Magic: The Gathering | Le Hobbit arrive sur MTG Arena le 11 août, marquant le coup d'envoi d'un fabuleux programme d'événements qui durera jusqu'en septembre. Continuez votre lecture pour découvrir les nouveaux formats, ceux qui font leur retour, quelques changements importants et le calendrier complet des événements ! Sauf indication contraire, tous les événements Limités ci-dessous seront centrés sur Magic: The Gathering | Le Hobbit !

Draft majeur

Notre structure de draft la plus populaire fera son retour, et réunira les joueurs par groupe de huit pour drafter les uns contre les autres. Elle sera disponible pendant toute la durée de la sortie de l'extension Magic: The Gathering | Le Hobbit.

Draft à deux choix

Comme de nombreux joueurs apprécient l’expérience de draft plus rapide, le format Draft à deux choix est maintenant un incontournable de nos sorties d'extension. Nous prévoyons d'organiser des événements de Draft à deux choix pendant toute la période de sortie de cette extension.

Draft traditionnel

Le traditionnel Draft en deux manches gagnantes utilisera une structure à un choix et huit joueurs pour toute la durée de l'extension. Cette structure reflète celle utilisée pour les tournois compétitifs sur table.

Draft rapide

Centré sur les extensions légales en Standard, ce Draft contre bots sans chrono alternera entre les extensions Mornebrune : la Maison de l'horreur, Magic: The Gathering | Le Hobbit, Les secrets de Strixhaven, Les cavernes oubliées d'Ixalan, et enfin reviendra à Magic: The Gathering | Le Hobbit au cours des sept prochaines semaines.

Paquet scellé et Paquet scellé traditionnel

Magic: The Gathering | Le Hobbit n'est pas une extension à factions. Les formats Paquet scellé traditionnel et Paquet scellé à élimination directe reviendront dans leur configuration habituelle.

Draft majeur varié

Invoquez le chaos avec le retour sur MTG Arena d'un format plébiscité par les fans : le Draft varié ! Huit joueurs se retrouvent pour drafter trois boosters spéciaux qui peuvent contenir n'importe quelle carte disponible à la collection sur MTG Arena. Quelles synergies inattendues vont bien pouvoir émerger d'un éventail de cartes aussi large ?

Duels de decks de bienvenue (nouveau)

Nous cherchions depuis longtemps à concevoir un événement à destination des nouveaux joueurs qui font leurs premiers pas sur MTG Arena pour profiter d'une extension spécifique des Univers infinis. Cet événement emploie deux decks de bienvenue préconstruits, que les joueurs peuvent utiliser pour s'affronter à l’envi. Comme il n'y a pas de frais d'entrée et que les enjeux sont minimes, cet événement représente une introduction parfaite pour les nouveaux joueurs qui sont enthousiasmés par Magic: The Gathering | Le Hobbit.

Événements Arena Direct

Pour cette extension, nous avons assigné une quantité limitée de boîtes de boosters collector et de boosters de jeu de Magic: The Gathering | Le Hobbit qui seront distribués comme récompense lors d'un événement Arena Direct prolongé jusqu'à épuisement des stocks. Les événements commenceront une semaine plus tôt qu'à l'accoutumée : l'événement Arena Direct pour les boîtes de boosters collector Magic: The Gathering | Le Hobbit démarrera le 14 août.

De plus, nous sommes ravis de proposer quelques événements à durée limitée comprenant des boîtes de boosters de jeu d'Aetherdrift et des boîtes de boosters d’extension de L'invasion des machines.

Limited Open Magic: The Gathering | Le Hobbit (nouveau)

Mettez votre talent à l'épreuve lors d'un tournoi de draft compétitif permettant de remporter jusqu'à 2 000 USD ! La structure est similaire à celle de l'Arena Limited Championship Qualifier, un nouvel événement populaire, durant lequel les joueurs s'affrontent autant qu'ils le souhaitent lors de deux drafts sur tout le week-end de l'événement. Remarque : cet événement-ci n'est pas un Arena Limited Championship Qualifier.

Cube de puissance Arena

Le Cube de puissance Arena fait son retour, avec des cartes dignes d'un roi, inédites sur MTG Arena. De plus, de nouvelles cartes feront leur apparition dans les récompenses des boosters de dotation du cube ! Pendant trois semaines, retrouvez un peu de 1993 sur Magic du 8 au 28 septembre.

Drafts Flashback majeurs

Pendant les dernières semaines de l'extension Magic: The Gathering | Le Hobbit, les formats de draft suivants feront leur retour pour le plus grand bonheur des joueurs. Chaque événement utilisera la structure du Draft majeur.

Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Horizons du Modern 3

Dominaria uni

Les hors-la-loi de Croisetonnerre

Calendrier complet des événements

Draft majeur

Du 11 août au 29 septembre : Magic: The Gathering | Le Hobbit

Draft Flashback majeur

Du 25 août au 7 septembre : Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Du 8 au 15 septembre : Horizons du Modern 3

Du 16 au 21 septembre : Dominaria uni

Du 22 au 28 septembre : Les hors-la-loi de Croisetonnerre

Draft à deux choix

Du 11 août au 29 septembre : Magic: The Gathering | Le Hobbit

Draft traditionnel

Du 11 août au 29 septembre : Magic: The Gathering | Le Hobbit

Draft rapide

Du 11 au 19 août : Mornebrune : la Maison de l'horreur

Du 20 au 30 août : Magic: The Gathering | Le Hobbit

| Du 31 août au 7 septembre : Les secrets de Strixhaven

Paquet scellé

Du 11 août au 8 septembre : Magic: The Gathering | Le Hobbit

| Du 28 août au 3 septembre : Magic: The Gathering | Le Hobbit + Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Paquet scellé traditionnel

Du 11 au 25 août : Magic: The Gathering | Le Hobbit

Arena Direct

Du 14 au 23 août : Arena Direct pour des boîtes de boosters collector de Magic: The Gathering | Le Hobbit

| Du 28 août au 6 septembre : Arena Direct pour des boîtes de boosters de jeu de Magic: The Gathering | Le Hobbit

| Du 15 au 20 septembre : Arena Direct pour des boîtes de boosters de jeu d' Aetherdrift

Du 25 au 27 septembre : Arena Direct pour des boîtes de boosters d'extension de L'invasion des machines

Cube de puissance Arena

Du 8 au 28 septembre : Cube de puissance Arena

Draft concurrentiel

Du 24 août au 29 septembre : Magic: The Gathering | Le Hobbit

Défi métagame

Du 14 au 17 août : Défi Intemporel Métagame

Du 28 au 31 août : Défi Standard Métagame

Magic de mi-semaine

Du 11 au 13 août : Brawl

Du 18 au 20 août : Pauper Historique

Du 25 au 27 août : Défi du constructeur en Brawl

Du 1er au 3 septembre : Magic de mi-semaine : Fondations Terre du Milieu

Événements Arena Championship Qualifiers

Format d'août : Intemporel

22 août : Qualifier Play-In en élimination directe

28 août : Qualifier Play-In en deux manches gagnantes

Du 29 au 30 août : Qualifier Weekend

Format de septembre : Paquet scellé Magic: The Gathering | Le Hobbit

12 septembre : Qualifier Play-In en élimination directe

18 septembre : Qualifier Play-In en deux manches gagnantes

Du 19 au 20 septembre : Qualifier Weekend

Autres événements