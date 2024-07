Bienvenue dans le tout nouveau plan animalier fantastique de Bloomburrow ! La nouvelle extension de Magic est remplie de traitements et de styles de carte adorables à l'image de cette sortie, chaque joueur est sûr d'y trouver son compte. Que vous soyez un superfan de Commander, un collectionneur d’illustrations alternatives ou un passionné des terrains de base, Bloomburrow (BLB) va pour sûr vous enchanter avec Vallée.

Les 4 choses à savoir pour collectionner Bloomburrow

Vous trouverez ci-dessous tous les détails sur où et comment collectionner tous les aspects de Bloomburrow. Mais si voulez un aperçu rapide de ce qui est cool et amusant à trouver dans les produits Bloomburrow, consultez cette liste des quatre choses à savoir si vous voulez collectionner cette super extension.

1. Imaginez : courageuses bestioles réimagine des incontournables de Magic

Certes, ces versions ne font pas toutes partie du canon, mais et si Jace était un renard rusé, ou que Liliana était un écureuil astucieux ? Comme c’était trop tentant, nous avons créé 24 cartes Imaginez : courageuses bestioles qui donnent à voir sous un jour plus poilu des visages familiers. Pour l’instant, nous avons vu quelques Planeswalkers, mais cette bande inclut également quelques créatures « mignonisées » par la magie unique de Bloomburrow. Vous pourrez trouver 20 cartes Imaginez : courageuses bestioles différentes dans les booster collector Bloomburrow.

0075_MTGBLB_Imagine: Jace, the Mind Sculptor 0078_MTGBLB_Imagine: Liliana of the Dark Realms 0084_MTGBLB_Imagine: Nissa, Who Shakes the World

De plus, quatre cartes Imaginez : courageuses bestioles sont exclusives aux decks Commander Bloomburrow. Ces cartes de planeswalker sont Premium et font partie des 99 cartes de chaque deck. Vous voulez un exemple ? Tamiyo, chercheuse sur le terrain fait partie de Proposition de paix, le deck vert-blanc-bleu.

0100_MTGBLB_BorComWI: Tamiyo, Field Researcher

2. Cartes anime Premium gaufrées japonaises

C’est le nec plus ultra de la collection dans Bloomburrow. Ces 20 cartes de l’extension Bloomburrow sont illustrées par des artistes de renom. L’illustrateur légendaire Mitsuhiro Arita a concentré son talent sur Lumra, mugissement des bois, capturant l’incroyable taille des Bêtes calamiteuses. Les versions japonaises ne sont disponibles que dans les boosters collector en japonais, et les versions anglaises sont disponibles dans les boosters collector de toutes les autres langues. Ouvrir un de ces boosters est un événement en soi !

0342_MTGBLB_BdsArita: Lumra, Bellow of the Woods

3. Collectionner les observations de terrain

Les Bêtes calamiteuses sèment le chaos dans tout Bloomburrow, et les animaux de Vallée notent des observations de terrain pour rester informés sur ces monstrueux élémentaux. Ces 8 Bêtes calamiteuses (7 rares mythiques et 1 rare) représentent une menace pour Vallée, alors mieux vaut se tenir informé ! Vous pouvez trouver ces observations de terrain en versions Premium et non-Premium dans les boosters de jeu et les boosters collector.

0289_MTGBLB_FldNotes: Maha, Its Feathers Night 0294_MTGBLB_FldNotes: Ygra, Eater of All

4. Personnalisez vos decks avec les terrains de base saisonniers pleine illustration

Accordez vos terrains de base à votre humeur. Vous voulez un deck qui soit agréable et douillet ? Que pensez-vous d'une île automnale ? Et pourquoi pas démarrer votre été bien chaud d’écureuil avec une forêt estivale pleine illustration ? Ou encore siroter du chocolat chaud et décorer votre deck avec une plaine hivernale ? Les cinq terrains de base ont droit au traitement des quatre saisons, même si certaines saisons sont plus faciles à trouver que d’autres dans les boosters. Les terrains de base saisonniers pleine illustration peuvent être trouvés dans les boosters de jeu et les boosters collector en versions non-Premium et Premium traditionnelle.

