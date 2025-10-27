Llegó la hora de poner toda la carne en el asador, ganar premios increíbles y poner el foco la competición de Limitado. Este evento es el sueño hecho realidad de cualquier fan de Limitado. Hoy vamos a anunciar un evento especial y la estructura de torneos relacionados para 2026 y 2027. Empieza a memorizar tus selecciones de cartas: ¡es la hora del Limited Championship de Magic!

¿Qué es el Limited Championship de Magic?

El próximo Limited Championship de Magic es un torneo especial centrado en Limitado y con eventos relacionados por todo el mundo en los que los mejores jugadores de esta modalidad podrán clasificarse para un torneo de alto voltaje. El Limited Championship de Magic se celebrará en 2027 y los eventos clasificatorios, en 2026. Aunque la iniciativa es nueva y muy emocionante, de momento vamos a anunciar únicamente este evento y las vías para clasificarse. No se trata de una nueva serie de eventos.

El Limited Championship de Magic se celebrará en 2027 y tanto la fecha exacta como la ubicación las anunciaremos más adelante. Será un torneo de tres días centrado en Limitado con estructuras similares a las del Pro Tour. La diferencia será que solo se incluirán formatos de Limitado. A medida que se acerque la fecha, iremos publicando información en Magic.gg y en nuestras redes sociales, así que no les quites el ojo de encima.

¿Qué puedo ganar?

El Limited Championship de Magic tendrá premios valorados en un total de 500 000 USD y la distribución será similar a la del Pro Tour. Además de los premios en metálico, los jugadores que lleguen al top 8 en el evento también recibirán una invitación al World Championship de Magic de 2027. Próximamente compartiremos más información sobre los premios.

¿Cómo puedo clasificarme para participar en el Limited Championship de Magic?

Se organizarán varios eventos en 2026 en los que los jugadores podrán clasificarse para este torneo. Los eventos se llamarán Limited Championship Qualifiers (o LTQ) de Magic y se celebrarán en distintos sitios, tanto físicos como digitales. Estas actividades contarán con juegos de distintos formatos y una estructura de invitaciones según la ubicación.

Es posible que en algunas regiones los Limited Championship Qualifiers sustituyan eventos “abiertos” cuyas recompensas sean invitaciones a los Regional Championships y dinero en metálico. En estos casos, las invitaciones a los Regional Championships y el dinero en metálico se complementarán con las invitaciones al Limited Championship.

Los siguientes jugadores también recibirán invitaciones al Limited Championship de Magic:

Los jugadores del top 16 tras calcular los resultados de las partidas de Booster Draft de cada Pro Tour y World Championship de Magic de la temporada de juego premier de 2025-2026 (Seis rondas por Pro Tour o World Championship)

Quien gane el World Championship 32 de Magic

Además, en la temporada de juego premier de 2026-2027, los miembros del Salón de la Fama del Pro Tour de Magic podrán usar su invitación anual para participar en un Pro Tour de su elección o en el Limited Championship de Magic de 2027.

¿Dónde me puedo clasificar?

Hay cuatro tipos de LTQ en 2026: eventos celebrados en Regional Championships, eventos celebrados durante la Spotlight Series, eventos celebrados en MagicCons y eventos celebrados en MTG Arena. Aquí tienes una guía breve sobre estos eventos y sus estructuras.

LTQ en Regional Championships

Los Limited Championship Qualifiers celebrados en Regional Championships serán torneos suizos de Mazo Cerrado que terminarán en un Booster Draft de eliminación simple. La estructura y la cantidad de invitaciones al Limited Championship de cada uno de estos eventos dependerá de quién organice el evento y su ubicación, así que te animamos a que remitas tus dudas al organizador regional.

LTQ en la Spotlight Series

Los Limited Championship Qualifiers celebrados en la Spotlight Series serán torneos suizos de Mazo Cerrado que terminarán en un Booster Draft de eliminación simple. Los jugadores que lleguen al top 4 en cada uno de estos LTQ recibirán invitaciones al Limited Championship de Magic. Habla con quien organice cada evento de la Spotlight Series si quieres información específica sobre la estructura.

LTQ en MagicCons

Los Limited Championship Qualifiers celebrados en MagicCons dependerán del evento. Estos LTQ estarán en el calendario de eventos de juego con entrada de cada evento en mtgfestivals.com. El primero de estos eventos se celebrará en la MagicCon: Las Vegas de 2026.

LTQ en MTG Arena

Los Limited Championship Qualifiers celebrados en MTG Arena son eventos exclusivamente digitales. Estas actividades se incluirán en los anuncios de MTG Arena de DailyMTG y en las redes sociales de MTG Arena. Más adelante podremos compartir más información sobre estos eventos, ¡así que estate al tanto!

Tenemos muchas ganas de celebrar todo lo que enamora a los jugadores de Limitado con esta nueva propuesta. Esperamos que aproveches la oportunidad de clasificarte en un torneo cerca de ti para disfrutar de este evento especial de Limited Championship de Magic en 2027. Ponte en contacto con tu organizador regional para saber cómo inscribirte en los próximos torneos clasificatorios. En 2026 compartiremos más información sobre el Limited Championship en sí.

Los detalles de los eventos, la información de los premios y los criterios de clasificación están sujetos a las reglas oficiales y Wizards of the Coast puede modificarlos o cancelarlos a su entera discreción. No tendrán validez allí donde estén prohibidos. La información sobre la idoneidad y todos los detalles estarán disponibles en Magic.gg.