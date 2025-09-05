News / Feature Guía de la Presentación de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Feature 5 sep 2025 Jubilee Finnegan El lanzamiento global de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man llegará a las tiendas de juego locales el 26 de septiembre de 2025. Pero, si te pica la curiosidad y quieres unirte a las filas de los héroes arácnidos cuanto antes, puedes empezar por los eventos Presentación de la colección, que, gracias a su combinación de ambiente casual y cartas recién salidas del horno, son perfectos para descubrir una colección nueva. ¡Son tan emocionantes y acogedores como asombrosos! Pack de Presentación de

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Pero ¿qué es un evento Presentación? Se trata de eventos que se celebran en tiendas de juegos locales y en los que puedes jugar con una colección nueva una semana antes de su lanzamiento. Si te inscribes en uno, recibirás un Pack de Presentación de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man con los siguientes contenidos: 6 sobres de juego de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

1 carta rara o rara mítica foil tradicional con el año estampado

1 caja guardamazo

1 dado Spindown (de entre las cinco versiones con colores diferentes) Los eventos Presentación suelen utilizar el formato Mazo Cerrado, por lo que construirás un mazo de 40 cartas usando el contenido de tu Pack de Presentación y las tierras básicas que necesites. Si bien los eventos Presentación siempre reciben con los brazos abiertos a los jugadores nuevos, Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man será el primer contacto de muchos con Magic, así que no dudes en hacer preguntas si es tu primera vez o en ofrecer ayuda si llevas más tiempo jugando. Ahora mismo lo que toca es aprender a construir un mazo y jugar con Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. Construir un mazo de Presentación El formato Mazo Cerrado de Magic es muy distinto a otros, como Estándar o Commander: en vez de diseñar un mazo específico con una reserva de cartas enorme, cuentas con una selección aleatoria de cartas de una única colección. Aunque puede resultar tentador jugar todas las cartas espectaculares que consigas, los juegos de Magic serán mejores si limitas tu mazo a dos colores. Para decidir qué colores jugar, busca las cartas más fuertes y decisivas de tu reserva. Estas cartas, conocidas como amenazas, suelen ser criaturas enormes, hechizos que acaban con todo lo que hay en la mesa o encantamientos que benefician enormemente tu estrategia. 0011_MTGSPM_Main: Rent Is Due 0037_MTGSPM_Main: Mysterio, Master of Illusion Si buscas una manera sencilla de identificar las amenazas, busca cartas que, si las juegas, cambiarán la atmósfera del juego. Una carta como Pago del alquiler puede ser útil a lo largo de un juego, pero no hará que tu oponente se ponga a temblequear, mientras que Mysterio, maestro ilusionista es una navaja suiza que puede detener a criaturas atacantes y conseguirte la victoria. Tu sentido arácnido no te engaña: tus oponentes tendrán amenazas a las que deberás plantar cara. ¡Por eso necesitas cartas de remoción! Estas cartas se encargan de las amenazas del oponente de diversas maneras: regresándolas a su mano, destruyéndolas o evitando que lleguen a la mesa. La mayoría de cartas de remoción son comunes o poco comunes. A continuación encontrarás una lista de las cartas de remoción monocolores más destacadas de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man para Limitado. ¡Mantén los ocho ojos bien abiertos para encontrar estas cartas en tus sobres de juego! Blanco (Selecciona para ver la lista de cartas) Tácticas espectaculares

Ataque súbito

Envolver en telarañas Azul (Selecciona para ver la lista de cartas) Acrobacias asombrosas

Dilema escolar

Spider-Byte, centinela de la red

¡Fiu! Negro (Selecciona para ver la lista de cartas) Arenal del Hombre de Arena

Aguijonazo del Escorpión

Portal de la Mancha

Hambre de Veneno Rojo (Selecciona para ver la lista de cartas) Rayo de Electro

Choque

Conmocionador, inamovible

Tomar el pelo Verde (Selecciona para ver la lista de cartas) Equipo de Control de Daños

¡Pum!

Estragos de Rino

Velar por la ciudad

Colaboración extraordinaria

Si te guías por las amenazas y las cartas de remoción para decidir los colores de tu mazo, no tardarás en tener unos cimientos sobre los que construir. El resto del mazo estará compuesto por otras cartas de esos dos colores y, para ayudarte a decidir cuáles incluir, debes tener en cuenta la curva de maná.

Construir el mazo con la curva de maná

Spiderman no se enfrenta a nadie sin un plan (o lo evita siempre que puede), así que sigue su ejemplo. La curva de maná te ayuda a lanzar hechizos de manera eficaz y eficiente. Cada hechizo tiene un valor de maná, que es el resultado de la suma de los símbolos de maná del coste de una carta. Por ejemplo, una carta con un coste de maná de tiene un valor de maná de 4, y una carta con un coste de maná de tiene un valor de maná de 3.

En Mazo Cerrado, tu curva de maná debería parecerse a esta:

1 maná: 1–2 cartas

2 manás: 7–8 cartas

3 manás: 5–6 cartas

4 manás: 3–4 cartas

5 manás: 2–3 cartas

6 manás: 0–1 cartas

¡Y 17 tierras!

