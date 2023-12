Le meurtre le plus médiatisé requiert les services du détective à la une de tous les médias. Retrouvez les indices et suivez les pistes pour résoudre le mystère alors que le plus grand détective de Ravnica plonge dans les profondeurs vertigineuses de l'intrigue avec Meurtres au manoir Karlov.

Alquist Proft, maître détective Hélice d'éclairs Rakdos, patron du chaos (Showcase Dossier)

Alquist Proft et l’Agence Ravnicane d’Investigations Magicologiques doivent démasquer un meurtrier. Avec une série de meurtres (et de tentatives de meurtre) à travers Ravnica, le temps est compté pour découvrir qui sera la prochaine victime et qui commet ces crimes.

L'équipe en charge de l'affaire s'agrandit : Kaya (et ses talents avec les esprits) et Kellan (suite à ses aventures à travers Eldraine et Ixalan) se joignent à Proft pour résoudre ce mystère qui touche tout le plan.

Kaya, justice des esprits | Illustration par : Magali Villeneuve

Kellan, prodige curieux | Illustration par : Joshua Raphael

Avec tous les regards braqués sur les preuves, les citoyens notoires à interroger ne manquent pas, dans la chasse aux indices.

La Massacreuse, meurtrière connue | Illustration par : Billy Christian

Etrata, fugitive meurtrière | Illustration par : Prima

Krenko, magnat de la rue d'étain | Illustration par : Brian Valeza

Izoni, centre de la toile | Illustration par : Justine Cruz

Judith, connaisseuse en carnage | Illustration par : Jodie Muir

Kylox, inventeur visionnaire | Illustration par : Lie Setiawan

Tolsimir, lumière de minuit | Illustration par : Uriah Voth

Rakdos, patron du chaos | Illustration par : Joshua Raphael

Aurélia, la loi supérieure | Illustration par : Lie Setiawan

Proft, Kaya, Kellan et le reste de l'équipe ont du pain sur la planche. Pourront-ils résoudre l'affaire la plus sensible de Ravnica ? Découvrons-le ensemble lors de la sortie mondiale de Meurtres au manoir Karlov le 9 février 2024 !

D'énigme en énigme

En suivant Proft et ses compagnons à travers Ravnica, les joueurs peuvent à leur tour résoudre un mystère. À travers les cartes et produits Meurtres au manoir Karlov, vous pouvez, vous aussi, trouver des indices qui vous mèneront vers un plus grand mystère, avec une récompense à la clé pour les détectives les plus assidus.

Déduire

Si vous aimez les énigmes, réjouissez-vous car il vous faudra dénicher tous les indices, nous n'avons qu'une piste à vous offrir : vous commencerez votre enquête sur les Meurtres au manoir Karlov avec les événements d’Avant-première qui débuteront le 2 février 2024 ! (Trouvez votre magasin de jeux local pour être fin prêts.)

L'histoire d’une affaire des plus complexes

Un meurtre a été commis et il s'agit d'une conspiration bien plus importante qu'il n'y paraît. Le premier épisode de l'histoire Meurtres au manoir Karlov est déjà disponible, et il plante le décor de la plus grande affaire de Proft à ce jour.

Vous pourrez découvrir le dénouement de l'enquête (et le coupable) au fur et à mesure de la publication de l'histoire qui se poursuivra à partir du 8 janvier 2024.

Illustration par : Chris Rallis

Aperçu des cartes (et arrivée du booster de jeu)

Meurtres au manoir Karlov est la première extension à proposer le booster de jeu, qui regorge de cartes saisissantes et permet de se lancer dans un draft avec des amis.

Mais que contiennent les boosters de jeu Meurtres au manoir Karlov ? Des cartes inédites et d'autres déjà bien connues, avec notamment le retour de l’Hélice d’éclairs en Standard !

Alquist Proft, maître détective Hélice d'éclairs Enquêteuse wojek

Inspecteur postulant Choc Force fanatique

Pas de ça avec moi Exiger des réponses

De plus, vous pouvez ouvrir toutes sortes de cartes avec un traitement Booster Fun, comme les cartes avec le traitement Showcase À la loupe, chacune représentant un moment clé de l’enquête.

