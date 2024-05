모던 형식을 위한 신규 카드들로 가장 좋아하는 덱을 개조해 보세요! 모던 호라이즌 3는 매직에서 가장 유명한 형식 중 하나에 즉각적인 영향을 미치게 될 강력한 신규 카드들과 흥미로운 재판 카드들을 제공합니다.

Serialized Borderless Concept Eldrazi cards are localized in English only and are available in Modern Horizons 3 Collector Boosters of any language. Non-serialized Borderless Concept Eldrazi cards are mechanically identical to their Serialized versions. See product packaging for details. Images are digital renderings, not actual cards.