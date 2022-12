Salut tout le monde !

Bienvenue à la présentation des produits de Renaissance de Zendikar. Cette extension offre quelques fonctionnalités très intéressantes et je me réjouis de les partager avec vous. En bonus supplémentaire, j’ai eu l’occasion d’explorer un vrai Fort céleste et je suis revenu avec quelques artefacts kor extraordinaires (amoureusement rendus par le prodige artistique Jeff Carpenter). Étant quelqu’un qui a vu de nombreux épisodes de cette émission dans laquelle on évalue de vieilles choses, je vais vous raconter exactement (probablement) à quoi chacun d’entre-eux a servi.

Passons aux produits !

BOOSTERS D’EXTENSION

Alors que les boosters de draft sont parfaits pour, vous l’avez deviné, le draft, nous avons voulu créer un booster qui était tout simplement amusant à ouvrir. Je vous présente le booster d’extension. Les boosters d’extension sont tout simplement un plaisir à explorer du début à la fin. Chaque booster est minutieusement construit pour vous emmener dans un petit voyage qui culmine dans la découverte de jusqu’à quatre cartes rares ou rares mythiques et une carte Premium garantie.

Pour une présentation détaillée, soyez à l’affût d’une vidéo de Good Morning Magic. Sinon, voici un petit aperçu rapide :

Jusqu’à 4 cartes rares

1 carte Premium dans chaque booster

1/4 des boosters contiennent une carte de La liste (que nous allons révéler dans sa totalité la semaine prochaine)

Il y a également quelques super cadres alternatifs (décrits ci-dessous dans la section boosters de draft)

1 carte pleine illustration (1/20 sont Premium estampillées)

1 carte jeton/publicitaire

12 cartes de jeu au total

Les boosters d’extension sont disponibles individuellement ou dans des boîtes de booster de 30 boosters. Chaque boîte contient une carte de présentation Expéditions et est éligible pour une promo Buy-a-Box (dans la limite des stocks disponibles). Plus de détails sur celles-ci ci-dessous !

Le premier trésor que j’ai trouvé semble être une sorte de lame escamotable. Peut-être a-t-elle été utilisée dans les premières productions kor de « En attendant Eldrazi », une production que les anciens critiques de théâtre caractérisaient comme « en grande partie indigeste » ?

BOOSTERS DE DRAFT

Les boosters de draft sont plus ou moins ce qu’ils ont toujours été : tout simplement la meilleure façon de jouer en Limité. Les rares mythiques tombent un peu plus souvent cette fois-ci, mais à part cela vous recevez ce que vous connaissez déjà : 10 courantes, 3 inhabituelles, 1 rare ou rare mythique, 1 terrain de base pleine illustration et 1 carte jeton/publicitaire. À peu près une fois sur trois, une des cartes courantes sera remplacée par une carte Premium d’une rareté aléatoire. Il se peut également que vous allez trouver une carte dans un cadre Showcase, une version alternative excitante d’une carte normale Renaissance de Zendikar.

Comme pour l’Édition de base 2021, vous pouvez également y trouver des cartes sans bordure !

Turn Over

Les boosters de draft sont disponibles individuellement ou dans des boîtes de 36 boosters. Chaque boîte contient une carte de présentation Expéditions et est éligible pour une promo Buy-a-Box (dans la limite des stocks disponibles). Voyez plus bas pour plus d’infos.

Je pense que ça pourrait être une arme magique ancienne. Je n’arrive pas à trouver le bouton d’activation, mais vous pouvez voir les lamelles au bout de la « lame » qui pourraient possiblement émettre une sorte de rayon d’énergie.

