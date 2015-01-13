Fate Reforged Card Image Gallery
신령 용 우진
아브잔의 이점
아브잔 룬표식
아브잔 창공지휘관
아라신 성직자
에이븐 척후병
피해 돌리기
성채 공성
단호한 다가타르
용무늬 종 수도사
용비늘 장군
정예 비늘경비병
큰뿔 크루쇽
명예의 보상
제스카이 방어벽
빛의 형상
연꽃눈 신비주의자
마르두 비탄수확자
숨겨진 자들의 비술
수도원 스승
혈도
선조들의 결집
현자의 몽상
모래폭파
모래초원 추방자
영혼 소환
영혼불꽃의 대가
대담한 태세
방랑하는 투사
방호비늘용
에이븐 측량사
구름의 형상
강화된 인지력
매혹
서리괴물
제스카이 침투원
제스카이 룬표식
제스카이 현자
연꽃길 지니
마랑강 배회자
정신을 파헤치는 용
안개불꽃 조작술사
수도원 공성
무력화하는 폭풍
락샤사의 경멸
현실 조작
재집중
유명한 무기장인
회귀의 의식
밝은눈 응징자들
변덕스러운 충성심
고요한 폭풍 슈 윤
술타이 해골 수집가
대체 형상
시공 침입
격류 정령
낚아채기
나가의 의지
존재로 새겨지다
알레샤의 선봉대
조상의 복수
타락의 대마귀
전투 싸움꾼
잔혹한 군단장
운명을 결정하다
암거래
황무지 외교
우울함에 잠기다
무시무시한 각성
무시무시한 징집
무덤의 힘
거마그 아귀
두건 쓴 암살자
마르두 그림자창
마르두 타격대장
무자비한 처형인
맹독용
오크 저격수
궁전 공성
카르시 고위 성직자
그림자의 손아귀
시브시그 떼
늪을 파헤치는 시브시그
영혼약탈자
술타이 사절
술타이 룬표식
황금 송곳니 타시구르
타시구르의 잔혹함
장티푸스 쥐떼
죽음에 웃음짓는 알레샤
번개묶기
용의 불에 잠기다
혈염술 집행인
전선 돌파
부수적 피해
저항하는 오우거
용의 분노
격렬한 부름
화염질주 기수
불에서 깨어난 불사조
오인사격
발목을 자르는 고블린
피투성이 멧돼지
겸손한 배신자
굶주린 설인
뇌명용
마르두 룬표식
마르두 정찰병
성난 무리
전초기지 공성
화염 조종술
분노의 형상
위대한 사냥의 주술사
번개턱 용
그을린 이프리트
테무르 전투분노
금고침입자
거친 베기
아브잔 야수조련사
아브잔 부족지킴이
아이녹 길잡이
매복 크로틱
아라신 전쟁 야수
카르시의 궁수들
최전방 크루쇽
숨겨진 방어구
파괴자 용
야생 크루쇽
무형의 보살핌
변경 야영지 마스토돈
변경 야영지 공성
태초나무의 과실
약자는 먹이로
황무지 탐사
땅으로 내리다
무자비한 본능
모래초원 마스토돈
주술사의 계시
갑작스런 재활용
테무르 룬표식
테무르 검치호
테무르 전쟁 주술사
태초나무의 수호자
황무지에 속삭이는 자
속삭임나무 정령
야생의 부름
칼 시스마의 바람
야소바 용발톱
세상을 찢는 자 아타르카
교활한 일격
불멸의 드로모카
실체없는 매복
절망적인 일전
잔혹한 영양공급
폭풍의 분노 콜라간
겨울의 영혼 오주타이
표류하는 죽음 실룸가르
전쟁 조명탄
고블린 쾅 술통
영웅의 칼
낡은 돌 하수인
신성한 불의 순례자
대가의 두루마리
우진의 기계
핏자국 동굴
꽃피는 사막
신령 용의 유폐지
음침한 소류
숲
숲
섬
섬
정글 골짜기
산
산
들
들
바위투성이 고산지대
척박한 황무지
늪
늪
빠른물 벼랑
가시숲 폭포
잔잔한 만
풍화된 암석지대