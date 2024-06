Collectionner Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Détails clés de Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Symbole de l'extension ACR

Code de l'extension Magic: The Gathering – Assassin's Creed® : ACR

Site Web : Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Magic: The Gathering – Assassin's Creed® est disponible en précommande dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Dates importantes de Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Présentation et aperçus : 18 juin 2024

18 juin 2024 Visuels des cartes complets : 20 juin 2024

: 20 juin 2024 Sortie mondiale : 5 juillet 2024

Informations sur l'extension

Les boosters Magic: The Gathering – Assassin's Creed® (ACR) contiennent 54 cartes inhabituelles, 37 rares dont 5 terrains doubles rares et 14 rares mythiques en plus de 10 terrains de base pleine illustration.

Magic: The Gathering – Assassin's Creed® est légal en Modern, Commander, Legacy et Vintage.

Le kit de démarrage Magic: The Gathering – Assassin's Creed® inclut aussi en plus 2 cartes rares mythiques, 6 rares, 8 inhabituelles et 9 courantes exclusives.

Traitements Booster Fun Magic: The Gathering – Assassin's Creed® !

Terrains de base pleine illustration

Vous trouverez 10 terrains de base pleine illustration dans l'extension, chacun représentant les magnifiques paysages de la franchise Assassin's Creed.

0101_MTGACR_Manabar: Plaine 0102_MTGACR_Manabar: Plaine 0103_MTGACR_Manabar: Île 0104_MTGACR_Manabar: Île 0105_MTGACR_Manabar: Marais 0106_MTGACR_Manabar: Marais 0107_MTGACR_Manabar: Montagne 0108_MTGACR_Manabar: Montagne 0109_MTGACR_Manabar: Forêt 0110_MTGACR_Manabar: Forêt

Vous pourrez trouver des terrains de base pleine illustration non-Premium dans les boosters infinis et les bundles, et des terrains de base pleine illustration Premium traditionnels exclusivement dans les boosters collector et les bundles.

Chambre blanche

Inspirées par l'esthétique de la franchise, 28 cartes bénéficiant du traitement Chambre blanche peuvent être trouvées dans l’extension : 5 cartes rares mythiques, 14 rares et 9 inhabituelles, avec toutes les cartes d'assassin disponibles dans ce traitement. Ces cartes sont disponibles en versions non-Premium et Premium traditionnelles dans les boosters infinis et collector.

0130_MTGACR_MemShowc: Desmond Miles 0131_MTGACR_MemShowc: Ezio Auditore da Firenze 0137_MTGACR_MemShowc: Altaïr Ibn-La'Ahad

Chambre blanche à texture Premium

Les 5 cartes rares mythiques avec le traitement Chambre blanche ont aussi droit à une texture Premium ! Chacune présente un arrière-plan unique pour chaque personnage (regardez comme ils sont magnifiques !), avec une texture Premium exclusive aux boosters collector.

0270_MTGACR_MemEclip: Eivor, Amie-des-loups 0271_MTGACR_MemEclip: Kassandra, porteuse d'aigle

Cartes sans bordure

L'extension contient aussi 10 cartes sans bordure : 8 rares mythiques et 2 rares. Elles sont disponibles en non-Premium et en Premium traditionnelles dans les boosters infinis et les boosters collector.

0122_MTGACR_Bordless: Pomme d’Éden, relique Isu 0124_MTGACR_Bordless: Épée de Festin et de Famine 0118_MTGACR_Bordless: Léonard de Vinci

Cartes scéniques

Rome Vista | Art by: Alexander Gering

0111_MTGACR_Scenes: Sunbaked Canyon 0112_MTGACR_Scenes: Fiery Islet 0113_MTGACR_Scenes: Ezio Auditore da Firenze 0114_MTGACR_Scenes: Nurturing Peatland 0115_MTGACR_Scenes: Silent Clearing 0116_MTGACR_Scenes: Waterlogged Grove

La scène en 6 cartes Vue de Rome représente Ezio, Auditore da Firenze dans un traitement scénique exclusif surplombant la magnifique cité de Rome. Les 5 doubles terrains rares de la scène Vue de Rome sont exclusifs à cette scène et leurs équivalents mécaniques sont introuvables ailleurs. Les cartes scéniques Vue de Rome entrent exclusivement dans les emplacements de terrains, avec des versions non-Premium dans les boosters infinis et des versions Premium traditionnelles dans les boosters collector.

