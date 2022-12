Bientôt disponible dans un magasin de jeux local près de chez vous... le bloc Retour sur Ravnica, épisode III : Le labyrinthe du dragon. La guerre entre les guildes fait rage. Niv-Mizzet, le dracogénie, a découvert le Labyrinthe implicite et a invité les dix guildes à... vous savez quoi ? Regardez plutôt la vidéo :

Si vous avez lu les précis d'Avant-première précédents, vous avez déjà remarqué que celui-ci ne commence pas comme les autres. La raison est simple : l'Avant-première Le labyrinthe du dragon va être différente des autres. Cette fois-ci, j'ai pour mission de vous expliquer en détail le déroulement de ce fantastique événement, afin que vous puissiez en profiter au maximum le week-end prochain !

Première étape : la préinscription. Il est facile d'ignorer cette suggestion, mais elle est très importante. Les avant-premières ayant de plus en plus de succès, vous devez vous inscrire dès maintenant. Voici le lien du localisateur de magasin (encore).

Débutants

Très bien, le Labyrinthe implicite va vous être expliqué... mais que se passe-t-il si c'est votre première avant-première ? Vous avez besoin des informations élémentaires, non ? Et ce avant que l'on ne vous parle de toutes les complexités apportées par le Labyrinthe implicite. Ne vous inquiétez pas ! Nous ne vous abandonnons pas.

Le précis de l'Avant-première Retour sur Ravnica de Tim Willoughby passe en revue les cinq premières mécaniques de jeu du bloc (détenir pour Azorius, surchage pour Izzet, emportement pour Rakdos, récupération pour Golgari, peupler pour Selesnya) et donne quelques conseils généraux sur les avant-premières. Mon précis de l'Avant-première Insurrection passe en revue les cinq autres mécaniques de jeu du bloc (extorsion pour Orzhov, cryptage pour Dimir, coup de sang pour Gruul, bataillon pour Boros, évolution pour Simic) et donne également quelques conseils généraux.

Si vous avez besoin d'en savoir plus sur la construction d'un deck format Paquet scellé ou que vous souhaitez uniquement rafraîchir vos connaissances sur ces compétences, visitez le guide pratique du format Paquet scellé de Marshall Sutcliffe. Cet article très complet vous explique comment réussir en Paquet scellé. Vous trouverez ici et là d'autres articles utiles. (Des liens pour tout le monde !)

Mais ce n'est pas tout !

Le labyrinthe du dragon contient des cartes des dix guildes de Ravnica, mais il y a... (attention au spoiler)... onze mécaniques de jeu.

Et je vais maintenant vous parler de la onzième : la fusion.

Le labyrinthe du dragon réintroduit les géniales cartes doubles (une carte double est une carte composée de deux mini-cartes). Comme pour les cartes doubles précédentes (comme, par exemple, Épreuve // Erreur de l'extension Discorde), dans Le labyrinthe du dragon vous pourrez lancer une partie ou l'autre. MAIS ! Grâce à la fusion, vous pouvez aussi lancer les deux moitiés de la carte en même temps. Vous résolvez les effets de gauche à droite. Par exemple, prenons Effraction // Pénétration :

Vous pouvez lancer l'Effraction pour UB , auquel cas quelqu'un mettra huit cartes de sa bibliothèque dans son cimetière (ah, meuler !). Vous pouvez, à la place, lancer la Pénétration pour 4BR , auquel cas vous obtenez une créature d'un cimetière de votre choix (douce réanimation). Et (vous voyez la super combo là ?) vous pouvez lancer l'Effraction et la Pénétration ensemble (grâce à la fusion) pour 4UBBR : vous pouvez alors obliger quelqu'un à mettre les huit cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière, récupérer une pièce intéressante de ce même cimetière (ou d'un autre) et la mettre sur le champ de bataille sous votre contrôle.

Maintenant que vous avez compris à quoi sert la fusion (j'espère !), il est temps de passer au sujet principal de l'article : le terrain du booster, la carte promo d'avant-première, les Packs d'avant-première de guilde et l'événement le Labyrinthe implicite.

C'est tout simplement génial.

Vous savez que dans la plupart des boosters, il y a un terrain de base à la fin ? Et bien, dans ceux de l'extension Le labyrinthe du dragon, il n'y en a pas. Mais ne paniquez point, très chers amis, la bonne nouvelle est à venir !

À la place d'un terrain de base, un booster Le labyrinthe du dragon inclura un terrain non-base.

En règle générale, et je parle ici de la grande majorité des cas, vous obtiendrez l'une des dix Portes de la guilde que vous avez sûrement déjà vues dans Retour sur Ravnica et Insurrection. Dans Le labyrinthe du dragon, l'illustration de chaque porte est une nouvelle version « dézoomée » de la porte des deux premières extensions du bloc.

