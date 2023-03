Dès La Guerre Fratricide, nous vous avons permis de profiter des dernières sorties Magic avant tout le monde lors d'événements d'Avant-première organisés par votre magasin de jeux local et de'acheter des boosters, des decks Commander et d'autres produits de l'extension pour les ramener chez vous. (De plus, depuis Tous Phyrexians, chaque nouvelle extension est aussi légale en format Construit à compter de ces événements d'Avant-première !)

Aujourd'hui, nous vous informons que le jeu sur table d'Avant-première en magasin continuera à précéder les sorties numériques pour Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu et Les friches d'Eldraine lorsque ces extensions sortiront plus tard dans l'année. Par ailleurs, les ventes des boosters (boosters de draft, d'extension et collector compris) ainsi que des decks Commander et des Bundles liés à ces sorties continueront de débuter avec les Avant-premières en magasin. (Remarque : pour le Japon, les ventes d'Avant-première pour les nouvelles sorties Magic peuvent ne pas s'étendre au-delà de L'invasion des machines. Pour en savoir plus, contactez votre magasin de jeux local.)

Que vous ayez hâte de rejoindre le Multivers pour assister à son ultime résistance contre les Phyrexians dans L'invasion des machines ou que vous attendiez avec impatience de former votre Communauté et de profiter de l'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu, les magasins de jeux WPN organisent des événements qui n'attendent plus que vous.

Rendez-vous dans votre magasin de jeux local et inscrivez-vous à un événement d'Avant-première dès aujourd'hui !