1개
카드 스타일
- 마스터리 오브 30개(가려진 로윈 마스터리 백화점에서 카드 스타일 또는 슬리브로 교환 가능)
- 커먼 카드 스타일 15개
- 언커먼 카드 스타일 10개
이벤트 토큰
- 플레이어 드래프트 토큰 1개(프리미어 또는 전통적 드래프트 입장권 중 하나로 교환 가능)
골드 및 보석
- 4,000 골드
- 보석 1,200 개
컴패니언
- 체인질링 컴패니언 3개
가려진 로윈 세트 마스터리에는 레벨이 몇 개나 있나요?
가려진 로윈 세트 마스터리는 40레벨까지 올라갑니다. 모든 플레이어는 레벨 36까지 보상을 받고, 마스터리 패스를 소유한 플레이어는 레벨 40까지, 또한 그 이후로도 보상을 받습니다!
가려진 로윈 마스터리 백화점
플레이어들은 가려진 로윈마스터리 오브를 사용하여 가려진 로윈 마스터리 백화점에서 물품을 얻을 수 있습니다.
아바타
각 아바타는 마스터리 오브 두(2) 개로 이용 가능합니다:
- 아바타 5개
카드 스타일
각 카드 스타일은 마스터리 오브 한(1) 개로 이용 가능합니다:
- 커먼 카드 스타일 5개
- 언커먼 카드 스타일 5개
- 레어 카드 스타일 10개
- 미식레어 카드 스타일 5개