형상 기만자형상 기만자
엘드라지 모방자엘드라지 모방자
파멸을 부르는 자파멸을 부르는 자
거대한 왜곡 코질렉거대한 왜곡 코질렉
코질렉의 길잡이코질렉의 길잡이
물질 개조자물질 개조자
현실 파괴자현실 파괴자
공간 왜곡공간 왜곡
생각을 엮는 예언자생각을 엮는 예언자
불모지 보행자불모지 보행자
기하구조의 관리인기하구조의 관리인
비트는 통곡비트는 통곡
엘드라지 이동자엘드라지 이동자
아파 수호자아파 수호자
동맹의 지원군동맹의 지원군
관문수호대 소환관문수호대 소환
눈부신 반사눈부신 반사
탐사대 맹금탐사대 맹금
타즈리 장군타즈리 장군
불타오르는 눈빛불타오르는 눈빛
아이오나의 축복아이오나의 축복
고립 지대고립 지대
코르 낫달인코르 낫달인
코르 하늘등반가코르 하늘등반가
보호자 린발라보호자 린발라
대항하기대항하기
마킨디 비행병마킨디 비행병
힘찬 도약힘찬 도약
문다의 선봉대문다의 선봉대
기디온의 맹세기디온의 맹세
온두 전투성직자온두 전투성직자
구호 대장구호 대장
불타는 빛불타는 빛
협력하기협력하기
자식속박 마도사자식속박 마도사
초원 활강자초원 활강자
바위 피난처 장비공바위 피난처 장비공
암석주술사 견습 사제암석주술사 견습 사제
재기의 벽재기의 벽
심오한 간섭심오한 간섭
눈을 멀게 하는 드론눈을 멀게 하는 드론
양식자 드론양식자 드론
심해살이심해살이
차원 침투자차원 침투자
중력 거부자중력 거부자
왜곡의 예언자왜곡의 예언자
공간 침투공간 침투
생각 수확자생각 수확자
공허 분쇄공허 분쇄
고대 게고대 게
비교 분석비교 분석
봉쇄 장막봉쇄 장막
촉수의 쇄도촉수의 쇄도
사이클론 종마사이클론 종마
엄니 선물엄니 선물
탁류의 움켜쥠탁류의 움켜쥠
다면체 정렬다면체 정렬
좌르 섬 응징자좌르 섬 응징자
부인부인
제이스의 맹세제이스의 맹세
압도적 부정압도적 부정
휘몰아치는 탁류휘몰아치는 탁류
최종 결정자 스핑크스최종 결정자 스핑크스
쓸어내기쓸어내기
우마라 함정술사우마라 함정술사
목적 합일목적 합일
침묵의 소유자침묵의 소유자
공포의 모독자공포의 모독자
정수 고갈자정수 고갈자
가죽을 벗기는 촉수가죽을 벗기는 촉수
파괴 살포자파괴 살포자
진실을 뒤집는 자진실을 뒤집는 자
코질렉의 비명자코질렉의 비명자
코질렉의 번역가코질렉의 번역가
망각의 일격망각의 일격
강탈자 드론강탈자 드론
해골 조사꾼해골 조사꾼
하늘 탐색꾼하늘 탐색꾼
도살자 드론도살자 드론
부자연스러운 인내부자연스러운 인내
잔혹한 환상잔혹한 환상
최후 목격최후 목격
시체 휘젓기시체 휘젓기
드라나가 선택한 자드라나가 선택한 자
어둠의 손아귀어둠의 손아귀
게트의 배신자 칼리타스게트의 배신자 칼리타스
말라키르 점술사말라키르 점술사
결손자 소환사결손자 소환사
무자비한 처벌무자비한 처벌
타르 올가미타르 올가미
야성의 굶주림야성의 굶주림
흡혈귀 사절흡혈귀 사절
줄라포트 사슬마도사줄라포트 사슬마도사
집어삼키는 구덩이집어삼키는 구덩이
엘드라지 공격자엘드라지 공격자
