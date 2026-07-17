La realidad se está haciendo añicos. Jace Beleren tenía su propia visión para un Multiverso perfecto y decidió hacerla realidad. Una realidad completamente suya. El Ecoverso, un mundo sin Nicol Bolas, los eldrazi ni Pirexia. Cuando la creación de Jace toma forma y amenaza con conquistar el Multiverso que conocemos, sus antiguos aliados se ven obligados a plantarle cara. Te damos la bienvenida a Realidad fracturada, donde la solución de Jace es el problema de los demás.

Con Realidad fracturada, viajarás al Ecoverso para presenciar el épico desenlace del arco narrativo de Magic más reciente, donde te enfrentarás al retorcido mundo de Jace o lo acompañarás como estudiante de Hexhaven. Jace adoptó una nueva identidad y se convirtió en el Teórico, que gobierna el Ecoverso como arquitecto omnipotente de su realidad. Sin embargo, el Multiverso (especialmente, Chandra Nalaar) no piensa caer sin luchar.

Descubre qué se halla en el corazón del Ecoverso cuando Realidad fracturada se lance el 2 de octubre de 2026 en todo el mundo. Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.

Detalles de Realidad fracturada

Símbolo de la expansión FRA Símbolo de la expansión FRC Símbolo de la expansión SPG

Código de la colección Realidad fracturada: FRA

Código de la colección de Commander de Realidad fracturada: FRC

Código de la colección Invitados especiales: SPG

Legalidad de la colección:

Realidad fracturada (FRA) es legal en todos los formatos.

(FRA) es legal en todos los formatos. Commander de Realidad fracturada (FRC) e Invitados especiales (SPG) son colecciones legales en Commander, Legacy y Vintage y las cartas individuales también son legales donde estén ya disponibles en otros formatos.

(FRC) e (SPG) son colecciones legales en Commander, Legacy y Vintage y las cartas individuales también son legales donde estén ya disponibles en otros formatos. Los sobres de juego de Realidad fracturada contienen cartas de FRA y SPG. Si consigues alguna de estas cartas al abrir un sobre de juego en un Booster Draft o Mazo Cerrado de Realidad fracturada, podrás jugarlas.

Sitio web: Realidad fracturada

Galería de cartas: Realidad fracturada

Los PSVP de Realidad fracturada serán los siguientes:

Sobre de juego: 5,49 USD

Sobre de coleccionista: 26,99 USD

Mazo de Commander Multiverso reforjado: 49,99 USD

Mazo de Commander de Cimientos : 29,99 USD

: 29,99 USD Bundle: 57,99 USD

Bundle de Secret Lair: 89,99 USD

Secret Lair: 89,99 USD Draft Night: 89,99 USD

Fechas importantes:

Eventos Presentación : del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2026

: del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2026 Fecha de lanzamiento en MTG Arena : 29 de septiembre

: 29 de septiembre Lanzamiento en formato físico : 2 de octubre

: 2 de octubre 1.ª ronda de la Commander Party : del 9 al 15 de octubre

: del 9 al 15 de octubre Magic presenta: ecos de la realidad : del 16 de octubre al 5 de noviembre

: del 16 de octubre al 5 de noviembre 2.ª ronda de la Commander Party : del 23 al 29 de octubre

: del 23 al 29 de octubre Magic Spotlight: fractura en Hartford, EE. UU.: del 23 al 25 de octubre

en Hartford, EE. UU.: del 23 al 25 de octubre Magic presenta: víspera de todas las líneas místicas : del 30 de octubre al 5 de noviembre

: del 30 de octubre al 5 de noviembre Magic Spotlight: fractura en Beijing, China: 31 de octubre y 1 de noviembre

¿Qué es Realidad fracturada?

0043_MTGFRA_MainUP: The Theorist, Jace Beleren 0078_MTGFRA_MainUP: Craterclaw Colossus

Es un choque de multiversos, el desenlace de un inmenso arco narrativo y el colofón final de años de historia de Magic, dentro y fuera de su universo propio. Aquí encontrarás versiones retorcidas de los personajes y cartas que adoras, transformados en algo nuevo que encaja mejor en el mundo de Jace,

0200_MTGFRA_MainPair: Liliana the Faultless 0231_MTGFRA_MainPair: Liliana the Repentant

pero también presenciarás el Multiverso que conoces a través de los pares ecoicos. Todos los sobres de juego y de coleccionista de Realidad fracturada contienen un par ecoico. Una carta representa nuestro Multiverso y la otra, el Ecoverso. Cada par ecoico (con una excepción) se centra en un personaje y te muestra cómo habría sido su vida en la realidad de Jace.