0262_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Spring) 0263_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Summer) 0264_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Autumn) 0265_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Winter)

0266_MTGBLB_BasLndBV: Island (Spring) 0271_MTGBLB_BasLndBV: Swamp (Summer) 0276_MTGBLB_BasLndBV: Mountain (Autumn) 0281_MTGBLB_BasLndBV: Forest (Winter)

Vous voulez en savoir un peu plus ? Lisez ce qui suit.

Détails clés pour Bloomburrow

Symbole de l'extension BLB

Symbole de l'extension BLC Symbole de l'extension BLC

Symbole de l'extension SPG Symbole de l'extension SPG

Code de l'extension Bloomburrow : BLB

Code de l’extension Commander Bloomburrow : BLC

Code de l’extension Invités spéciaux : SPG

Site web : Bloomburrow

Bloomburrow est disponible en précommande dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Dates importantes pour Bloomburrow

Événements d'aperçu Bloomburrow

Présentation et début des aperçus : 8 juillet 2024

: 8 juillet 2024 Aperçus des decks Commander : 18 juillet 2024

: 18 juillet 2024 Visuels des cartes complets : 19 juillet 2024

: 19 juillet 2024 Sortie sur MTG Arena : 30 juillet 2024

: 30 juillet 2024 Sortie mondiale : 2 août 2024

Événements de jeu Bloomburrow

Événements d'Avant-première : du 26 juillet au 1er août

du 26 juillet au 1er août Magic à la Gen Con : du 1er au 4 août

: du 1er au 4 août Standard Showdown : du 2 août au 19 septembre

du 2 août au 19 septembre Commander Party : du 16 au 23 août et du 6 au 12 septembre

du 16 au 23 août et du 6 au 12 septembre Championnats en magasin : du 24 août au 15 septembre

: du 24 août au 15 septembre Open House WPN : du 13 au 15 septembre

Informations sur l'extension

Bloomburrow contient un total de 261 cartes d’extension principale : 20 rares mythiques, 60 rares, 100 inhabituelles et 81 courantes.

Booster Fun Bloomburrow

Terrains de base saisonniers pleine illustration

Vivez les saisons de Bloomburrow avec les terrains de base saisonniers pleine illustration ! Avec un total de 20 terrains de base différents, chaque saison dispose d'une rareté échelonnée :

Printemps 40 %

Été 30 %

Automne 20 %

Hiver 10 %

0262_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Spring) 0263_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Summer) 0264_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Autumn) 0265_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Winter)

0266_MTGBLB_BasLndBV: Island (Spring) 0267_MTGBLB_BasLndBV: Island (Summer) 0268_MTGBLB_BasLndBV: Island (Autumn) 0269_MTGBLB_BasLndBV: Island (Winter)

0270_MTGBLB_BasLndBV: Swamp (Spring) 0271_MTGBLB_BasLndBV: Swamp (Summer) 0272_MTGBLB_BasLndBV: Swamp (Autumn) 0273_MTGBLB_BasLndBV: Swamp (Winter)

0274_MTGBLB_BasLndBV: Mountain (Spring) 0275_MTGBLB_BasLndBV: Mountain (Summer) 0276_MTGBLB_BasLndBV: Mountain (Autumn) 0277_MTGBLB_BasLndBV: Mountain (Winter)

0278_MTGBLB_BasLndBV: Forest (Spring) 0279_MTGBLB_BasLndBV: Forest (Summer) 0280_MTGBLB_BasLndBV: Forest (Autumn) 0281_MTGBLB_BasLndBV: Forest (Winter)

Vous pourrez trouver les terrains de base saisonniers pleine illustration en versions non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters de jeu, les boosters collector et les bundles.

Showcase boisée

Découvrez le plan de Bloomburrow dans un cadre inspiré des contes de fées classiques ! Le traitement Showcase de cette extension regroupe 42 cartes différentes (7 rares mythiques et 35 rares) chacune avec une nouvelle illustration en plus de ce cadre unique. Vous pourrez trouver ces cartes en versions non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters de jeu et les boosters collector.

