Le mois dernier, j'ai écrit un article sur tous les différents réseaux sociaux et moyens de communication dont je me sers. Aujourd'hui, je vais parler d'une ramification de tout cela. Voyez-vous, si je passe autant de temps sur les réseaux sociaux, c'est que je veux communiquer avec vous tous. Si je suis censé vous rendre tous heureux, il faut que je sache ce que vous voulez. Ainsi, une grande partie de mon travail consiste à réunir des informations. La première question que l'on me pose quand j'aborde ce sujet est toujours la même : « Et ils veulentquoi, les joueurs ? » C'est l'objet de la chronique d'aujourd'hui : quelles sont les demandes les plus fréquentes ?

Après réflexion, j'ai décidé de les classer par catégories. Cela signifie qu'elles ne sont pas par ordre de préférence, mais que j'ai classé ensemble des demandes similaires. Vous noterez qu'aujourd'hui, je parle des demandes les plus populaires.

Demande n°1 : je veux que vous fassiez un bloc où...

Les lieux que nous visitons intéressent beaucoup les joueurs, et cela entraîne de nombreuses suggestions sur les mondes des blocs à venir.

...nous retournons sur un monde que j'ai vraiment aimé

Entre Les cicatrices de Mirrodin, Retour sur Ravnica, La bataille de Zendikar et Ténèbres sur Innistrad, il est clair que nous sommes prêts à retourner sur des mondes que nous avons déjà visités. Par conséquent, il n'existe aucun lieu qu'on ne me demande pas de revisiter. Voici les lieux que l'on me réclame le plus souvent :

...nous allons sur un monde dont vous nous avez donné un aperçu, mais qui n'a jamais eu son propre bloc

Ces mondes ne sont pas exactement nouveaux, puisque les joueurs les ont déjà vus, mais ils ne sont pas vieux non plus, puisque nous ne nous sommes jamais concentrés sur eux. Voici ceux que l'on me réclame le plus souvent :

Kaladesh —Le monde natal de Chandra, présenté dans Magic Origines, couronné d'un succès immédiat. Beaucoup de joueurs ont hâte de voir l'interprétation Magic d'un plan steampunk.

—Le monde natal de Chandra, présenté dans Magic Origines, couronné d'un succès immédiat. Beaucoup de joueurs ont hâte de voir l'interprétation Magic d'un plan steampunk. Fiora —Ce monde est apparu pour la première fois dans la BD (avec le Planeswalker Dack Fayden) et c'est là que se déroulait Conspiracy. Beaucoup de joueurs aimaient l'intrigue du plan et ont très envie de voir un bloc entier se passer sur Fiora.

—Ce monde est apparu pour la première fois dans la BD (avec le Planeswalker Dack Fayden) et c'est là que se déroulait Conspiracy. Beaucoup de joueurs aimaient l'intrigue du plan et ont très envie de voir un bloc entier se passer sur Fiora. Shandalar —Ce monde remonte au jeu vidéo de MicroProse sorti en 1997. Il était aussi devenu un standard des éditions de base et possède un ton très fantasy que les joueurs sont impatients de voir dans un bloc.

—Ce monde remonte au jeu vidéo de MicroProse sorti en 1997. Il était aussi devenu un standard des éditions de base et possède un ton très fantasy que les joueurs sont impatients de voir dans un bloc. Vryn —Ce monde a fait sa première apparition dans Planechase et a fait l'objet d'un peu plus d'attention dans Magic Origines où nous avons appris que c'est le monde natal de Jace. Jace est très populaire, et beaucoup de joueurs ont hâte de voir d'où il vient et d'en apprendre plus sur ces mystérieux Anneaux du Mage.

—Ce monde a fait sa première apparition dans Planechase et a fait l'objet d'un peu plus d'attention dans Magic Origines où nous avons appris que c'est le monde natal de Jace. Jace est très populaire, et beaucoup de joueurs ont hâte de voir d'où il vient et d'en apprendre plus sur ces mystérieux Anneaux du Mage. Muraganda—Ce monde a fait sa première apparition sur une carte décalée dans l'avenir de Vision de l'avenir. C'est un monde préhistorique, et de nombreux joueurs ont indiqué qu'ils avaient très envie de le découvrir.

...nous allons sur un monde inspiré par un aspect du monde réel que Magic n'a pas encore visité

Les joueurs aiment l'ancien, mais aussi le neuf. Voici les mondes connectés à la réalité que l'on me réclame le plus :

...nous allons dans un monde inspiré d'un genre littéraire

Innistrad a adapté l'horreur gothique à l'un des plans les plus populaires que nous ayons jamais créé. Voici les genres les plus populaires réclamés par les joueurs :

Demande n°2 : je veux que vous fassiez revenir...

Les joueurs de Magic ont de bons souvenirs des extensions passées. Du coup, ils sont aussi nombreux à nous demander le retour de ce qu'ils ont aimé.

...une mécanique en particulier

On me demande beaucoup de mécaniques, mais voici celles qui reviennent le plus souvent :

...une carte en particulier

Parfois, ce n'est pas une mécanique entière qu'ils veulent voir revenir, mais juste une carte. Voici les demandes les plus courantes que je reçois :

...un thème particulier

Les joueurs nous demandent aussi souvent de revenir sur un thème qu'ils ont aimé la première fois ou qui n'a pas encore fait toutes ses preuves. Voici les demandes les plus courantes :

Demande n°3 : pourriez-vous faire du jamais vu...

Cette dernière demande se concentre sur les éléments que Magic n'a pas encore eu l'occasion d'aborder.

...un(e) _____ légendaire, par exemple ?

On nous demande couramment de créer une créature légendaire à partir d'un type de créature que nous n'avons encore pas utilisé. (Non, l'Ultimus changebrume ne compte pas.) Voici les demandes les plus courantes :

...pour conclure un cycle incomplet ?

Je ne cesse de dire que l'homme est un collectionneur compulsif. La plupart des cycles listés ci-dessous n'ont même pas été conçus en tant que tels, mais peu importe. Voici ceux que l'on me demande le plus souvent de finir :

...pour faire une carte à partir d'un personnage qui n'a jamais eu la sienne ?

Si un personnage est mentionné dans une histoire de Magic ou dans un texte d'ambiance, certains joueurs veulent qu'on en fasse une carte. Plus important est le personnage, plus grande est l'injustice de ne lui avoir consacré aucune carte. Voici ceux au sujet desquels on me harcèle le plus :

Vous l'aurez voulu

Je n'ai plus de temps pour aujourd'hui, mais je vais vous quitter avec une petite pensée : bien des choses abordées ci-dessus font assurément partie de notre plan sur sept ans, alors parlez-en entre vous.

J'espère que ce tour d'horizon s'est avéré informatif et divertissant. Comme toujours, je serai ravi d'avoir vos réactions (plus particulièrement aujourd'hui : vos réactions sur vos réactions) par e-mail ou sur n'importe lequel de mes réseaux sociaux (Twitter, Tumblr, Google+ et Instagram). Avez-vous apprécié la chronique d'aujourd'hui, et souhaitez-vous en lire de similaires à l'avenir ?

Rejoignez-moi la semaine prochaine, où les previews de Ténèbres sur Innistrad commenceront.

D'ici-là, puissiez-vous continuer à me demander ce que vous voulez.

