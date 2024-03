Wizards of the Coast

Le moment est venu de réunir le gang, et pas seulement pour les avantages qu'offre le jeu dans un magasin WPN près de chez vous... Ceci dit, si ces avantages suffisent à vous convaincre, qui sommes-nous pour vous en empêcher ?

L'extension Les hors-la-loi de Croisetonnerre débarque dans quelques semaines, et elle est remplie de casses, de crimes, d'une ribambelle de personnages de tous horizons, de dragons avec des grosses pinces de homard, de mèmes d'élan, et bien plus encore.

Vous pourrez également jouer de plusieurs manières avec Les hors-la-loi de Croisetonnerre dans votre magasin de jeux local. Alors préparez vos pelles (ou vos mains) pour creuser dans de nouveaux boosters lors d'événements de jeu, à commencer par...

Avant-première : du 12 au 18 avril

L'Avant-première Les hors-la-loi de Croisetonnerre est votre première occasion de découvrir un pactole de nouvelles cartes, et c'est toujours un bon moment à passer dans votre boutique de jeu locale.

Inscrivez-vous à une Avant-première pour recevoir un Pack d'avant-première, contenant un compteur de points de vie Spindown, six boosters de jeu Les hors-la-loi de Croisetonnerre et une carte rare ou rare mythique estampillée de l'extension pour commémorer votre expérience lors de l'Avant-première. C'est tout ce dont vous avez besoin pour construire un deck en format Paquet scellé, un des meilleurs moyens d'apprendre les mécaniques et les thèmes d'une nouvelle extension.

Croisetonnerre est un nouveau plan passionnant dans le Multivers de Magic, dans lequel un groupe unique de personnages s'est rassemblé pour former un gang afin de réaliser le casse du siècle. Et comme Oko et ses acolytes (ou plutôt ses « meilleurs ennemis », pour être honnête), vous pouvez réunir votre propre gang à votre Avant-première locale et récupérer de super promos.

Tisseur de matière oltèque

(promo à illustration étendue) Fontaine de transmutation (promo)

Ces deux promos « Réunissez le gang » sont disponibles auprès d'un détaillant WPN près de chez vous à partir de l'Avant-première. Il vous suffit d'amener avec vous un ami qui n'a jamais joué à Magic pour participer à son premier événement Magic, comme l'Avant-première par exemple. Si vous vous inscrivez tous les deux à un événement en utilisant votre compte Wizards, vous récupérez chacun un exemplaire de ces promos ! La promo de parrainage Culture est également disponible dans les magasins de jeux locaux pour cette occasion !

Culture

(promo de parrainage Premium traditionnelle)

Amenez des amis et recevez une récompense, du moins, dans la limite des stocks disponibles. C'est aussi simple que ça ! Tout commence avec l'Avant-première Les hors-la-loi de Croisetonnerre, alors préparez votre bande à vivre des heures d'amusement à une Avant-première près de chez vous !

Open House : du 19 au 21 avril

Vous voulez recruter de nouveaux membres dans votre équipe pour vos prochains casses dans votre magasin WPN local ? Alors l'Open House Les hors-la-loi de Croisetonnerre est exactement ce qu'il vous faut !

L'Open House propose aux nouveaux joueurs un moyen informel d'apprendre à jouer à Magic. Les magasins WPN du monde entier disposent d'une certaine flexibilité pour organiser cet événement afin qu'il corresponde le mieux possible aux nouveaux joueurs locaux. Ces événements peuvent prendre la forme de jeu individuel avec le produit Jumpstart ou les kits de démarrage, ou ils peuvent apparier les nouveaux joueurs avec les amis qui les ont invités à venir pour des parties en Troll à deux têtes, ce qui leur permet d'apprendre à jouer à Magic dans un environnement amical et social.

Les joueurs qui utilisent leur compte Wizards pour s'inscrire et jouer reçoivent un exemplaire à cadre rétro du Précepteur démoniaque dans la limite des stocks disponibles. De plus, les joueurs expérimentés qui invitent un ami à venir apprendre à jouer récupèrent la promo de parrainage Culture ci-dessus et les détaillants reçoivent aussi des promos « Réunissez le gang » qui peuvent être aussi utilisées à l'Open House !

Précepteur démoniaque (promo cadre rétro)

Comme toujours, les cartes promos sont fournies en fonction des disponibilités et dans la limite des stocks disponibles. Pour tout savoir du magasin le plus proche de chez vous, contactez votre magasin WPN local.

