Le format Standard est et a toujours été essentiel pour les magasins de jeux locaux. Le jeu régulier, une scène du jeu sur table compétitif bien ancrée, des metagames locaux, et cet aspect compétitif amical et insolent : avec tous ses atouts, le Standard fait tant partie de l'ADN des magasins de jeux locaux que lorsqu'il bat de l'aile, ces derniers ont tôt fait de le remarquer.

Même si Magic a connu une évolution dantesque ces dernières années, le format Standard sur table est resté à la traîne. Commander a eu droit à une ascension fulgurante. De plus en plus de joueurs apprécient le Pioneer et le Modern. Et chaque jour, plus de parties sont jouées en format Standard sur Magic: The Gathering Arena que dans n'importe quel autre format.

Nous nous inquiétons de voir que le format Standard sur table est délaissé malgré la croissance phénoménale de Magic. Nous ne comptons plus le nombre de fois où des joueurs et des propriétaires de magasins locaux nous ont dit qu'ils étaient convaincus qu'un format Standard sain, apprécié et qui attire les foules était encore la clé du succès d'un magasin. Ces derniers temps, nous avons passé beaucoup de temps à nous questionner et à écouter pour comprendre comment aider le format Standard.

Au fil de ces dernières années, le jeu en Standard s'est tari dans de nombreux magasins. J'ai établi ma propre liste de raisons potentielles, mais j'adorerais savoir ce qu'il en est dans votre magasin et auprès de votre communauté. Pourquoi le jeu Standard homologué a-t-il décliné par rapport aux autres formats de votre magasin ? — Aaron Forsythe (@mtgaaron) 9 novembre 2022

Et nous avons élaboré des projets pour aller dans ce sens. Nous sommes aidés par le fait que le Standard reprenne du poil de la bête en tant que format amusant, représenté lors du Pro Tour L'invasion des machines ce week-end, mais nous reconnaissons volontiers que nous devons nous engager publiquement envers le format Standard et le jeu sur table compétitif de Magic. Ainsi, nous allons déployer des plans variés allant dans ce sens au cours des mois à venir.

La première étape commence aujourd'hui.

Cette étape consiste à prolonger la durée de vie de toutes les cartes d'un an en Standard : à compter de l'environnement Standard actuel, la rotation des extensions s'effectuera tous les trois ans, et non plus tous les deux ans.

Cela signifie qu'après la sortie de l'extension Les friches d'Eldraine, il n'y aura pas de rotation Standard exclusive à cette année. L'an prochain, en 2024, Innistrad : noce écarlate, Innistrad : chasse de minuit, Kamigawa : la dynastie Néon, et Les rues de la Nouvelle-Capenna quitteront le format Standard.

MTG Arena suivra ce changement pour le format Standard, mais pas pour Alchemy. Vous pourrez découvrir tous les détails auprès de l'équipe MTG Arena.)

Avec ce changement, notre intention est de faire le moins d'ombre possible à l'extraordinaire croissance engrangée par le Commander, le Pioneer, le Modern et les autres formats ces dernières années, tout en donnant aux joueurs davantage de raisons de jouer au format Standard. Nous pensons que prolonger la rotation du format Standard à trois ans devrait accomplir deux objectifs (et offrir au passage un avantage supplémentaire) qui rendront le format Standard sur table plus agréable :

Cela conférera davantage de longévité aux cartes Standard. Nous avons entendu un nombre incalculable de fois que les joueurs voulaient jouer plus longtemps avec leurs cartes préférées. Le Standard est notre seul format ayant une rotation, et même s'il est important de le tenir à jour, nous pensons également qu'il existe un compromis plus efficace.

Cela permettra aux mécaniques et aux archétypes d'évoluer plus efficacement au fil du temps. Lorsque nous nous sommes éloignés du modèle par blocs, nous avons gagné en flexibilité, mais nous avons également perdu notre capacité à développer des mécaniques et des thèmes au sein d'une extension. Avec une fenêtre plus longue, nous aurons davantage d'opportunités de développer ou de revitaliser des archétypes. En combinant cela au point ci-dessus, nous pouvons créer davantage de diversité, des archétypes qui durent plus longtemps, et suffisamment de répercussions compétitives pour préserver l'engagement des joueurs.

Cela nous donne également des outils plus robustes pour créer un environnement où les decks sont davantage centrés sur « la couleur et la mécanique » (comme Toxique vert-blanc ou Soldats bleu-blanc), avec moins de decks midrange. Avec une sélection de cartes élargie, le format peut gérer de plus grandes variations avec de plus vastes possibilités de création de decks.

Nous pensons que cela améliorera la stabilité du format Standard, en plus de le revitaliser et de le renforcer pour les magasins de jeux locaux.

Nos efforts visant à améliorer l'expérience du format Standard ne s'arrêteront pas en si bon chemin. Afin de nous assurer que le format Standard prospère dans les magasins de jeux locaux, nous allons déployer un plan par étapes visant à soutenir et à revitaliser le jeu sur table au format Standard. Même si les prochaines étapes n'en sont qu'au stade de la planification, nous avons pensé qu'il était important de partager cette évolution le plus tôt possible, une fois nos projets concernant la rotation entérinés.

Le reste du projet est en cours d'élaboration et sera déployé lorsque nous l'aurons finalisé.