BOOSTERS COLLECTOR

Turn Over

Les boosters Collector restent nos boosters haut de gamme, bourrés des cartes les plus recherchées de Renaissance de Zendikar. Ils sont également le seul endroit où trouver les Expéditions Premium. Explorons-les rapidement de plus près :

CONTENU DES BOOSTERS COLLECTOR

Cartes Expéditions Premium, Showcase Premium, sans bordure Premium, et rares ou rares mythiques à illustration étendue Premium 1 Courante ou inhabituelle Showcase Premium 1 Rare ou rare mythique Showcase ou sans bordure 1 Courantes ou inhabituelles Showcase 2 Rare ou rare mythique Premium 1 Rare ou rare mythique à illustration étendue 1 Terrain de base pleine illustration Premium 1 Inhabituelles Premium 2 Courantes Premium 5 Jeton Premium 1 AU TOTAL Cartes rares garanties 4 Cartes Premium garanties 11 Cartes à cadre alternatif garanties 7

Ça fait pas mal de surprises ! Les boosters Collector sont disponibles individuellement ou en boîte de 12 boosters. Chaque boîte contient deux cartes de présentation Expéditions et est éligible pour une promo Buy-a-Box (dans la limite des stocks disponibles). Plus d’infos sur ceux-ci juste après cette prochaine annonce !

Une sorte de gratte-dos ?

CARTES DE PRÉSENTATION ET PROMOTIONS BUY-A-BOX

D’accord ! Parlons des bonus excitants qui viennent avec les boîtes de booster d’extension, de draft et Collector.

CARTES DE PRÉSENTATION EXPEDITIONS

Chaque carte de présentation Expéditions contient 1 parmi 30 des terrains les plus excitants de l’histoire de Magic—et, oui, vous pouvez trouver les dix terrains de récupération ici-même. Bien que les cartes de présentation ne soient pas Premium, elles ont quand-même un traitement brillant spécial. Elles ont chacune une toute nouvelle illustration présentée dans un magnifique cadre Expéditions ainsi que leur propre symbole d’extension–ce ne sont pas des cartes légales en Standard. Vous recevez un exemplaire de ces cartes de présentation brillantes dans une boîte d’extension ou de draft, et deux dans une boîte collector. (Si vous les cherchez en version Premium, alors vous devez vérifier dans les boosters Collector.)

PROMOTION BUY-A-BOX

Si vous achetez une boîte de boosters dans votre magasin WPN, vous recevez une carte Orah, hiérophante du fort céleste (dans la limite des stocks disponibles). Voici la première partie de son curriculum :

Orah est un clerc kor avec une connexion profonde aux anciennes civilisations kor. Il a vécu toute sa vie en admiration du passé, apprenant ce qu’il pouvait des divers ruines. Avec le temps, il est devenu un maître clerc, l’un des meilleurs de Zendikar. Ironiquement, le passé lui a tout volé. Quand les Eldrazi sont revenus, sa famille a disparu dans le conflit.

Pauvre Orah. Gardez un œil sur DailyMTG.com pour plus d’infos sur son histoire.

Je pense que c’est juste une ceinture très stylée. Il faudrait que je me trouve une boucle lumineuse qui dit « humain ».

BOOSTERS THÉMATIQUES

Renaissance de Zendikar marque le retour des boosters thématiques ! C’est un excellent produit d'introduction ou pour des joueurs plus occasionnels qui cherchent quelques cartes d’une couleur ou d’un thème donné. Six boosters thématiques sont disponibles : un pour chaque couleur et un booster thématique groupe multicolore qui contient plusieurs cartes en rapport avec la nouvelle mécanique de groupe. Chaque booster contient 33 à 34 cartes communes et inhabituelles, et 1 à 2 cartes rares ou rares mythiques. Les boosters thématiques peuvent également contenir des cartes courantes Showcase.

Les anciens événements sportifs kor contenaient beaucoup plus de lames qu’on aurait aimé ou espéré. Ces casquettes à potion étaient portées par les spectateurs qui pouvaient avoir besoin d’une petite potion de soins si une partie de lamesketball dérapait un peu.

DECKS COMMANDER

Comme pour Ikoria: La Terre des Béhémoths, Renaissance de Zendikar publie en parallèle des decks Commander à thématique correspondante. À la différence d’Ikoria, il n’y a que deux decks cette fois-ci, et ils remplissent un emplacement connu – celui précédemment occupé par les decks de planeswalker. Ces decks Commander ont moins de nouvelles cartes qu’une « sortie annuelle » mais contiennent quand-même bon nombre de cartes fortes, sont vendus à un prix plus compétitif et sont un moyen excellent de se lancer dans ce format ou juste d’essayer quelque chose de nouveau.

