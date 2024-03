Détails clés concernant Les hors-la-loi de Croisetonnerre

Les hors-la-loi de Croisetonnerre cachent bien plus de cartes et de symboles d'extension dans leurs manches que les autres extensions.

Symbole de l'extension OTJ

Symbole de l'extension OTC Symbole de l'extension OTC

Symbole de l'extension OTP Symbole de l'extension OTP

Symbole de l'extension BIG Symbole de l'extension BIG

Symbole de l'extension SPG Symbole de l'extension SPG

Code de l’extension Les hors-la-loi de Croisetonnerre : OTJ

Code de l'extension Commander Les hors-la-loi de Croisetonnerre : OTC

Code de l’extension Dernières nouvelles : OTP

Code de l’extension Le casse du siècle : BIG

Code de l'extension Invités spéciaux : SPG

Légalité :

Les extensions Les hors-la-loi de Croisetonnerre (OTJ) et Le casse du siècle (BIG) sont légales en Standard.

(OTJ) et Le casse du siècle (BIG) sont légales en Standard. Les extensions Les hors-la-loi de Croisetonnerre Commander (OTC), Dernières nouvelles (OTP) et Invités spéciaux (SPG) sont légales en Commander, Legacy et Vintage. Les cartes individuelles sont également légales dans les autres formats où elles le sont déjà.

Commander (OTC), Dernières nouvelles (OTP) et (SPG) sont légales en Commander, Legacy et Vintage. Les cartes individuelles sont également légales dans les autres formats où elles le sont déjà. Les boosters de jeu Les hors-la-loi de Croisetonnerre contiennent des cartes avec les codes d'extension suivants : OTJ, OTP, BIG et SPG. Ces cartes sont jouables dans les événements en Booster Draft et Paquet scellé Les hors-la-loi de Croisetonnerre lorsqu'elles proviennent de boosters de jeu.

Informations sur l'extension

L'extension Les hors-la-loi de Croisetonnerre contient 81 cartes courantes, 100 cartes inhabituelles, 60 cartes rares et 20 cartes rares mythiques. De plus, OTJ contient 5 terrains de base avec chacun 3 variantes uniques. OTJ comprend aussi 54 cartes d'illustration.

Chaque booster Les hors-la-loi de Croisetonnerre contient également une carte Dernières nouvelles (OTP). Les cartes Dernières nouvelles sont toutes des réimpressions. Vous pouvez jouer les cartes Dernières nouvelles dans les formats où elles sont déjà légales, ainsi qu'en tant que cartes OTJ en Booster Draft et Paquet scellé. (Chaque carte Dernières nouvelles répond aux conditions de la mécanique de jeu commettre un crime, ce qui peut s'avérer très pratique si vous jouez de nombreuses cartes de l'extension Les hors-la-loi de Croisetonnerre.) Il y a 65 cartes Dernières nouvelles : 20 inhabituelles, 30 rares, et 15 rares mythiques. Chaque booster de jeu contient une carte Dernières nouvelles.

Les boosters de l'extension Les hors-la-loi de Croisetonnerre peuvent aussi contenir des cartes de l'extension Le casse du siècle (BIG). Oko s'est rendu à Croisetonnerre pour piller le coffre-fort, un coffre-fort magique qui lévite dans les airs, et vous aurez votre part du butin. L'extension Le casse du siècle est composée des cartes que renferme le coffre-fort. L'extension Le casse du siècle contient 30 cartes rares mythiques, et vous pourrez toutes les voir dans la Liste de l'extension Les hors-la-loi de Croisetonnerre.

Vous trouverez des cartes de la Liste plus fréquemment dans les boosters de jeu Les hors-la-loi de Croisetonnerre que dans les boosters de jeu Meurtres au manoir Karlov. 1 booster de jeu sur 5 contient une carte de la Liste. La Liste de l'extension OTJ comporte 40 cartes : 30 cartes de l'extension Le casse du siècle et 10 Invités spéciaux (SPG). Les Invités spéciaux sont des réimpressions avec de nouvelles illustrations sur le thème de Croisetonnerre, arborant souvent des chapeaux remarquables. 1 booster de jeu sur 64 contient une carte Invités spéciaux non-Premium. Les cartes Invités spéciaux Premium traditionnelles se trouvent dans les boosters collector.

Booster Fun Les hors-la-loi de Croisetonnerre

Terrains de base Western pleine illustration

Le plan de Croisetonnerre est dépeint au travers de 5 terrains de base Western pleine illustration.

