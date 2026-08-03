Programme des événements MTG Arena Magic: The Gathering | Le Hobbit
Magic: The Gathering | Le Hobbit arrive sur MTG Arena le 11 août, marquant le coup d'envoi d'un fabuleux programme d'événements qui durera jusqu'en septembre. Continuez votre lecture pour découvrir les nouveaux formats, ceux qui font leur retour, quelques changements importants et le calendrier complet des événements ! Sauf indication contraire, tous les événements Limités ci-dessous seront centrés sur Magic: The Gathering | Le Hobbit !
Draft majeur
Notre structure de draft la plus populaire fera son retour, et réunira les joueurs par groupe de huit pour drafter les uns contre les autres. Elle sera disponible pendant toute la durée de la sortie de l'extension Magic: The Gathering | Le Hobbit.
Draft à deux choix
Comme de nombreux joueurs apprécient l’expérience de draft plus rapide, le format Draft à deux choix est maintenant un incontournable de nos sorties d'extension. Nous prévoyons d'organiser des événements de Draft à deux choix pendant toute la période de sortie de cette extension.
Draft traditionnel
Le traditionnel Draft en deux manches gagnantes utilisera une structure à un choix et huit joueurs pour toute la durée de l'extension. Cette structure reflète celle utilisée pour les tournois compétitifs sur table.
Draft rapide
Centré sur les extensions légales en Standard, ce Draft contre bots sans chrono alternera entre les extensions Mornebrune : la Maison de l'horreur, Magic: The Gathering | Le Hobbit, Les secrets de Strixhaven, Les cavernes oubliées d'Ixalan, et enfin reviendra à Magic: The Gathering | Le Hobbit au cours des sept prochaines semaines.
Paquet scellé et Paquet scellé traditionnel
Magic: The Gathering | Le Hobbit n'est pas une extension à factions. Les formats Paquet scellé traditionnel et Paquet scellé à élimination directe reviendront dans leur configuration habituelle.
Draft majeur varié
Invoquez le chaos avec le retour sur MTG Arena d'un format plébiscité par les fans : le Draft varié ! Huit joueurs se retrouvent pour drafter trois boosters spéciaux qui peuvent contenir n'importe quelle carte disponible à la collection sur MTG Arena. Quelles synergies inattendues vont bien pouvoir émerger d'un éventail de cartes aussi large ?
Duels de decks de bienvenue (nouveau)
Nous cherchions depuis longtemps à concevoir un événement à destination des nouveaux joueurs qui font leurs premiers pas sur MTG Arena pour profiter d'une extension spécifique des Univers infinis. Cet événement emploie deux decks de bienvenue préconstruits, que les joueurs peuvent utiliser pour s'affronter à l’envi. Comme il n'y a pas de frais d'entrée et que les enjeux sont minimes, cet événement représente une introduction parfaite pour les nouveaux joueurs qui sont enthousiasmés par Magic: The Gathering | Le Hobbit.
Événements Arena Direct
Pour cette extension, nous avons assigné une quantité limitée de boîtes de boosters collector et de boosters de jeu de Magic: The Gathering | Le Hobbit qui seront distribués comme récompense lors d'un événement Arena Direct prolongé jusqu'à épuisement des stocks. Les événements commenceront une semaine plus tôt qu'à l'accoutumée : l'événement Arena Direct pour les boîtes de boosters collector Magic: The Gathering | Le Hobbit démarrera le 14 août.
De plus, nous sommes ravis de proposer quelques événements à durée limitée comprenant des boîtes de boosters de jeu d'Aetherdrift et des boîtes de boosters d’extension de L'invasion des machines.
Limited Open Magic: The Gathering | Le Hobbit (nouveau)
Mettez votre talent à l'épreuve lors d'un tournoi de draft compétitif permettant de remporter jusqu'à 2 000 USD ! La structure est similaire à celle de l'Arena Limited Championship Qualifier, un nouvel événement populaire, durant lequel les joueurs s'affrontent autant qu'ils le souhaitent lors de deux drafts sur tout le week-end de l'événement. Remarque : cet événement-ci n'est pas un Arena Limited Championship Qualifier.