Dans les pages fragiles de ce grimoire ancien, on trouve des ragots juteux. Saviez-vous qu’Ahira a embrassé Zenah cet été ?!

PACK D’AVANT-PREMIÈRE

Comme toute extension principale, Renaissance de Zendikara son propre pack d’avant-première. Chaque pack contient 6 boosters de draft, une carte Premium estampillée et datée, un feuillet de stratégie et un dé à 20 faces. Avec cette extension, nous avons mis à jour l’orientation des chiffres sur le d20 pour rendre son utilisation un peu plus intuitive et satisfaisante.

Comment se procurer un pack d’avant-première ? Parlez à votre magasin local ! Selon l’endroit où vous habitez dans le monde, certains magasins pourraient être ouverts pour un événement d’avant-première – une façon idéale de s’intéresser à une nouvelle extension et de tester physiquement les nouvelles cartes dès que possible. Si votre magasin n’organise pas d’événements en ce moment, vous pouvez quand-même vous procurer un pack pour vous amuser à la maison. Dans les deux cas, vous pouvez trouver votre magasin WPN le plus proche en utilisant notre outil de recherche de magasin.

Mais alors là, aucune idée à quoi un tel appareil pourrait servir. Peut-être simplement une babiole pour enfants ?

BOOSTERS DE BIENVENUE

Une nouvelle extension signifie un nouveau booster de bienvenue. Commençant avec l’Édition de base 2021, nous avons présenté les boosters de bienvenue qui remplacent les decks de bienvenue. Nous mettons à jour le booster de bienvenue avec chaque sortie d’une extension principale et, comparé à M21, il a donc une influence Zendikar. Chaque booster de bienvenue Renaissance de Zendikar est exactement le même et contient une petite portion de ce qui rend Magic si génial. Tout comme la dernière fois, on y trouve des légendes, des cartes Planeswalker, des cartes Showcase et plus encore. Ils contiennent également des cartes de rappel double-face avec des conseils sur la façon de se lancer, trouver des magasins et en apprendre davantage sur le jeu. De plus, ces boosters contiennent également un code pour le deck « Corps de bestioles », utilisable dans Magic: The Gathering Arena.

Les boosters de bienvenue sont disponibles gratuitement pour les nouveaux joueurs partout dans les magasins WPN dans la limite des stocks disponibles.

J’étais choqué quand j’ai appuyé sur le bouton sur la poignée de cet artefact et qu’il s’est scindé en de multiples outils. De multiples outils ? Je vais l’appeler un multi-objet.

BUNDLE ET GIFT EDITION

Nous avons atteint la dernière étape de notre voyage de présentation des produits : le bundle. Si vous voulez vous procurer plein de cartes mais que vous ne voulez pas d’une boîte entière, alors le bundle est fait pour vous. Chaque bundle contient :

10 boosters de draft

20 terrains de base Premium (cadre normal)

20 terrains de base (cadre normal)

1 (card preview coming soon!)

1 compteur Spindown géant

1 boîte de rangement de cartes

Ça fait pas mal de choses ! C’est clairement un excellent moyen de prendre de l’avance pour votre collection Renaissance de Zendikar.

GIFT EDITION

Quand nous avons sorti Eldraine l’année dernière, nous avons présenté une « Édition cadeau » du bundle, et il faut croire que le moment est à nouveau venu. Le bundle Renaissance de Zendikar : Le bundle Gift Edition offre le même contenu que le bundle régulier mais ajoute quelques bonus. Chaque bundle Gift Edition contient :

1 booster Collector

10 boosters de draft

20 terrains de base Premium (cadre normal)

20 terrains de base (cadre normal)

1 (card preview coming soon!)

1 spindown géant à couleur alternative

1 boîte de rangement de cartes super-brillante

C’est réellement un super cadeau !

Je pense que c’est une des lames légendaires des Anciens. Malheureusement, le secret pour manier sa puissance a été perdu à jamais.

GÉNÉRIQUE

Faut croire qu’on a réussi à ressortir du Fort céleste en un seul morceau! Je pensais que vous alliez y rester. Merci de m’avoir rejoint dans notre découverte des secrets de Renaissance de Zendikar. À la prochaine !