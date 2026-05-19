¿Oyes eso? ¿El crepitar del rayo del dios del trueno? ¿El sonido que emite un escudo indestructible mientras recorre el cielo? ¿El rugido de un científico potenciado por la radiación gamma? La visión de Magic del universo de Marvel llega a su versión digital, así que no te pierdas la acción con el lanzamiento de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes en MTG Arena el 23 de junio de 2026 y los pedidos anticipados a partir del 2 de junio.

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes en MTG Arena

Nos alegra anunciar que Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, así como todas las colecciones pasadas y futuras de Marvel, llegarán a MTG Arena. Eso significa que los fans de MTG Arena podrán disfrutar de este lanzamiento en toda su gloria, al igual que con el resto de colecciones de Magic en MTG Arena.

Además de la colección principal completa, pensada para jugar drafts, vamos a incorporar otros elementos de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes a MTG Arena.

Cartas del material original : estas cartas, que incluyen ilustraciones históricas del universo de Marvel, podrán crearse y obtenerse en drafts. Los jugadores de Tritones están de enhorabuena, porque el Señor de la Atlántida llega a MTG Arena.

: estas cartas, que incluyen ilustraciones históricas del universo de Marvel, podrán crearse y obtenerse en drafts. Los jugadores de Tritones están de enhorabuena, porque el Señor de la Atlántida llega a MTG Arena. Cartas de sobres de Jumpstart, la caja de principiante y las cajas de escena : al igual que con el lanzamiento de Jumpstart de Cimientos, podrás mezclar y jugar con sobres de Jumpstart con temática de Marvel y crear estas cartas para tus mazos. Si bien la caja de principiante y las cajas de escena no estarán disponibles en MTG Arena, ¡las cartas nuevas en Magic de estos productos sí que lo estarán!

: al igual que con el lanzamiento de Jumpstart de Cimientos, podrás mezclar y jugar con sobres de Jumpstart con temática de Marvel y crear estas cartas para tus mazos. Si bien la caja de principiante y las cajas de escena no estarán disponibles en MTG Arena, ¡las cartas nuevas en Magic de estos productos sí que lo estarán! Comandantes principales y destacados: sí, ¡es la hora de las tortas! Los comandantes principales y destacados de los cuatro mazos de Commander de esta colección podrán crearse, así que no dudes en añadir a los Cuatro Fantásticos y a otros héroes a tu colección.

Queremos asegurarnos de que los nuevos jugadores puedan entrar al universo de Marvel directamente gracias a los eventos de Jumpstart y a las nuevas cartas pensadas para ellos de la caja de principiante y las cajas de escena. Para facilitar la experiencia de esos nuevos jugadores, también lanzaremos mazos preconstruidos con cartas de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes en la tienda de MTG Arena. Daremos más detalles sobre estos mazos cuando se acerque la fecha de lanzamiento digital.

Ten en cuenta que, para este lanzamiento, no habrá una colección de Por los caminos del presagio. Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes y todas las colecciones de Marvel futuras se publicarán en MTG Arena con toda la gloria del universo de Marvel. De esta forma, será mucho más sencillo jugar a Magic tanto en el juego físico como en digital. No importa dónde juegues al Doctor Muerte: seguirá siendo el Doctor Muerte.

Si notas el cosquilleo de tu sentido arácnido y este anuncio te genera preguntas sobre la colección de Magic del hombre araña, no te falta razón. ¡Nos alegra anunciar que Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man lanza sus redes a MTG Arena!

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man llega a MTG Arena

¡A partir del 16 de junio de 2026, Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man estará disponible en MTG Arena! ¿Qué significa eso?

Se trata de una situación excepcional. No es la primera vez que incluimos colecciones pasadas en MTG Arena, pero todas las cartas de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man tienen un equivalente en Por los caminos del presagio que los jugadores ya coleccionaron. Por ese motivo, queremos explicar lo que los jugadores pueden esperar de estas actualizaciones.

Nuevo contenido a partir del 16 de junio

Como parte de esa actualización, llegará un montón de contenido emocionante a MTG Arena. El equipo se dejó la piel para encontrar la mejor forma de celebrar este contenido, y nos alegra compartirlo con los jugadores. El 16 de junio, las siguientes cartas y cosméticos estarán disponibles en MTG Arena:

Todas las cartas de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man (SPM)

Todas las cartas del material original (MAR) de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

Una selección de avatares de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

Las tierras básicas de telaraña

Impacto en las colecciones de los jugadores

Como los jugadores ya tuvieron la ocasión de coleccionar y jugar con el contenido homólogo de Por los caminos del presagio, queremos asegurarnos de respetar esas colecciones a la hora de implementar Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. Para respetar la equivalencia entre las dos colecciones, haremos una concesión única:

Por cada carta de Por los caminos del presagio de tu colección, recibirás automáticamente su equivalente de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. Por ejemplo, si tienes una (1) copia de la Tejedora de líneas místicas en tu colección, recibirás una (1) copia de la Manifestación arácnida. Seguirás teniendo el estilo de carta de la Tejedora de líneas místicas, que podrás aplicar a la Manifestación arácnida. En este caso, seguirás teniendo solo una (1) copia de la carta.