Cartes à illustration étendue

L'extension contient 17 cartes à illustration étendue : 1 rare mythique et 16 rares, exclusives aux boosters collector.

0165_MTGACR_ExtendRM: La Lance de Léonidas

Cartes super Premium

Les 95 cartes super Premium de l'extension (14 rares mythiques, 32 rares et 49 inhabituelles) sont exclusives aux boosters collector.

Meule de foin (rendu numérique du traitement super Premium)

Cartes personnalités historiques sérialisées

Parmi les boosters collector se trouvent aussi 4 cartes Premium double arc-en-ciel sérialisées, représentant chacune une figure historique proéminente de la franchise Assassin's Creed. Les cartes sérialisées sont imprimées dans la langue natale de chaque personnalité, comme ici avec la carte Léonard de Vinci en italien et celles de Socrate et Cléopâtre en grec (avec un cartouche dans le texte d'ambiance de Cléopâtre).

Léonard de Vinci (en italien sérialisé) Cléopâtre, pharaonne en exil (en grec sérialisée) Socrate, précepteur athénien (en grec sérialisé)

*Les figures historiques de l'extension sont des interprétations en tant que personnages dans la franchise Assassin's Creed, leur représentation n'a pas pour but de refléter la réalité historique.

**Les cartes sérialisées sont disponibles dans les boosters collector Magic: The Gathering – Assassin's Creed de n'importe quelle langue. Les cartes de figures historiques non sérialisées sont mécaniquement identiques à leurs versions sérialisées. Consultez l’emballage du produit pour plus de détails. Les images sont des rendus numériques, il ne s'agit pas de cartes réelles.

Arrivée des boosters infinis !

Boîte de boosters infinis Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Magic: The Gathering – Assassin's Creed est notre première sortie proposant des boosters infinis. Les boosters infinis sont un nouveau type de boosters pour Univers infinis conçu pour être un produit de taille moyenne pour Magic: The Gathering. Magic: The Gathering – Assassin's Creed ne peut pas être drafté et n'est pas disponible sur MTG Arena.

Les boosters infinis racontent une histoire lors de leur ouverture, et ce pour chaque franchise Univers infinis, et contiennent jusqu'à 4 cartes rares par booster !

Contenu du booster infini

3 cartes inhabituelles parmi : 54 cartes inhabituelles non-Premium

1 terrain de base ou carte scénique rare ou rare mythique parmi : 10 terrains de base pleine illustration non-Premium (96,6 %) 5 cartes scéniques rares sans bordure non-Premium (3,09 %) 1 carte scénique rare mythique sans bordure non-Premium (0,31 %)

1 carte rare ou rare mythique non-Premium parmi : 32 cartes rares non-Premium (82,05 %) 14 cartes rares mythiques non-Premium (17,95 %)

1 carte Premium traditionnelle de n'importe quelle rareté parmi : 54 cartes inhabituelles Premium traditionnelles (83,34 %) 26 cartes rares Premium traditionnelles (13,67 %) 14 cartes rares mythiques Premium traditionnelles (2,99 %)

1 carte Booster Fun non-Premium ou 1 carte Booster Fun Premium traditionnelle de n'importe quelle rareté parmi : 9 cartes inhabituelles Chambre blanche Showcase non-Premium (69,44 %) 2 cartes rares sans bordure non-Premium (1,23 %) 8 cartes rares mythiques sans bordure non-Premium (2,47 %) 14 cartes rares Chambre blanche Showcase non-Premium (8,64 %) 5 cartes rares mythiques Chambre blanche Showcase non-Premium (1,54 %) 9 cartes inhabituelles Chambre blanche Showcase Premium traditionnelles (13,89 %) 2 cartes rares sans bordure Premium traditionnelles (0,25 %) 8 cartes rares mythiques sans bordure Premium traditionnelles (0,49 %) 14 cartes rares Chambre blanche Showcase Premium traditionnelles (1,73 %) 5 cartes rares mythiques Chambre blanche Showcase Premium traditionnelles (0,31 %) Une carte Premium traditionnelle apparaît 16,6 % du temps.

