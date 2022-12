Le temps est venu de vous présenter une extension radicalement différente, ainsi qu’une nouvelle manière de jouer à l’un des formats les plus populaires de Magic.

Quand j’ai eu pour la première fois l’idée d’un format Draft Commander il y a presque six ans, je n’étais pas sûr de la manière dont elle allait évoluer. Voir le format enfin révélé, entendre tout le monde en parler, et être bientôt en mesure d'y jouer a une grande importance pour moi. Et que vous soyez un vétéran du Commander ou du Draft, ou que vous soyez un parfait néophyte, je veux m’assurer que vous allez vous amuser.

Il n'y a pas de meilleure façon de commencer les festivités qu'une Avant-première, où vous pourrez enfin jouer avec toutes les nouvelles cartes. Alors, plongeons tout de suite dans le vif du sujet !

Si vous préférez regarder plutôt que lire ma prose, j'ai fait une vidéo qui couvre le sujet. Vous pouvez la regarder ici :

Sinon, poursuivez la lecture. Commençons par les présentations !

Un commencement légendaire

Les Avant-premières ont toujours été mes événements Magic préférés de l'année.

Ce sont des événements qui vous donnent l'occasion de jouer pour la première fois avec une nouvelle extension ; et pour moi, l'essence même de l’expérience d’Avant-première réside dans l'énergie qui se dégage lorsqu'on découvre ces cartes et qu'on joue avec pour la première fois. Et même si vous faites cela chez vous, ce sera aux côtés de très nombreux joueurs du monde entier et vous participerez à une expérience et à une conversation mondiale. Grâce à Internet, nous sommes tous connectés !

Les Avant-premières me plaisent car l'extension est toute nouvelle, et tout le monde est à égalité car tous la découvrent pour la première fois et peuvent se familiariser avec les nouvelles cartes dans une ambiance détendue. Tous les joueurs s’amusent, les vétérans comme les débutants !

Si vous êtes un vétéran du Paquet scellé, vous pouvez passer directement à la section suivante où j'aborde ce que vous réserve Commander Légendes . Cependant, si vous venez de découvrir le monde du Paquet scellé ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, cette section est pour vous.

Très bien. Passons à l'une des choses les plus importantes : trouver des produits pour votre Avant-première ! Après tout, vous ne pourrez pas jouer correctement si vous ne savez pas où trouver le matériel dont vous avez besoin.

Pour cela, vous allez devoir entrer en contact avec un magasin. Si vous ne fréquentez pas un magasin précis, utilisez l'outil Recherche de magasin et d’événement pour en trouver un près de chez vous ! Ce magasin vous proposera peut-être de vous préinscrire. Les Avant-premières comptent parmi les événements les plus populaires que nous organisons, alors essayez de voir si le magasin propose des préinscriptions. Organisez-vous à l'avance.

Alors que traditionnellement les Avant-premières sont des événements organisés en magasin, à cause de la COVID-19, les joueurs pourront exceptionnellement récupérer leurs packs pour les rapporter chez eux ! (Et pour ceux qui en ont l’habitude, je dois faire remarquer la chose suivante : contrairement à une Avant-première « d’extension principale », les Avant-premières Commander Légendes n’utilisent que des boosters traditionnels. Il n’y a pas de Pack d’Avant-première spécial.) D'ailleurs, nous leur recommandons de le faire. Dans différentes régions du monde, des règles et des restrictions différentes vont dicter quels établissements peuvent être ouverts ou non, alors prenez les précautions nécessaires, tenez-vous au courant des demandes de votre gouvernement, et ne faites que ce que vous vous sentez à l'aise de faire.

Bon, voyons voir. Vous avez choisi un magasin, et vous avez jeté un œil aux visuels des cartes de l’extension Commander Légendes .

Et voilà ! L'heure est désormais venue d'aller ouvrir des paquets de cartes !

Devenir le commandant de vos cartes

Bon, vous avez vos boosters. Et maintenant ?

En premier lieu, vous avez peut-être récupéré une carte d'Avant-première spéciale Sengir, le Baron noir. Jetez-y un coup d'œil !

Comme tout le monde reçoit la même carte promo, elle ne peut pas être ajoutée à votre deck comme une carte d'Avant-première normale, alors vous pouvez la mettre de côté pour le moment. Mais cette illustration de Pete Venters n'est-elle pas fantastique ?!