0272_MTGOTJ_BsLdWest: Plaine 0273_MTGOTJ_BsLdWest: Île

0274_MTGOTJ_BsLdWest: Marais 0275_MTGOTJ_BsLdWest: Montagne 0276_MTGOTJ_BsLdWest: Forêt

Chaque booster collector contient un terrain Western pleine illustration Premium traditionnel. Vous pouvez aussi trouver les terrains de base Western pleine illustration dans les boosters de jeu. 1 booster de jeu sur 6 contient un terrain de base Western pleine illustration, dont 1 sur 5 est une carte Premium traditionnelle.

Avis de recherche

La bande d'Oko est recherchée sur Croisetonnerre, comme en témoignent les cartes avec le traitement Avis de recherche :

0291_MTGOTJ_Wanted: Annie Flash, la vétérane 0294_MTGOTJ_Wanted: Kellan, la fripouille

Il y a un total de 13 cartes d'associés de Oko recherchés : 5 rares et 8 rares mythiques. Chacune peut être trouvée dans les boosters de jeu et les boosters collector, en version Premium traditionnelle et en version non-Premium. Comme vous le soupçonnez peut-être, Oko est l'un des criminels les plus recherchés de ces terres arides, mais son avis de recherche est pourtant deux fois plus rare que les autres avis rares mythiques. Cela est dû à l'existence d'une autre version de Oko en Booster Fun (une version sans bordure) et au fait que nous visons à garder un certain ratio de versions Booster Fun de Oko par rapport aux versions Booster Fun des autres rares mythiques. Ce qui signifie que si une carte a plusieurs traitements Booster Fun, chacune de ses versions est d'autant plus rare, mais vos chances globales d'avoir une des versions Booster Fun d'Oko sont les mêmes que pour n'importe quelle autre carte.

Cartes sans bordure

0305_MTGOTJ_BrdlsPW: Oko, le chef de bande 0306_MTGOTJ_BdlsJace: Jace, ravivé

Et puisqu'on parle des cartes sans bordure, l'extension Les hors-la-loi de Croisetonnerre comporte 7 cartes sans bordure : 5 rares et 2 rares mythiques. Les cartes sans bordure peuvent être trouvées dans n'importe quel booster de jeu ou collector, en version Premium traditionnelle ou en version non-Premium. Comme mentionné ci-dessus, la version sans bordure d'Oko est deux fois moins répandue que les autres cartes rares mythiques sans bordure. Quatre cartes sans bordure supplémentaires se trouvent dans l'extension Commander Les hors-la-loi de Croisetonnerre (OTC). Les dernières cartes sans bordure sont les 10 Invités spéciaux de l'extension Les hors-la-loi de Croisetonnerre. Ces cartes Invités spéciaux peuvent se trouver en version non-Premium dans les boosters de jeu, et en version Premium traditionnelle dans les boosters collector.

Dernières nouvelles

0011_MTGOTJ_CrimeBns: Drain de mana 0050_MTGOTJ_CrimeBns: Oko, voleur de couronnes

Comme mentionné plus haut, chaque booster de jeu Les hors-la-loi de Croisetonnerre contient une carte Dernières nouvelles. Il y a 65 cartes Dernières nouvelles : 20 inhabituelles, 30 rares et 15 rares mythiques. Vous pourrez les trouver dans les boosters de jeu en version Premium traditionnelle et en version non-Premium. Chaque booster collector Les hors-la-loi de Croisetonnerre contient également au moins trois cartes Dernières nouvelles (voir détails ci-dessous).

Texture Premium

0070_MTGOTJ_EclCrime: Saisie des pensées 0075_MTGOTJ_EclCrime: Crime // Châtiment

Il existe également des versions à texture Premium des 15 cartes Dernières nouvelles. Le traitement à texture Premium de Double Masters 2022 et Commander Masters fait son retour, apportant un éclat unique aux cartes Premium pour les rendre encore plus reluisantes. Les cartes à texture Premium de l'extension Les hors-la-loi de Croisetonnerre ne se trouvent que dans les boosters collector.

Cartes à illustration étendue

0328_MTGOTJ_ExtRM: Titos rejoint l’équipe 0352_MTGOTJ_ExtRM: Le Gitrog, monture vorace

Les cartes à illustration étendue sont aussi exclusives aux boosters collector. OTJ comprend 61 cartes à illustration étendue : 50 rares et 11 rares mythiques. Les 30 cartes rares mythiques de l'extension Le casse du siècle possèdent également des versions à illustration étendue. Il y a 36 cartes à illustration étendue supplémentaires dans l'extension Commander Les hors-la-loi de Croisetonnerre (OTC) : 32 rares et 4 rares mythiques. Ces cartes peuvent être trouvées dans les boosters collector.