엘드라지 의무자엘드라지 의무자
무력화 엘드라지무력화 엘드라지
코질렉의 귀환코질렉의 귀환
코질렉의 아가리코질렉의 아가리
현실의 출혈현실의 출혈
아쿰 화염추적자아쿰 화염추적자
바위 일제 투하바위 일제 투하
난폭한 힘난폭한 힘
화염소환사 찬드라화염소환사 찬드라
잿더미 헬리온잿더미 헬리온
화염으로 뒤덮이다화염으로 뒤덮이다
분노의 화신분노의 화신
신속화신속화
거신의 몰락거신의 몰락
어둠의 거주자 고블린어둠의 거주자 고블린
고블린 자유질주꾼고블린 자유질주꾼
카줄의 통행세 징수원카줄의 통행세 징수원
찬드라의 맹세찬드라의 맹세
징발징발
화염술사의 공격화염술사의 공격
무모한 매복꾼무모한 매복꾼
불똥마도사의 술수불똥마도사의 술수
발라쿠트의 눈물발라쿠트의 눈물
발라쿠트의 폭군발라쿠트의 폭군
자다의 특공대자다의 특공대
자손을 낳는 거대괴물자손을 낳는 거대괴물
폐허를 남기는 자취폐허를 남기는 자취
자손 소환사자손 소환사
추적하는 드론추적하는 드론
사악한 구원자사악한 구원자
세계를 부수는 자세계를 부수는 자
새끼 발로스새끼 발로스
필멸의 사슬필멸의 사슬
숲속의 대식가숲속의 대식가
정령의 반란정령의 반란
통찰의 화신통찰의 화신
숲짐승 기병숲짐승 기병
수확자 트롤수확자 트롤
모범을 통한 인도모범을 통한 인도
양토 애벌레양토 애벌레
자연 상태자연 상태
그물꾼 거미그물꾼 거미
젠디카르의 목소리 니사젠디카르의 목소리 니사
니사의 심판니사의 심판
니사의 맹세니사의 맹세
무라사의 파동무라사의 파동
안장을 얹은 라각안장을 얹은 라각
종자 수호자종자 수호자
숲의 대변인숲의 대변인
타주루 숲길관리자타주루 숲길관리자
은둔자의 덩굴은둔자의 덩굴
되살아나는 젠디카르되살아나는 젠디카르
가죽을 벗기는 드론가죽을 벗기는 드론
정신용해자정신용해자
공허 이식자공허 이식자
영원의 순례자 아일리영원의 순례자 아일리
발로스 결손자발로스 결손자
절벽피난처 흡혈귀절벽피난처 흡혈귀
조라가 보조자조라가 보조자
폐허의 잠수부 조리 엔폐허의 잠수부 조리 엔
야생에서 태어난 미나와 덴야생에서 태어난 미나와 덴
반사 마도사반사 마도사
무자비한 사냥꾼무자비한 사냥꾼
폭풍추적자 마도사폭풍추적자 마도사
무기 교관무기 교관
뼈톱뼈톱
대장의 발톱대장의 발톱
키틴질 망토키틴질 망토
다면체 잠복꾼다면체 잠복꾼
예언자의 등불예언자의 등불
암석주술사의 걸작암석주술사의 걸작
보행자의 마구보행자의 마구
잿더미 황무지잿더미 황무지
타락한 교차로타락한 교차로
부스러지는 잔재부스러지는 잔재
쉭쉭거리는 수렁쉭쉭거리는 수렁
저항군 정착지저항군 정착지
굽이치는 강굽이치는 강
거울웅덩이거울웅덩이
바늘 첨탑바늘 첨탑
오란리프의 폐허오란리프의 폐허
바다 관문 잔해바다 관문 잔해
물에 잠긴 납골지물에 잠긴 납골지
산림 협곡산림 협곡
평온한 광야평온한 광야
미지의 해안미지의 해안
방랑하는 분기공방랑하는 분기공
불모지불모지
불모지불모지
불모지불모지
불모지불모지