Cependant, dans de rares cas, vous obtiendrez à la place un terrain choc de Retour sur Ravnica ou d'Insurrection (avec l'illustration originale de son extension). Vous avez compris ? Dans de rares cas ! Parce qu'il s'agit de rares...

Enfin, bref.

Les terrains choc apparaîtront moins souvent (environ deux fois moins) dans Le labyrinthe du dragon que dans Retour sur Ravnica ou Insurrection.

Et, une fois de temps en temps, vous obtiendrez à la place un terrain non-base rare mythique de l'extension : la Fin du labyrinthe.

Maze’s End | Art by Cliff Childs

Mais alors, certains d'entre vous doivent penser, est-ce que cela veut dire que l'on peut ouvrir un booster contenant trois rares mythiques ? Et bien, oui ! Il est tout à fait possible d'ouvrir un booster contenant une rare mythique à la place de la rare, une carte rare mythique Premium à la place d'une courante ET la Fin du labyrinthe à la place du terrain. Cela ne me dérangerait pas du tout d'ouvrir un tel booster !

Carte promo d'avant-première

Il n'y a qu'une seule carte promo Premium à illustration alternative Le labyrinthe du dragon. Contrairement à Retour sur Ravnica ou Insurrection, mais comme toutes les autres avant-premières avant elles, cette carte promo n'est pas utilisable dans votre deck d'avant-première.

Packs d'avant-première de guilde

Pour la première fois dans ce bloc, vous pourrez jouer les dix guildes de Ravnica ! Lorsque vous arrivez au magasin de votre choix (ou vous vous êtes préinscrit parce que vous êtes malin), vous pouvez choisir votre guilde favorite. Plus de restrictions. Plus de compromis. Vos couleurs. Votre guilde. Votre Pack d'avant-première.

Notez cependant que la guilde que vous choisissez pour l'Avant-première ne doit pas nécessairement être celle que vous avez choisie sur votre page Planeswalker Points (mais elle peut l'être). Vous la représentez seulement pour cette Avant-première.

Dans votre Pack d'avant-première Le labyrinthe du dragon, vous recevrez :

Le booster de guilde approprié de l'extension dans laquelle il a été publié (soit Retour sur Ravnica si vous choisissez Azorius, Izzet, Rakdos, Golgari ou Selesnya ; ou Insurrection si vous choisissez Orzhov, Dimir, Gruul, Boros ou Simic). Ce booster de guilde sera identique à l'un de ceux de l'Avant-première originale de cette guilde.

si vous choisissez Azorius, Izzet, Rakdos, Golgari ou Selesnya ; ou si vous choisissez Orzhov, Dimir, Gruul, Boros ou Simic). Ce booster de guilde sera identique à l'un de ceux de l'Avant-première originale de cette guilde. Un booster de guilde d'une guilde de l'autre extension. Ce second booster de guilde partagera une couleur avec la guilde choisie ; cela vous permet d'avoir plus de cartes avec lesquelles jouer et cela vous aide aussi à utiliser une troisième couleur, si vous le désirez. (J'ai fait un tableau très pratique qui vous expliquera ce dont je veux parler. Il se trouve à la fin de cette partie.)

Quatre boosters Le labyrinthe du dragon. Ce sont les super boosters Le labyrinthe de dragon dont je vous ai parlé plus haut.

Contrairement au deux avant-premières précédentes, il y a certaines choses que votre Pack d'avant-première Le labyrinthe du dragon ne contiendra pas : la carte promo de guilde des avant-premières précédentes, le compteur de points de vie Spindown, l'autocollant et le courrier du maître de guilde.

Ah, voilà le tableau très pratique que je vous ai promis ! Dans votre Pack d'avant-première de guilde Le labyrinthe du dragon, vous obtiendrez, selon la guilde de votre choix :

