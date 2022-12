Modifiche alla legalità di formati per il Prerelease con Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

A partire da Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, modificheremo lievemente il nostro approccio alla legalità dei formati: dal 3 febbraio, quando avrai le carte in mano, le potrai usare per giocare!

Per molto tempo la legalità delle carte nei tornei è stata determinata dalla data di uscita mondiale. Questo però ha spesso causato malcontento tra i giocatori che riceveano le carte negli eventi di Prerelease e non le potevano usare negli eventi sanzionati fino alla settimana seguene. Inoltre, è da tempo che nella versione digitale non vengono fatte distinzioni tra la disponibiltà delle carte e la loro legalità nei tornei.

Per questo abbiamo deciso di semplificare le cose: quando sarai in possesso delle carte le potrai usare per giocare!

Ufficialmente questo significa che la legalità per i tornei è legata al Prerelease e che le carte di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno potranno essere usate a partire dal 3 febbraio.

Se questo accende ulteriormente il tuo interesse per Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, puoi dare subito una prima occhiata alle carte poi sintonizzati su twitch.tv/magic o youtube.com/@mtg (il canale YouTube ufficiale di Magic) il 17 gennaio alle 9:00 (orario del Pacifico) per non perderti la presentazione delle anteprime!