Programme des événements MTG Arena de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes débarque sur MTG Arena le 23 juin et marque le début d'un programme riche en événements jusqu'au mois d'août. Continuez à lire pour découvrir les nouveaux formats, ceux qui font leur retour, quelques changements importants et le calendrier complet des événements ! Sauf indication contraire, tous les événements Limités ci-dessous seront centrés sur Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.
Brawl compétitif
Comme nous l'avons annoncé précédemment, nous proposons un nouveau format Brawl compétitif avec ses propres règles et sa propre liste de cartes interdites. Vous pouvez consulter l'annonce complète ici et profiter de ce nouveau format à compter de la sortie de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.
Draft majeur
Notre structure de draft la plus populaire fera son retour, et réunira les joueurs par groupe de huit pour drafter les uns contre les autres. Elle sera disponible pendant toute la durée des événements Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.
Draft à deux choix
Comme de nombreux joueurs apprécient l’expérience de draft plus rapide, le format Draft à deux choix est devenu un incontournable de nos sorties d'extension. Nous prévoyons d'organiser des événements de Draft à deux choix pendant toute la période de sortie de cette extension.
Jump In ! avec Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
Avec plus de 50 thèmes Jumpstart, cet événement Jump In ! est l'un des événements les plus conséquents jamais organisés. Cet événement Jump In ! propose également une nouvelle structure d’événement, qui vous récompense selon votre nombre de victoires et de défaites. Il encourage les joueurs à modifier leurs decks et à découvrir cette immense extension ensemble. Nous avons également mis à jour les récompenses pour offrir plus de cartes individuelles en fonction du nombre de victoires.
Coût de participation
- 1 000 pièces d'or
- 200 gemmes
- Jeton Jump In !
Structure de l'événement
- Jouez jusqu'à obtenir 2 victoires ou 3 défaites
Récompenses
- 0 victoire : 1 carte rare
- 1 victoire : 2 cartes rares
- 2 victoires : 2 cartes rares + 1 carte inhabituelle
Défi Pauper Historique (nouveau)
Depuis la mise à jour de la liste des cartes interdites, nous sommes ravis de constater l'accueil chaleureux réservé à nos événements Pauper Historique dans le cadre de Magic de mi-semaine. Nous pensons que ce format est prêt pour une structure encore plus compétitive, c'est pourquoi nous avons organisé un événement Défi Pauper Historique compétitif qui durera une semaine entière ! Cet événement sera soumis à des frais d'inscription et proposera des gemmes et des boosters en récompense, à l'instar du Draft majeur.
Draft traditionnel
Le traditionnel Draft en deux manches gagnantes utilisera une structure à un choix et huit joueurs pour toute la durée de l'extension. Cette structure reflète celle utilisée pour les tournois compétitifs sur table.
Draft rapide
Centré sur les extensions légales en Standard, ce Draft contre bots sans chrono alternera entre les extensions Bloomburrow, Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, Lorwyn éclipsé et Les hors-la-loi de Croisetonnerre au cours des sept prochaines semaines.
Paquet scellé et Paquet scellé traditionnel
Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes n'est pas une extension à factions. Les formats Paquet scellé traditionnel et Paquet scellé à élimination directe reviendront dans leur configuration habituelle.
Arena Direct (nouvelle mise à jour)
À l'occasion de cette sortie, nous ajoutons une nouvelle option pour les événements Arena Direct, qui pourront désormais « afficher complet » à partir d'un certain nombre d’inscriptions. Une fois que l'événement a atteint sa limite d’inscriptions, les joueurs ne pourront plus s'inscrire. Sa bannière affichera « complet » et sera déplacée en bas de l'écran d'événement. Les joueurs déjà inscrits pourront tout de même terminer leurs matchs jusqu'à la fin de l'événement. Cela devrait réduire grandement le recours aux récompenses d'événement de remplacement.
Nous avons également mis à jour nos conditions générales concernant les joueurs qui utilisent plusieurs comptes MTG Arena pour s’inscrire aux événements Arena Direct. La prise en charge de plusieurs comptes a été un défi d’envergure, et ralentit la bonne remise des prix. À l’avenir, chaque joueur pourra s’inscrire aux événements Arena Direct en n’utilisant qu’un seul compte Wizards. Il sera interdit de s’inscrire à un événement Arena Direct sur plusieurs comptes. Cela constituera une violation des règles de l’Arena Direct et pourra engendrer la retenue de tous les prix. Cependant, les joueurs pourront toujours s’inscrire autant qu’ils le souhaitent à un événement avec un même compte Wizards.
De plus, nous prolongeons nos événements Arena Direct à partir de cette extension. Les joueurs qui ont des difficultés à participer le week-end pourront ainsi jouer plus facilement.
Draft concurrentiel
Notre tout premier Draft concurrentiel a surpassé toutes nos attentes en matière de participation. Il reviendra donc sur deux semaines différentes pendant la saison Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Les joueurs auront une nouvelle occasion d'obtenir le titre « Maître du draft » lors de ces événements aux enjeux élevés.
Un nouveau Cube ?
Nous préparons un nouvel événement de type Cube qui arrivera au cours des trois dernières semaines de la période de cette extension. Nous ne sommes pas encore prêts à annoncer tous les détails, mais nous pouvons déjà vous dire ceci :
- Il crée du neuf avec du vieux.
- Il s'agira de notre cube le plus conséquent, et pourtant il ne sera pas plus grand que les autres.
- Il comprend plusieurs thèmes et mécaniques de jeu jamais vus dans les autres cubes MTG Arena.
Draft Flashback
Au cours des quatre dernières semaines de la sortie de l'extension, nous ferons revenir les formats de draft suivants pour le plus grand plaisir des joueurs. Chaque événement utilisera une structure Draft majeur.
- Aetherdrift
- Mornebrune : la Maison de l'horreur
- Aux portes des Éternités
- La Guerre des Planeswalkers
Calendrier complet des événements
Draft majeur
- Du 23 juin au 10 août : Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
Draft Flashback majeur
- Du 23 juin au 1er juillet : Bloomburrow
- Du 14 au 20 juillet : Aetherdrift
- Du 21 au 27 juillet : Mornebrune : la Maison de l'horreur
- Du 28 juillet au 3 août : Aux portes des Éternités
- Du 4 au 10 août : La Guerre des Planeswalkers
Paquet scellé
- Du 23 juin au 20 juillet : Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes en élimination directe
Draft traditionnel
- Du 23 juin au 10 août : Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes en deux manches gagnantes
Paquet scellé traditionnel
- Du 23 juin au 6 août : Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes en deux manches gagnantes
Draft à deux choix
- Du 23 juin au 10 août : Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
Draft rapide
- Du 17 juin au 1er juillet : Bloomburrow
- Du 2 au 11 juillet : Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
- Du 12 au 20 juillet : Lorwyn éclipsé
- Du 21 au 30 juillet : Les hors-la-loi de Croisetonnerre
- Du 31 juillet au 10 août : Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
Événements Arena Championship Qualifiers
Format de juillet : Paquet scellé
- 4 juillet : Qualifier Play-In en élimination directe
- 10 juillet : Qualifier Play-In en deux manches gagnantes
- 11 et 12 juillet : Qualifier Weekend
Arena Direct
- Du 30 juin au 5 juillet : Arena Direct pour des boîtes de boosters collector Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes (quantité limitée)
- Du 17 au 26 juillet : Arena Direct pour des boîtes de boosters de jeu Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
- Du 31 juillet au 2 août : Arena Direct pour des boîtes de boosters de jeu Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air
Événement Cube (annoncé ultérieurement)
- Du 21 juillet au 10 août
Draft concurrentiel
- Du 7 au 13 juillet : Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
- Du 4 au 9 août : Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
Défi métagame
- Du 3 au 5 juillet : Défi Pioneer Métagame
- Du 17 au 19 juillet : Défi Standard Métagame
- Du 31 juillet au 2 août : Défi Historique Métagame
Magic de mi-semaine
- 23 et 24 juin : Brawl
- 30 juin et 1er juillet : Standard à départ sans trombe
- 7 et 8 juillet : Fondations de Magic: The Gathering + Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
- 14 et 15 juillet : Momir
- 21 et 22 juillet : Défi du constructeur en Brawl
- 28 et 29 juillet : Pauper Historique
- 4 et 5 août : Draft contre bots Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
Autres événements
- Du 23 juin au 10 août : Jump In ! Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
- Du 14 au 20 juillet : Pauper Historique