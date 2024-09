Wizards of the Coast

Les portes de la Maison se sont ouvertes, et ses nombreuses horreurs et hantises sont prêtes à festoyer avec les diverses peurs du Multivers. Vous pouvez vous lutter contre la terreur dans votre magasin de jeux local, à la prochaine MagicCon ou à d’autres conventions de jeux avec les événements Mornebrune : la Maison de l’horreur ! Quel que soit votre style de jeu personnel, il y a forcément un événement pour vous où vous pourrez affronter vos peurs et en sortir triomphants.

Ou, au moins, en ayant livré des parties de Magic amusantes.

Avant-première Mornebrune : du 20 au 26 septembre

Votre première occasion de jouer avec les cartes de l’extension Mornebrune : la Maison de l'horreur sera lors de votre Avant-première locale. Affrontez les autres fans de Magic en Paquet scellé ou faites équipe avec d’autres survivants en Troll à deux têtes. En vous inscrivant à une Avant-première, vous recevrez un Pack d’avant-première Mornebrune : la Maison de l’horreur le jour de l’événement.

Pack d'avant-première Mornebrune : la Maison de l'horreur

6 boosters de jeu Mornebrune : la Maison de l’horreur

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle avec un tampon marquant l’année

1 carte contenant un code pour Magic: The Gathering Arena ; seulement disponible dans certaines régions

; seulement disponible dans certaines régions 1 boîte de deck

1 dé Spindown (parmi cinq variantes de couleur possibles)

Rendez-vous dans votre magasin de jeux local pour plus de détails concernant l’Avant-première Mornebrune : la Maison de l’horreur !

Standard Showdown : du 27 septembre au 7 novembre

Le Standard Showdown continue avec Mornebrune : la Maison de l’horreur, à partir du 27 septembre. Alors que les joueurs du Standard continuent d’innover avec de nouvelles cartes, c’est le meilleur moment pour se plonger dans ce format.

Le Standard Showdown n’est pas si effrayant, malgré les monstres de la Maison. C’est une approche décontractée et légère du format Construit, qui offre des cartes promos disponibles seulement dans les magasins WPN. Retrouvez des joueurs de Magic de tous types dans votre magasin de jeux local et affrontez-vous en Standard Construit. C’est un format amusant et accessible qui utilise des cartes issues de la plupart des extensions de Magic des deux ou trois dernières années. Il se joue avec 60 cartes et vous permet de mettre à contribution toutes ces cartes obtenues lors des Avant-premières et des événements de draft hebdomadaires.

Prêts à jouer ? Il vaudrait mieux pour vous, car les joueurs les mieux classés aux événements Standard Showdown recevront un exemplaire Premium traditionnel de la carte Botte dédaigneuse avec une illustration unique signée Oko.

Botte dédaigneuse

Pour en savoir plus sur cette promotion du Standard Showdown, y compris ce que vous pourrez gagner dans les magasins WPN au cours de l’année prochaine, consultez les détails ici.

CommandFest : du 27 au 29 septembre et du 19 au 20 octobre

Les événements CommandFest sont des mini-conventions célébrant le format Commander sous la forme de parties de Magic amicales. Avec des artistes, des créateurs de contenu et des vendeurs venus de toute la communauté, il y a une expérience pour chaque joueur du format Commander.

Vous pouvez acheter des badges pour les événements de votre choix en passant par l’organisateur du CommandFest. Ces organisateurs, ainsi que les dates et lieux des événements, sont à retrouver ici :

Du 27 au 29 septembre 2024, à Toronto au Canada : présenté par Face to Face Games

Du 27 au 29 septembre 2024, à Twickenham, Londres en Angleterre : présenté par Axion Now

Du 19 au 20 octobre 2024, à Beijing en Chine : présenté par Kadou

Pour en savoir plus sur les prochains événements CommandFest, consultez les détails sur Magic.GG.

Commander Party : du 4 au 10 octobre et du 1er au 7 novembre

Votre magasin de jeux local vous proposera aussi de vous amuser avec le format Commander ! Si vous n’avez jamais joué lors d’une Commander Party, alors vous allez passer un horriblement bon moment. Voilà les lieux habituels où jouer au format Commander, mais avec un thème spécial pour la sortie de la nouvelle extension.

Du 4 au 10 octobre et du 1er au 7 novembre, l’horreur et l’amusement débarquent avec les événements Commander Party Mornebrune : la Maison de l’horreur. Faites équipes avec les autres survivants pour vaincre les horreurs de Mornebrune sans tomber entre leurs griffes. Pour les plus courageux qui oseront affronter leurs peurs, les participants de la Commander Party recevront la carte promo à cadre rétro Peur paralysante. Les versions Premium traditionnelles de la carte promo Peur paralysante seront disponibles dans les magasins WPN Premium participants, et les versions non-Premium seront disponibles dans les magasins non-Premium.