Le Standard Showdown continue à partir du 19 avril

Le Standard Showdown, qui a fait son retour à la sortie de Meurtres au manoir Karlov, continue à explorer de nouvelles frontières avec Les hors-la-loi de Croisetonnerre. Cette offre de jeu des magasins WPN donne aux joueurs locaux la motivation d'essayer le Construit Standard ; un format de 60 cartes qui se concentre actuellement sur les extensions sorties à partir de Innistrad : chasse de minuit.

Les joueurs de Standard peuvent y participer en compagnie d'autres joueurs locaux également passionnés par ce format, avec des promos de dotation Premium traditionnelles sous la forme de terrains de base Percée de présage pleine illustration à gagner dans chaque événement. Les magasins WPN disposent d'un nombre limité de chacun de ces terrains de base, alors contactez votre magasin de jeux local dans les prochaines semaines pour en apprendre plus sur sa structure de dotations et savoir quelles cartes seront disponibles et en quelles quantités pendant une semaine spécifique. Les magasins WPN peuvent également offrir des dotations supplémentaire en fonction de leur communauté locale, alors contactez votre magasin de jeux local pour obtenir tous les détails sur ses événements en particulier.

Plaine (promo pleine illustration) Île (promo pleine illustration) Marais (promo pleine illustration)

Montagne (promo pleine illustration) Forêt (promo pleine illustration)

Prêt à gagner des terrains Percée de présage ? Alors préparez votre deck Construit Standard et contactez un magasin WPN près de chez vous pour avoir plus de renseignements !

CommandFests dans quatre villes du 19 au 21 avril et dans une ville du 17 au 19 mai

Les CommandFests sont de retour ! Préparez-vous pour plusieurs jours de Commander, d'événements, et bien plus encore tout près de chez vous ! À vrai dire, venez avec votre gang pour préparer le casse du siècle. Enfin, pas un vrai gang de hors-la-loi. On veut dire vos amis. Et ce ne sera pas vraiment un casse. Nos organisateurs sont aimables. Ils n'apprécieraient pas. Voler, c'est mal. Ne le faites pas.

Si vous n'avez jamais été à un événement de CommandFest, ce sont des sortes de conventions à plus petite échelle célébrant Magic et le format Commander sous toutes ses formes. Venez retrouvez d'anciens amis ou vous en faire de nouveaux, participer à des parties de Commander et profiter de la convivialité ! Les organisateurs proposent généralement des événements programmés et à la demande pour ceux qui recherchent quelque chose de différent. Participez à des événements, gagnez des dotations ! Ces événements accueillent aussi la plupart du temps des invités spéciaux, notamment des illustrateurs qui font des séances de dédicaces, des cosplayers et des créateurs de contenu de la communauté de Magic.

En général, vous devez avoir un badge pour pouvoir participer à ces événements. Tous les organisateurs des CommandFests d'avril et de mai mettent en vente des badges, alors contactez votre organisateur spécifique pour tous les détails, notamment ce qui est disponible, les tarifs et plus encore.

Consultez la liste d'événements ci-dessous et cliquez sur le lien du site Web de l'organisateur pour plus de détails.

Du 19 au 21 avril 2024, à Dallas au Texas : présenté par CoolStuffInc.com

Du 19 au 21 avril 2024, à San Francisco en Californie : présenté par Laughing Dragon

Du 19 au 21 avril 2024, à Birmingham en Angleterre : présenté par Axion Now

Du 20 au 21 avril 2024, à Beijing en Chine : présenté par Kadou

Du 17 au 19 mai 2024, à Vancouver au Canada : présenté par Face to Face Games

Pro Tour Les hors-la-loi de Croisetonnerre du 26 au 28 avril

Est-ce un crime de ne pas suivre le Pro Tour Les hors-la-loi de Croisetonnerre sur twitch.tv/magic du 26 au 28 avril lors duquel certains des meilleurs joueurs de Magic s'affronteront pour gagner un total de 500 000 USD ?

Techniquement, non. Mais ça devrait l'être ! Alors, notez ces dates dans votre calendrier pour ne rien manquer !

Le Pro Tour Les hors-la-loi de Croisetonnerre réunit les meilleurs concurrents du Pro Tour, vainqueurs de tournoi et joueurs du dernier round des championnats régionaux qui ont eu lieu du 27 janvier au 10 mars plus tôt cette année. À la clé, une somme d'argent conséquente et le titre de champion du Pro Tour.

Tous les joueurs du Pro Tour gagnent également des cadeaux rien qu'en participant. Les vainqueurs de l'événement, jusqu'à la dernière place du podium, se partagent la dotation de 500 000 USD, et tous les participants reçoivent un exemplaire non-Premium de la carte Secret Lair Wrenn et Six, illustrée par Ricardo Cavolo, simplement pour avoir participé au tournoi.

