Dix guildes. Dix paires de couleurs. Des personnages et des histoires englobant treize extensions de Magic sur 16 ans. L'extension Ravnica Remastered sera disponible en magasin le 12 janvier 2024, avec d'incroyables réimpressions et des cartes populaires à collectionner pour une expérience de draft unique en son genre !

Détails de l'extension Ravnica Remastered

Ravnica Remastered

Code de l'extension Ravnica Remastered : RVR

Site Web : Ravnica Remastered

Vous pouvez précommander l'extension Ravnica Remastered en ligne sur Amazon, auprès de votre magasin de jeux local et partout où se vend Magic.

Dates importantes pour Ravnica Remastered

Friday Night Magic et événements de jeu en magasin : 12 janvier 2024

Sortie mondiale : 12 janvier 2024

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

L'extension Ravnica Remastered contient 292 cartes : 111 cartes courantes, 90 cartes inhabituelles, 71 cartes rares et 20 cartes rares mythiques. Découvrez-les dans les visuels des cartes de Ravnica Remastered.

Ravnica Remastered reprend du contenu de treize extensions différentes de l'histoire de Magic ! Notre équipe de conception a passé au peigne fin les neuf extensions Ravnica pour mettre en avant l'évolution de vos guildes préférées, des paysages emblématiques et des personnages qui font leur grand retour. Nous avons également fouillé dans les archives pour trouver les apparitions de Ravnica dans des extensions ne faisant pas parties des blocs de base Ravnica afin d'apporter un vent de fraîcheur dans ces lieux si familiers.

Pour plus d'informations sur la conception de cette extension, restez à l'affût de l'article Conception de Ravnica Remastered qui sortira demain, le 13 décembre.

CARTES À CADRE RÉTRO

Faille cyclonique (cadre rétro) Shamane ritemort (cadre rétro)

L'extension Ravnica Remastered renferme 135 cartes à cadre rétro : 25 cartes courantes, 36 cartes inhabituelles, 58 cartes rares et 16 cartes rares mythiques.

Vous pouvez trouver des cartes à cadre rétro dans les boosters de draft et collector en versions non-Premium et Premium traditionnelle.

Les cartes rares mythiques à cadre rétro apparaissent dans 2,7 % des boosters de draft.

Les cartes rares mythiques à cadre rétro Premium traditionnelles apparaissent dans moins de 1 % des boosters de draft.

Pour mettre en place le meilleur environnement Limité possible dans les boosters de draft, les 21 cartes à cadre rétro suivantes apparaissent exclusivement en versions non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters collector Ravnica Remastered. Certaines de ces cartes sont soit trop faibles soit trop puissantes pour le jeu en Limité, tandis que d'autres n'ont pas une synergie suffisante avec le reste de l'extension. Cela étant, nous comprenons que ces cartes peuvent être jouées dans plusieurs formats et nous voulons nous assurer que leur version à cadre rétro puisse rejoindre votre collection.

Cartes à cadre rétro exclusives aux boosters collector : Courante : Carapace chavirante Inhabituelles : Sphère de sécurité, Étherisation, Narcoamibe, Revirement, Frisson rampant, Salve obscure, Fête fracassante, Incursions périlleuses, Reboisement des régions reculées et Pierre du forgemage Rares : Repose en paix, Gigantoplasme, Rat de meute, Verdict suprême, Aiguille à sectionner, Bastion de Karn et Scène de théâtre Rares mythiques : Descente dans l'Infini, Niv-Mizzet revenu à la vie et Fin du labyrinthe



Rat de meute La version à cadre normal du Rat de meute est intentionnellement exclue des produits Ravnica Remastered. La version à cadre rétro du Rat de meute apparaît exclusivement dans les boosters collector en versions non-Premium et Premium traditionnelle. La version anime sans bordure du Rat de meute est disponible à la fois dans les boosters de draft et collector en versions non-Premium et Premium traditionnelle.