Peur paralysante (cadre rétro)

Pour connaître les dates spécifiques dans un magasin WPN proche de chez vous, contactez votre magasin de jeux local pour plus d’informations.

Par ailleurs, si vous souhaitez jouer chez vous ou voir ce qui fait hurler tout le monde, ces fichiers sont disponibles en téléchargement sur le site Web du WPN ! Ce sont des cris de joie, n’est-ce pas ?

Championnat en magasin : du 12 octobre au 5 janvier

Vous avez rencontré les autres joueurs lors des événements d’Avant-première, de Commander Party et autres. Maintenant, il est temps de les affronter pour vous proclamer champion de votre magasin. Du 12 octobre au 5 janvier, votre magasin de jeux local pourra organiser un championnat en magasin. Vous y affronterez en Standard Construit les meilleurs participants de votre magasin de jeux local.

Vous pensez avoir le niveau pour décrocher la victoire ? Tous les participants de tournois en magasin Standard Mornebrune recevront une variation pleine illustration de la carte Sphère chromatique, l’un des « œufs » les plus emblématiques de Magic, complétée par une illustration de Lorenzo Lanfranconi.

Sphère chromatique (pleine illustration)

Si vous parvenez à atteindre le top 8 de l’événement, vous recevrez en récompense une variation pleine illustration du Fracasseur de réalité. Ce puissant Eldrazi était et reste une force redoutable, et cette version s’accompagne d’une magnifique illustration signée Michal Ivan.

Fracasseur de réalité (pleine illustration)

Ceux qui auront défié les probabilités, maîtrisé le format Standard et qui seront sortis victorieux du championnat du leur magasin seront récompensés avec un exemplaire pleine illustration sans texte du Vanneur du vide. Cet imposant personnage du Multivers reflète la sensation que vous éprouverez en devenant le champion du magasin, ici représenté sur une illustration de Joshua Raphael.

Vanneur du vide (pleine illustration sans texte)

Pour en savoir plus sur quand participer à cet événement, consultez votre magasin de jeux local.

Magic présente Trick or Treat : du 25 au 31 octobre

Trick or Treat! Magic associe les joies d’Halloween à l’atmosphère horrifique de Mornebrune avec des événements Trick spéciaux et des promotions Treat. Les événements comme les promotions offrent une expérience unique, c’est donc l’excuse parfaite pour vous rendre dans votre magasin de jeux local et découvrir Mornebrune : la Maison de l’horreur.

Premièrement : les événements Trick ! Contrairement à leur nom, vous ne serez pas victime d’un mauvais sort en vous inscrivant dans votre magasin de jeux local. Le format pour cet événement est le Paquet scellé. Pour construire votre deck, votre magasin vous fournira une pochette de surprises de l’événement qui contient les éléments suivants :

4 boosters de jeu Mornebrune : la Maison de l’horreur

2 boosters Magic: The Gathering aléatoires

aléatoires 1 carte d’emblème

Les boosters aléatoires que vous recevrez seront bien aléatoires ! Ils pourront être des boosters de jeu, de draft, d’extension ou collector ! Quels qu’ils soient, cet environnement de Paquet scellé s'annonce unique. Mais veillez à rester sur vos gardes, qui sait quelles horreurs rôdent en silence dans la Maison.

Et maintenant, les promotions Treat ! Quand vous dépenserez 75 USD (ou l’équivalent dans la devise locale) en achat de produits scellés Magic dans votre magasin de jeux local participant, vous recevrez une pochette de surprises Treat, dans la limite des stocks disponibles. Cette dernière contient 2 boosters Magic: The Gathering aléatoires ainsi que l’emblème de la pochette de surprises de l’événement Trick. À vous de voir comment vous voulez participer. Jouez lors d’un événement Trick, participez à une promotion Treat, ou faites les deux !

Pour en savoir plus sur l’événement et les disponibilités, contactez votre magasin de jeux local.

MagicCon: Las Vegas avec en vedette Mystery Booster 2 : du 25 au 27 octobre

Personne n’échappe à l’assemblée, et croyez-nous, vous n’en avez aucune envie ! Mornebrune arrive à Las Vegas pour la MagicCon ! Cet événement de 3 jours regorgera d’occasions de jouer, d’artistes, de vendeurs, de créateurs de contenu et bien plus encore ! Curieux de savoir quels seront les événements disponibles ? Voyons ce qui attend les participants de la MagicCon.

Mystery Booster 2 a été récemment révélé à la GenCon et fera ses débuts officiels lors de la MagicCon: Las Vegas ! Vous aurez plein d’occasion de jouer avec la nouvelle extension, vous permettant d’obtenir des cartes à cadre Vision de l’avenir, des cartes de test et des pièces emblématiques de l’histoire de Magic, tout ça dans un mystérieux produit !

