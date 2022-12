Wizards of the Coast

Après être retournés dans le passé dans La Guerre Fratricide, nos héros doivent reporter leur attention sur la menace grandissante qui plane sur eux avec Tous Phyrexians. Et tous n'en sortiront pas indemnes... ou inchangés.

Tous Phyrexians explore le plan de la Nouvelle Phyrexia et nous montre à quoi ressemble le foyer des Phyrexians, ainsi que ce qu'implique la soumission au praetor Elesh Norn. Ici, nous serons tous Phyrexians, et il n'existe nul pouvoir de taille à s'opposer à l'accomplissement de cette vision.

Tous Phyrexians Tous Phyrexians Commander

Boîte de boosters de draft

Boîte de boosters d'extension

Boîte de boosters collector

Bundle

Boîte de boosters Jumpstart

Code de l'extension Tous Phyrexians : ONE

Site Web : Tous Phyrexians

Précommander maintenant : Amazon et votre magasin de jeux local

Événements d'Avant-première : du 27 janvier au 2 février 2023

: du 27 janvier au 2 février 2023 Sortie sur table de Tous Phyrexians : 3 février 2023

: 3 février 2023 Événements Launch Party : du 3 au 5 février 2023

: du 3 au 5 février 2023 Championnats en magasin : du 25 février au 5 mars 2023

: du 25 février au 5 mars 2023 Événements Commander Party exclusifs aux magasins de jeux WPN Premium : du 10 au 12 mars 2023

Les événements d'Avant-première Tous Phyrexians promettent des parties de Magic sur table mémorables.

Pack d'avant-première

En plus des Packs d'avant-première contenant chacun six boosters d'extension Tous Phyrexians, vous pouvez aussi vous jeter directement dans le feu de l'action avec les boosters Jumpstart. Quelle que soit la façon dont vous jouez avec les nouvelles cartes de Tous Phyrexians, vous pouvez recevoir encore plus des promos du 30e anniversaire de Magic disponibles aux Avant-premières.

Havre kor Justification

Ange exalté Temple de la fausse divinité

Ces cartes promos Premium traditionnelles seront disponibles dans la limite des stocks disponibles dans les événements d'Avant-première des magasins WPN pour Tous Phyrexians. Trouvez votre magasin de jeux local et inscrivez-vous à l'avance à l'Avant-première pour savoir comment votre magasin distribuera ses cartes promos.

Et si c'est du Commander que vous voulez, Tous Phyrexians a pensé à vous avec ses deux decks prêts-à-jouer. Chaque deck est un deck complet de 100 cartes, et inclut un commandant de présentation super Premium, des jetons, une boîte de deck recyclable, un booster collector échantillon de 2 cartes Tous Phyrexians et plus encore pour vous aider à plonger au cœur de l'action.

Bundle Compleat Tous Phyrexians

Prévu pour arriver peu de temps après la sortie mondiale de Tous Phyrexians le 3 février, le Bundle Compleat est rempli d'encore plus de surprises incroyables de l'extension, dont une carte promo Premium traditionnelle, 40 terrains de base, 12 boosters d'extension Tous Phyrexians et 12 cartes présentant un traitement Premium spécial (deux cartes rares mythiques et 10 terrains de base).

Bundle Compleat

Nous vous en dirons plus sur le Bundle Compleat Tous Phyrexians ainsi que sur tout ce que vous réserve l'extension avec notre premier aperçu, le 8 décembre.