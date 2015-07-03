매직의 기원
백색 | 청색 | 흑색 | 적색 | 녹색
다색 | 마법물체 | 대지 | 모든 카드
아크로스 간수
앰프린 전술가
영웅 추대자
십일조의 대천사
부여술사
에이븐 전투 사제
축복받은 신령들
천상의 섬광
돌격하는 그리핀
전방 사제단의 성직자
영사의 장교
깨달음을 얻은 고행자
감싸는 안개
아크로스의 영웅 키세온
전투로 단련된 기디온
기디온의 팔랑크스
성령술사의 구속
신성한 달빛
치유의 손길
중무장보병
간수 힉서스
순례자의 길의 기사
백란의 기사
기사의 용감함
키세온의 비정규군
키세온의 전술
힘찬 도약
살인사건 수사
용맹한 자들의 수호자
유물 사냥꾼
영겁의 감시단 보초
빈 왕좌의 인장
충실한 에이븐
닉스의 별밭
억제하는 사슬
재빠른 결단
토파 자유전사
토템길잡이 영양
비극을 부르는 자만심
아크로스의 용맹
브린 하늘말
전투 예언자
멍에 씌운 황소
재판장 알함마렛
에테르 닻
마법공학자의 깨달음
비행병 지망생
뼈에서 재로
계산된 일축
의지의 충돌
폐쇄공포증
하루 전으로
심해의 공포
고리의 사도
분산
쫓아내는 파도
공포의 파도
범법자 페어리
조류의 전조
물 채찍
해방된 정신술사 제이스
브린의 신동 제이스
제이스의 은신처
제스인 도둑
해양 근위병
미지움 참견꾼
부인
니빅스 장벽
정신 반격
고리관리자 부엉이
누더기피부 드레이크
울부짖는 스캅
재우기
분리주의자 공허마도사
인장박힌 불가사리
스캅 골리앗
영혼검 지니
스핑크스의 지도
구름 걷기
정신술사의 재능
날틀 첩보망
탑의 심령
개구리로 변신
급류의 정령
돌개 부리는 도적
의지를 굴복시키는 자
질병술사
지하무덤 민달팽이
피의 축성
가혹한 부활
음험한 시도
어둠의 청원
죽은다리 주술사
악마와의 계약
영혼의 약탈자
에레보스의 거신
추물 암살자
추물 학살
악취 임프
시체로 짜맞춘 약탈자
금박나뭇잎 타작인
굽은뿌리 덫사냥꾼
무덤칼 약탈자
지옥에서 입은 흉터
무한한 소멸
탐욕스러운 영혼수집가 코소페드
쇠퇴
반항적인 사령술사 릴리아나
이단적인 치유사 릴리아나
죽음의 왈츠
말라키르 도태검
난투코 껍질
사령술 소환
밤올가미
피 의식의 사제
미친 흡혈귀
뼈로 친 점
영혼 찢기
되살아난 켄타우로스
망령
과거의 그림자
어기적거리는 악귀
부패한 치료
가시활 궁수
고통 받는 생각
달가림꽃의 흔적
언데드 하수인
부정한 굶주림
저승의 무게
케랄 요새 수도원장
지옥불 견습 사제
반역 행위
아크로스 부사관
탐욕스러운 용
풀무 도마뱀
보가트 싸움꾼
보름달의 부름
칼라데시의 불 찬드라
포효하는 불길 찬드라
찬드라의 분노
찬드라의 점화
조약돌 괴수
철거
용의 먹이
불꽃아가리 헬리온
마음을 사로잡는 승자
정교한 화염술
불타는 결말
불타는 충동
불마귀 정령
불꽃그림자 소환술
기라푸르 에테르 격자
기라푸르 톱니장인
영광을 추구하는 고블린
고블린 파일드라이버
전염되는 광기
번개 투창
마도사 고리 깡패
마그마의 통찰력
용암 회오리
피아 날라르와 키란 날라르
가시멧돼지
유린하는 불꽃
딱지 부족 광전사
지진 정령
하늘을 할퀴는 거인
산산조각으로 때려부수기
지하 정찰병
날틀 기술자
거신의 힘
화산 배회자
대공 일제사격
정령숭배자의 각성
부식성 애벌레
교단의 자연주의자
금박나뭇잎의 다엔, 드위넨
드위넨의 정예병
정령과의 유대
엘프 선지자
급속한 진화
가이아의 보복
무리 소집
신계의 전령
고리발 은둔거미
명예로운 대제사장
조라가 기원술
나뭇잎 금박꾼
라노워 감응술사
마나대식가 히드라
거미줄 망토
군중의 힘
현명한 정령숭배자 니사
광활림의 예언자 니사
니사의 순례
니사의 계시
과수원 신령
변경 거상
파리카의 사도
폐품 활용
록스 망치전사
하늘올가미 거미
솜버왈드 우두머리
숲의 전령
장대한 오로라
얼룩떼 늑대
폭풍성장
지하 도시 트롤
발레론 관리자
광활림의 대식가
덩굴 올가미
야생의 본능
포효하는 삼림지 짐승
예바의 완력술사
젠디카르의 탁류
불타는 지옥견
피의 저주를 받은 기사
도약하는 크라시스
성채 영주
이로아스의 용사
귀신들린 스캅
은둔한 마법공학자
무리의 주술사
뇌명 와이번
젠디카르 화신
연금술사의 약병
알함마렛의 기록보관소
천사의 무덤
주인을 섬기는 기계
싸움꾼의 판금 갑옷
주조소 주임
황금 보초
수호자 자동인형
멜레티스의 수호자
이동식 격납기계
신들의 투구
야임디 고서
마도사 고리 행동대원
유성
보호의 보주
프리즘 반지
화염술사의 고글
돌진전차
룬이 박힌 하인
용맹의 인장
정령숭배자의 검
투척용 단검
고참병의 휴대 무기
전쟁 나팔
전장의 대장간
코일로스의 동굴
진화하는 야생지
숲
숲
숲
숲
영사의 주조소
섬
섬
섬
섬
라노워 불모지
마도사 고리 연락망
산
산
산
산
들
들
들
들
도적의 비밀통로
시바의 산호초
늪
늪
늪
늪
야비마야의 해변