De plus, les joueurs du Top 32 des Pro Tours en 2024 recevront également un exemplaire Premium traditionnel de Wrenn et Six !

Wrenn et Six

(promo de dotation Secret Lair) Wrenn et Six

(promo de dotation Premium traditionnelle Secret Lair)

Si vous voulez améliorer vos compétences en draft avec Les hors-la-loi de Croisetonnerre, les Pro Tours sont l'occasion idéale d'observer ce que font les meilleurs joueurs. C'est également le bon moment pour prêter attention au metagame Construit Standard si vous cherchez des idées de construction de deck pour vos prochains événements de Standard Showdown ou votre prochain championnat en magasin. (Nous y reviendrons !) Alors, veillez à ne pas manquer la diffusion en direct de cet événement sur twitch.tv/magic.

Élancez-vous dans trois jours de diffusion en direct du Pro Tour. Le tournoi commence avec trois rondes de Booster Draft Les hors-la-loi de Croisetonnerre vendredi et samedi, suivis par des tonnes de Standard.

Vous trouvez que la référence à l'élan était forcée ? C'est vrai. Oko en serait-il fier ? Probablement pas.

Commander Party : du 26 avril au 2 mai

Vous cherchez quelque chose à faire entre vos « sessions de visionnage » du pro Tour ? Alors participez à une Commander Party Les hors-la-loi de Croisetonnerre ! Ces événements Commander ont lieu dans des magasins WPN partout dans le monde à partir du 26 avril et ce jusqu'au 2 mai.

Les Commander Party permettent de pimenter vos parties habituelles de Commander grâce à du matériel de jeu supplémentaire qui intègre l'ambiance de l'extension Les hors-la-loi de Croisetonnerre dans le jeu. Et il ne devrait pas être surprenant que pour ce round d'événements de Commander Party, vous soyez encouragé à commettre tous les crimes possibles (dans le cadre de Magic)... Mais il y a un piège.

Tous les joueurs qui utilisent le matériel de la Commander Party pour ce round commenceront en tant que Citoyens modèles. Cependant, l'honnêteté finira par vous ennuyer, et pendant l'étape de fin de chaque joueur, des marqueurs « prime » seront distribués entre les cinq coffres-forts. Pendant son tour, n'importe quel joueur peut retourner son matériel Citoyens modèles pour être En cavale, en dérobant les marqueurs « prime » du coffre-fort pour gagner un bonus de coffre-fort. Quand vous êtes En cavale, les Citoyens modèles ont tout intérêt à vous pourchasser afin de récupérer votre prime, alors faites attention à vous !

En plus de mener votre vie de Commander en jonglant entre citoyen et voleur, la Commander Party Les hors-la-loi de Croisetonnerre dispose également d'une promo d'événement pour les participants, dans la limite des stocks disponibles. Ce round propose aussi un exemplaire à cadre rétro de Saccage coûteux ! Les versions non-Premium seront disponibles auprès des magasins WPN, tandis que des exemplaires Premium traditionnels seront disponibles dans les magasins WPN Premium.

Saccage coûteux (promo cadre rétro)

Autre remarque importante : à partir de ce round, la Commander Party aura lieu du vendredi au jeudi suivant, permettant aux magasins d'organiser leur Commander Party les soirs de semaine et d'offrir aux communautés locales encore plus d'occasions de jouer. Alors ne passez pas à côté de toutes ces promotions et casses disponibles à l'occasion d'une Commander Party près de chez vous !

Championnat en magasin : du 4 au 12 mai

Vous avez peut-être entendu parler du Casse du siècle. Mais connaissez-vous le plus gros butin de tous ? Voyez-vous, le plus gros butin est un énorme monstre pomme de pin vivant.

Bon, ce n'est peut-être pas le plus gros butin, ni même un gros butin. Mais c'est gros, et c'est méchant. Et surtout, c'est ce que vous pouvez gagner lors d'un championnat en magasin Les hors-la-loi de Croisetonnerre près de chez vous, avec des événements dans les magasins WPN participants du 4 ou 12 mai.

Les championnats en magasin sont l'occasion de montrer à votre communauté locale de quoi vous êtes capable. Mettez vos stratégies de construction de deck et vos compétences de jeu à l'épreuve lors d'un Standard Showdown en amont du championnat en magasin et apportez votre meilleur deck Construit Standard au combat pour gagner de super promos et ressortir glorieux.

Les championnats en magasin Les hors-la-loi de Croisetonnerre disposent d'une série de promos qui correspondent à l’esprit du plan, dans le sens où toutes ces cartes vous permettent de contourner la règle habituelle de dépenser du mana pour les lancer. Les joueurs qui participent à un championnat en magasin gagnent une variante de la promo Agame brûlant dans la limite des stocks disponibles.