0237_MTGFRA_MainPair: Tinybones, Pocket Nuisance 0266_MTGFRA_MainPair: Titanbones, Towering Heart

Hay pares ecoicos de planeswalkers, criaturas legendarias y un par de sorpresas más. Revelaremos más pares ecoicos a medida que nos vayamos acercando al debut de la colección. Por el momento, estamos deseosos de leer tus teorías acerca de qué personajes aparecerán en el Ecoverso.

Realidad fracturada se lanzará el 2 de octubre de 2026 y ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.

Diversión en Sobres de Realidad fracturada

Desde que dejó Vryn, Jace recorrió un largo camino y ahora ejerce su influencia en toda esta colección y su narrativa. Con los tratamientos de Diversión en Sobres de Realidad fracturada podrás ponerte en la piel de Beleren y personalizar tus mazos con versiones retorcidas de tus cartas favoritas de la colección. ¡Veamos qué nos deparan las creaciones del Teórico!

Carta de estrella principal seriada: Bloodline Recollector

0402_MTGFRA_Headline: Bloodline Recollector

En el Ecoverso, los magos más prometedores se forman en la universidad de Hexhaven para convertirse en cadetes de la causa de Jace. Uno de estos estudiantes es la carta de estrella principal de la colección: una versión foil de doble arcoíris seriada de la Recordadora de linajes con un nostálgico marco con arte completo. La Recordadora de linajes es una versión distorsionada de la carta de estrella principal de Secretos de Strixhaven, tanto estética como mecánicamente. Fiel a su identidad monocolor negra, esta carta sacrifica vidas a cambio de conseguir cartas. Ni una ni dos, sino tres.

Esta versión de la Recordadora de linajes solo aparece en los sobres de coleccionista de Realidad fracturada. Hay 500 copias de la versión seriada de la Recordadora de linajes que pueden aparecer en los sobres de coleccionista en cualquier idioma, pero siempre estarán en inglés. Sus mecánicas son idénticas a las de las versiones no seriadas.

Cartas de espejo roto

0321_MTGFRA_BknMrrr: Enlightened Confidant 0329_MTGFRA_BknMrrr: Stingcaster Mage

Rompimos los colores (pero no su identidad) dando versiones de esta realidad alternativa de cartas célebres de Magic. Las cartas de espejo roto aúnan pasado y presente y solapan la inspiración de la carta con su homólogo del Ecoverso. Un ejemplo es el Mago lanzapullas, en la que aparece un estudiante de Plumaggressus quebrando la realidad de un mago de Innistrad.

0449_MTGFRA_BknMrrE: Enlightened Confidant 0457_MTGFRA_BknMrrE: Stingcaster Mage

Fracturar la realidad tiene sus consecuencias, y una de ellas es un nuevo y flamante tratamiento foil. Las cartas de espejo roto foil facetadas tienen un tratamiento resplandeciente en el que los fragmentos de la realidad quebrada brillan con esplendor propio. Nunca se había roto el Multiverso con tanto estilo.

Hay 13 cartas de espejo roto en Realidad fracturada. Las cartas de espejo roto no foil aparecen en los sobres de juego y de coleccionista. Las cartas de espejo roto foil facetadas solo aparecen en los sobres de coleccionista.

Cartas de pares ecoicos sin borde

0297_MTGFRA_BdlsDipt: Chandra, Chill of Compliance 0309_MTGFRA_BdlsDipt: Chandra, Torch of Defiance

El Ecoverso se enfrenta a nuestro Multiverso cara a cara... ¿o deberíamos decir “carta a carta”? Las cartas de pares ecoicos sin borde cuentan con ilustraciones despampanantes que abarcan dos cartas y retratan el choque entre realidades. Aquí, la magia ígnea de Chandra impacta contra los hechizos de hielo de su homóloga gélida. ¿Quién vencerá? Si quieres descubrirlo, tendrás que leer la historia.

En Realidad fracturada hay 30 cartas de pares ecoicos sin borde, es decir, 15 pares ecoicos distintos. Las versiones no foil y foil tradicionales de estas cartas aparecen en los sobres de juego y de coleccionista.