Cadre Coffre-fort et traitement Premium gaufré

Les 30 cartes rares mythiques de l'extension Le casse du siècle disposent également d'un traitement Booster Fun spécial : le traitement de cadre Coffre-fort.

0064_MTGOTJ_EpilEclp: Épée de Richesse et de Puissance

Ce traitement est exclusivement disponible dans les boosters collector, en version Premium traditionnelle et en version non-Premium. 5 des cartes avec un cadre Coffre-fort existent également en version Premium gaufrée, avec un tampon spécial en relief pour marquer les plus précieux trophées du casse orchestré par Oko. Les cartes en version Premium gaufrée sont elles aussi exclusivement disponibles dans les boosters collector.

Boosters de jeu

Boîte de boosters de jeu Les hors-la-loi de Croisetonnerre

Chaque booster de jeu Les hors-la-loi de Croisetonnerre contient 14 cartes et 1 carte de jeton/publicitaire. Vous y trouverez ce qui suit :

5 à 6 cartes courantes Dans 20 % des boosters de jeu, une carte de la Liste remplace une carte courante. Comme précisé plus haut, la Liste pour l'extension OTJ est constituée de cartes des extensions SPG et BIG.

3 cartes inhabituelles

1 joker de n'importe quelle rareté, pouvant être une carte Booster Fun de l'extension OTJ Dans 1 booster de jeu sur 12, le joker est rare ou rare mythique.

1 carte rare ou rare mythique Chacune des 60 cartes rares et des 20 cartes rares mythiques peut se trouver dans cet emplacement. 2,5 % des boosters de jeu contiennent une carte Booster Fun rare ou rare mythique.

1 carte de l'extension OTP qui peut être inhabituelle, rare ou rare mythique Dans 1 booster de jeu sur 3, cette carte est rare ou rare mythique.

1 carte Premium traditionnelle de n'importe quelle rareté Cette carte peut être une carte Booster Fun ou une carte de l'extension OTP mais ne peut pas être une carte de la Liste .

1 terrain Il y a un total de 15 cartes de terrain de base dans les boosters de jeu : 10 terrains de base normaux, et 5 terrains de base Western pleine illustration. De plus, chacun de 10 terrains doubles courants peut se trouver dans cet emplacement. La moitié des boosters de jeu contiennent un terrain double courant. 1 de ces terrains doubles courants sur 5 est Premium traditionnel. 1 booster de jeu sur 6 contient un terrain de base Western pleine illustration. 1 de ces terrains de base Western pleine illustration sur 5 est Premium traditionnel. 1 booster de jeu sur 3 contient un terrain de base normal. 1 de ces terrains de base sur 5 est Premium traditionnel.

1 carte de jeton/publicitaire ou carte d'illustration 65 % des boosters de jeu contiennent une carte de jeton/publicitaire. 30 % des boosters de jeu contiennent une carte d'illustration. 5 % des boosters de jeu contiennent une carte d'illustration avec le symbole Planeswalker ou la signature de l'artiste.



Boosters collector

Boîte de boosters collector Les hors-la-loi de Croisetonnerre

Chaque booster collector Les hors-la-loi de Croisetonnerre contient 15 cartes et un jeton recto-verso Premium traditionnel. Chaque booster collector contient ce qui suit :

4 cartes courantes Premium traditionnelles

3 cartes inhabituelles Premium traditionnelles

1 carte de terrain de base Western pleine illustration Premium traditionnelle

1 carte inhabituelle non-Premium de l'extension OTP

1 carte inhabituelle Premium traditionnelle de l'extension OTP

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle de l'extension OTJ ou BIG

1 carte rare ou rare mythique non-Premium sans bordure, Booster Fun, ou à illustration étendue Cet emplacement peut comporter une carte avec un traitement Avis de recherche, sans bordure, cadre Coffre-fort ou à illustration étendue de l'extension OTJ ou BIG.

1 carte rare ou rare mythique non-Premium ou Premium traditionnelle de l'extension OTC Les 4 cartes de commandant de présentation rares mythiques de l'extension OTC peuvent apparaître dans cet emplacement en version non-Premium. (Ces cartes de commandant n'existent qu'en version sans bordure.) 36 autres cartes non-Premium à illustration étendue peuvent occuper cet emplacement : 32 rares et 4 rares mythiques. Les 4 cartes de commandant rares mythiques à illustration étendue peuvent également occuper cet emplacement en version Premium traditionnelle.

