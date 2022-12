Magic Digital Next et Magic Online Magic Online, tout comme MTG Arena, fait partie de Magic Digital Next et nous continuerons à l'améliorer. Pour en savoir plus sur l'avenir de Magic Online, lisez l'article de Chris Kiritz également publié aujourd'hui.

Il y a près de 25 ans, Richard Garfield et son équipe ont imaginé un jeu rapide, facile à transporter pour jouer avec des amis, et en ont fait un véritable phénomène appelé Magic: The Gathering. L'envergure était modeste et l'idée plutôt simple, mais ce n'était que le début.

Au fil de ces deux décennies, Magic a contribué à transformer l'univers des jeux et est devenu un phénomène mondial. Les fans y ont joué sur d'innombrables tables de cuisine, dans des milliers de magasins de jeux et lors de dizaines de millions d'événements compétitifs dans le monde entier. Ils partagent la même passion pour ce qu'ils décrivent comme le meilleur jeu et la meilleure communauté de jeux du monde. Aujourd'hui, Magic rassemble plus de dix millions de fans jouant en 11 langues dans 70 pays.

Aujourd'hui, nous vous présentons une nouvelle façon de jouer.

Le meilleur des jeux de cartes de stratégie, pionnier du genre et qui réunit une communauté internationale dynamique, mérite une présence en ligne remarquable. Je suis donc fier de vous présenter Magic: The Gathering Arena.

Qu'est-ce que MTG Arena ?

Magic: The Gathering Arena est la renaissance numérique de l'authentique jeu Magic, dans une version destinée aux joueurs, aux fans et aux diffuseurs de contenus.

Nous avons déjà parlé de Magic Digital Next, Digital Games Studio et de nos efforts pour adapter la complexité de l'univers de Magic aux expériences de jeux numériques modernes. MTG Arena constitue un premier effort, et doit devenir la manière ultime de jouer avec les toutes dernières extensions de Magic.

Avant tout, MTG Arena vous permettra de jouer au jeu que vous aimez sans faire l'impasse sur la profondeur, les règles et les choix appréciés des fans, tout en profitant de visuels à couper le souffle faciles à comprendre afin de rendre le jeu agréable à regarder en ligne. Nous voulons que les retransmissions d'évéénements de MTG Arena apparaissent systématiquement parmi les diffusions les plus regardées de Twitch. Nous voulons que les joueurs attendent avec impatience les soirées de draft de MTG Arena avec leurs amis du monde entier. Nous voulons qu'un match de l'échelle compétitive des joueurs pro soit suivi avec la même passion qu'un Grand Prix.

Pour y parvenir, nous avons conçu le jeu autour de trois objectifs importants.

Nous voulons créer le jeu de cartes numérique le plus riche et le plus en profondeur du marché. Magic peut déjà se targuer d'avoir une stratégie plus profonde que n'importe quel autre JCC au monde (sur table ou numérique), et l'objectif de MTG Arena est d'être à la hauteur dès le début de la bêta fermée. Au lancement complet du jeu, MTG Arena proposera l'ensemble des extensions en Standard, et 1 000 nouvelles cartes seront ajoutées chaque année. Cela implique un jeu plus complexe avec davantage d'expériences à découvrir, et laisse plus de place à l'exploration.

Nous souhaitons concevoir une version de Magic aussi amusante à regarder qu'à jouer. Regarder MTG Arena sur Twitch ou sur d'autres plateformes constituera une expérience palpitante, amusante et facile à comprendre pour les amateurs du monde entier. Notre objectif est de développer une communauté d'e-sport de premier plan en proposant des couvertures qui regorgent de visuels amusants et d'effets sonores incroyables, tout en facilitant l'apprentissage, notamment grâce à notre catalogue de contenus en constante évolution.

Nous voulons créer un jeu capable d'évoluer. Nous avons élaboré un tout nouveau moteur de règles de jeu (Games Rules Engine ou GRE) qui utilise un apprentissage automatique complexe capable de lire n'importe quelle carte pouvant être inventée pour Magic. Les meilleurs concepteurs de l'industrie sont donc libres de créer des cartes et des systèmes de jeu autour de nouvelles mécaniques et de concepts à la fois originaux et inattendus qui pourront être adaptés dans MTG Arena grâce à ce nouveau moteur de règles.

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, le développement du jeu prendra du temps. Au cours de ce processus, notre travail sera plus transparent pour les fans que n'ont pu l'être nos précédents produits Magic. Nous ne manquons pas d'idées pour ce jeu, et nous inviterons bientôt des joueurs tels que vous à jouer pour nous donner leur opinion.

Comment participer

Vous pouvez vous impliquer dans le développement de MTG Arena de deux façons : en vous inscrivant à la bêta fermée et en participant à des événements qui auront lieu au cours des prochains mois.

D'abord, vous pouvez vous inscrire pour participer à la bêta fermée sur PlayMTGArena.com. Nous enverrons des invitations par vagues successives, en fonction des capacités permises par le test. Au début, la bêta (en anglais uniquement) sera axée sur la première itération du jeu amical Construit, avec des cartes issues de l'extension Ixalan. Nous ajouterons de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux formats au fur et à mesure.

Vous pouvez bénéficier d'un accès prioritaire à la bêta fermée en participant à une Avant-première Ixalan avec un numéro DCI lié à un compte Wizards, en participant à une Avant-première Magic Online Ixalan, ou en associant votre numéro CSID Magic Duels à votre compte Wizards. Votre nom sera alors ajouté à la file d'attente de l'accès prioritaire. Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire, contactez le service client.

Ensuite, vous aurez également la possibilité d'obtenir la démo lors d'événements à venir. Votre première occasion se présente ce week-end à la HASCON de Providence, dans l'état de Rhodes Island. Si vous ne pouvez pas vous y rendre, d'autres occasions se présenteront bientôt lors de futurs événements.

N'oubliez pas non plus de prendre part aux discussions sur notre compte Twitter @MTG_Arena en utilisant le hashtag #MTGArena.

Conséquences pour Magic sur table et Magic Online

MTG Arena sera axé sur les nouvelles cartes et les modes de jeu. Voilà pourquoi nous savons que Magic Online (dont la bibliothèque contient quasiment toutes les cartes imprimées de l'histoire du jeu) continuera à offrir aux joueurs des expériences uniques. Le développement de Magic Online se poursuivra avec de nouvelles extensions, de nouvelles mises à jour et des tournois. Pour en savoir plus sur l'avenir de Magic Online, assurez-vous de lire l'article de Chris Kiritz également publié aujourd'hui.

Un autre objectif essentiel de MTG Arena sera de faire en sorte que les versions sur table et numérique du jeu se complètent l'une l'autre. Nous examinons diverses possibilités de connecter le jeu en magasin du monde réel au jeu numérique. Nous continuons à développer et à faire évoluer nos plans, mais nous voulons qu'avec le temps votre style de jeu Magic fasse partie intégrante d'une expérience plus vaste afin que vous puissiez jouer comme jamais auparavant.

Merci à vous !

Nous avons la chance de pouvoir baser notre travail sur le meilleur jeu du monde et de pouvoir recueillir les avis de la meilleure communauté du monde. Nous ne pouvions rêver mieux pour développer un nouveau jeu numérique de Magic. Cette aventure s'annonce passionnante, et nous sommes fiers de la partager avec une communauté aussi extraordinaire.