Cube de puissance Arena
Le Cube de puissance Arena fait son retour, avec des cartes dignes d'un roi, inédites sur MTG Arena. De plus, de nouvelles cartes feront leur apparition dans les récompenses des boosters de dotation du cube ! Pendant trois semaines, retrouvez un peu de 1993 sur Magic du 8 au 28 septembre.
Drafts Flashback majeurs
Pendant les dernières semaines de l'extension Magic: The Gathering | Le Hobbit, les formats de draft suivants feront leur retour pour le plus grand bonheur des joueurs. Chaque événement utilisera la structure du Draft majeur.
- Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu
- Horizons du Modern 3
- Dominaria uni
- Les hors-la-loi de Croisetonnerre
Calendrier complet des événements
Draft majeur
- Du 11 août au 29 septembre : Magic: The Gathering | Le Hobbit
Draft Flashback majeur
- Du 25 août au 7 septembre : Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu
- Du 8 au 15 septembre : Horizons du Modern 3
- Du 16 au 21 septembre : Dominaria uni
- Du 22 au 28 septembre : Les hors-la-loi de Croisetonnerre
Draft à deux choix
- Du 11 août au 29 septembre : Magic: The Gathering | Le Hobbit
Draft traditionnel
- Du 11 août au 29 septembre : Magic: The Gathering | Le Hobbit
Draft rapide
- Du 11 au 19 août : Mornebrune : la Maison de l'horreur
- Du 20 au 30 août : Magic: The Gathering | Le Hobbit
- Du 31 août au 7 septembre : Les secrets de Strixhaven
Paquet scellé
- Du 11 août au 8 septembre : Magic: The Gathering | Le Hobbit
- Du 28 août au 3 septembre : Magic: The Gathering | Le Hobbit + Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu
Paquet scellé traditionnel
- Du 11 au 25 août : Magic: The Gathering | Le Hobbit
Arena Direct
- Du 14 au 23 août : Arena Direct pour des boîtes de boosters collector de Magic: The Gathering | Le Hobbit
- Du 28 août au 6 septembre : Arena Direct pour des boîtes de boosters de jeu de Magic: The Gathering | Le Hobbit
- Du 15 au 20 septembre : Arena Direct pour des boîtes de boosters de jeu d'Aetherdrift
- Du 25 au 27 septembre : Arena Direct pour des boîtes de boosters d'extension de L'invasion des machines
Cube de puissance Arena
- Du 8 au 28 septembre : Cube de puissance Arena
Draft concurrentiel
- Du 24 août au 29 septembre : Magic: The Gathering | Le Hobbit
Défi métagame
- Du 14 au 17 août : Défi Intemporel Métagame
- Du 28 au 31 août : Défi Standard Métagame
Magic de mi-semaine
- Du 11 au 13 août : Brawl
- Du 18 au 20 août : Pauper Historique
- Du 25 au 27 août : Défi du constructeur en Brawl
- Du 1er au 3 septembre : Magic de mi-semaine : Fondations Terre du Milieu
Événements Arena Championship Qualifiers
Format d'août : Intemporel
- 22 août : Qualifier Play-In en élimination directe
- 28 août : Qualifier Play-In en deux manches gagnantes
- Du 29 au 30 août : Qualifier Weekend
Format de septembre : Paquet scellé Magic: The Gathering | Le Hobbit
- 12 septembre : Qualifier Play-In en élimination directe
- 18 septembre : Qualifier Play-In en deux manches gagnantes
- Du 19 au 20 septembre : Qualifier Weekend
Autres événements
- Du 11 août au 29 septembre : Duels de decks de bienvenue Magic: The Gathering | Le Hobbit
- Du 3 au 4 septembre : fête de Yargle !
- Du 4 au 18 septembre : Draft majeur varié
- Du 11 au 13 septembre : Limited Open Magic: The Gathering | Le Hobbit