Cartas de rompementes

0363_MTGFRA_BdlsMnd: The Theorist, Jace Beleren

¿Lo notas? ¿Sientes cómo tu mente se rompe y se embrolla ante la mera presencia de la realidad retorcida de Jace? Las cartas de rompementes sin borde plasman la irrealidad del Ecoverso en algunas de las cartas más surrealistas de la colección, como El Teórico, Jace Beleren. Jaces dentro de Jaces... Aquí nada es lo que parece.

En Realidad fracturada hay 23 cartas de rompementes, cuyas versiones no foil y foil tradicionales aparecen en los sobres de juego y de coleccionista.

Cartas con tratamiento resaltado japonés

0405_MTGFRA_JpnShow: The Theorist, Jace Beleren 0415_MTGFRA_JpnShowE: The Theorist, Jace Beleren

La batalla por el destino del Multiverso va un paso más allá con las cartas con tratamiento resaltado japonés. Nuestro equipo japonés de Diversión en Sobres reimaginó 10 cartas de Realidad fracturada con ilustraciones inspiradas en las tiendas de aficiones de Japón y rematadas con un marco especial. Y, cómo no, Jace vuelve a saltar a la palestra con este tratamiento de Diversión en Sobres.

Las cartas con el tratamiento resaltado japonés foil tradicional y foil dividido solo aparecen en los sobres de coleccionista. En los sobres en japonés, las cartas con tratamiento resaltado japonés siempre estarán en ese idioma. En los sobres que no estén en japonés, las cartas con tratamiento resaltado japonés siempre estarán en inglés.

Cartas promocionales del bundle de Secret Lair

Bundle de Secret Lair de

Realidad fracturada

Jace cambió de imagen en Realidad fracturada (¡menuda capa!), ¡y nuestros bundles especiales no podían ser menos! El bundle de Secret Lair es una recopilación alucinante de lo que más te gusta de una colección, aderezada con las maravillas visuales de Secret Lair. Cada bundle de Secret Lair incluye 2 sobres de coleccionista, 6 sobres de juego, un conjunto de tierras básicas foil tradicionales y 2 de las 10 cartas promocionales foil tradicionales del bundle de Secret Lair.

0439_MTGFRA_SLBunFRA: Enlightened Confidant 0443_MTGFRA_SLBunFRA: The Theorist, Jace Beleren 0446_MTGFRA_SLBunFRA: Craterclaw Colossus

Para Realidad fracturada, reimaginamos 10 cartas de la colección principal y les dimos un aspecto totalmente nuevo, sacado directamente de las monumentales ideaciones de Jace para una realidad reforjada.

El bundle de Secret Lair estará disponible en tu tienda de juegos local, en tiendas en línea como TCGplayer y Amazon y en el escaparate de Secret Lair. A partir de ahora, lazaremos un bundle de Secret Lair con cada colección del Multiverso de Magic, incluida la recién anunciada Nauctis: el reino sumergido.

Cartas promocionales por jugar con Realidad fracturada

Acude a tu tienda de juegos local para participar en eventos temáticos de Realidad fracturada. ¡Hacer añicos el Multiverso nunca fue tan divertido! En los eventos de Commander de Realidad fracturada recibirás la carta promocional Crystal Ball con marco retro ilustrada por Ron Spencer. Quien gane cada evento Standard Showdown de Realidad fracturada obtendrá la carta promocional Tragic Trajectory foil tradicional con marco retro ilustrada por Ovidio Cartagena. Las cartas promocionales del Store Championship de Realidad fracturada son de lo más especiales, ya que plasman los sucesos que nos trajeron hasta esta colección trascendental. Por ahora las mantendremos en secreto (Jace detesta que le arruinen los planes), pero las daremos a conocer cuando llegue el momento. Estas cartas promocionales estarán disponibles hasta agotar existencias.

Haz hueco en tu programación para los eventos de Realidad fracturada. ¡Así lo ordena el Teórico! Pregunta por los detalles de las actividades en tu tienda de juegos local. Si quieres ponerte a prueba más allá de tu tienda local, echa un ojo a la Magic Spotlight: fractura, donde puedes conseguir cartas promocionales especiales y una invitación al Pro Tour. Si quieres saber todo lo que sucede en el Ecoverso, sigue Play Magic y no te pierdas nuestros próximos anuncios.