Agame brûlant (promo pleine illustration)

Hissez-vous dans le Top 8 à l'occasion de votre championnat en magasin local et gagnez une promo Celui-qui-est-creux !

Celui-qui-est-creux (promo pleine illustration)

Et enfin, devenez le grand vainqueur et vous recevrez une promo pleine illustration sans texte de Vengeliane, édition pomme de pin !

Vengeliane (promo pleine illustration sans texte)

Rassemblez vos meilleures stratégies du Standard, testez-les dans un Standard Showdown, puis apportez votre deck afin de combattre lors d'un championnat en magasin près de chez vous avec la nouvelle promo du vainqueur Vengeliane à gagner.

Championnats régionaux du 4 mai au 2 juin

Les vainqueurs des Championship Qualifiers régionaux (RCQ), qui se dérouleront entre le 6 janvier et le 24 mars, auront une chance de participer au Pro Tour et au Championnat du Monde de Magic lors de championnats régionaux ayant lieu entre le 4 mai et le 2 juin. Et pour ceux qui ne sont pas qualifiés, ces championnats régionaux proposent des Qualifiers de la dernière chance qui vous permettent de participer aux grands événements de votre région !

Les championnats régionaux de ce round donnent accès au Pro Tour Horizons du Modern 3 à Amsterdam du 28 au 30 juin. Selon votre région, ces événements auront lieu dans une fenêtre de dates précise indiquée ci-dessous :

Brésil – City Class Games : du 3 au 5 mai à Sao Paulo

Canada – Face to Face Games : du 3 au 5 mai à Montréal au Québec

Japon/Corée – Big Magic : du 24 au 26 mai à la Préfecture d'Aichi

Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) – Legacy : du 24 au 26 mai à Naples en Italie

Chine – Kadou : du 24 au 26 mai à Beijing

Taipei chinois – Game Square : du 25 au 26 mai à Taipei

Australie/Nouvelle Zélande – Good Games : du 24 au 26 mai à Melbourne

États-Unis – Dreamhack : du 31 mai au 2 juin à Dallas au Texas

Asie du Sud-Est – Oracle Events : du 31 mai au 2 juin à Manille aux Philippines

Mexique, Amérique Centrale et Caraïbes – Yellow Rabbit : du 31 mai au 2 juin à Mexico

Amérique du Sud – Magicsur : du 31 mai au 2 juin à Santiago au Chili

Ce round de championnats régionaux propose aux joueurs d'apporter leurs decks Construit Standard pour tenter de remporter des dotations monétaires et des invitations au Pro Tour.

Tous les participants de ce round de Qualifiers pour les championnats régionaux recevront un exemplaire non-Premium de la carte de dotation Secret Lair Valakut, la Cime en fusion avec une illustration signée Graham Yarrington.

Valakut, la Cime en fusion

(promo de dotation Secret Lair sans bordure)

De plus, les finalistes recevront un exemplaire Premium traditionnel de Valakut, la Cime en fusion. Le nombre de promos Premium traditionnelles varie selon les régions. Les dotations monétaires et les invitations au Pro Tour varient également selon les régions, alors contactez vos organisateurs régionaux pour plus d'infos sur l'événement pour lequel vous êtes qualifié ou qui est le plus proche de vous.

Qualifiers pour les championnats régionaux : du 20 avril au 21 juillet

Un nouveau round de Qualifiers pour les championnats régionaux (RCQ) commencera le 20 avril et ces Qualifiers vous mettront sur la voie du Pro Tour « Tennis », le premier Pro Tour de 2025.

Ce round organisera des RCQ dans les magasins WPN dans les formats Limité ou Pioneer Construit. Les événements Destination RCQ, qui sont généralement des tournois ouverts plus importants ayant lieu dans des salles plus grandes telles que des salles de bal d'hôtel, peuvent varier. Veuillez consulter le site Web de votre organisateur pour en savoir plus.

Les promos des RCQ de cette ronde ont également été renouvelées, comme indiqué en février. Les participants peuvent obtenir un exemplaire non-Premium de la carte Tambour de sautefeuille illustrée par F. Malta dans la limite des stocks disponibles.

Tambour de sautefeuille

(promo de jeu Secret Lair sans bordure)

Terminez parmi les meilleurs joueurs de votre RCQ et remportez une version non-Premium de la carte de dotation Secret Lair Guide gobelin illustrée par Luke Pearson. De plus, les joueurs qui gagnent une invitation aux championnats régionaux d'automne 2024 pendant ce round de RCQ gagnent un exemplaire Premium traditionnel du Guide gobelin !

Guide gobelin

(promo de dotation Secret Lair sans bordure)