El 21 de abril, Secretos de Strixhaven dará acceso a los jugadores al mejor centro de estudio del Multiverso en MTG Arena. Como cabría esperar de cualquier institución de aprendizaje superior de élite, el plan de estudios es arduo y complejo. El rendimiento y el bienestar de los alumnos son fundamentales para la administración, así que este semestre nos alegra ofrecer varias herramientas de gran utilidad a través de la maestría de colección y el pase de maestría de Secretos de Strixhaven.

Al jugar partidas en MTG Arena contra otra gente, podrás avanzar en el camino de maestría de colección del juego. A medida que ganes más EXP, desbloquearás sobres y orbes de maestría de MTG Arena que puedes intercambiar por estilos de cartas digitales y avatares en el emporio de maestría de la colección.

Si te haces con el pase de maestría, desbloquearás un camino totalmente nuevo con recompensas del pase de maestría. Conforme avances en él, conseguirás recompensas como un avatar, compañeros, fichas de evento, protectores, oro y gemas, así como sobres y estilos de cartas de MTG Arena.

Consulta el artículo sobre la distribución de recompensas y las probabilidades de aparición para informarte acerca de la maestría de colección y mucho más.

Maestría de colección de Secretos de Strixhaven

27 sobres de Secretos de Strixhaven

5 orbes de maestría (se pueden canjear por un estilo de carta o un protector en el emporio de maestría de Secretos de Strixhaven)

Pase de maestría de Secretos de Strixhaven

Avatares

Avatar del Profesor Dellian Fel

Cartas y sobres

20 sobres: 4 sobres de Secretos de Strixhaven 4 sobres de Lorwyn eclipsado 4 sobres de Por los caminos del presagio 4 sobres de El Confín de la Eternidad 4 sobres de Tarkir: tormenta dracónica

10 recompensas de cartas individuales (RCI) raras míticas de Secretos de Strixhaven

Nivel 61 y superior: 1 RCI poco común

Protectores de cartas

Protector de la Biblioplex

Protector exquisito de tomo arcano

Estilos de cartas

30 orbes de maestría (se pueden canjear por un estilo de carta o un protector en el emporio de maestría de Secretos de Strixhaven )

) 15 estilos de cartas comunes

10 estilos de cartas poco comunes

Fichas de evento

1 ficha de Draft con jugadores (se puede canjear por un Draft premier o tradicional)

Oro y gemas

4000 de oro

1200 gemas

Compañeros

4 compañeros estudiante buholino

¿Cuántos niveles hay en la maestría de colección de Secretos de Strixhaven?

La maestría de colección de Secretos de Strixhaven llega hasta el nivel 60. Todos los jugadores reciben recompensas hasta el nivel 54, y los jugadores con el pase de maestría recibirán recompensas hasta el nivel 60 y más allá.

Emporio de maestría de Secretos de Strixhaven

Los jugadores pueden gastar sus orbes de maestría de Secretos de Strixhaven en artículos del emporio de maestría de Secretos de Strixhaven:

Estilos de cartas

Cada estilo de carta está disponible por un (1) orbe de maestría:

5 estilos de cartas comunes

5 estilos de cartas poco comunes

10 estilos de cartas raras

5 estilos de cartas raras míticas

Protectores de cartas

Cada protector está disponible por dos (2) orbes de maestría: