Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes débarque sur MTG Arena le 23 juin et marque le début d'un programme riche en événements jusqu'au mois d'août. Continuez à lire pour découvrir les nouveaux formats, ceux qui font leur retour, quelques changements importants et le calendrier complet des événements ! Sauf indication contraire, tous les événements Limités ci-dessous seront centrés sur Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Brawl compétitif

Comme nous l'avons annoncé précédemment, nous proposons un nouveau format Brawl compétitif avec ses propres règles et sa propre liste de cartes interdites. Vous pouvez consulter l'annonce complète ici et profiter de ce nouveau format à compter de la sortie de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Draft majeur

Notre structure de draft la plus populaire fera son retour, et réunira les joueurs par groupe de huit pour drafter les uns contre les autres. Elle sera disponible pendant toute la durée des événements Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Draft à deux choix

Comme de nombreux joueurs apprécient l’expérience de draft plus rapide, le format Draft à deux choix est devenu un incontournable de nos sorties d'extension. Nous prévoyons d'organiser des événements de Draft à deux choix pendant toute la période de sortie de cette extension.

Jump In ! avec Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Avec plus de 50 thèmes Jumpstart, cet événement Jump In ! est l'un des événements les plus conséquents jamais organisés. Cet événement Jump In ! propose également une nouvelle structure d’événement, qui vous récompense selon votre nombre de victoires et de défaites. Il encourage les joueurs à modifier leurs decks et à découvrir cette immense extension ensemble. Nous avons également mis à jour les récompenses pour offrir plus de cartes individuelles en fonction du nombre de victoires.

Coût de participation

1 000 pièces d'or

200 gemmes

Jeton Jump In !

Structure de l'événement

Jouez jusqu'à obtenir 2 victoires ou 3 défaites

Récompenses

0 victoire : 1 carte rare

1 victoire : 2 cartes rares

2 victoires : 2 cartes rares + 1 carte inhabituelle

Défi Pauper Historique (nouveau)

Depuis la mise à jour de la liste des cartes interdites, nous sommes ravis de constater l'accueil chaleureux réservé à nos événements Pauper Historique dans le cadre de Magic de mi-semaine. Nous pensons que ce format est prêt pour une structure encore plus compétitive, c'est pourquoi nous avons organisé un événement Défi Pauper Historique compétitif qui durera une semaine entière ! Cet événement sera soumis à des frais d'inscription et proposera des gemmes et des boosters en récompense, à l'instar du Draft majeur.

Draft traditionnel

Le traditionnel Draft en deux manches gagnantes utilisera une structure à un choix et huit joueurs pour toute la durée de l'extension. Cette structure reflète celle utilisée pour les tournois compétitifs sur table.

Draft rapide

Centré sur les extensions légales en Standard, ce Draft contre bots sans chrono alternera entre les extensions Bloomburrow, Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, Lorwyn éclipsé et Les hors-la-loi de Croisetonnerre au cours des sept prochaines semaines.

Paquet scellé et Paquet scellé traditionnel

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes n'est pas une extension à factions. Les formats Paquet scellé traditionnel et Paquet scellé à élimination directe reviendront dans leur configuration habituelle.

Arena Direct (nouvelle mise à jour)

À l'occasion de cette sortie, nous ajoutons une nouvelle option pour les événements Arena Direct, qui pourront désormais « afficher complet » à partir d'un certain nombre d’inscriptions. Une fois que l'événement a atteint sa limite d’inscriptions, les joueurs ne pourront plus s'inscrire. Sa bannière affichera « complet » et sera déplacée en bas de l'écran d'événement. Les joueurs déjà inscrits pourront tout de même terminer leurs matchs jusqu'à la fin de l'événement. Cela devrait réduire grandement le recours aux récompenses d'événement de remplacement.

Nous avons également mis à jour nos conditions générales concernant les joueurs qui utilisent plusieurs comptes MTG Arena pour s’inscrire aux événements Arena Direct. La prise en charge de plusieurs comptes a été un défi d’envergure, et ralentit la bonne remise des prix. À l’avenir, chaque joueur pourra s’inscrire aux événements Arena Direct en n’utilisant qu’un seul compte Wizards. Il sera interdit de s’inscrire à un événement Arena Direct sur plusieurs comptes. Cela constituera une violation des règles de l’Arena Direct et pourra engendrer la retenue de tous les prix. Cependant, les joueurs pourront toujours s’inscrire autant qu’ils le souhaitent à un événement avec un même compte Wizards.

De plus, nous prolongeons nos événements Arena Direct à partir de cette extension. Les joueurs qui ont des difficultés à participer le week-end pourront ainsi jouer plus facilement.

Draft concurrentiel

Notre tout premier Draft concurrentiel a surpassé toutes nos attentes en matière de participation. Il reviendra donc sur deux semaines différentes pendant la saison Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Les joueurs auront une nouvelle occasion d'obtenir le titre « Maître du draft » lors de ces événements aux enjeux élevés.

Un nouveau Cube ?

Nous préparons un nouvel événement de type Cube qui arrivera au cours des trois dernières semaines de la période de cette extension. Nous ne sommes pas encore prêts à annoncer tous les détails, mais nous pouvons déjà vous dire ceci :

Il crée du neuf avec du vieux.

Il s'agira de notre cube le plus conséquent, et pourtant il ne sera pas plus grand que les autres.

Il comprend plusieurs thèmes et mécaniques de jeu jamais vus dans les autres cubes MTG Arena.

Draft Flashback

Au cours des quatre dernières semaines de la sortie de l'extension, nous ferons revenir les formats de draft suivants pour le plus grand plaisir des joueurs. Chaque événement utilisera une structure Draft majeur.

Aetherdrift

Mornebrune : la Maison de l'horreur

Aux portes des Éternités

La Guerre des Planeswalkers

Calendrier complet des événements

Draft majeur

Du 23 juin au 10 août : Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Draft Flashback majeur

Du 23 juin au 1er juillet : Bloomburrow

Du 14 au 20 juillet : Aetherdrift

Du 21 au 27 juillet : Mornebrune : la Maison de l'horreur

Du 28 juillet au 3 août : Aux portes des Éternités

Du 4 au 10 août : La Guerre des Planeswalkers

Paquet scellé

Du 23 juin au 20 juillet : Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes en élimination directe

Draft traditionnel

Du 23 juin au 10 août : Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes en deux manches gagnantes

Paquet scellé traditionnel

Du 23 juin au 6 août : Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes en deux manches gagnantes

Draft à deux choix

Du 23 juin au 10 août : Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Draft rapide

Du 17 juin au 1er juillet : Bloomburrow

Du 2 au 11 juillet : Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Du 12 au 20 juillet : Lorwyn éclipsé

Du 21 au 30 juillet : Les hors-la-loi de Croisetonnerre

Du 31 juillet au 10 août : Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Événements Arena Championship Qualifiers

Format de juillet : Paquet scellé

4 juillet : Qualifier Play-In en élimination directe

10 juillet : Qualifier Play-In en deux manches gagnantes

11 et 12 juillet : Qualifier Weekend

Arena Direct

Du 30 juin au 5 juillet : Arena Direct pour des boîtes de boosters collector Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes (quantité limitée)

(quantité limitée) Du 17 au 26 juillet : Arena Direct pour des boîtes de boosters de jeu Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| Du 31 juillet au 2 août : Arena Direct pour des boîtes de boosters de jeu Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air

Événement Cube (annoncé ultérieurement)

Du 21 juillet au 10 août

Draft concurrentiel

Du 7 au 13 juillet : Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Du 4 au 9 août : Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Défi métagame

Du 3 au 5 juillet : Défi Pioneer Métagame

Du 17 au 19 juillet : Défi Standard Métagame

Du 31 juillet au 2 août : Défi Historique Métagame

Magic de mi-semaine

23 et 24 juin : Brawl

30 juin et 1er juillet : Standard à départ sans trombe

7 et 8 juillet : Fondations de Magic: The Gathering + Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

+ | 14 et 15 juillet : Momir

21 et 22 juillet : Défi du constructeur en Brawl

28 et 29 juillet : Pauper Historique

4 et 5 août : Draft contre bots Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Autres événements