Podrás seguir utilizando tus cartas de Por los caminos del presagio como estilo de carta. Para saber más sobre cómo funcionan los estilos de cartas, consulta este artículo.



Para asegurarnos de que no te pierdas ninguna carta de esta concesión única, vamos a ir un paso más allá con la actualización. La primera vez que inicies sesión tras la actualización del 16 de junio, todos los sobres sin abrir de Por los caminos del presagio se abrirán automáticamente.

Tras abrirse los sobres de esta forma, recibirás su contenido con normalidad, el equivalente de las cartas correspondientes de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man que abras y cualquier recompensa adicional que se otorgue al abrir sobres, como el progreso de la bóveda, los comodines, etcétera.

Como esta acción podría hacer que los jugadores tengan que hacer clic sobre muchas notificaciones de recompensas, lo implementamos de tal forma que las recompensas se añadirán a la colección del jugador sin notificaciones.

Contenido actualizado

Con esta actualización llevamos a cabo una serie de cambios para adaptar el contenido añadido. Esto es lo que encontrarás a partir del 16 de junio:

Las cartas de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man estarán disponibles como impresiones. Podrás adquirir estas cartas mediante sobres o comodines.

Las cartas del material original también se añadirán como impresiones. Las impresiones podrán adquirirse mediante sobres o crearse con comodines.

Los sobres de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man sustituirán a los sobres de Por los caminos del presagio. Estos sobres contienen impresiones de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man, así como cartas del material original (MAR).

La colección se mostrará ahora como Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. El progreso de las colecciones de los jugadores no se verá afectado por el cambio de esta concesión única.

Las cartas de Por los caminos del presagio pasarán a ser estilos de cartas. Estos estilos de cartas podrán adquirirse con oro o gemas. Como con todos los estilos de cartas, debes tener la versión normal en tu colección para poder utilizar el estilo. Consulta “Impacto en las colecciones de los jugadores”, donde encontrarás más información.

Las cartas de la hoja adicional de Por los caminos del presagio (OMB) seguirán disponibles como versiones. Podrás adquirir estas cartas mediante sobres o comodines.



Preguntas frecuentes

¿Podré seguir usando los mazos con cartas de Por los caminos del presagio tras la actualización?

¡Sí! Podrás seguir usando los mazos sin problema. De manera predeterminada, los mazos utilizarán la versión impresa de las cartas de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. Si prefieres usar los estilos de cartas de Por los caminos del presagio, puedes seleccionar el estilo correspondiente para esa carta.

¿Cómo puedo seguir usando mis cartas de Por los caminos del presagio?

Como las cartas de Por los caminos del presagio pasarán a ser estilos de cartas, funcionarán como cualquier otro estilo de carta. Puedes pulsar o arrastrar el estilo de carta directamente a tu mazo para aplicarlo o establecerlo como tu versión preferida para que aparezca de forma predeterminada en el cliente.

¿Dónde puedo encontrar el contenido de Por los caminos del presagio y su hoja adicional en el constructor de mazos?

Puedes buscar el contenido de Por los caminos del presagio y la hoja adicional en el constructor de mazos si escribes “s:OM1” o “s:OMB” respectivamente o si buscas los nombres de las cartas.

Jugadores, reuníos en MTG Arena

Reunimos nuestro propio equipo de superhéroes (los desarrolladores de MTG Arena) para llevar el universo de Marvel a las plataformas digitales de Magic. Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes está repleto de personajes e historias que guardamos en nuestros corazoncitos comiqueros, así que verlos en nuestro juego es un sueño hecho realidad. Ahora podemos compartir ese sueño con la comunidad. ¡Prepárate para reunir a los héroes en MTG Arena con la llegada de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes el 23 de junio!

Marvel es una de las marcas de entretenimiento más célebres del mundo y se asienta sobre un sinfín de personajes e historias emblemáticos que llevan 85 años dando forma a la cultura pop. La marca de Marvel abarca un gran abanico, entre los que se incluyen películas, series, cómics, juguetes, juegos, eventos en vivo, medios digitales y mucho más.

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