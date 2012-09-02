Return To Ravnica Card Image Gallery
평온의 천사
무기고 경비
체포
복수의 화살
아조리우스 체포원
아조리우스 재판관
상점가 크로보드
콘코르디아 페가수스
실체가 없는 갑옷
하늘에서 지켜보는 눈
펜싱의 달인
비통해하는 유령
기사의 용감함
계엄령
울타리 거인
허깨비 장군
관할지역 대장
평온한 안식
뿌리 깊은 방어
보안 봉쇄
셀레스냐 보초병
명금 상인
영혼세
안전의 구체
태양첨탑 그리핀
신속한 정의
훈련된 카라칼
트로스타니의 심판
아쿠스 준마
강력돌풍
주문 취소
계속되는 홍수
마술로 만들어낸 화폐
도시를 가로지르는 전령
회오리 균열
주문해제
문지기
감축
흉내꾼 페어리
공중에 떠있는 방어막
활동 금지령
영감
이스페리아의 창공경비대
생각의 설계자 제이스
미지움 피부
마비의 움켜쥠
초능력 소용돌이
룬날개
도시 수색
마천루 포식자
신령
스핑크스
비밀을 훔치는 자
중략
탑 드레이크
공허술사
암살자의 일격
지하무덤 민달팽이
화장
대거드롬 임프
사악한 망령
죽은 난봉꾼
신성 모독의 악마
증거 인멸
일탈의 희열
배수관 쥐
죽은 자의 배신
죽음의 잡부
죽여주는 잔치
정신 부패
네크로폴리스 섭정
오우거 탈옥수
쥐 떼거리
위험천만한 그림자
어기적거리는 하수구 좀비
고통을 부르는 비명
빈민가 사신
찔린 상처
술집 사기꾼
테루스 웜
살육을 즐기는 암살자
궁극의 대가
지하 세계와의 연결
자니케브 메뚜기
섬멸의 화염
재의 광신도
강타뿔
풀무 도마뱀
유혈소동 거인
혼돈의 임프들
벽돌 괴수
활력충전
전기 속임수
폭발적인 충격
고블린 집결
핏덩이 회관의 사슬곡예사
길드 간의 분쟁
시궁창 저격수
투석기 포병들
공격적인 미노타로스
미지움 박격포
비행 추구
화염집결
경주장의 분노
피튀기는 깡패
발작하는 길거리
잔해 조사
날뛰는 주택가 야수
배신의 본능
우트바라 지옥룡
파손폭발
비아시노 협잡꾼
공중 포식
큰거미줄 거미
액스베인 수호자
액스베인 숫사슴
수풀 위로 걷는 야수
켄타우로스의 전령
힘의 합창
죽은다리 거대곤충
죽음의 존재감
고역 딱정벌레
드루이드의 구출
관문을 덮는 넝쿨
거대화
집어삼키는 점액괴물
골가리 바람잡이
뿔나팔 구호
코로즈다 회관의 감시관
마나 만발
떡갈나무 거리 여관주인
폐허등 코뿔소
맹렬한 격동
지평선을 찾아서
점액 조형
바위거리 악어
우뚝 솟은 인드릭
급속한 녹지화
야성의 야수조련사
세계척추 웜
갑작스런 부패
삼두정치의 집정관
군단 웜
무자비한 꿰뚫기
아조리우스 부적
교단의 부름
카니발 지옥마
켄타우로스 치유사
화학술사의 속임수
집단 축복
굳건한 유대감
위협적인 시체인도자
흐름의 저지
군마들의 합의
억류의 구체
극적인 구조
꿰뚫어 죽이기
찌꺼기 훼손자
위대한 실험
정수 반발
법봉 소리
불꽃천재의 예지력
고블린 전기술사
골가리 부적
끔찍한 인양
대혼란의 축제
지옥의 사슬채찍꾼
영웅들의 재회
경기병 순찰대
극초음속 용
최고 재판관 이스페리아
이젯 부적
이젯 정전기술사
골가리의 리치 군주 자라드
자라드의 명령
코로즈다 회관의 길드 마도사
로틀레스 트롤
록소돈 강타병
리예브의 창공기사
변덕스러운 화학술사
뉴 프라브의 길드 마도사
니빅스의 길드 마도사
천재적인 용 니브-미젯
락도스 부적
락도스 분노잡견
락도스 주모자
폭동의 군주 락도스
락도스의 귀환
정의로운 권위
일어선 성소
수확의 의식
릭스 마디의 길드 마도사
수색 영장
셀레스냐 부적
해골 분쇄
창공표식 로크
도살자의 게임
수문 전갈
릭스 마디의 자식
스핑크스의 계시
최고 판결
텔레포탈
생각의 가속화
소중한 발견
가대 트롤
셀레스냐의 목소리 트로스타니
비투-가지의 길드 마도사
보이지 않는 자 브라스카
방랑하는 신전
아조르의 웅변가들
불꽃고리 위어드
묘지에서 태어난 괴수
사망의식 주술사
호전적 드라이어드
서리화상 위어드
골가리 긴다리벌레
병력 증대
재판관의 소환수
니브마도사 정령
낄낄대는 락도스 악령
락도스 파쇄광
스르륵머리
분쇄하는 성장
종속된 영혼
아조리우스 열쇠룬
다색 등불
시민의 기병도
고문서 파쇄기
골가리 열쇠룬
이젯 열쇠룬
연수에 꽂는 바늘
락도스 열쇠룬
셀레스냐 열쇠룬
길거리 청소부
길드들의 명판
불안정한 장치
아조리우스 길드관문
피바다 지하묘지
골가리 길드관문
수호자의 수풀
신성한 분수대
이젯 길드관문
뒤덮인 무덤
락도스 길드관문
도적의 비밀통로
셀레스냐 길드관문
증기 환기구
정원 신전
공동소유 산책로
들
섬
늪
산
숲
