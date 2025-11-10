테이블탑을 플레이하고 MTG 아레나의 승리 보너스를 획득하세요!

MTG 아레나의 11월 11일 릴리즈가 출시된 뒤부터, 테이블탑 이벤트에 참가하는 모든 플레이어가 일간 밎 주간 승리 트랙에 적용되는 승리 3회를 얻게 되며, 이는 가까운 게임 매장의 매직: 더 개더링® | 아바타: 라스트 에어벤더™ 프리릴리즈 시기와도 맞아떨어집니다.

진행 방법

가까운 위저즈 플레이 네트워크 게임 매장 에서 매직: 더 개더링을 플레이할 때, 해당 참가 내역은 위저즈 계정에 연동됩니다. MTG 아레나 또한 위저즈 계정을 사용하므로, 다음에 로그인할 때 자동적으로 일간 및 주간 승리 보너스 트랙에서 승리 3회만큼 전진하게 됩니다. 물론 여기에는 해당 승리와 연계되어 있는 골드, 개별 카드 보상(ICR) 및 경험치도 포함됩니다.

골드 및 ICR은 로그인할 때 보상 팝업으로 나타나게 되고, 경험치를 얻은 결과로 세트 마스터리 레벨이 올라가는 경우, 해당 내용에 대한 두 번째 보상 팝업이 나타납니다.

아직 MTG 아레나를 플레이하지 않으시나요? 위저즈 계정으로 MTG 아레나 계정을 생성하게 되면, 게임 내 튜토리얼을 완료하거나 스킵한 뒤에 승리 보너스를 이용할 수 있게 됩니다.

이렇게 하는 이유는 무엇인가요?

저희는 매직을 플레이하는 것은 가까운 게임 매장에서 플레이하든 MTG 아레나에서 디지털로 플레이하든 매직을 플레이하는 것이라고 생각합니다. 이미 가까운 게임 매장과 MTG 아레나에서 플레이하고 있다면, 매장에서 플레이하는 것으로 인해 승리 보너스를 얻을 수 있는 기회를 놓치지 않아도 됩니다. 매장에서만 플레이하고 MTG 아레나에서 플레이하는 것은 생각만 해 보았다면, 이 보상은 기존에 하던 플레이만으로도 게임 내 통화를 얻을 수 있게 해 줍니다. 그리고 마지막으로, 현재 MTG 아레나만 플레이하고 있다면, 가까운 게임 매장의 이벤트를 확인해 봐 주시길 바랍니다.

또한 이것은 시작에 불과합니다 저희는 보다 일관된 경험을 제공하기 위하여 위저즈 시스템 간의 활동을 연결하는 더 많은 방법 및 연결고리들을 모색하고 있습니다.

저희는 또한 이 시스템이 테이블탑 매직 이벤트를 운영하는 매장이—매장 측의 추가적인 비용이나 작업 없이도—플레이어들에게 추가적인 지원을 제공할 수 있게 되는 점을 마음에 들어 하시기를 바라고 있으며, 더 잘 연결된 생태계가 플레이어들에게 제공할 수 있게 되는 기회들을 만나보기를 기대하고 있습니다.

FAQ

테이블탑 이벤트에서 거둔 성적이 MTG 아레나 승리 보너스를 얻는 양에 영향을 주나요?

아니오, 테이블탑 이벤트에서 한 번도 이기지 못했더라도 MTG 아레나에서는 승리 3회만큼 보너스가 제공됩니다.

MTG 아레나 보상을 주기 위해 매장 쪽에서 이벤트에 무언가를 해야 하나요?

아니오. 이벤트링크로 진행되는 아무 매직 이벤트든 해당 이벤트가 시작되고 난 뒤에 적용됩니다.

플레이한 뒤에 MTG 아레나에 보상이 적용되려면 얼마나 걸리나요?

보통 몇 분 안에 보상을 받을 수 있습니다. 이 보상은 자동적으로 적용되며 수동으로 처리되지 않습니다.

MTG 아레나에 로그인하지 않은 채로 여러 테이블탑 이벤트에 참여하는 경우에도 여전히 해당 이벤트들에 대해 모두 보상을 받을 수 있나요?

네!

보상은 MTG 아레나 우편함을 통해 수령하게 되나요?

아니오, 보상 팝업을 통해 확인하게 됩니다.

이 승리는 MTG 아레나 플레이와 동일한 일간 및 주간 승리 트랙을 사용하나요, 아니면 다른 트랙인가요?

같은 트랙을 사용하며, 이제는 이를 높일 수 있는 추가적인 방법이 생긴 것 뿐입니다!

이벤트를 충분히 많이 플레이한다면 승리 트랙을 벗어나서 보상이 늘어나나요?

아니오. 얻을 수 얻는 보상의 양은 동일하게 유지됩니다.

트랙은 테이블탑 이벤트가 발생한 날짜를 기준으로 진행되나요, 아니면 MTG 아레나에 로그인한 날짜를 기준으로 진행되나요?

MTG 아레나에 로그인한 날짜를 기준으로 진행됩니다.