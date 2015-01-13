무색 |백색 | 청색 | 흑색 | 적색 | 녹색 | 다색 | 마법물체 | 대지 | 모든 카드

신령 용 우진신령 용 우진
아브잔의 이점아브잔의 이점
아브잔 룬표식아브잔 룬표식
아브잔 창공지휘관아브잔 창공지휘관
아라신 성직자아라신 성직자
에이븐 척후병에이븐 척후병
피해 돌리기피해 돌리기
성채 공성성채 공성
단호한 다가타르단호한 다가타르
용무늬 종 수도사용무늬 종 수도사
용비늘 장군용비늘 장군
정예 비늘경비병정예 비늘경비병
큰뿔 크루쇽큰뿔 크루쇽
명예의 보상명예의 보상
제스카이 방어벽제스카이 방어벽
빛의 형상빛의 형상
연꽃눈 신비주의자연꽃눈 신비주의자
마르두 비탄수확자마르두 비탄수확자
숨겨진 자들의 비술숨겨진 자들의 비술
수도원 스승수도원 스승
혈도혈도
선조들의 결집선조들의 결집
현자의 몽상현자의 몽상
모래폭파모래폭파
모래초원 추방자모래초원 추방자
영혼 소환영혼 소환
영혼불꽃의 대가영혼불꽃의 대가
대담한 태세대담한 태세
방랑하는 투사방랑하는 투사
방호비늘용방호비늘용
에이븐 측량사에이븐 측량사
구름의 형상구름의 형상
강화된 인지력강화된 인지력
매혹매혹
서리괴물서리괴물
제스카이 침투원제스카이 침투원
제스카이 룬표식제스카이 룬표식
제스카이 현자제스카이 현자
연꽃길 지니연꽃길 지니
마랑강 배회자마랑강 배회자
정신을 파헤치는 용정신을 파헤치는 용
안개불꽃 조작술사안개불꽃 조작술사
수도원 공성수도원 공성
무력화하는 폭풍무력화하는 폭풍
락샤사의 경멸락샤사의 경멸
현실 조작현실 조작
재집중재집중
유명한 무기장인유명한 무기장인
회귀의 의식회귀의 의식
밝은눈 응징자들밝은눈 응징자들
변덕스러운 충성심변덕스러운 충성심
고요한 폭풍 슈 윤고요한 폭풍 슈 윤
술타이 해골 수집가술타이 해골 수집가
대체 형상대체 형상
시공 침입시공 침입
격류 정령격류 정령
낚아채기낚아채기
나가의 의지나가의 의지
존재로 새겨지다존재로 새겨지다
알레샤의 선봉대알레샤의 선봉대
조상의 복수조상의 복수
타락의 대마귀타락의 대마귀
전투 싸움꾼전투 싸움꾼
잔혹한 군단장잔혹한 군단장
운명을 결정하다 운명을 결정하다
암거래암거래
황무지 외교황무지 외교
우울함에 잠기다우울함에 잠기다
무시무시한 각성무시무시한 각성
무시무시한 징집무시무시한 징집
무덤의 힘무덤의 힘
거마그 아귀거마그 아귀
두건 쓴 암살자두건 쓴 암살자
마르두 그림자창마르두 그림자창
마르두 타격대장마르두 타격대장
무자비한 처형인무자비한 처형인
맹독용맹독용
오크 저격수오크 저격수
궁전 공성궁전 공성
카르시 고위 성직자카르시 고위 성직자
그림자의 손아귀그림자의 손아귀
시브시그 떼시브시그 떼
늪을 파헤치는 시브시그늪을 파헤치는 시브시그
영혼약탈자영혼약탈자
술타이 사절술타이 사절
술타이 룬표식술타이 룬표식
황금 송곳니 타시구르황금 송곳니 타시구르
