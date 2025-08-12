Visuels des cartes Magic: The Gathering® | Avatar, le dernier maître de l’air™
Card Image Gallery / Magic: The Gathering® | Avatar: The Last Airbender™
Soyez au rendez-vous pour la présentation de l'extension Magic: The Gathering® | Avatar, le dernier maître de l’air™ le 28 octobre 2025. Découvrez toutes les cartes révélées ici avant la sortie de l'extension le 21 novembre 2025. Pour connaître les premiers détails de l'extension, consultez notre article intitulé Collectionner Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air : premier aperçu.
