백색 | 청색 | 흑색 | 적색 | 녹색
다색 | 마법물체 | 무색의 | 대지 | 모든 카드

우진의 후손
조상나무 신령 아나펜자
아라신 일인자
교묘한 기동
에이븐 태양타격수
에이븐 전술가
전투 숙달
영혼 집중
아라신의 투사
용 사냥꾼
용의 눈 보초병
드로모카 대장
드로모카 사구마도사
드로모카 전사
조상나무의 메아리
인내하는 승리
잊혀진 운명
마력으로 빛나는 방패
권위의 후광
유검술 장인
위대한 스승의 칙령
드로모카의 전령
숨겨진 용잡이
빛타기꾼
안개발굽 기린
현실이 된 신화
오주타이의 귀감
오주타이 연설자
평화주의
의미심장한 여행
광휘의 숙청
재보급
모래장인 마도사
모래폭풍 돌격자
비늘 축복
황무지 확보
방패가죽 용
비단 감기
차력사 수도승
오주타이의 제자
작열하는 태양의 섭정
치밀어오르는 정의감
영역을 지키는 로크
고대 잉어
예측
종을 울리는 용
축복받은 환생
복제인간 군단
반대
창공의 현자의 춤
더구르의 재앙
용군주의 특권
신출귀몰한 주문주먹
얼음에 갇히다
반짝임
구둘 잠복자
거마그 물귀신
무너지는 빙하의 섭정
허깨비 재물
과거로부터 배우다
살아있는 전승
거울 장난
수도원 전승보관사
신비한 명상
부인
오주타이 요격병
오주타이의 숨결
오주타이의 소환
궁정 소환수
망자 모독인
카르시 속임술사
몸집 줄이기
내리덮는 파도의 정령
시디시의 심복
심안
실룸가르 마법사
실룸가르 주문포식자
실룸가르의 멸시
창공의 현자의 가르침
구름무예가
타이감의 일격
상승기류 정령
공허의 돌풍
젊은 학자
서풍의 서기
산성침 용
매복 주술사
피투성이턱 광신도
피투성이턱 분노전사
도살자의 희열
독 바르기
시체엮기
저주받을 계약
무시무시한 방랑자
죽음의 바람
죽음을 부르는 섭정
격퇴
구속
책임감이 강한 수행원
납작하게 만들기
역겨운 부활
타락한 용언 마법
타락한 용언의 비명
무덤 숙청
실룸가르의 손
쾌락주의자의 보물창고
콜라간 척후병
마랑강 해골
습지 거대괴물
정신 부패
고통의 전도자
인정사정없는 군단
카르시 가학증 환자
락샤사 무덤소환사
무모한 임프
부활한 처형인
자해로 인한 상처
어기적거리는 고블린
시브시그 빙하분쇄자
언데드 고관 시디시
실룸가르 암살자
실룸가르 도살자
우쿠드 코브라
궁극의 대가
치명적인 전염병
시체청소부 에이븐
헤메는 무덤거북
아타르카 이프리트
아타르카 난투꾼
광전사의 맹공
용암과의 대화
분화구 정령
용들의 습격
용의 포효
용의 먹이
용 폭풍
속삭이는 용언술사
용군주의 수하
역전노장의 광전사
충격의 여파
분노의 주술사
점화된 분노
콜라간 지망생
콜라간 선발대
콜라간 폭풍기원사
번개 광전사
평정심을 잃다
마그마 협곡
칼 시스마 거대괴수
찢어발기는 일제사격
굽기
검치호 선두 기수
사르칸의 분노
사르칸의 승리
비명의 땅 싸움꾼
단층 파열
질주하는 전쟁싸움꾼
폭풍바위 정령
폭풍날개 용
산꼭대기 배회자
꼬리 휘두르기
하늘을 찢는 천둥의 섭정
괴롭히는 목소리
쌍둥이 화살
부수기
화산 돌진
화산 속의 예지
전쟁광
타종꾼 주르고
용둥지 명궁 부대
아이녹 포병
아이녹 생존술사
돌격 대형
아타르카 야수파괴자
단호한 자들의 화신
장로단
선택된 부대
일년생 콜로소돈
키다리 침엽수 괴물
죽음안개 랩터
소굴 수호자
지배의 과시
용에게 상처 입은 곰
드로모카의 선물
장엄한 대결
폭발적인 식생
적을 파괴하는 섭정
공터 감시자
방패를 든 수호자
가축몰이 용
영감이 생기는 부름
잠복한 아린크스
자연화
시야를 가리는 에테르
결박하고 잡아먹기
우위 유지
드러내는 바람
소금길 매복조
소금길 보급대
모래초원 청소부
비늘경비병 보초
마디 크로틱
비늘의 하수인
잊혀진 도의 주술사
사막 조형술
보호받는 둥지
비늘군주들의 시야
달려드는 엘크 무리
태양기원사의 손길
사냥 대장
밟고 지나가기밟고 지나가기
아라신 군주아라신 군주
아타르카의 명령아타르카의 명령
벼락날개 약탈자벼락날개 약탈자
교활한 순풍용교활한 순풍용
용군주 아타르카용군주 아타르카
용군주 드로모카용군주 드로모카
용군주 콜라간용군주 콜라간
용군주 오주타이용군주 오주타이
용군주 실룸가르용군주 실룸가르
드로모카의 명령드로모카의 명령
인내하는 비늘군주인내하는 비늘군주
사냥의 전조사냥의 전조
콜라간의 명령콜라간의 명령
초월자 나르셋초월자 나르셋
망자들을 지배하는 용망자들을 지배하는 용
오주타이의 명령오주타이의 명령
고결한 창공의 현자고결한 창공의 현자
무자비한 죽음송곳니무자비한 죽음송곳니
완전한 사르칸완전한 사르칸
난폭한 증기턱난폭한 증기턱
실룸가르의 명령실룸가르의 명령
날렵한 전투용날렵한 전투용
고대 석상고대 석상
아타르카 기념비아타르카 기념비
보물창고의 관리자보물창고의 관리자
용 누각 조각상용 누각 조각상
드로모카 기념비드로모카 기념비
관문 파괴자관문 파괴자
렌즈 지킴이렌즈 지킴이
콜라간 기념비콜라간 기념비
오주타이 기념비오주타이 기념비
실룸가르 기념비실룸가르 기념비
거미비단 그물거미비단 그물
폭풍기수의 장비폭풍기수의 장비
시대의 도첩시대의 도첩
용의 불을 담은 병용의 불을 담은 병
진화하는 야생지진화하는 야생지
숲
숲
숲
신령 용의 안식처신령 용의 안식처
섬
섬
섬
산
산
산
들
들
들
늪
늪
늪