Detalles de los productos de Realidad fracturada

Sobres de juego

Caja de sobres de juego de

Realidad fracturada

Cada caja de sobres de juego de Realidad fracturada incluye 30 sobres de juego. Cada sobre de juego contiene lo siguiente:

14 cartas de Magic: The Gathering 5 o 6 cartas comunes 1 carta poco común 1 carta común o poco común 3 cartas de pares ecoicos Incluye 2 cartas del mismo par. 1 carta rara o rara mítica 1 carta foil tradicional

1 ficha no foil de dos caras

Sobres de coleccionista

Caja de sobres de coleccionista de

Realidad fracturada

Cada caja de sobres de coleccionista de Realidad fracturada incluye 12 sobres de coleccionista. Cada sobre de coleccionista contiene lo siguiente:

15 cartas de Magic: The Gathering 4 cartas comunes foil tradicionales 2 cartas poco comunes foil tradicionales 3 cartas poco comunes de pares ecoicos foil tradicionales 1 tierra básica foil tradicional 1 carta rara o rara mítica foil tradicional 1 carta rara o rara mítica no foil de Diversión en Sobres de FRA o FRC 2 cartas raras o raras míticas no foil de Diversión en Sobres 1 carta rara o rara mítica foil de Diversión en Sobres

1 carta de arte o ficha foil tradicional de dos caras

Mazo de Commander

Mazo de Commander

Multiverso reforjado

Moldea la realidad a tu antojo con este mazo de Commander de cuatro colores capitaneado por el mismísimo Jace. Cada mazo de Commander Multiverso reforjado incluye lo siguiente:

1 mazo de Commander de 100 cartas listo para jugar 1 comandante principal foil tradicional con ilustración sin borde 1 comandante destacado foil tradicional con ilustración sin borde 98 cartas no foil, incluidas 16 nuevas en Magic

10 fichas no foil de dos caras

1 tarjeta de referencia

1 caja guardamazo

Mazos de Commander de Cimientos

Mazo de Commander

Llamada angelical de Cimientos Mazo de Commander

Ingeniería aplicada de Cimientos Mazo de Commander

Horda espantosa de Cimientos Mazo de Commander

Reinado de dragones de Cimientos Mazo de Commander

Arrollasaurus Rex de Cimientos

¡Aprende a jugar al formato más popular de Magic con los mazos de Commander de Cimientos! Estos mazos están diseñados para enseñar a los jugadores nuevos algunas de las estrategias más populares de Commander. Cada mazo de Commander de Cimientos contiene lo siguiente:

1 mazo de Commander de 100 cartas listo para jugar 1 comandante principal foil tradicional con ilustración sin borde 99 cartas no foil

10 fichas no foil de dos caras

1 tarjeta de referencia

1 caja guardamazo

Bundle

Bundle de

Realidad fracturada

Cada bundle de Realidad fracturada contiene lo siguiente:

9 sobres de juego de Realidad fracturada

1 carta promocional foil tradicional

30 tierras básicas 15 tierras básicas foil tradicionales 15 tierras básicas no foil

2 tarjetas de referencia

1 dado Spindown

1 caja guardacartas

Bundles de Secret Lair

Bundle de Secret Lair de

Realidad fracturada

¡Haz añicos el Multiverso y toda convención con el nuevo bundle de Secret Lair! Cada bundle de Secret Lair de Realidad fracturada contiene lo siguiente:

6 sobres de juego de Realidad fracturada

2 sobres de coleccionista de Realidad fracturada

2 cartas promocionales foil tradicionales del bundle de Secret Lair

Secret Lair 20 tierras básicas foil tradicionales

1 dado Spindown

1 caja guardacartas

Draft Night

Draft Night de

Realidad fracturada

Cada Draft Night de Realidad fracturada contiene lo siguiente:

12 sobres de juego de Realidad fracturada

1 sobre de coleccionista de Realidad fracturada

90 tierras básicas no foil

10 fichas no foil de dos caras

1 hoja de draft

Packs de Presentación

Pack de Presentación de

Realidad fracturada

Cada Pack de Presentación de Realidad fracturada contiene lo siguiente:

6 sobres de juego de Realidad fracturada

1 carta promocional foil tradicional

1 caja guardamazo

1 dado Spindown

Planta cara al Teórico este octubre

Jace Beleren está enfrascado en su ardid para dar vida a la realidad que reimaginó. Ahondaremos más en sus maquinaciones cuando la historia de Realidad fracturada empiece en otoño. Por ahora, no te pierdas las cartas que desvelamos recientemente en la galería de Realidad fracturada. Si sientes curiosidad por saber cuál será nuestra próxima parada tras este suceso, compartimos todas las colecciones del Multiverso de Magic que llegarán en 2027.

Realidad fracturada se lanzará el 2 de octubre de 2026 y ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.