1 carte rare ou rare mythique non-Premium de l'extension OTP

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle Booster Fun, rare ou rare mythique de l'extension OTP, rare mythique de l'extension SPG, rare mythique à texture Premium, ou rare mythique Premium gaufrée 42 % des boosters collector contiennent une carte rare ou rare mythique à illustration étendue de l'extension OTJ.* 29 % des boosters collector contiennent une carte rare ou rare mythique de l'extension OTP. 6 % des boosters collector contiennent une carte rare ou rare mythique Avis de recherche. 5 % des boosters collector contiennent une carte rare mythique à illustration étendue de l'extension BIG. 5 % des boosters collector contiennent une carte rare mythique à cadre Coffre-fort de l'extension BIG. 4 % des boosters collector contiennent une carte rare ou rare mythique sans bordure. 3 % des boosters collector contiennent une carte rare mythique de l'extension SPG. 1 % des boosters collector contiennent une carte rare mythique à texture Premium de l'extension OTP. Veuillez noter que le texte sur l'emballage signale que cette chance est inférieure à 1 %, mais c'est bien le 1 % donné ici qui est correct. Moins de 1 % des boosters collector contiennent une carte rare mythique à cadre Coffre-fort Premium gaufrée.



*Remarque : la somme totale des probabilités n'est pas 100 % en raison de l'arrondissement des valeurs.

Decks Commander

Rapide de la gâchette (rouge-bleu) Fleur du désert (rouge-vert-blanc)

Vol qualifié (noir-vert-bleu) Ennemie publique numéro un (rouge-blanc-noir)

Chaque deck Commander contient un deck prêt-à-jouer de 100 cartes incluant 2 cartes de créature légendaire Premium traditionnelles qui peuvent servir de commandant pour le deck. Chaque deck renferme 10 nouvelles cartes Magic.

Avec l'extension Les hors-la-loi de Croisetonnerre, nous mettons de côté les commandants de présentation super Premium que les decks Commander comportaient auparavant. Nous aimons intégrer des versions spéciales des commandants de chaque deck, mais les retours des joueurs nous ont démontré que la plupart préfèrent avoir une carte de taille normale qui s'intègre dans le deck.

De fait, chaque légende « principale » de ces decks Commander est une carte Premium traditionnelle sans bordure. Ces versions Premium traditionnelles des cartes « principales » ne se trouvent que dans les decks Commander et dans les boosters collector échantillons de l'extension Les hors-la-loi de Croisetonnerre. Les versions non-Premium peuvent aussi se trouver dans les boosters collector.

Chaque deck Commander contient également :

1 booster collector échantillon Les hors-la-loi de Croisetonnerre contenant : 1 carte Dernières nouvelles inhabituelle Premium traditionnelle 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle ou non-Premium Avis de recherche, Dernières nouvelles, variante à illustration étendue ou variante sans bordure

contenant : 10 jetons recto-verso

1 boîte de deck

1 roue de points de vie

1 feuillet de stratégie

Bundles

Bundle Les hors-la-loi de Croisetonnerre

Chaque bundle contient :

9 boosters de jeu Les hors-la-loi de Croisetonnerre

1 carte promo Premium traditionnelle avec une illustration alternative exclusive au bundle

15 terrains de base Premium traditionnels (comprend cinq terrains de base Western pleine illustration)

15 terrains de base non-Premium (comprend cinq terrains de base Western pleine illustration)

1 compteur de points de vie Spindown géant

1 boîte de rangement de cartes

Packs d'avant-première

Pack d'avant-première Les hors-la-loi de Croisetonnerre

Voici le contenu de chaque Pack d'avant-première :

6 boosters de jeu Les hors-la-loi de Croisetonnerre

1 carte promo rare ou rare mythique Premium traditionnelle Les hors-la-loi de Croisetonnerre avec un tampon marquant l'année

avec un tampon marquant l'année 1 carte contenant un code de Magic: The Gathering Arena (disponible dans certaines régions uniquement)

Arena (disponible dans certaines régions uniquement) 1 boîte de deck

1 compteur de points de vie Spindown

Pour savoir tout ce qui se passe dans les moindres recoins de ce plan aride, suivez l'histoire de l'extension Les hors-la-loi de Croisetonnerre.