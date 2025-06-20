가려진 로윈 | 드래프트 나이트

가려진 로윈

상자 안에 담긴 드래프트 파티입니다! 드래프트 나이트는 플레이어 4명을 위한 두 장 집기 드래프트를 주최하기 위한 독립형 키트입니다. 두 장 집기는 빠르고 역동적인 드래프트를 장려하며 주방 테이블 플레이나 게임을 즐기는 밤에 다양한 선택지를 추가하는 데 적합합니다! 가려진 로윈 콜렉터 부스터로 우승자에게 왕관을 씌워 주세요(아니면 그냥 직접 가지셔도 됩니다. 저희가 뭐라고 하지는 않을 테니까요).

제품 내용물 하이라이트