CARTES SANS BORDURE

Seigneur du vide (anime sans bordure) Bruvac le grandiloquent (anime sans bordure)

Les cartes sans bordure de Ravnica Remastered offrent de nouvelles illustrations à des cartes populaires de toute l'histoire de Ravnica. L'extension Ravnica Remastered contient 40 cartes sans bordure : 23 rares et 17 rares mythiques.

Elle renferme 30 cartes sans bordure dans un style anime inspiré de La Guerre des Planeswalkers. Ces cartes sont disponibles en versions non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters de draft et collector.

Fontaine sacrée (sans bordure) Conduits de vapeur (sans bordure)

Les 10 terrains « choc » sans bordure sont exclusivement disponibles dans les boosters collector, en versions non-Premium et Premium traditionnelle.

Cartes sérialisées

Niv-Mizzet, Parun (sérialisé) Oiseaux de paradis (sérialisé) Conduits de vapeur (sérialisé)

Les cartes sérialisées intègrent un produit Remastered pour la première fois ! Parmi les 500 exemplaires en version double arc-en-ciel du traitement Premium traditionnel, 64 cartes rares et rares mythiques ont un cadre rétro. Vous pouvez en trouver une dans 1 % des boosters collector.

Les cartes sérialisées sont seulement disponibles dans les boosters collector. Les cartes sérialisées seront toujours en anglais, mais pourront être trouvées dans les boosters collector quelle que soit la langue du booster collector acheté. Elles sont mécaniquement identiques aux exemplaires non sérialisés.

BOOSTERS DE DRAFT

Boîte de boosters de draft Ravnica Remastered

Voici tout ce que contiennent les boosters de draft Ravnica Remastered :

8 à 10 cartes courantes*

3 à 4 cartes inhabituelles

1 carte rare ou rare mythique

1 carte d'emplacement de mana 58 % : Porte de la guilde (carte courante) 33 % : cachet (carte inhabituelle) 9 % : Lanterne chromatique ou terrain « choc » (rare)

1 carte à cadre rétro de rareté aléatoire**

1 carte de jeton/publicitaire

(*Une carte Premium traditionnelle de n'importe quelle rareté remplace une carte courante dans 33 % des boosters de draft. Des cartes Premium traditionnelles peuvent avoir un cadre ordinaire ou un cadre rétro.)

(**Une carte courante, inhabituelle, rare ou rare mythique à cadre rétro dans chaque booster de draft. Si la carte rare ou rare mythique a un cadre rétro, la carte courante ou inhabituelle n'en aura pas, et vice-versa.)

Vous pouvez acheter les boosters de draft individuellement et par boîtes de 36.

Chaque booster de draft Ravnica Remastered contient au moins une carte rare et/ou rare mythique pouvant provenir de toutes les extensions de l'histoire de Ravnica !

Ravnica Remastered a une particularité ! L'extension Ravnica Remastered ne comporte pas de terrains de base ; l'emplacement réservé au terrain de base dans les boosters de draft a été remplacé par un emplacement de mana pouvant contenir : une des 10 Portes de la guilde, un des 10 cachets, un des 10 terrains « choc » ou une Lanterne chromatique.

Les terrains « choc », les Portes de la guilde et la Lanterne chromatique peuvent également apparaître avec un cadre rétro à un autre emplacement dans le booster.

Cet emplacement de mana a été créé pour promouvoir une expérience de draft unique exclusive à Ravnica Remastered !

BOOSTERS COLLECTOR

Boîte de boosters collector Ravnica Remastered

Une boîte de boosters collector Ravnica Remastered contient 12 boosters collector Ravnica Remastered. Les boosters collector sont les seuls boosters qui renferment les terrains « choc » sans bordure et les cartes à cadre rétro sérialisées.

