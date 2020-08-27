Visuels des cartes Magic: The Gathering | Le Hobbit™
Card Image Gallery / Magic: The Gathering® | The Hobbit™ / First Look
Visuels des cartes Magic: The Gathering | Le Hobbit™
Voyagez de la Comté à la Montagne Solitaire avec Magic: The Gathering | The Hobbit™. Affrontez des trolls, résolvez les Énigmes dans le noir et défiez Smaug dans les profondeurs d'Erebor. Votre voyage inattendu commencera lors de la sortie mondiale de l'extension, le 14 août 2026. Consultez notre article du premier aperçu pour connaître les premiers détails sur l'extension.