Dinossauros! Exploração! Exploração com dinossauros! Dinossauros que exploram! Claro, também há deuses antigos e perigos em cada curva, além de você não saber se encontrará um tesouro ou um destino sombrio, mas pelo menos temos certeza de que será um destino sombrio com dinossauros.

Na semana que vem, entraremos nas Cavernas Perdidas de Ixalan, onde mistérios antigos e aventuras estão à espera! Você já viu os cards, já leu a história e, agora, é hora de saber o que esperar quando a coleção for lançada no MTG Arena!

Mecânicas

Para obter mais informações, consulte nosso artigo dedicado às mecânicas de As Cavernas Perdidas de Ixalan.

Nossa viagem ao maravilhoso centro de Ixalan nos traz três novas mecânicas: construir, descida e descobrir, junto com a mecânica regressante explorar. Abaixo, você verá exemplos de como cada mecânica funciona no MTG Arena, para que saiba o que procurar quando experimentar a nova coleção!

Construir

Construir é uma habilidade ativada que permite que você pegue o comum e torne-o incrível. Para ativar uma habilidade construir, você precisa fazer três coisas: exilar a permanente com construir, exilar os materiais especificados e pagar mana. Os materiais são outras permanentes que você controla e/ou cards de seu cemitério. Eles estão descritos na própria habilidade construir e podem variar de card para card! Por exemplo, enquanto Ídolo do Rei das Profundezas especifica “construir com artefato”, outros cards podem falar “construir com criaturas” ou “construir com caverna”, por quê não?

Descida

Você desce toda vez que um card de permanente for colocado no seu cemitério vindo de qualquer lugar. Para alguns cards, não importa quantas vezes você desceu naquele turno, apenas que isso tenha sido feito pelo menos uma vez. Também não importa que o card de permanente ainda esteja no seu cemitério.

Mas nós temos que ir mais fundo …

Alguns cards de descida levam em conta o número de cards de permanente em seu cemitério, enquanto outros contam quantas vezes você desceu naquele turno — e alguns simplesmente não conseguem ir fundo o suficiente. Os cards de descida insondável não pedem um número mínimo de cards de permanentes em seu cemitério; eles simplesmente ficam mais poderosos quanto mais você tem.

A boa notícia é que o MTG Arena guarda todas as informações para você. Se você desceu naquele turno, o distintivo de descida nos cards acenderá, os cards que levavam em conta o número de permanentes em seu cemitério terão um distintivo de marcador e os cards que registram o número de vezes que você desceu mostrarão esse número próximo ao distintivo de descida.

Descobrir

Por fim, a ação da palavra-chave “descobrir” permite que você … bem, descubra cards de seu grimório, como o nome insinua. Quando for indicado a descobrir, exile cards de seu grimório, um de cada vez, até exilar um card que não seja de terreno com um valor de mana igual ou inferior ao número da habilidade de descobrir. A partir daqui, você pode conjurar aquele card sem pagar seu custo de mana ou colocá-lo na sua mão. Todos os outros cards que você exilou, incluindo os cards de terreno, são colocados no fundo do seu grimório em ordem aleatória.

No MTG Arena, quando usa descobrir, você verá um painel que destaca o card descoberto e mostra os outros cards que não cumpriram os requisitos da habilidade de descobrir (como os cards de terreno ou cards com um valor de mana mais alto que o número da habilidade de descobrir). A partir daqui, você pode escolher conjurá-lo sem pagar seu custo de mana ou colocá-lo na sua mão.

Colecionando As Cavernas Perdidas de Ixalan no MTG Arena

Junto com a coleção de cards mais recente, você encontrará vários outros tesouros para adicionar à sua coleção enquanto viaja pelas profundezas antigas de Ixalan.

(Aviso: não recomendamos que você deixe sua coleção de Magic exposta a água, capivaras ou qualquer combinação entre ambas).

