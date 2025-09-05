El lanzamiento global de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man llegará a las tiendas de juego locales el 26 de septiembre de 2025. Pero, si te pica la curiosidad y quieres unirte a las filas de los héroes arácnidos cuanto antes, puedes empezar por los eventos Presentación de la colección, que, gracias a su combinación de ambiente casual y cartas recién salidas del horno, son perfectos para descubrir una colección nueva. ¡Son tan emocionantes y acogedores como asombrosos!

Pack de Presentación de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man
Pack de Presentación de
Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

Pero ¿qué es un evento Presentación? Se trata de eventos que se celebran en tiendas de juegos locales y en los que puedes jugar con una colección nueva una semana antes de su lanzamiento. Si te inscribes en uno, recibirás un Pack de Presentación de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man con los siguientes contenidos:

  • 6 sobres de juego de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man 
  • 1 carta rara o rara mítica foil tradicional con el año estampado 
  • 1 caja guardamazo 
  • 1 dado Spindown (de entre las cinco versiones con colores diferentes) 

Los eventos Presentación suelen utilizar el formato Mazo Cerrado, por lo que construirás un mazo de 40 cartas usando el contenido de tu Pack de Presentación y las tierras básicas que necesites. Si bien los eventos Presentación siempre reciben con los brazos abiertos a los jugadores nuevos, Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man será el primer contacto de muchos con Magic, así que no dudes en hacer preguntas si es tu primera vez o en ofrecer ayuda si llevas más tiempo jugando.

Ahora mismo lo que toca es aprender a construir un mazo y jugar con Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man.

Construir un mazo de Presentación

El formato Mazo Cerrado de Magic es muy distinto a otros, como Estándar o Commander: en vez de diseñar un mazo específico con una reserva de cartas enorme, cuentas con una selección aleatoria de cartas de una única colección. Aunque puede resultar tentador jugar todas las cartas espectaculares que consigas, los juegos de Magic serán mejores si limitas tu mazo a dos colores.

Para decidir qué colores jugar, busca las cartas más fuertes y decisivas de tu reserva. Estas cartas, conocidas como amenazas, suelen ser criaturas enormes, hechizos que acaban con todo lo que hay en la mesa o encantamientos que benefician enormemente tu estrategia.

0011_MTGSPM_Main: Rent Is Due 0037_MTGSPM_Main: Mysterio, Master of Illusion

Si buscas una manera sencilla de identificar las amenazas, busca cartas que, si las juegas, cambiarán la atmósfera del juego. Una carta como Pago del alquiler puede ser útil a lo largo de un juego, pero no hará que tu oponente se ponga a temblequear, mientras que Mysterio, maestro ilusionista es una navaja suiza que puede detener a criaturas atacantes y conseguirte la victoria.

Tu sentido arácnido no te engaña: tus oponentes tendrán amenazas a las que deberás plantar cara. ¡Por eso necesitas cartas de remoción! Estas cartas se encargan de las amenazas del oponente de diversas maneras: regresándolas a su mano, destruyéndolas o evitando que lleguen a la mesa.

La mayoría de cartas de remoción son comunes o poco comunes. A continuación encontrarás una lista de las cartas de remoción monocolores más destacadas de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man para Limitado. ¡Mantén los ocho ojos bien abiertos para encontrar estas cartas en tus sobres de juego!

Símbolo de maná blanco

Blanco

(Selecciona para ver la lista de cartas)
Tácticas espectaculares
Ataque súbito
Envolver en telarañas
Símbolo de maná azul

Azul

(Selecciona para ver la lista de cartas)
Acrobacias asombrosas
Dilema escolar
Spider-Byte, centinela de la red
¡Fiu!
Símbolo de maná negro

Negro

(Selecciona para ver la lista de cartas)
Arenal del Hombre de Arena
Aguijonazo del Escorpión
Portal de la Mancha
Hambre de Veneno
Símbolo de maná rojo

Rojo

(Selecciona para ver la lista de cartas)
Rayo de Electro
Choque
Conmocionador, inamovible
Tomar el pelo
Símbolo de maná verde

Verde

(Selecciona para ver la lista de cartas)
Equipo de Control de Daños
¡Pum!
Estragos de Rino
Velar por la ciudad
Colaboración extraordinaria