1 jeton non-Premium ou 1 carte d'illustration parmi : Carte de jeton/publicitaire (65 %) 20 cartes d'illustration (30 %) 20 cartes d'illustrations Signature (5 %)



Contenu d'un booster collector

Boîte de boosters collector Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

3 cartes inhabituelles Premium traditionnelles

1 carte inhabituelle Chambre blanche Showcase Premium traditionnelle

1 carte inhabituelle super Premium

1 terrain de base Premium traditionnel ou carte scénique rare mythique parmi : 10 terrains de base pleine illustration Premium traditionnels (86.4 %) Une carte scénique sans bordure apparaît 13,6 % du temps. 5 cartes scéniques rares sans bordure Premium traditionnelles (12.36 %) 1 carte scénique rare mythique sans bordure Premium traditionnelle (1.24 %)

1 carte rare ou rare mythique non-Premium parmi : 32 cartes rares Premium traditionnelles (82,05 %) 14 cartes rares mythiques Premium traditionnelles (17,95 %)

1 carte à illustration étendue rare ou rare mythique non-Premium parmi : 16 cartes à illustration étendue rares non-Premium (97 %) 1 carte à illustration étendue rare mythique non-Premium (3,0 %)

1 rare ou rare mythique Premium traditionnelle qui est une carte à illustration étendue, à cadre alternatif ou sans bordure, ou une carte parmi : 2 cartes rares sans bordure Premium traditionnelles (4,95 %) 8 cartes rares mythiques sans bordure Premium traditionnelles (9,91 %) 14 cartes rares Chambre blanche Showcase Premium traditionnelles (34,67 %) 5 cartes rares mythiques Chambre blanche Showcase Premium traditionnelles (6,19 %) 16 cartes rares à illustration étendue Premium traditionnelles (39.62 %) 1 carte à illustration étendue rare mythique Premium traditionnelle (1.24 %) 5 cartes rares mythiques Chambre blanche Showcase à texture Premium (3,25 %) 4 cartes sérialisées double arc-en-ciel (500 de chaque)

1 carte rare ou rare mythique super Premium parmi : 32 cartes rares super Premium (82.05 %) 14 cartes rares mythiques super Premium (17.95 %)

1 jeton recto-verso Premium traditionnel

*Remarque : la somme totale des probabilités peut ne pas être égale à 100 % en raison de l'arrondissement des valeurs.

Bundle Magic: The Gathering – Assassin's Creed

Bundle Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Chaque bundle Magic: The Gathering – Assassin's Creed contient :

9 boosters infinis Magic: The Gathering – Assassin's Creed

1 promo de bundle Assassin royal à illustration alternative Premium traditionnelle

20 terrains pleine illustration Premium traditionnels

20 terrains pleine illustration non-Premium

1 compteur de points de vie Spindown

1 boîte de rangement de cartes

2 fiches de référence

Kit de démarrage Magic: The Gathering – Assassin's Creed

Kit de démarrage Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Composé de deux decks de 60 cartes contenant tout ce dont vous avez besoin pour apprendre à jouer à Magic: The Gathering, le kit de démarrage comprend aussi 31 cartes exclusives à ce produit : 2 rares mythiques, 6 rares, 8 inhabituelles, 9 courantes et 4 terrains de base avec illustration unique.

Il nous reste une dernière carte Magic: The Gathering – Assassin's Creed à vous révéler aujourd'hui :

0307_MTGACR_PromoBAB_Buy-a-Box: Lame secrète

Cette carte promo Premium traditionnelle s'obtient dans la limite des stocks disponibles dans votre magasin de jeux WPN local. Contactez-le pour tout savoir !

Assassins, préparez-vous, la sortie de Magic: The Gathering – Assassin's Creed aura lieu le 5 juillet 2024. Vous pouvez précommander dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout ailleurs où sont vendus les produits Magic.