Voici tout ce que contiennent les boosters collector Ravnica Remastered :

1 carte rare ou rare mythique à cadre rétro Premium traditionnelle, 1 carte rare ou rare mythique sans bordure Premium traditionnelle ou 1 carte sérialisée Peut être une des : 51 cartes rares à cadre rétro Premium traditionnelles (55,2 %) 13 cartes rares mythiques à cadre rétro Premium traditionnelles (5,3 %) 7 cartes rares à cadre rétro Premium traditionnelles exclusives aux boosters collector (10,6 %) 3 cartes rares mythiques à cadre rétro Premium traditionnelles exclusives aux boosters collector (2,1 %) 17 cartes rares anime sans bordure Premium traditionnelles (13,4 %) 2 planeswalkers rares mythiques anime sans bordure Premium traditionnels (1,4 %) 11 cartes rares mythiques anime sans bordure Premium traditionnelles (4 %) 10 terrains « choc » rares sans bordure Premium traditionnels (7 %) 64 cartes à cadre rétro double arc-en-ciel sérialisées (1 %)

1 carte rare ou rare mythique sans bordure non-Premium Peut être une des : 32 cartes rares anime sans bordure non-Premium (52 %) 2 planeswalkers rares mythiques anime sans bordure non-Premium (5,5 %) 11 cartes rares mythiques anime sans bordure non-Premium (15 %) 10 terrains « choc » rares sans bordure (27,5 %)

1 carte rare ou rare mythique à cadre rétro non-Premium Peut être une des : 51 cartes rares à cadre rétro non-Premium (76,1 %) 7 cartes rares à cadre rétro non-Premium exclusives aux boosters collector (13,6 %) 13 cartes rares mythiques à cadre rétro non-Premium (7,3 %) 3 cartes rares mythiques à cadre rétro non-Premium exclusives aux boosters collector (3 %)

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle Peut être une des : 60 cartes rares Premium traditionnelles (88 %) 5 cartes rares mythiques Premium traditionnelles (12 %)

1 carte courante ou inhabituelle à cadre rétro Premium traditionnelle Peut être une des : 24 cartes courantes à cadre rétro Premium traditionnelles (58,1 %) 1 carte courante à cadre rétro Premium traditionnelle exclusive aux boosters collector (2,3 %) 26 cartes inhabituelles à cadre rétro Premium traditionnelles (30,2 %) 10 cartes inhabituelles à cadre rétro Premium traditionnelles exclusives aux boosters collector (11,63 %)

2 cartes courantes et/ou inhabituelles à cadre rétro non-Premium N'importe quelle combinaison de deux parmi : 24 cartes courantes à cadre rétro non-Premium (55,81 %) 1 carte courante à cadre rétro non-Premium exclusive aux boosters collector (2,33 %) 26 cartes inhabituelles à cadre rétro non-Premium (30,23 %) 10 cartes inhabituelles à cadre rétro non-Premium exclusives aux boosters collector (11,63 %)

1 carte de terrain ou d'artefact Premium traditionnelle Peut être une des : 10 Portes de la guilde courantes Premium traditionnelles (58 %) 10 cachets inhabituels Premium traditionnels (33 %) 11 cartes de terrain « choc » ou Lanterne chromatique rares (9 %)

3 cartes inhabituelles Premium traditionnelles Peut être une des 80 cartes inhabituelles Premium traditionnelles.

4 cartes courantes Premium traditionnelles N'importe quelle combinaison parmi 100 cartes courantes Premium traditionnelles.

1 jeton recto-verso Premium traditionnel

Une carte avec plusieurs variantes (à cadre rétro et/ou sans bordure) apparaîtra moins souvent dans un emplacement spécifique, tout en conservant la même rareté dans tout le booster pour réduire le risque de la trouver en plusieurs exemplaires.

Vous pouvez acheter les boosters collector individuellement ou par boîtes de 12.

PRÉPAREZ-VOUS

L'extension Ravnica Remastered sortira le 12 janvier 2024, et vous pouvez d'ores et déjà la précommander auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où se vend Magic.