타시구르의 잔혹함타시구르의 잔혹함
장티푸스 쥐떼장티푸스 쥐떼
죽음에 웃음짓는 알레샤죽음에 웃음짓는 알레샤
번개묶기번개묶기
용의 불에 잠기다용의 불에 잠기다
혈염술 집행인혈염술 집행인
전선 돌파전선 돌파
부수적 피해부수적 피해
저항하는 오우거저항하는 오우거
용의 분노용의 분노
격렬한 부름격렬한 부름
화염질주 기수화염질주 기수
불에서 깨어난 불사조불에서 깨어난 불사조
오인사격오인사격
발목을 자르는 고블린발목을 자르는 고블린
피투성이 멧돼지피투성이 멧돼지
겸손한 배신자겸손한 배신자
굶주린 설인굶주린 설인
뇌명용뇌명용
마르두 룬표식마르두 룬표식
마르두 정찰병마르두 정찰병
성난 무리성난 무리
전초기지 공성전초기지 공성
화염 조종술화염 조종술
분노의 형상분노의 형상
위대한 사냥의 주술사위대한 사냥의 주술사
번개턱 용번개턱 용
그을린 이프리트그을린 이프리트
테무르 전투분노테무르 전투분노
금고침입자금고침입자
거친 베기거친 베기
아브잔 야수조련사아브잔 야수조련사
아브잔 부족지킴이아브잔 부족지킴이
아이녹 길잡이아이녹 길잡이
매복 크로틱매복 크로틱
아라신 전쟁 야수아라신 전쟁 야수
카르시의 궁수들카르시의 궁수들
최전방 크루쇽최전방 크루쇽
숨겨진 방어구숨겨진 방어구
파괴자 용파괴자 용
야생 크루쇽야생 크루쇽
무형의 보살핌무형의 보살핌
변경 야영지 마스토돈변경 야영지 마스토돈
변경 야영지 공성변경 야영지 공성
태초나무의 과실태초나무의 과실
약자는 먹이로약자는 먹이로
황무지 탐사황무지 탐사
땅으로 내리다땅으로 내리다
무자비한 본능무자비한 본능
모래초원 마스토돈모래초원 마스토돈
주술사의 계시주술사의 계시
갑작스런 재활용갑작스런 재활용
테무르 룬표식테무르 룬표식
테무르 검치호테무르 검치호
테무르 전쟁 주술사테무르 전쟁 주술사
태초나무의 수호자태초나무의 수호자
황무지에 속삭이는 자황무지에 속삭이는 자
속삭임나무 정령속삭임나무 정령
야생의 부름야생의 부름
칼 시스마의 바람칼 시스마의 바람
야소바 용발톱야소바 용발톱
세상을 찢는 자 아타르카세상을 찢는 자 아타르카
교활한 일격교활한 일격
불멸의 드로모카불멸의 드로모카
실체없는 매복실체없는 매복
절망적인 일전절망적인 일전
잔혹한 영양공급잔혹한 영양공급
폭풍의 분노 콜라간폭풍의 분노 콜라간
겨울의 영혼 오주타이겨울의 영혼 오주타이
표류하는 죽음 실룸가르표류하는 죽음 실룸가르
전쟁 조명탄전쟁 조명탄
고블린 쾅 술통고블린 쾅 술통
영웅의 칼영웅의 칼
낡은 돌 하수인낡은 돌 하수인
신성한 불의 순례자신성한 불의 순례자
대가의 두루마리대가의 두루마리
우진의 기계우진의 기계
핏자국 동굴핏자국 동굴
꽃피는 사막꽃피는 사막
신령 용의 유폐지신령 용의 유폐지
음침한 소류음침한 소류
숲
숲
섬
섬
정글 골짜기정글 골짜기
산
산
들
들
바위투성이 고산지대바위투성이 고산지대
척박한 황무지척박한 황무지
늪
늪
빠른물 벼랑빠른물 벼랑
가시숲 폭포가시숲 폭포
잔잔한 만잔잔한 만
풍화된 암석지대풍화된 암석지대