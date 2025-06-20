가려진 로윈 | 드래프트 나이트

드래프트
팩 세 개로 시작하세요. 첫 번째 팩을 개봉하여, 카드 두 장을 집고, 넘기세요. 남은 카드와 팩들로 반복하세요.
드래프트 나이트는 플레이어 4명을 위한 두 장 집기 드래프트를 주최하기 위한 독립형 키트입니다. 빠르고 역동적인 드래프트 속으로 뛰어드세요. 주방 테이블 플레이나 게임을 즐기는 밤에 다양한 선택지를 추가하는 데 적합합니다. 가려진 로윈을 테이블에 올려놓고 친구들과 드래프트하세요!
드래프트에서 선택한 카드들로 40장들이 덱을 만드세요. 기본 대지는 얼마든지 넣으셔도 됩니다(저희의 추천은 17장입니다!).
짝을 지어 플레이하세요—이긴 사람들은 재미, 그리고 동봉된 콜렉터 부스터를 두고 한 번 더 맞붙습니다!
상자 안에 담긴 드래프트 파티입니다! 드래프트 나이트는 플레이어 4명을 위한 두 장 집기 드래프트를 주최하기 위한 독립형 키트입니다. 두 장 집기는 빠르고 역동적인 드래프트를 장려하며 주방 테이블 플레이나 게임을 즐기는 밤에 다양한 선택지를 추가하는 데 적합합니다! 가려진 로윈 콜렉터 부스터로 우승자에게 왕관을 씌워 주세요(아니면 그냥 직접 가지셔도 됩니다. 저희가 뭐라고 하지는 않을 테니까요).
제품 내용물 하이라이트
로윈이 돌아왔지만, 예전과 같은 모습이 아니라, 둘로 나뉜 세상이 되었습니다. 한쪽에는 영원한 낮의 땅, 로윈이 있습니다. 반대쪽에는 섀도우무어의 영원한 밤이 있습니다. 매혹적인 생물들이 가득한 이 이중적인 차원을 탐험하고 질서와 혼돈의 힘을 받아들이세요.