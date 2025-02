Vous voulez commencer à jouer à Magic: The Gathering, mais vous ne savez pas par où commencer ? Deux de nos extensions les plus récentes, Fondations et Aetherdrift, sont d'excellents tremplins pour le Multivers de Magic. Mais laquelle des deux est la plus adaptée à un nouveau joueur ? Les deux, bien entendu ! Une partie importante de Magic consiste à étoffer votre collection et à combiner des cartes des différentes extensions. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment vous pouvez améliorer vos decks avec les possibilités géniales offertes par Fondations et Aetherdrift.

Booster de jeu Aetherdrift Booster de jeu Fondations

Aetherdrift sortira le 14 février, et vous pouvez précommander les boosters de jeu, les boosters collector et les decks Commander, ainsi que d'autres produits dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où les produits Magic sont vendus.

Qu’est-ce qu'Aetherdrift ?

Aetherdrift est l'extension la plus récente de Magic, et met en scène une course sur trois plans du Multivers. Cette extension, qui met l'accent sur les véhicules et le jeu au rythme effréné, lance l'année sur les chapeaux de roue. Magic sort six nouvelles extensions majeures chaque année, et chacune d'entre elles est centrée sur un lieu du Multivers Magic ou un média emblématique. Vous pouvez en savoir plus en lisant notre article sur les extensions à venir pour 2025.

Comment puis-je apprendre à jouer à Magic avec Fondations et Aetherdrift ?

Boîte d’apprentissage Fondations de Magic: The Gathering

L'extension Fondations est conçue pour faciliter le plus possible l'apprentissage de Magic. La boîte d'apprentissage contient une partie de tutoriel étape par étape, ainsi que dix decks Jumpstart thématiques qui offrent un avant-goût de certains des thèmes les plus populaires de Magic. Les événements Magic Academy dans votre magasin de jeux local vous apprendront également comment jouer, vous aideront à affiner vos compétences auprès de votre communauté de jeu locale.

Pack d'Avant-première Aetherdrift

Après avoir appris comment jouer, vous pouvez mettre ces compétences à l'épreuve sur la piste de course lors des événements d'Avant-première Aetherdrift ! Ceux-ci vous permettent de faire partie des premiers à jouer avec les cartes de l'extension Aetherdrift dans un environnement amical et détendu. Nous vous avons préparé un guide des événements d'Avant-première Aetherdrift juste ici, alors préparez-vous à dépasser vos adversaires dans votre magasin de jeux local.

Vous pouvez combiner les cartes obtenues dans votre boîte d'apprentissage Fondations ou lors des événements Magic Academy et d'Avant-première, ce qui vous permet de découvrir vos aspects préférés de Magic. Par exemple, si vous appréciez les vampires de la boîte d'apprentissage, vous pourrez les combiner avec les vampires de l'extension Aetherdrift ! Magic est un jeu vaste et dynamique, alors n'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses avec vos cartes !

Comment puis-je combiner des cartes Fondations et des cartes Aetherdrift ?

Vous cherchez les meilleures façons d'insuffler de l'éther à vos decks Fondations ? Il existe bien des façons de mélanger les cartes des différentes extensions Magic. Un moyen simple d'y parvenir consiste à examiner les thèmes prépondérants d'une extension pour voir où ils apparaissent dans une autre extension.

0553_MTGFDN_BBoxRep: Biogenic Upgrade 0158_MTGDFT_Main: District Mascot

Certains éléments reviennent dans la quasi-totalité des extensions Magic, comme les marqueurs +1/+1. La carte d'Aetherdrift appelée Mascotte de circonscription peut évoluer seule et utiliser ces marqueurs pour détruire des artefacts, mais pourquoi ne pas booster cette croissance avec Amélioration biosynthétique ? Les marqueurs sont un élément essentiel des parties de Magic, vous avez donc des chances de croiser des cartes qui interagissent avec eux dans chaque extension. Vous pourriez être tenté de dire qu'ils ont un impact marquant sur le jeu.

0002_MTGFDN_MainNew: Arahbo, the First Fang 0003_MTGDFT_Main: Basri, Tomorrow's Champion

Les chats ! Qui n'aime pas ces adorables boules de poils ? En tout cas, nos concepteurs les adorent. En effet, ils ont inclus beaucoup de chats dans Fondations, comme Arahbo, le premier croc , qui renforce vos autres chats. Vous pouvez renforcer encore plus vos félins furieux en ajoutant Basri, champion de demain de l'extension Aetherdrift. Il existe bien d'autres chats à collectionner dans Aetherdrift, les moteurs ne seront donc pas les seuls à ronronner !

Une fois que vous aurez collectionné suffisamment de cartes de chat pour former une armée, vous pouvez même construire un deck Commander centré sur les chats ! Le Commander est un format où vous jouez avec un deck de 100 cartes, mené par une créature légendaire. Trouvez vos chats préférés dans toute l'histoire de Magic, choisissez votre chat légendaire préféré, et préparez-vous à vous amuser !

Énergie vivante (vert-bleu-rouge) Puissance éternelle (blanc-bleu-noir)

Si vous ne voulez pas construire de deck Commander, ne vous inquiétez pas ! Dans le cadre de la gamme de produits Aetherdrift, nous sortons deux decks Commander prêts-à-jouer, afin que vous puissiez commencer à jouer au format le plus populaire de Magic sans attendre. Pour du jeu détendu et captivant en Commander, essayez d'utiliser l'un des decks Commander de l'extension Aetherdrift lors de l'un des événements Commander Party de votre magasin de jeux local !

La sortie d'Aetherdrift approche à grande vitesse, les événements d'Avant-première commenceront le 7 février et la sortie de l'extension arrivera le 14 février. Vous pouvez précommander tout ce dont vous avez besoin pour commencer à construire vos decks Aetherdrift auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où les produits Magic sont vendus.