0333_MTGBLB_SCWdlnd: Hugs, Grisly Guardian 0325_MTGBLB_SCWdlnd: Tender Wildguide

Observations de terrain sans bordure

Avec cette extension, nous proposons pour la première fois le traitement observations de terrain, des croquis de journal stylisés partagés entre tous par nos amis de Bloomburrow qui étudient les énormes Bêtes calamiteuses qui sont soudain apparues sur le plan. Il y a au total 8 cartes avec ce traitement (7 rares mythiques et 1 rare), toutes disponibles en versions non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters de jeu et les boosters collector.

0287_MTGBLB_FldNotes: Beza, the Bounding Spring 0289_MTGBLB_FldNotes: Maha, Its Feathers Night 0294_MTGBLB_FldNotes: Ygra, Eater of All

Cartes sans bordure

Il y a également 11 cartes sans bordure différentes dans l’extension. Ces cartes présentent un style Magic classique et illustrent deux groupes de cartes. D’abord, le terrain légendaire rare Cité des Trois arbres affiche un traitement saisonnier semblable aux terrains de base de l’extension.

0337_MTGBLB_BdlsTree: Three Tree City (Spring) 0338_MTGBLB_BdlsTree: Three Tree City (Summer) 0339_MTGBLB_BdlsTree: Three Tree City (Autumn) 0340_MTGBLB_BdlsTree: Three Tree City (Winter)

(Remarque : l’illustration saisonnière de la Cité des Trois arbres n’a pas de rareté échelonnée dans les boosters comme les terrains de base pleine illustration.)

Ensuite, un cycle de sorts modaux rares mythiques apparaît avec ce traitement, représentant des moments véritablement mythiques de l’histoire de Bloomburrow.

0283_MTGBLB_BrdlsFav: Season of Weaving

Notre ami Ral, la seule carte de planeswalker de l’extension principale de Bloomburrow, apparaît avec ce traitement.

0341_MTGBLB_BrdlsPW: Ral, Crackling Wit

Ces cartes sans bordure sont disponibles en versions non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters de jeu et les boosters collector.

Et enfin, Magic: The Gathering est ravi d’accueillir l’artiste de JCC internationalement renommé Mitsuhiro Arita dans Bloomburrow !

0342_MTGBLB_BdsArita: Lumra, Bellow of the Woods

Ces cartes sans bordure sont disponibles en versions non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters de jeu et les boosters collector.

Imaginez : courageuses bestioles

Ceux qui arrivent sur Bloomburrow en traversant les percées de présage perdent patte quand ils voient leur reflet dans un miroir.

24 cartes Imaginez : courageuses bestioles sont disponibles dans l’extension, représentant des Planeswalkers et des créatures de l’histoire de Magic, illustrés comme s’ils étaient sur Bloomburrow.

0075_MTGBLB_Imagine: Jace, the Mind Sculptor 0078_MTGBLB_Imagine: Liliana of the Dark Realms 0082_MTGBLB_Imagine: Chatterfang, Squirrel General

Pendant la phase de développement de cette extension, nos équipes de conception se sont beaucoup amusées à imaginer à quoi Ral ressemblerait en arrivant sur Bloomburrow. Pendant ce processus, nous avons aussi établi une liste de personnages qu’il serait amusant de voir dans des circonstances identiques dans l’extension. Les cartes Imaginez : courageuses créatures ne sont pas des événements canoniques du plan.

Il y a 20 cartes Imaginez : courageuses bestioles non-Premium et Premium traditionnelles dans les boosters collector. Chaque deck Commander contient une carte de planeswalker Imaginez : courageuses bestioles en version Premium traditionnelle, et sa version non-Premium est disponible dans les boosters collector.

Cartes anime Premium gaufrées japonaises

Dans les boosters collector Bloomburrow, 21 cartes possèdent un nouveau traitement Premium gaufré. 19 de ces cartes affichent une illustration exclusive, en plus de la version de Lumra, mugissement des bois de Mitsuhiro Arita. La collection de cartes couvre l’intégralité de l’extension Bloomburrow, en incluant 11 légendes de l’extension principale, 5 cartes Imaginez : courageuses bestioles, 4 cartes de commandants principaux et 1 carte de planeswalker de l’extension principale (Ral, l’intellect crépitant).

