Détails de la maîtrise Magic: The Gathering | Le Hobbit

L’extension Magic: The Gathering | Le Hobbit débarque sur MTG Arena le 11 août 2026 et aura sa maîtrise d’extension avec ses récompenses de chemin ! Le chemin de maîtrise de l’extension vous permet de gagner des boosters MTG Arena et des orbes de maîtrise en jouant sur MTG Arena. Les orbes de maîtrise peuvent être échangés contre des avatars et des styles de carte dans le bazar de maîtrise Magic: The Gathering | Le Hobbit.

Le passe de maîtrise est une amélioration qui débloque un chemin de récompenses supplémentaire avec diverses récompenses telles que des cartes et boosters numériques, des styles de carte, de l’or, des gemmes, des jetons d’événement, des objets cosmétiques et bien plus !

Continuez la lecture pour avoir un résumé détaillé des objets pouvant être obtenus avec chaque chemin. Pour en savoir plus sur la maîtrise de l'extension et le reste, consultez l'article intitulé Informations sur le système de dotations et les taux d'obtention.

Maîtrise de l’extension Magic: The Gathering | Le Hobbit

21 boosters Magic: The Gathering | Le Hobbit

| 5 orbes de maîtrise (chacun pouvant être échangé contre un style de carte ou un avatar dans le bazar de maîtrise Magic: The Gathering | Le Hobbit)

Passe de maîtrise Magic: The Gathering | Le Hobbit

Avatars

Avatar Bilbo

Cartes et boosters

20 boosters MTG Arena :

: 4 boosters Magic: The Gathering | Le Hobbit

|

4 boosters Les secrets de Strixhaven



4 boosters Lorwyn éclipsé



4 boosters Aux portes des Éternités



4 boosters Tarkir : la tempête des dragons

10 récompenses de carte individuelle (RCI) rare mythique Magic: The Gathering | Le Hobbit

| Niveau 46 et + : 1 RCI inhabituelle

Protège-cartes

Protège-carte basique Cul-de-sac

Protège-carte splendide Smaug le magnifique

Styles de carte

30 orbes de maîtrise (chacun pouvant être échangé contre un style de carte ou de protège-carte dans le bazar de maîtrise Magic: The Gathering | Le Hobbit )

| ) 15 styles de cartes courants

10 styles de cartes inhabituels

Jetons d'événement

1 jeton de Draft contre joueurs (valable pour un Draft majeur ou Draft traditionnel)

Pièces d'or et gemmes

4 000 pièces d'or

1 200 gemmes

Compagnons

3 compagnons nains :

Cuisinier nain



Forgeron nain



Thorin Lécudechesne

Combien de niveaux comporte la maîtrise d'extension Magic: The Gathering | Le Hobbit ?

Pour Magic: The Gathering | Le Hobbit, la maîtrise d'extension va jusqu'au niveau 42. Tous les joueurs reçoivent des récompenses jusqu'au niveau 42. Les joueurs disposant du passe de maîtrise recevront quant à eux des récompenses jusqu'au niveau 45... et au-delà !

Bazar de maîtrise Magic: The Gathering | Le Hobbit

Les joueurs peuvent dépenser leurs orbes de maîtrise Magic: The Gathering | Le Hobbit sur des offres du bazar de maîtrise Magic: The Gathering | Le Hobbit :

Styles de carte

Chaque style de carte est disponible en échange d'un (1) orbe de maîtrise :

5 styles de cartes courants

5 styles de cartes inhabituels

10 styles de cartes rares

5 styles de carte rares mythiques

Avatars

Chaque avatar est disponible en échange de deux (2) orbes de maîtrise :