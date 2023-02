Luttez contre le parachèvement ou rejoignez les Phyrexians avec 34 jetons pleine illustration, 1 emblème Koth, feu de la résistance et deux types de cartes d'aide trouvables dans les produits Tous Phyrexians.

Vous pourrez trouver 12 de ces jetons, l'emblème ainsi que la carte d'aide sur les marqueurs « poison » dans les boosters de draft et d'extension. Dans les boosters collector, vous les trouverez sous forme de jetons recto-verso Premium traditionnels. (Les cartes d'aide sur les marqueurs « poison » ne sont pas disponibles dans les boosters collector. Le jeton Phyrexian et Germe créé par l'Armure de la Filandre ne peut être trouvé que dans les boosters d'extension et collector, tout comme l'Armure de la Filandre.)

Ce sont les deux decks Commander Tous Phyrexians qui incluent les 21 jetons restants ainsi que les deux types de cartes d'aide qui apparaissent sur les 10 jetons recto-verso de chaque deck. En ce qui concerne les types de cartes d'aide, vous en trouverez une sur les marqueurs « poison » dans Influence corruptrice, et une sur le monarque dans Éveil de la rébellion.

Consultez les Visuels des cartes Tous Phyrexians pour voir les cartes de l'extension, et notamment celles qui créent ces jetons. Vous pouvez aussi jeter un œil aux Visuels des variantes Tous Phyrexians pour découvrir les versions Booster Fun et promo des cartes Tous Phyrexians. Puis faites un tour du côté des Visuels des cartes Commander Tous Phyrexians pour voir les cartes des deux decks Commander !

Tous Phyrexians

Disponible dans les boosters de draft et d'extension

Disponible dans les boosters d'extension et collector

Commander Tous Phyrexians

Influence corruptrice

3 marqueurs « poison » // jetons Phyrexian et Puce (alignés sur le noir)

1 marqueur « poison » // jeton Bête (3/3)

1 jeton Phyrexian et Guivre // Phyrexian et Horreur (artefact X/X)

2 jetons Phyrexian et Guivre // Phyrexian et Insecte (infection)

3 jetons Phyrexian et Puce (alignés sur le blanc) // Phyrexian et Insecte (infection)

Retourner Retourner Retourner

Retourner Retourner

Éveil de la rébellion

1 jeton Le monarque // Golem (X/X, célérité)

1 jeton Kobolds de Castel Kher // Dragon

1 jeton Myr // Mécanoptère

1 jeton Soldat (rouge-blanc) // Eldrazi

1 jeton Rebelle // Gobelin

1 jeton Oiseau // Chat

1 jeton Humain // Esprit

1 jeton Humain et Soldat // Éléphant

1 jeton Soldat (1/1) // Ange (vol)

1 jeton Soldat (2/2, vigilance) // Ange (vol/vigilance)

Retourner Retourner Retourner

Retourner Retourner Retourner

Retourner Retourner

Retourner Retourner

