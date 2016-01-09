관문수호대의 맹세
백색 | 청색 | 흑색 | 적색 | 녹색
다색 | 마법물체 | 무색의 | 대지 | 모든 카드
형상 기만자
엘드라지 모방자
파멸을 부르는 자
거대한 왜곡 코질렉
코질렉의 길잡이
물질 개조자
현실 파괴자
공간 왜곡
생각을 엮는 예언자
불모지 보행자
기하구조의 관리인
비트는 통곡
엘드라지 이동자
아파 수호자
동맹의 지원군
관문수호대 소환
눈부신 반사
탐사대 맹금
타즈리 장군
불타오르는 눈빛
아이오나의 축복
고립 지대
코르 낫달인
코르 하늘등반가
보호자 린발라
대항하기
마킨디 비행병
힘찬 도약
문다의 선봉대
기디온의 맹세
온두 전투성직자
구호 대장
불타는 빛
협력하기
자식속박 마도사
초원 활강자
바위 피난처 장비공
암석주술사 견습 사제
재기의 벽
심오한 간섭
눈을 멀게 하는 드론
양식자 드론
심해살이
차원 침투자
중력 거부자
왜곡의 예언자
공간 침투
생각 수확자
공허 분쇄
고대 게
비교 분석
봉쇄 장막
촉수의 쇄도
사이클론 종마
엄니 선물
탁류의 움켜쥠
다면체 정렬
좌르 섬 응징자
부인
제이스의 맹세
압도적 부정
휘몰아치는 탁류
최종 결정자 스핑크스
쓸어내기
우마라 함정술사
목적 합일
침묵의 소유자
공포의 모독자
정수 고갈자
가죽을 벗기는 촉수
파괴 살포자
진실을 뒤집는 자
코질렉의 비명자
코질렉의 번역가
망각의 일격
강탈자 드론
해골 조사꾼
하늘 탐색꾼
도살자 드론
부자연스러운 인내
잔혹한 환상
최후 목격
시체 휘젓기
드라나가 선택한 자
어둠의 손아귀
게트의 배신자 칼리타스
말라키르 점술사
결손자 소환사
무자비한 처벌
타르 올가미
야성의 굶주림
흡혈귀 사절
줄라포트 사슬마도사
집어삼키는 구덩이
엘드라지 공격자
엘드라지 의무자
무력화 엘드라지
코질렉의 귀환
코질렉의 아가리
현실의 출혈
아쿰 화염추적자
바위 일제 투하
난폭한 힘
화염소환사 찬드라
잿더미 헬리온
화염으로 뒤덮이다
분노의 화신
신속화
거신의 몰락
어둠의 거주자 고블린
고블린 자유질주꾼
카줄의 통행세 징수원
찬드라의 맹세
징발
화염술사의 공격
무모한 매복꾼
불똥마도사의 술수
발라쿠트의 눈물
발라쿠트의 폭군
자다의 특공대
자손을 낳는 거대괴물
폐허를 남기는 자취
자손 소환사
추적하는 드론
사악한 구원자
세계를 부수는 자
새끼 발로스
필멸의 사슬
숲속의 대식가
정령의 반란
통찰의 화신
숲짐승 기병
수확자 트롤
모범을 통한 인도
양토 애벌레
자연 상태
그물꾼 거미
젠디카르의 목소리 니사
니사의 심판
니사의 맹세
무라사의 파동
안장을 얹은 라각
종자 수호자
숲의 대변인
타주루 숲길관리자
은둔자의 덩굴
되살아나는 젠디카르
가죽을 벗기는 드론
정신용해자
공허 이식자
영원의 순례자 아일리
발로스 결손자
절벽피난처 흡혈귀
조라가 보조자
폐허의 잠수부 조리 엔
야생에서 태어난 미나와 덴
반사 마도사
무자비한 사냥꾼
폭풍추적자 마도사
무기 교관
뼈톱
대장의 발톱
키틴질 망토
다면체 잠복꾼
예언자의 등불
암석주술사의 걸작
보행자의 마구
잿더미 황무지
타락한 교차로
부스러지는 잔재
쉭쉭거리는 수렁
저항군 정착지
굽이치는 강
거울웅덩이
바늘 첨탑
오란리프의 폐허
바다 관문 잔해
물에 잠긴 납골지
산림 협곡
평온한 광야
미지의 해안
방랑하는 분기공
불모지
불모지
불모지
불모지