Participez à l’événement en format Limité avec 100 000 $ à la clé avec Mornebrune : la Maison de l’horreur ! Le format de cet événement ouvert qui se déroule sur deux jours sera en Paquet scellé Mornebrune le premier jour, et les joueurs ayant obtenu au moins 18 points de match joueront en Booster Draft Mornebrune le deuxième jour. Les joueurs du Top 8 à la fin du deuxième jour s’affronteront en Booster Draft Mornebrune le dimanche. Alors que les 128 meilleurs joueurs gagneront une part des 100 000 $ de la dotation, les joueurs qui termineront le deuxième jour avec 36 points de match ou plus recevront une invitation au premier Pro Tour de 2025. En voilà des dotations spectre-aculaires.

Qualifiez-vous pour le Secret Lair Showdown lors des événements de qualification ! Si vous voulez avoir la chance de repartir avec une carte rare Secret Lair Dark Ritual, alors vous devrez prouver votre valeur en commençant par participer à un de ces événements. Tous les participants repartiront avec une carte Secret Lair Spell Pierce, avec des dotations supplémentaires dont des Secret Lairs, des boosters de jeu et des boites de boosters de jeu.

Pour obtenir une dotation très spéciale, jetez un œil à l’événement en Paquet scellé pour une illustration Magic originale ! Le gagnant recevra l’illustration originale du Dragon décadent, illustré par l’artiste de Magic adorée des fans Wylie Beckert. Avec une pièce aussi incroyable à remporter, vous pouvez être certains que les parties seront mémorables, et la récompense inoubliable. Les autres récompenses seront des boites de boosters collector et des boites de boosters de jeu Mornebrune : la Maison de l’horreur.

Pour ceux qui aiment les parties plus détendues, faites-vous de nouveaux amis et participez à la Ligue Boxing Commander dirigée par Brian David-Marshall lui-même ! Si le format Paquet scellé est plus à votre goût, essayez les événements Chase the Planes - Paquet scellé ou Turbo - Paquet scellé à 4 boosters le vendredi, le samedi et le dimanche ! Quel que soit le style de jeu décontracté que vous préférez, il y a de quoi s’amuser à la MagicCon.

Vous avez envie de vous amuser mais vous ne participez pas à la MagicCon: Las Vegas ? Amusez-vous de chez vous avec Festival in a Box, disponible sur MagicSecretLair.com.

Ce produit riche en divertissement a tout ce qu’il vous faut pour célébrer Magic, dont :

1 boîte de boosters Mystery Booster 2 Chaque boîte contient 24 boosters

1 booster collector Commander Masters

1 booster collector Les friches d'Eldraine

1 booster collector Les cavernes oubliées d'Ixalan

1 drop Secret Lair Lil'est'er'est Walkers Foil traditionnel 1 Reya Aubevenant 1 Orvar, le Tout-forme 1 Lavinia, renégate d’Azorius 1 Drana, la dernière chef de sang 1 Omnath, Locus de création

Foil traditionnel 1 booster promo non-Premium MagicCon 1 Contemplation 1 Retour au pays 1 plaines 1 carte de test Convention Maro



30e Championnat du Monde de Magic : du 25 au 27 octobre

Il y a un autre événement important à la MagicCon: Las Vegas : le 30e Championnat du Monde de Magic ! Ce sera le trentième Championnat du monde, ce qui en fera une célébration de la compétition Magic et des histoires qu’elle a créés. Des participants qualifiés venant de plus de 25 pays s'affronteront en Standard Construit et en Booster Draft Mornebrune : la Maison de l’horreur afin de gagner le titre de Champion du Monde 2023-2024 ! Avec une dotation de 1 000 000 USD à la clé et la participation des meilleurs joueurs de Magic, c’est un événement que vous ne voudrez surtout pas rater.

Il s’agit du point culminant de la saison 2023-2024, et le résultat déterminera le joueur de l’année 2023-2024. Ce dernier se verra remettre le trophée Kai Budde Joueur de l’année lors du premier Pro Tour de la saison 2024-2025.

Même si vous ne vous trouvez pas à la MagicCon: Las Vegas pour voir l’action se dérouler sous vos yeux, les trois jours de l’événement seront retransmis en direct sur twitch.tv/magic ainsi que sur la chaîne YouTube Play MTG !

1er round des championnats régionaux 2024-2025 : du 28 septembre au 1er décembre

Si vous souhaitez participer au Pro Tour, vous devrez d’abord vous qualifier dans un championnat régional ! Les championnats régionaux sont des événements sur invitation uniquement, soutenus par les Championship Qualifiers régionaux. Ces qualifications se sont terminées en juillet, mais il vous reste encore une chance, car les organisateurs ont prévu des Qualifiers de la dernière chance avant le grand événement. Vous avez donc encore une occasion de montrer vos capacités à toute votre région !

