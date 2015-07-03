백색 | 청색 | 흑색 | 적색 | 녹색
아크로스 간수아크로스 간수
앰프린 전술가앰프린 전술가
영웅 추대자영웅 추대자
십일조의 대천사십일조의 대천사
부여술사부여술사
에이븐 전투 사제에이븐 전투 사제
축복받은 신령들축복받은 신령들
천상의 섬광천상의 섬광
돌격하는 그리핀돌격하는 그리핀
전방 사제단의 성직자전방 사제단의 성직자
영사의 장교영사의 장교
깨달음을 얻은 고행자깨달음을 얻은 고행자
감싸는 안개감싸는 안개
아크로스의 영웅 키세온아크로스의 영웅 키세온
전투로 단련된 기디온전투로 단련된 기디온
기디온의 팔랑크스기디온의 팔랑크스
성령술사의 구속성령술사의 구속
신성한 달빛신성한 달빛
치유의 손길치유의 손길
중무장보병중무장보병
간수 힉서스간수 힉서스
순례자의 길의 기사순례자의 길의 기사
백란의 기사백란의 기사
기사의 용감함기사의 용감함
키세온의 비정규군키세온의 비정규군
키세온의 전술키세온의 전술
힘찬 도약힘찬 도약
살인사건 수사살인사건 수사
용맹한 자들의 수호자용맹한 자들의 수호자
유물 사냥꾼유물 사냥꾼
영겁의 감시단 보초영겁의 감시단 보초
빈 왕좌의 인장빈 왕좌의 인장
충실한 에이븐충실한 에이븐
닉스의 별밭닉스의 별밭
억제하는 사슬억제하는 사슬
재빠른 결단재빠른 결단
토파 자유전사토파 자유전사
토템길잡이 영양토템길잡이 영양
비극을 부르는 자만심비극을 부르는 자만심
아크로스의 용맹아크로스의 용맹
브린 하늘말브린 하늘말
전투 예언자전투 예언자
멍에 씌운 황소멍에 씌운 황소
재판장 알함마렛재판장 알함마렛
에테르 닻에테르 닻
마법공학자의 깨달음마법공학자의 깨달음
비행병 지망생비행병 지망생
뼈에서 재로뼈에서 재로
계산된 일축계산된 일축
의지의 충돌의지의 충돌
폐쇄공포증폐쇄공포증
하루 전으로하루 전으로
심해의 공포심해의 공포
고리의 사도고리의 사도
분산분산
쫓아내는 파도쫓아내는 파도
공포의 파도공포의 파도
범법자 페어리범법자 페어리
조류의 전조조류의 전조
물 채찍물 채찍
해방된 정신술사 제이스해방된 정신술사 제이스
브린의 신동 제이스브린의 신동 제이스
제이스의 은신처제이스의 은신처
제스인 도둑제스인 도둑
해양 근위병해양 근위병
미지움 참견꾼미지움 참견꾼
부인부인
니빅스 장벽니빅스 장벽
정신 반격정신 반격
고리관리자 부엉이고리관리자 부엉이
누더기피부 드레이크누더기피부 드레이크
울부짖는 스캅울부짖는 스캅
재우기재우기
분리주의자 공허마도사분리주의자 공허마도사
인장박힌 불가사리인장박힌 불가사리
스캅 골리앗스캅 골리앗
영혼검 지니영혼검 지니
스핑크스의 지도스핑크스의 지도
구름 걷기구름 걷기
정신술사의 재능정신술사의 재능
날틀 첩보망날틀 첩보망
탑의 심령탑의 심령
개구리로 변신개구리로 변신
급류의 정령급류의 정령
돌개 부리는 도적돌개 부리는 도적
의지를 굴복시키는 자의지를 굴복시키는 자
질병술사질병술사
지하무덤 민달팽이지하무덤 민달팽이
피의 축성피의 축성
가혹한 부활가혹한 부활
음험한 시도음험한 시도
어둠의 청원어둠의 청원
죽은다리 주술사죽은다리 주술사
악마와의 계약악마와의 계약
영혼의 약탈자영혼의 약탈자
에레보스의 거신에레보스의 거신
추물 암살자추물 암살자
추물 학살추물 학살
악취 임프악취 임프
시체로 짜맞춘 약탈자시체로 짜맞춘 약탈자
금박나뭇잎 타작인금박나뭇잎 타작인
굽은뿌리 덫사냥꾼굽은뿌리 덫사냥꾼
무덤칼 약탈자무덤칼 약탈자
지옥에서 입은 흉터지옥에서 입은 흉터
무한한 소멸무한한 소멸
탐욕스러운 영혼수집가 코소페드탐욕스러운 영혼수집가 코소페드
쇠퇴쇠퇴
반항적인 사령술사 릴리아나반항적인 사령술사 릴리아나
이단적인 치유사 릴리아나이단적인 치유사 릴리아나
죽음의 왈츠죽음의 왈츠
말라키르 도태검말라키르 도태검
난투코 껍질난투코 껍질
사령술 소환사령술 소환
밤올가미밤올가미
피 의식의 사제피 의식의 사제
미친 흡혈귀미친 흡혈귀
뼈로 친 점뼈로 친 점
영혼 찢기영혼 찢기
되살아난 켄타우로스되살아난 켄타우로스
망령망령
과거의 그림자과거의 그림자
어기적거리는 악귀어기적거리는 악귀
부패한 치료부패한 치료
가시활 궁수가시활 궁수
고통 받는 생각고통 받는 생각
달가림꽃의 흔적달가림꽃의 흔적
언데드 하수인언데드 하수인
부정한 굶주림부정한 굶주림