Além disso (e de outros adesivos adoráveis), os jogadores também poderão colecionar estilos de cards sem bordas de Oltecas e Dinossauro, protetores de card de terreno de Núcleo e itens cosméticos selecionados de nossa coleção Encontro de Universos.

(Cards especiais de Reintegração do Tesouro, Convidados Especiais e as Lendas de Ixalan/Deuses de Ixalan mostram tratamentos que não estão disponíveis no MTG Arena).

Recompensas de Maestria de Coleção

Quer aprofundar ainda mais? Nossa Maestria de Coleção inclui tanto recompensas de cards quanto itens cosméticos, permitindo que você receba boosters, estilos de cards e avatares épicos de As Cavernas Perdidas de Ixalan.

Se quiser escavar tudo o que essas cavernas têm a oferecer, seu Passe de Maestria leva sua aventura ainda mais além, permitindo que você receba mais recompensas à medida que explora o conjunto. Você pode explorar todos os detalhes em nosso artigo sobre o Passe de Maestria.

Assuma o comando

Para nossos fãs de Brawl Histórico, temos ainda mais novidades para sua jornada pelas profundezas incalculáveis: estamos trazendo quatro cards de criaturas lendárias dos decks de Commander de As Cavernas Perdidas de Ixalan para o MTG Arena!

1x Almirante Bronze, Inafundável

1x Clavileño, Primeiro dos Abençoados

1x Pantlaza, Favorito do Sol

1x Xolatoyac, a Enchente Sorridente

Obtenha esses cards no MTG Arena jogando em sua loja local!

Pela primeira vez, se jogar com decks de Commander pré-construídos em sua loja local da WPN, você também poderá receber esses Comandantes para seus decks de Brawl no MTG Arena! Durante este mês, daremos mais informações sobre o evento de Festa de Commander de Ixalan e sobre como receber essas recompensas!

Você também pode usar curingas para criar esses cards para usar como seu Comandante de Brawl Histórico ou como adições poderosas aos seus decks históricos.

Decks de Iniciante de Brawl Histórico

Também começando com este lançamento, novos jogadores do MTG Arena podem receber um dos cinco Decks de Iniciante de Brawl Histórico como parte do processo de conclusão da experiência do jogador novo. Os jogadores existentes poderão ver essas opções na pasta Decks Iniciantes de sua coleção, mas você terá que usar cards de sua coleção para jogá-las! Você também pode usar esses decks como ponto de partida, clonando-os e editando-os para torná-los seus.

Caso você tenha perdido: Estilos de Card Favoritos

Como parte de nossos esforços para padronizar as impressões e estilos de cards, atualizamos nossa ferramenta de versões favoritas durante nossa atualização do jogo de 23 de outubro. Estilos de card aparecerão junto das impressões no menu de versões preferidas, o que significa que todas as visualizações de um card estarão no mesmo lugar.

Isso não apenas torna mais fácil encontrar a visualização que você quer, mas também significa que você poderá finalmente escolher estilos de cards como favoritos. A opção de escolher uma visualização como favorita pode ser feita da mesma forma que antes: selecionando o ícone de coração favorito na impressão ou estilo de sua preferência.

Seus decks agora terão como padrão o estilo ou impressão que você escolheu. Você pode fazer isso para qualquer estilo da sua coleção!

Fique ainda mais selvagem

Uma última mudança que estamos fazendo na Loja com As Cavernas Perdidas de Ixalan é remover as restrições de compra em pacotes de curingas. Os pacotes de curingas raros e míticos raros estarão disponíveis para compras quando você quiser!

Os Tesouros estão de volta

Comece a aventura de várias vidas com dinossauros e deuses antigos guardando tesouros desconhecidos quando As Cavernas Perdidas de Ixalan chegar ao MTG Arena, a partir de 14 de novembro de 2023. Fique ligado no Evento de Streamers de hoje, quando seus criadores de conteúdo favoritos testarão a coleção pela primeira vez, vá até a sua loja local da WPN no fim se semana para o Pré-lançamento e fique de olho em nossa página de status para as informações mais atualizadas sobre horários de manutenção.