Force fanatique (Showcase À la loupe) Déduire (Showcase À la loupe)

Pas de ça avec moi (Showcase À la loupe) Exiger des réponses (Showcase À la loupe)

Pour constituer un dossier, il faut examiner et cataloguer les preuves. C'est ainsi que certaines cartes, avec leur traitement Showcase Dossier, alimenteront l’enquête.

Enquêteuse wojek (Showcase Dossier) Alquist Proft, maître détective (Showcase Dossier) Aurélia, la loi supérieure (Showcase Dossier)

Cadavre curieux (Showcase Dossier) Drakôn de rouages étincelant (Showcase Dossier)

Jeunes fouineurs (Showcase Dossier) Rakdos, patron du chaos (Showcase Dossier)

Les invités spéciaux reviennent pour Meurtres au manoir Karlov avec la réimpression de puissantes cartes Magic dans un style ravnican. Les cartes invités spéciaux ne sont pas légales en Standard, mais elles pimenteront vos drafts !

Bruits de sabots déferlants (Invités spéciaux)

Visiter Ravnica, c'est côtoyer les guildes, et les chefs de guildes savent se démarquer avec des traitements spéciaux Booster Fun Cité de Ravnica.

Aurélia, la loi supérieure (Showcase Cité de Ravnica) Rakdos, patron du chaos (Showcase Cité de Ravnica)

Enfin, les terrains impossibles pleine illustration vous feront voyager à travers l’œcuménopole labyrinthique de Ravnica qui s’étend sous vos yeux.

Plaine (terrain impossible pleine illustration) Île (terrain impossible pleine illustration) Marais (terrain impossible pleine illustration)

Montagne (terrain impossible pleine illustration) Forêt (terrain impossible pleine illustration)

De l'ordinaire à l’extraordinaire, vous pouvez retrouver tous ces traitements magnifiques dans les boosters de jeu de votre magasin de jeux local.

Exclusivités des boosters collector

Résoudre une telle affaire est un témoignage de vos talents de détectives, et vous pourrez en garder des trophées pour la postérité.

Alquist Proft, maître détective (Encre invisible)

Les cartes avec le traitement Showcase Dossier peuvent également dissimuler de l'encre invisible, qui se révèle lorsque vous regardez la carte sous le bon angle, dévoilant des annotations griffonnées par Proft en personne.

Aurélia, la loi supérieure (sérialisée)

Les cartes bénéficiant du magnifique traitement Cité de Ravnica peuvent également être sérialisées avec un traitement Premium traditionnel, en tirage limité à 250 exemplaires par carte, en anglais uniquement. (Les cartes sérialisées avec le traitement Cité de Ravnica ne pourront être trouvées que dans des boosters collector. Les cartes sérialisées seront toujours en anglais, mais pourront être trouvées dans les boosters collector quelle que soit la langue du booster collector acheté. Elles sont mécaniquement identiques aux exemplaires non-sérialisés.)

Les cartes avec le traitement Dossier à encre invisible et le traitement Cité de Ravnica sérialisé ne sont disponibles que dans les boosters collector Meurtres au manoir Karlov . Nous vous donnerons plus de détails lorsque nous en dévoilerons plus sur l’extension, à partir du 16 janvier 2024.

Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition)

Tout bon mystère est plus profond qu'il n'y paraît. Que vous soyez expert ou novice au Cluedo, vous aurez l'occasion de résoudre un meurtre au cœur de Magic.

Ravnica: Cluedo Edition (ou Ravnica: Clue Edition, dans certains pays), qui arrivera le 23 février 2024, comprend à la fois des réimpressions alléchantes et de nouvelles cartes Magic pour une aventure qui combine l'expérience captivante et indémodable de l'enquête criminelle aux suspects loufoques de Cluedo avec la profondeur stratégique de Magic, le tout dans l'ambiance poignante de Ravnica. Par les créateurs de Magic, ce produit thématique permet de partager le jeu avec des joueurs de tous niveaux.