0343_MTGBLB_EclArita: Lumra, Bellow of the Woods 0094_MTGBLB_JPWhatIf: Liliana of the Dark Realms 0351_MTGBLB_BLJPAlt: Mabel, Heir to Cragflame

Cartes à illustration étendue

13 cartes rares de l’extension principale Bloomburrow ont reçu le traitement à illustration étendue. Elles sont uniquement disponibles dans les boosters collector, et offrent davantage d'ampleur à nos héros minuscules.

0357_MTGBLB_ExtRM: Kitnap

Boosters de jeu

Boîte de boosters de jeu Bloomburrow

Contenu d’un booster de jeu

6 à 7 cartes courantes Dans 1,5 % des boosters de jeu BLB, une carte de la Liste remplace une carte courante. Comme précisé plus haut, la Liste pour l'extension BLB est constituée de cartes SPG.*

3 cartes inhabituelles

1 joker de n’importe quelle rareté

1 carte rare ou rare mythique

1 carte Premium traditionnelle de n'importe quelle rareté

1 terrain de base saisonnier pleine illustration Printemps 40 % Non-Premium 32 %, Premium traditionnel 8 % Été 30 % Non-Premium 24%, Premium traditionnel 6% Automne 20 % Non-Premium 16%, Premium traditionnel 4% Hiver 10 % Non-Premium 8%, Premium traditionnel 2%

1 jeton non-Premium ou 1 carte d'illustration parmi : Carte de jeton/publicitaire (65 %) 54 cartes d'illustration (30 %) 54 cartes d'illustrations Signature (5 %)



*À partir de Bloomburrow, les cartes sorties des archives qu’on appelle communément les cartes de la Liste, avec le symbole Planeswalker dans leur coin inférieur gauche, n'apparaîtront plus dans les boosters de jeu. Les cartes de la Liste de Bloomburrow sont des cartes Invités spéciaux.

Boosters collector Boîte de boosters collector Bloomburrow Contenu d'un booster collector 5 cartes courantes Premium traditionnelles

4 cartes inhabituelles Premium traditionnelles

1 terrain de base saisonnier Premium traditionnel Printemps 40 % Été 30 % Automne 20 % Hiver 10 %

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle 60 cartes rares Premium traditionnelles (85,7 %) 20 cartes rares mythiques Premium traditionnelles (14,4 %)

1 carte rare ou rare mythique à illustration étendue Commander non-Premium ou Premium traditionnelle 4 cartes rares mythiques de commandant principal sans bordure non-Premium (5,63 %) 1 carte rare Imaginez : courageuses bestioles Commander sans bordure non-Premium (2,82 %) 3 cartes rares mythiques Imaginez : courageuses bestioles Commander sans bordure non-Premium (4,23 %) 4 cartes rares mythiques Commander sans bordure non-Premium (5,63 %) 28 cartes rares Commander à illustration étendue non-Premium (78,9 %) 4 cartes rares mythiques Commander sans bordure Premium traditionnelles (2,8 %)

2 cartes rares ou rares mythiques à bordure alternative non-Premium 5 cartes rares mythiques sans bordure (6,58 %) 1 carte rare observations de terrain sans bordure (2,63 %) 6 cartes rares mythiques observations de terrain sans bordure (7,89 %) 1 carte rare mythique observations de terrain sans bordure (0,6%) 35 cartes rares Showcase boisées (92,1 %) 7 cartes rares mythiques Showcase boisées (9,21 %) 1 planeswalker rare mythique sans bordure (1,32 %) 13 cartes rares à illustration étendue (34,2 %) 12 cartes rares Imaginez : courageuses bestioles sans bordure (31,5 %) 8 cartes rares mythiques Imaginez : courageuses bestioles sans bordure (10,53 %) 4 cartes rares Cité des Trois arbres sans bordure (2,63 %) 1 carte rare mythique Mitsuhiro Arita Lumra, mugissement des bois sans bordure (0,6%)

