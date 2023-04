Wizards of the Coast

Elesh Norn, l'imperiosa pretora Phyrexiana dell'Ortodossia delle Macchine, è in missione per randellare con furia illuminare con gioia te e tutti gli altri abitanti del Multiverso, con il suo messaggio di unità e riverenza. Ora, la sua campagna sta entrando nell'ultima fase, mentre l'uscita di L'Avanzata delle Macchine si avvicina, il 20 aprile.

E ciò significa una nuova espansione di buste di Jumpstart contenenti carte di L'Avanzata delle Macchine e carte create appositamente per il formato Jumpstart!

Le buste di Jumpstart ti permettono di passare subito alla parte più divertente delle partite di Magic . Apri due buste di Jumpstart, mescolane il contenuto e inizia a giocare: non hai bisogno di tempo per costruirti il mazzo. Inoltre, le buste di Jumpstart sono retrocompatibili: prova a unire buste di Jumpstart di altre espansioni, come quelle di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno e Jumpstart 2022, per avere ancora più varietà!

Buste di Jumpstart di L'Avanzata delle Macchine: tematiche e contenuti

Le buste di Jumpstart di L'Avanzata delle Macchine hanno dieci tematiche basate sul colore, ovvero due versioni per ogni colore:

Le buste di Jumpstart contengono 20 carte di Magic e un inserto con il nome della tematica. Le carte che troverai nelle buste di Jumpstart di L'Avanzata delle Macchine includono:

1 carta rara creata per le buste di Jumpstart di L'Avanzata delle Macchine

1 carta rara o rara mitica casuale di L'Avanzata delle Macchine

1 carta non comune creata per le buste di Jumpstart di L'Avanzata delle Macchine

1 carta comune creata per le buste di Jumpstart di L'Avanzata delle Macchine

2 terre foil tradizionali

1 terra base con illustrazione completa

5 terre base non foil

Nuove carte nelle buste di Jumpstart di L'Avanzata delle Macchine

Ci sono cinque nuove carte rare create ad hoc per le tematiche di queste buste di Jumpstart:

Queste cinque carte rare delle buste di Jumpstart di L'Avanzata delle Macchine si trovano anche, per L'Avanzata delle Macchine, nelle Collector Booster, come varianti con illustrazione estesa.

Ogni busta di Jumpstart di L'Avanzata delle Macchine include anche una carta comune e una non comune create per le buste di Jumpstart.

Bianco

Blu

Nero

Rosso

Verde



Tuffati nel contenuto completo di ogni busta di Jumpstart qui sotto e non dimenticare di preordinare i prodotti di L'Avanzata delle Macchine nel tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque vendano prodotti di Magic: The Gathering!

Liste delle carte nelle buste di Jumpstart di L'Avanzata delle Macchine

(Nota del redattore: le seguenti liste dei mazzi mostrano automaticamente la ristampa più recente di ogni carta estratta dal nostro database, incluse versioni non presenti in questo prodotto. Le liste dei mazzi non sono rappresentazioni esatte carta per carta, bensì liste interattive delle carte incluse in ogni mazzo.)

1 Essence of Orthodoxy 1 rara o rara mitica casuale 1 Norn's Inquisitor 1 Phyrexian Pegasus 1 Sunder the Gateway 1 Alabaster Host Sanctifier 1 Infected Defector 1 Alabaster Host Intercessor 1 Angelic Intervention 1 Cut Short 1 Seedpod Caretaker 1 Tiller of Flesh 8 Plains

1 Essence of Orthodoxy 1 rara o rara mitica casuale 1 Phyrexian Pegasus 1 Alabaster Host Sanctifier 1 Infected Defector 1 Alabaster Host Intercessor 1 Aerial Boost 1 Inspired Charge 1 Norn's Inquisitor 1 Seedpod Caretaker 1 Tiller of Flesh 1 Seal from Existence 8 Plains

1 rara o rara mitica casuale 1 Zephyr Winder 1 Expedition Lookout 1 Preening Champion 1 Thunderhead Squadron 1 Tidal Terror 1 Ephara's Dispersal 1 Meeting of Minds 1 Temporal Cleansing 1 Referee Squad 1 Oracle of Tragedy 1 Interdisciplinary Mascot 8 Island

1 rara o rara mitica casuale 1 Zephyr Winder 1 Referee Squad 1 Interdisciplinary Mascot 1 Tidal Terror 1 Ephara's Dispersal 1 Expedition Lookout 1 Oracle of Tragedy 1 Xerex Strobe-Knight 1 Wicked Slumber 1 Astral Wingspan 1 Thunderhead Squadron 8 Island

1 rara o rara mitica casuale 1 Injector Crocodile 1 Dreg Recycler 1 Etched Familiar 1 Ichor Shade 1 Final Flourish 1 Unseal the Necropolis 1 Deadly Derision 1 Scorn-Blade Berserker 1 Seer of Stolen Sight 1 Gift of Compleation 1 Terror of Towashi 8 Swamp

1 rara o rara mitica casuale 1 Injector Crocodile 1 Dreg Recycler 1 Etched Familiar 1 Corrupted Conviction 1 Deadly Derision 1 Failed Conversion 1 Scorn-Blade Berserker 1 Seer of Stolen Sight 1 Gift of Compleation 1 Compleated Huntmaster 1 Terror of Towashi 8 Swamp

1 rara o rara mitica casuale 1 Cragsmasher Yeti 1 Ral's Reinforcements 1 Karsus Depthguard 1 Hangar Scrounger 1 Redcap Heelslasher 1 Coming In Hot 1 Volcanic Spite 1 Axgard Artisan 1 Fearless Skald 1 Stoke the Flames 1 Orthion, Hero of Lavabrink 8 Mountain

1 rara o rara mitica casuale 1 Cragsmasher Yeti 1 Trailblazing Historian 1 Karsus Depthguard 1 Hangar Scrounger 1 Redcap Heelslasher 1 Mirran Banesplitter 1 Volcanic Spite 1 Shatter the Source 1 Axgard Artisan 1 Fearless Skald 1 Orthion, Hero of Lavabrink 8 Mountain

1 rara o rara mitica casuale 1 Fairgrounds Trumpeter 1 Placid Rottentail 1 Wary Thespian 1 Converter Beast 1 Timberland Ancient 1 Arachnoid Adaptation 1 Cosmic Hunger 1 Fertilid's Favor 1 Ruins Recluse 1 Kami of Whispered Hopes 1 Surrak and Goreclaw 8 Forest