Cette expérience de jeu est indépendante, et tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la boîte. Vous trouverez les suspects, les pièces et les armes emblématiques dans une aventure prête à jouer.

Madame Pervenche Salle à manger Barre de fer

De plus, chaque exemplaire du jeu contient une carte de présentation dépeignant l'un des célèbres terrains « choc » de Ravnica.

Conduits de vapeur (carte de présentation)

Nous partagerons plus de détails sur le jeu et les cartes lorsque nous en dévoilerons plus sur Meurtres au manoir Karlov, le 16 janvier 2024.

Ravnica: Clue Edition

Ravnica: Cluedo Edition

Code de l’extension Ravnica: Cluedo Edition (Ravnica: Clue Edition) : CLU

Symbole de l'extension CLU

Détails clés de Meurtres au manoir Karlov

Symbole de l'extension MKM

Symbole de l'extension MKC Symbole de l'extension MKC

Symbole de l'extension SPG Symbole de l'extension SPG

Code de l’extension Meurtres au manoir Karlov : MKM

Code de l’extension Commander Meurtres au manoir Karlov : MKC

Code de l’extension Invités spéciaux : SPG

Site Web : Meurtres au manoir Karlov

Précommandez

L'extension Meurtres au manoir Karlov est disponible en précommande dans votre magasin de jeux local, en ligne sur Amazon et partout où les produits Magic sont vendus.

Pourquoi vous rendre dans votre magasin de jeux local pour précommander ? L'achat d'une boîte de boosters peut vous permettre d'obtenir la carte promo Buy-a-Box Meurtres au manoir Karlov : Enquêteuse wojek !

Enquêteuse wojek (promo Buy-a-Box)

Pour en savoir plus, contactez votre magasin de jeux local !

Boîte de boosters de jeu Meurtres au manoir Karlov

Boîte de boosters collector Meurtres au manoir Karlov

Bundle Meurtres au manoir Karlov

Pack d’avant-première Meurtres au manoir Karlov

Dangereux déguisement (rouge-vert-blanc)

Revenants en reconnaissance (bleu-noir)

Pêche aux indices (vert-blanc-bleu)

Chasse aux coupables (rouge-blanc)

Évenements d'aperçu Meurtres au manoir Karlov

Premier épisode de l'histoire : disponible maintenant !

disponible maintenant ! Épisodes restants : du 8 au 18 janvier

du 8 au 18 janvier Présentation et début des aperçus sur WeeklyMTG : le 16 janvier

le 16 janvier Aperçu des decks Commander : le 24 janvier

le 24 janvier Visuels des cartes et aperçus complets : le 26 janvier

le 26 janvier Événement pour les streamers sur MTG Arena : le 1er février

le 1er février Sortie sur MTG Arena : le 6 février

le 6 février Lancement sur table mondial : le 9 février

Événements de jeu Meurtres au manoir Karlov

Avant-première dans votre magasin de jeux local : du 2 au 8 février

du 2 au 8 février Open House dans les magasins de jeux WPN : du 9 au 11 février

du 9 au 11 février Friday Night Magic : du 9 février au 29 mars

du 9 février au 29 mars Standard Showdown : du 9 février au 4 avril

du 9 février au 4 avril Commander Night : du 16 au 18 février

du 16 au 18 février MagicCon: Chicago et Pro Tour Meurtres au Manoir Karlov : du 23 au 25 février

du 23 au 25 février Launch Party Ravnica: Cluedo Edition (Ravnica: Clue Edition) : du 23 au 25 février

du 23 au 25 février Championnat en magasin WPN : du 2 au 10 mars

Des visuels de cartes sont disponibles !

Pour voir toutes les versions des cartes révélées jusqu'à présent, vous pouvez consulter les visuels des cartes Meurtres au manoir Karlov, disponibles dès maintenant. Nous publierons des aperçus de cartes supplémentaires lorsqu'elles seront dévoilées en début d'année. Rendez-vous le 16 janvier 2024 pour la présentation de Meurtres au manoir Karlov !