저승의 무게저승의 무게
케랄 요새 수도원장케랄 요새 수도원장
지옥불 견습 사제지옥불 견습 사제
반역 행위반역 행위
아크로스 부사관아크로스 부사관
탐욕스러운 용탐욕스러운 용
풀무 도마뱀풀무 도마뱀
보가트 싸움꾼보가트 싸움꾼
보름달의 부름보름달의 부름
칼라데시의 불 찬드라칼라데시의 불 찬드라
포효하는 불길 찬드라포효하는 불길 찬드라
찬드라의 분노찬드라의 분노
찬드라의 점화찬드라의 점화
조약돌 괴수조약돌 괴수
철거철거
용의 먹이용의 먹이
불꽃아가리 헬리온불꽃아가리 헬리온
마음을 사로잡는 승자마음을 사로잡는 승자
정교한 화염술정교한 화염술
불타는 결말불타는 결말
불타는 충동불타는 충동
불마귀 정령불마귀 정령
불꽃그림자 소환술불꽃그림자 소환술
기라푸르 에테르 격자기라푸르 에테르 격자
기라푸르 톱니장인기라푸르 톱니장인
영광을 추구하는 고블린영광을 추구하는 고블린
고블린 파일드라이버고블린 파일드라이버
전염되는 광기전염되는 광기
번개 투창번개 투창
마도사 고리 깡패마도사 고리 깡패
마그마의 통찰력마그마의 통찰력
용암 회오리용암 회오리
피아 날라르와 키란 날라르피아 날라르와 키란 날라르
가시멧돼지가시멧돼지
유린하는 불꽃유린하는 불꽃
딱지 부족 광전사딱지 부족 광전사
지진 정령지진 정령
하늘을 할퀴는 거인하늘을 할퀴는 거인
산산조각으로 때려부수기산산조각으로 때려부수기
지하 정찰병지하 정찰병
날틀 기술자날틀 기술자
거신의 힘거신의 힘
화산 배회자화산 배회자
대공 일제사격대공 일제사격
정령숭배자의 각성정령숭배자의 각성
부식성 애벌레부식성 애벌레
교단의 자연주의자교단의 자연주의자
금박나뭇잎의 다엔, 드위넨금박나뭇잎의 다엔, 드위넨
드위넨의 정예병드위넨의 정예병
정령과의 유대정령과의 유대
엘프 선지자엘프 선지자
급속한 진화급속한 진화
가이아의 보복가이아의 보복
무리 소집무리 소집
신계의 전령신계의 전령
고리발 은둔거미고리발 은둔거미
명예로운 대제사장명예로운 대제사장
조라가 기원술조라가 기원술
나뭇잎 금박꾼나뭇잎 금박꾼
라노워 감응술사라노워 감응술사
마나대식가 히드라마나대식가 히드라
거미줄 망토거미줄 망토
군중의 힘군중의 힘
현명한 정령숭배자 니사현명한 정령숭배자 니사
광활림의 예언자 니사광활림의 예언자 니사
니사의 순례니사의 순례
니사의 계시니사의 계시
과수원 신령과수원 신령
변경 거상변경 거상
파리카의 사도파리카의 사도
폐품 활용폐품 활용
록스 망치전사록스 망치전사
하늘올가미 거미하늘올가미 거미
솜버왈드 우두머리솜버왈드 우두머리
숲의 전령숲의 전령
장대한 오로라장대한 오로라
얼룩떼 늑대얼룩떼 늑대
폭풍성장폭풍성장
지하 도시 트롤지하 도시 트롤
발레론 관리자발레론 관리자
광활림의 대식가광활림의 대식가
덩굴 올가미덩굴 올가미
야생의 본능야생의 본능
포효하는 삼림지 짐승포효하는 삼림지 짐승
예바의 완력술사예바의 완력술사
젠디카르의 탁류젠디카르의 탁류
불타는 지옥견불타는 지옥견
피의 저주를 받은 기사피의 저주를 받은 기사
도약하는 크라시스도약하는 크라시스
성채 영주성채 영주
이로아스의 용사이로아스의 용사
귀신들린 스캅귀신들린 스캅
은둔한 마법공학자은둔한 마법공학자
무리의 주술사무리의 주술사
뇌명 와이번뇌명 와이번
젠디카르 화신젠디카르 화신
연금술사의 약병연금술사의 약병
알함마렛의 기록보관소알함마렛의 기록보관소
천사의 무덤천사의 무덤
주인을 섬기는 기계주인을 섬기는 기계
싸움꾼의 판금 갑옷싸움꾼의 판금 갑옷
주조소 주임주조소 주임
황금 보초황금 보초
수호자 자동인형수호자 자동인형
멜레티스의 수호자멜레티스의 수호자
이동식 격납기계이동식 격납기계
신들의 투구신들의 투구
야임디 고서야임디 고서
마도사 고리 행동대원마도사 고리 행동대원
유성유성
보호의 보주보호의 보주
프리즘 반지프리즘 반지
화염술사의 고글화염술사의 고글
돌진전차돌진전차
룬이 박힌 하인룬이 박힌 하인
용맹의 인장용맹의 인장
정령숭배자의 검정령숭배자의 검
투척용 단검투척용 단검
고참병의 휴대 무기고참병의 휴대 무기
전쟁 나팔전쟁 나팔
전장의 대장간전장의 대장간
코일로스의 동굴코일로스의 동굴
진화하는 야생지진화하는 야생지
숲
숲
숲
숲
영사의 주조소영사의 주조소
섬
섬
섬
섬
라노워 불모지라노워 불모지
마도사 고리 연락망마도사 고리 연락망
산
산
산
산
들
들
들
들
도적의 비밀통로도적의 비밀통로
시바의 산호초시바의 산호초
늪
늪
늪
늪
야비마야의 해변야비마야의 해변