Si votre guilde est... vous obtiendrez un... ainsi qu'un... et... Azorius booster de guilde Azorius ( WU ) booster de guilde Orzhov ( WB ) OU quatre boosters Le labyrinthe du dragon booster de guilde Dimir ( UB ) OU booster de guilde Boros ( RW ) OU booster de guilde Simic ( GU ) Orzhov booster de guilde Orzhov ( WB ) booster de guilde Azorius ( WU ) OU quatre boosters Le labyrinthe du dragon booster de guilde Rakdos ( BR ) OU booster de guilde Golgari ( BG ) OU booster de guilde Selesnya ( GW ) Dimir booster de guilde Dimir ( UB ) booster de guilde Azorius ( WU ) OU quatre boosters Le labyrinthe du dragon booster de guilde Izzet ( UR ) OU booster de guilde Rakdos ( BR ) OU booster de guilde Golgari ( BG ) Izzet booster de guilde Izzet ( UR ) booster de guilde Dimir ( UB ) OU quatre boosters Le labyrinthe du dragon booster de guilde Gruul ( RG ) OU booster de guilde Boros ( RW ) OU booster de guilde Simic ( GU ) Rakdos booster de guilde Rakdos ( BR ) booster de guilde Orzhov ( WB ) OU quatre boosters Le labyrinthe du dragon booster de guilde Dimir ( UB ) OU booster de guilde Gruul ( RG ) OU booster de guilde Boros ( RW ) Golgari booster de guilde Golgari ( BG ) booster de guilde Orzhov ( WB ) OU quatre boosters Le labyrinthe du dragon booster de guilde Dimir ( UB ) OU booster de guilde Gruul ( RG ) OU booster de guilde Simic ( GU ) Gruul booster de guilde Gruul ( RG ) booster de guilde Izzet ( UR ) OU quatre boosters Le labyrinthe du dragon booster de guilde Rakdos ( BR ) OU booster de guilde Golgari ( BG ) OU booster de guilde Selesnya ( GW ) Boros booster de guilde Boros ( RW ) booster de guilde Azorius ( WU ) OU quatre boosters Le labyrinthe du dragon booster de guilde Izzet ( UR ) OU booster de guilde Rakdos ( BR ) OU booster de guilde Selesnya ( GW ) Selesnya booster de guilde Selesnya ( GW ) booster de guilde Orzhov ( WB ) OU quatre boosters Le labyrinthe du dragon booster de guilde Gruul ( RG ) OU booster de guilde Boros ( RW ) OU booster de guilde Simic ( GU ) Simic booster de guilde Simic ( GU ) booster de guilde Azorius ( WU ) OU quatre boosters Le labyrinthe du dragon booster de guilde Izzet ( UR ) OU booster de guilde Golgari ( BG ) OU booster de guilde Selesnya ( GW )

C'est assez clair ? Très bien !

Et maintenant, qu'allez-vous faire de toutes ces super cartes que vous avez obtenues et avec lesquelles vous avez construit un deck ?

Vous allez traverser le...

Labyrinthe implicite

Qu'est-ce que cela veut dire « traverser le Labyrinthe implicite » ? Cela signifie que vous allez jouer à Magic au nom de votre guilde !

Tout d'abord, vous recevrez un badge avec le symbole de votre guilde pour identifier clairement votre affiliation. C'est important, car...

Votre magasin de jeu (auprès duquel vous vous êtes préinscrit, n'est-ce pas ?) affichera à la vue de tous une affiche montrant le Labyrinthe implicite de Ravnica. Sur cette affiche apparaîtront les dix symboles de guilde qui permettront de suivre l'avancée de chaque guilde dans le Labyrinthe implicite. Entre les rondes, l'organisateur du tournoi fera avancer les symboles de chaque guilde selon le nombre de matchs gagnés par ses représentants et le nombre de participants à l'événement. Chacune de vos victoires permet à votre guilde d'avancer dans le Labyrinthe implicite.

L'honneur de la guilde n'est pas la seule chose en jeu. Il y a aussi des récompenses à la clé !

Tous les participants au Labyrinthe implicite recevront une carte promo de terrain de base Premium. Quel que soit le résultat de votre guilde dans la course, vous aurez au moins gagné ça ! Ai-je dit qu'elle était magnifique en plus ? Non ? Eh bien c'est dit ! C'est une plaine spéciale à illustration alternative exclusive à l'Avant-première.

Mais attendez, il y a encore mieux ! Si votre guilde atteint la fin du Labyrinthe implicite, mais qu'elle n'est pas la première à le faire, vous recevrez une carte Exploits spéciale comportant un code que vous pourrez entrer sur votre page Planeswalker Points. Vous pourrez y faire fièrement référence et dire des choses telles que : « Eh oui, regardez. Je suis un Coureur du labyrinthe ! » Bien sûr, vous n'allez pas le faire. Qui parle comme ça de toute manière ? Mais vous le pourriez !

Et si votre guilde parvient en premier à trouver son chemin dans le Labyrinthe implicite, vous recevrez un exploit différent pour votre page Planeswalker Points, histoire de montrer que vous êtes un Champion du labyrinthe. Le monde entier pourra alors voir que votre guilde et vous n'étiez pas venus pour rigoler lors de l'Avant-première Le labyrinthe du dragon !

Fin !

Le Labyrinthe implicite promet d'être un événement majeur, et les joueurs vont se précipiter pour y participer. Alors, je vais vous le redire une dernière fois avant d'arrêter de taper sur mon clavier : trouvez le magasin le plus proche de chez vous et PRÉINSCRIVEZ-VOUS !!!

Et lorsque vous participerez à l'événement (parce que vous avez suivi mon conseil), j'espère que vous passerez un bon moment. Il promet d'être fantastique. :)

Bonne chance, et amusez-vous bien !