Le format Paquet scellé Commander Légendes utilise six boosters par joueur, et le Draft en utilise trois par joueur. (Si vous allez drafter — prenez toutes vos précautions, bien sûr — n’oubliez pas : vous prenez deux cartes à chaque fois quand vous draftez pour Commander Légendes !) Je vais vous expliquer comment construire un deck en paquet scellé ici, alors, si vous jouez en paquet scellé, ouvrez vos boosters !

Bon... Et maintenant ?

Il est enfin temps de construire votre deck !

La construction d'un deck en format Paquet scellé diffère de la construction d'un deck normal. Pour construire votre deck, vous pouvez uniquement utiliser les cartes placées devant vous, et autant de terrains de base que vous voulez.

Et Commander Légendes est un peu différent du format Paquet scellé habituel, qui ne compte que 40 cartes. Ici, vous construisez un deck Commander de 60 cartes !

Si vous ne savez pas ce qu'est le format Commander, ce n'est pas grave ! C'est le moment idéal pour apprendre. Vous pouvez regarder ma vidéo à ce sujet ici et apprendre en moins de 5 minutes, ou aller vérifier la page concernant le format Commander pour plus de détails.

N'oubliez pas que la règle d'identité couleur des parties en Commander s'applique ici, alors votre deck devra correspondre aux couleurs de votre commandant (y compris les symboles de mana sur la carte, comme dans une capacité activée). Par exemple, vous ne pouvez pas mettre une carte verte dans un deck commandé par Kwain.

Normalement, la première chose à faire en Paquet scellé est de déterminer quelles couleurs vous allez jouer, et dans Commander Légendes, principalement, cela dépendra des cartes légendaires que vous allez trouver dans les boosters. Elles influenceront vraiment vos décisions ! Si vous avez trouvé une carte légendaire (ou deux, avec le partenariat—on va vous expliquer ça rapidement) que vous aimez vraiment, cela peut grandement accélérer votre décision au sujet des couleurs à jouer.

Sinon, voici certaines choses qui pourraient vous pousser vers des couleurs particulières :

Une rare puissante que vous avez très envie de jouer,

De nombreuses cartes « de retrait » qui peuvent se débarrasser des créatures de votre adversaire,

Un grand nombre de cartes jouables d'une couleur particulière,

Une bonne « courbe de mana » dans cette couleur, donc un grand nombre de créatures ayant des coûts différents,

Un thème que vous aimez dans cette couleur,

Beaucoup de créatures avec des formes « d’évasion », comme le vol, qui sont difficiles à bloquer.

Ceci dit, si vous voulez vraiment jouer une couleur spécifique et que vous n’avez pas la créature légendaire de la bonne couleur, il y a une solution de secours : Le Joueur de Flûte prismatique ! Cela ne devrait pas arriver souvent, mais vous pouvez toujours utiliser Le Joueur de Flûte prismatique—même si vous n'en avez pas trouvé un. Considérez-le comme une « créature légendaire de base ». (Et n’hésitez pas à consulter cette vidéo pour plus de détails sur la raison d’être de la carte Le Joueur de Flûte prismatique.)

Il est aussi intéressant de noter que, comme dans le format Limité régulier, vous pouvez jouer n'importe quel nombre d'exemplaires d'une carte que vous trouvez dans les boosters dans votre deck Commander. (C'est différent du format Commander habituel.)

Dans Commander Légendes, vous voudrez jouer environ 25 terrains dans votre deck de 60 cartes. Alors, comment prendre tout ce que vous avez et choisir les 35 cartes que vous allez mettre dans votre deck ?

Voici une astuce qui pourrait vous aider.

D'abord, classez les créatures selon leur coût de mana. Cela vous permet de voir quelles créatures vous pourrez potentiellement lancer à chaque étape de la partie. (Ne vous occupez pas des non-créatures, à moins qu'il ne s'agisse de cartes que vous souhaitez jouer dès que vous avez assez de mana : par exemple, vous lancerez habituellement un Ascendant slith au troisième tour, mais pas un Vœu de devoir.)

Tout bon deck au format Paquet scellé se doit d'avoir une bonne « courbe de mana ». Vous ne voulez pas avoir trop de cartes à un seul point de la courbe : il est important d’avoir un mélange de cartes, de façon à pouvoir lancer des sorts peu coûteux tôt dans la partie, et les sorts plus chers en fin de partie.

De plus, n'oubliez pas que vous pouvez toujours lancer votre commandant. Si Malcolm, navigateur à l’œil perçant est l'un de vos commandants, cela signifie que vous avez toujours quelque chose à jouer au troisième tour.