Los hechizos con un valor de maná de 3 o menos deberían ser principalmente criaturas y cartas que ayuden a afianzar tu presencia en la mesa.

0062_MTGSPM_Main: Risky Research 0107_MTGSPM_Main: Lurking Lizards

Aunque hay cartas, como la Investigación imprudente, que pueden ser útiles para no quedarte sin cartas en la mano, no te darán la victoria por sí solas. Las criaturas baratas, como la Turba enfadada o los Lagartos latentes, presionarán a tu oponente hasta que robes las amenazas que te harán ganar el juego.

Arquetipos de draft de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man cuenta con cinco arquetipos de draft, temáticas amplias centradas en un par de colores específico. Las cartas que encajen con el arquetipo de draft de tu mazo te ayudarán a construirlo.

Algunas cartas pueden ser útiles para varios arquetipos de draft. Por ejemplo, los Secuaces de Doc Ock encajan tanto en un mazo azul-negro de Villanos como en uno rojo-negro de altercado: son un Villano para el primero y un motor de descarte para el último. Por otro lado, hay cartas que están diseñadas principalmente para un único arquetipo; aunque Spider-UK sea una carta monocolor blanca, es mejor en mazos verdes-blancos de balanceo que en mazos blancos-azules de criaturas modificadas.

Además, cada arquetipo de draft tiene varias cartas poco comunes de dos colores conocidas como poco comunes de referencia. Estas cartas representan la estrategia del arquetipo de draft, por lo que te ayudarán a orientarte en un entorno de Limitado completamente nuevo. Aquí tienes los arquetipos de draft, una explicación de sus estrategias y una de sus poco comunes de referencia. Puedes explorar todas estas cartas poco comunes en la galería de cartas de la colección.

Pero, para ganar el juego, no bastan cartas poderosas; te hace falta una estrategia en torno a la cual construir tu mazo, y el toque final que necesita para estar pulido es encontrar cartas que encajen con tu arquetipo de draft.

Modificadas, blanco-azul

0160_MTGSPM_Main: Wraith, Vicious Vigilante

Tus criaturas están modificadas si están equipadas, si tienen un contador sobre ellas o si están encantadas por un Aura que controlas. Mejora criaturas evasivas como Espectro, justiciera insaciable con contadores del Experimento inestable o con Equipos como los Lanzatelarañas. Luego, ¡acaba con tu oponente a base de ataques que no pueda bloquear!

Confabulación de Villanos, azul-negro

0158_MTGSPM_Main: Vulture, Scheming Scavenger

Todo superhéroe necesita un supervillano, y ¡a Spiderman le salen por las orejas! Reúne un ejército de malos como los Secuaces de Doc Ock y Escarabajo, legado criminal y luego ataca a tu oponente por el aire gracias a Buitre, carroñero confabulador. Muchos de estos Villanos confabulan, por lo que no descartes las sinergias con la habilidad de altercado.

Altercado, negro-rojo

0130_MTGSPM_Main: Green Goblin, Revenant

Aunque descartar cartas puede penalizarte, este mazo aprovecha las cartas que van al cementerio para lanzar una ráfaga de hechizos con la habilidad de altercado. Busca un equilibrio de motores de descarte, como los Gánsteres de los Demonios Internos, y cartas que los aprovechen, como el Duende, delincuente disfrazado, para conseguir un mazo negro-rojo de lo más diabólico.

Hechizos grandes, rojo-verde

0140_MTGSPM_Main: Rhino, Barreling Brute

Los mazos rojos-verdes no se andan con chiquitas y recurren a criaturas gigantes y hechizos bombásticos. Ten en cuenta que el valor de maná de los hechizos con las habilidades de altercado o balanceo viene determinado por su coste de maná, no por los costes alternativos. Eso significa que los Habitantes de Spider Island, incluso si los lanzas pagando , harán que se dispare la habilidad de Rino, bruto veloz, que se fija en los hechizos con valor de maná de 4 o más.

Balanceo, verde-blanco

0151_MTGSPM_Main: Spider-Man India

Balanceo, la mecánica principal de esta colección, lleva la acción de los cómics de Spiderman a los juegos de Limitado. Spiderman India y muchas otras cartas que representan héroes arácnidos pasarán a la acción con esta habilidad de palabra clave nueva. El Ciudadano gallardo es una carta magnífica para los mazos de balanceo, ya que puedes volver a jugarlo y robar cartas adicionales cada vez que lo regresas a tu mano.

Eso es todo lo que debes saber sobre los eventos Presentación de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. Tras un par de juegos cortos, ¡podrás balancearte y trepar como los mejores! Si quieres que tus cartas vayan hechas un pincel, echa un vistazo a este artículo, en el que se explican los tratamientos de Diversión en Sobres de la colección y se incluye toda la información necesaria para coleccionar este lanzamiento de Magic tan espectacular.

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man se lanza en todo el mundo el 26 de septiembre. Puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, en tiendas en línea como Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.