1 carte rare ou rare mythique à bordure alternative Premium traditionnelle ou Premium gaufrée 5 cartes rares mythiques sans bordure Premium traditionnelles (3,07 %) 1 carte rare observations de terrain sans bordure Premium traditionnelle (1,23 %) 6 cartes rares mythiques observations de terrain sans bordure Premium traditionnelles (3,68 %) 1 carte rare mythique observations de terrain sans bordure Premium traditionnelle (0,31 %) 35 cartes rares Showcase boisées Premium traditionnelles (42,95 %) 7 cartes rares mythiques Showcase boisées Premium traditionnelles (4,30 %) 1 planeswalker rare mythique sans bordure Premium traditionnel (0,61 %) 13 cartes rares à illustration étendue Premium traditionnelles (15,95 %) 12 cartes rares Imaginez : courageuses bestioles sans bordure Premium traditionnelles (14,73 %) 8 cartes rares mythiques Imaginez : courageuses bestioles sans bordure Premium traditionnelles (4,91 %) 4 cartes rares Cité des Trois arbres sans bordure Premium traditionnelle (1,23 %) 1 carte rare mythique Mitsuhiro Arita sans bordure Premium traditionnelle (0,31 %) 10 cartes rares mythiques Invités spéciaux sans bordure Premium traditionnelles (3,07 %) 21 cartes anime Premium gaufrées apparaissent dans 3,66 % des boosters.

1 jeton recto-verso Premium traditionnel

Remarque : la somme totale des probabilités peut ne pas être égale à 100 % en raison de l'arrondissement des valeurs.

Decks Commander Bloomburrow

Armée animée (rouge-vert) Affaires de famille (bleu-rouge-blanc)

Proposition de paix (vert-blanc-bleu) Stock de provisions (noir-vert)

Bloomburrow propose quatre decks Commander, chacun prêt-à-jouer. Il s'agit de decks préconstruits de 100 cartes avec 3 cartes Premium traditionnelles : 2 cartes de créature légendaire Premium traditionnelles qui peuvent servir de commandant pour le deck et 1 carte de planeswalker Imaginez : courageuses bestioles Premium traditionnelle.

Chaque deck Commander contient également :

1 booster collector échantillon Bloomburrow 1 carte inhabituelle Premium traditionnelle 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle ou non-Premium

10 jetons recto-verso

1 boîte de deck

1 feuillet de stratégie

Bundle Bloomburrow

Bundle Bloomburrow

Chaque bundle Bloomburrow contient :

9 boosters de jeu Bloomburrow

1 Instructeur piègefoudre à illustration alternative Premium traditionnel

15 terrains de base pleine illustration non-Premium

5 terrains de base pleine illustration Premium traditionnels

10 terrains de base Premium traditionnels avec le cadre par défaut

1 compteur de points de vie Spindown

1 boîte de rangement de cartes

2 fiches de référence

Kit de démarrage Bloomburrow

Kit de démarrage Bloomburrow

Tout ce dont vous avez besoin pour votre première partie de Magic: The Gathering se trouve ici. Rétrécissez à la taille d'une petite bête et battez-vous pour Vallée avec deux decks préconstruits de 60 cartes. Chaque deck contient une créature légendaire Premium traditionnelle. Le kit de démarrage Bloomburrow est idéal pour jouer votre première partie de Magic, pour apprendre le jeu à vos amis ou votre famille, ou simplement pour une soirée de jeu amusante. En plus de decks physiques, ce kit inclut des codes pour déverrouiller les deux decks afin que deux personnes puissent jouer en ligne sur MTG Arena (le cas échéant).

0379_MTGBLB_StartKit: Bria, Riptide Rogue 0380_MTGBLB_StartKit: Byrke, Long Ear of the Law

Pack d'avant-première Bloomburrow

Pack d'avant-première Bloomburrow

Voici le contenu de chaque Pack d'avant-première :

6 boosters de jeu Bloomburrow

1 carte promo Bloomburrow rare ou rare mythique Premium traditionnelle avec un tampon marquant l'année

1 carte contenant un code de MTG Arena (disponible uniquement dans certaines régions)

1 boîte de deck

1 compteur de points de vie Spindown

Promo Buy-a-Box unique

0356_MTGBLB_Promo_Buy-a-Box: Flubs, the Fool

Disponible exclusivement en tant que carte promo Buy-a-Box dans votre magasin de jeux local, Bourdot, le Fou se joint à la fête ! La carte est légale en Commander, et disponible à la fois en versions non-Premium et Premium traditionnelle dans la limite des stocks disponibles dans votre magasin de jeux WPN local. Contactez-le pour plus de détails !

Bloomburrow sort dans tous les magasins de jeux du monde le 2 août !