Ceci dit : dans Commander, les parties sont plus longues, et vous avez 40 points de vie. Alors concentrer un plus grand nombre de vos cartes (mais pas toutes) sur la fin de partie pourrait être une bonne idée à garder en tête... De plus, vous pouvez probablement mettre toutes vos cartes préférées trouvées dans les boosters dans votre deck et très bien vous débrouiller.

Magic à distance

Selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde, il peut être difficile de jouer à Magic en magasin à cause de la COVID-19. Alors, si vous avez des produits à rapporter chez vous et que vous ne pouvez pas jouer en magasin, que faire ?

Bien entendu, il y a toujours Magic Online, qui vous permet de jouer avec l’extension à distance. Mais vous pourriez également essayer de jouer par téléphone ou par webcam !

En grandissant, je jouais à Magic par téléphone avec mes amis. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était compliqué : essayer de se souvenir de toutes les cartes était un vrai cauchemar, et ça aurait été pire pour une Avant-première !

Mais les choses ont évolué, et nous vivons dans un monde où les webcams sont à la portée de tous, que ce soit sur nos ordinateurs ou nos téléphones.

En fonction des installations dont vos amis et vous disposez, vous avez plusieurs solutions. Consultez mon article sur comment jouer à Magic via Webcam pour toutes sortes d’astuces de mise en place. Spelltable.com en particulier est un super site Web prévu pour jouer à Commander, avec une option de chat vocal intégrée et quatre fenêtres pour votre partie de Commander à quatre joueurs. Mais si vous voulez jouer avec un nombre de joueurs différent, Discord ou Google Hangouts peuvent également faire l'affaire.

Un divertissement légendaire

Depuis l’extension Le trône d’Eldraine, nous avons lancé notre opération « Booster Fun », qui introduit des boosters contenant des versions alternatives et stylisées de certaines cartes. Et cela continue avec Commander Légendes !

Il y a un cadre spécial et un fini métallique Premium qui peuvent apparaître sur les créatures légendaires de l'extension. Ils ressemblent à ça :

Mais il faut vraiment les avoir en main pour bénéficier de l'effet dans toute sa splendeur. Ce nouveau fini est super cool. Voici une vidéo qui vous montre à quoi elles ressemblent en vrai !

Attendez, Prossh ? Eh oui ! En plus des cartes légendaires de l'extension, nous avons réimprimé 32 créatures légendaires du passé uniquement avec ce fini. Vous trouverez votre Vagabond du maelstrom, Najeela, Thrassios et 29 de leurs amis ici !

Les planeswalkers de l'extension existent également en version spéciale sans bordure :

Vous pouvez toutes les trouver dans les boosters de draft habituels !

De plus, les cartes à illustration étendue seront disponibles dans les boosters collector ! Elles ressembleront à ça :

Mais il n'y a pas que les rares et les rares mythiques qui bénéficient des illustrations étendues cette fois-ci ! En plus de la carte à illustration étendue rare ou rare mythique d'un booster collector, vous trouverez également une courante ou une inhabituelle à illustration étendue ! Elles ont été sélectionnées comme cartes de cette extension et des deux decks Commander Légendes associés ayant une signification spéciale pour Commander.

Si vous voulez en savoir plus sur ces cartes et leurs variations, consultez mon article sur Collectionner Commander Légendes .

Surprises Commander Légendes

Si vous allez en magasin pour récupérer les boosters qui vous permettront de vivre votre expérience d'avant-première, vous pouvez en profiter pour acheter d'autres produits, comme des boîtes de boosters ! Assurez-vous d'appeler en avance pour les précommander, et vous devriez pouvoir en récupérer une, dans la limite des stocks disponibles. Et quand vous la récupèrerez, vous recevrez également un exemplaire de cette carte :

La Confluence de mana est une excellente carte de stabilisation de mana pour Commander qui a son importance dans bon nombre d’autres formats.

Commander Légendes propose aussi deux decks Commander ! N'oubliez pas d'en parler également avec votre magasin.

Devenez légendaire

Cette extension a été en chantier pendant longtemps, et je suis très impatient que vous la testiez. C'est une forme de Commander vraiment amusante et innovante !

Encore une chose : le plus important, c'est de s'amuser. Commander est un format entièrement consacré aux interactions sociales et aux stratégies délirantes. J'espère que vous aurez l'occasion d'en mettre au point des tonnes ! Un grand merci au comité de règles du format Commander, non seulement pour son aide sur cette extension, mais aussi pour avoir développé pour nous le super format Commander en premier lieu.

J’espère que vous avez apprécié les previews de l’extension Commander Légendes, et dès que vous pourrez jouer avec l’extension : amusez-vous bien !

Gavin