Les joueurs peuvent s’affronter dans ces événements, dont les lieux, dates et organisateurs sont donnés ci-dessous. Ces événements permettront aux mieux classés d’obtenir des invitations pour le premier Pro Tour de 2025. Remarque : les invitations peuvent varier d’une région à l’autre. Contactez l’organisateur de votre région pour en savoir plus.

Brésil – City Class Games : du 27 au 29 septembre à Sao Paulo

Canada – Face to Face Games : du 15 au 17 novembre à Calgary en Alberta

Japon/Corée – Big Magic : du 11 au 13 octobre à Shizuoka

Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) – Fanfinity : du 8 au 10 novembre à Lille en France

: du 8 au 10 novembre à Lille en France Chine – Kadou : du 1er au 3 novembre à Shanghai

: du 1er au 3 novembre à Shanghai Taipei chinois – Game Square : du 19 au 20 octobre à Taipei

Australie/Nouvelle Zélande – Good Games : du 8 au 10 novembre à Sydney en Australie

États-Unis – StarCityGames.com : du 4 au 6 octobre à Washington, D.C.

Asie du Sud-Est – Oracle Events : du 12 au 13 octobre à Singapour

Mexique/Amérique Centrale/Caraïbes – Necrotower : du 29 novembre au 1er décembre à Mexico

: du 29 novembre au 1er décembre à Mexico Amérique du Sud – Magicsur : du 1er au 3 novembre à Santiago au Chili

2e round des Championship Qualifiers régionaux (RCQ) 2024-2025 : jusqu’au 3 novembre

Vous voulez vous qualifier pour le Pro Tour, jouer à Magic à haut niveau et gagner de nouvelles cartes promos géniales ? Alors rendez-vous dans votre magasin de jeux local ou à un événement Magic pour ce round de RCQ ! Jusqu’au 3 novembre, vous pouvez jouer pour tenter de participer au championnat régional. Tous les joueurs qui participeront à ce round de RCQ recevront ce bel exemplaire non-Premium de Passe-Passe, dans la limite des stocks disponibles.

Passe-passe

Les meilleurs joueurs seront récompensés avec cet exemplaire promo non-Premium de Verdict suprême, une carte qui remet les compteurs à zéro dans de nombreux formats. Ceux qui se qualifieront pour un championnat régional lors de ces événements recevront aussi un exemplaire Premium traditionnel du Verdict suprême.

Verdict suprême

Apprenez-en plus sur le dernier round de RCQ ainsi que sur la manière de vous qualifier sur Magic.GG.

Open « Haunted » House : du 1er au 3 novembre

Vous découvrez Magic ou vous souhaitez apprendre à jouer à un ami ? Les événements d’Open House de votre magasin de jeux local sont faits pour vous !

Cependant, il semble que les habitants de Mornebrune sont venus hanter votre magasin de jeux local : bienvenue aux événements d’Open Haunted House ! Les fidèles de Valgavoth ont apporté de nombreux cadeaux, vous offrant divers moyens Magic de participer à cet Open House.

Le kit de démarrage offre une porte d'entrée accessible à Magic. Avec les deux derniers kits sortis (un avec Bloomburrow et un avec Magic: The Gathering – Assassin's Creed®), choisissez la manière dont vous voulez apprendre à jouer. Que votre choix se porte sur les assassins clandestins ou les animaliens mignons, ces deux kits offrent une introduction facile au premier jeu de cartes à collectionner au monde.

Les decks de bienvenue font aussi leur retour. Ces decks de 30 cartes sont basés sur une des cinq couleurs de Magic. Leurs cartes simples et faciles à comprendre sont le meilleur moyen de débuter votre collection. Les decks de bienvenue peuvent être obtenus dans la limite des stocks disponibles, alors contactez votre magasin de jeux local pour plus d’informations !

Bien que Valgavoth récompense ses fidèles avec d’horribles malédictions, nous pensons qu’une carte promo sera plus appropriée pour cet événement. Les participants de l’Open House recevront une carte à cadre rétro Premium traditionnelle Chuchotements nocturnes. Puissante et effrayante, cette carte est parfaite pour la saison de l’effroi !

Chuchotements nocturnes (cadre rétro)

Veuillez noter que la promo de l’Open House est disponible pour les nouveaux joueurs dans un magasin WPN ainsi que pour les joueurs réguliers de Magic qui amènent des débutants pour participer à l’événement. Cependant, les stocks étant limités, les premiers venus sont les premiers servis.

Contactez votre magasin de jeux local pour obtenir plus d’informations sur ses événements d’Open Haunted House !