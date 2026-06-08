Contenuto del kit per principianti di Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes
Ogni Supereroe ha una storia d’origine, e tu puoi iniziare la tua con il kit per principianti di Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes! Il kit per principianti contiene tutto ciò che ti serve per iniziare a giocare a Magic nell’Universo Marvel. Imparerai le basi con un tutorial facile da seguire ispirato a Capitan America e Iron Man, per poi tuffarti nell’Universo Marvel con i tuoi Supereroi preferiti.
Ogni kit per principianti di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiene quanto segue:
- 10 mezzi mazzi tematici di Jumpstart
- Due (2) di questi mezzi mazzi di Jumpstart sono dimostrativi e sono stati pensati per essere giocati uno contro l’altro.
- Ogni mezzo mazzo include 20 carte. Mischiale insieme e comincia a giocare!
- 5 pedine bifronte non foil
- 2 tappetini di gioco
- 2 guide introduttive al gioco
- 2 schede di riferimento
- 2 dadi Spindown
- 1 guida introduttiva
Il kit per principianti di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiene dieci mezzi mazzi tematici di Jumpstart. Due di quei mezzi mazzi (il mezzo mazzo a tema Capitan America e il mezzo mazzo a tema Iron Man) sono ordinati appositamente per il tutorial del kit per principianti. Non mescolarli! Invece, usali nell’ordine iniziale e segui la guida “Come giocare” inclusa nel kit per principianti.
Ogni carta nei mazzi tutorial del kit per principianti è numerata nell’angolo in basso a sinistra. Per ordinare correttamente il mezzo mazzo, metti la carta numerata “W Tutorial 20" ” o “R Tutorial 20" ” in fondo al mezzo mazzo, seguita da “W Tutorial 19” o “R Tutorial 19” e così via. La carta in cima al mezzo mazzo dovrebbe essere “W tutorial 1” o “R tutorial 1”.
Ci sono due mezzi mazzi per ogni colore di Magic. Ogni mezzo mazzo ha il suo tema, come Artefatti o Giovani Vendicatori. Puoi trovare i contenuti di ognuno di questi mezzi mazzi di seguito.
Inizia a giocare a Magic con il kit per principianti quando Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes uscirà in tutto il mondo il 26 giugno 2026. L’espansione è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, su TCGplayer, Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.
Liste dei mazzi del kit per principianti di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
Qui sotto vedrai il contenuto di ogni mezzo mazzo organizzato per tipo di carta, ognuno con un menu a discesa che ti permette anche di ordinare le carte per colore, costo di mana o rarità. Puoi vedere anche le carte nella galleria immagini delle carte dell’espansione.
Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes esce il 26 giugno 2026 ed è già disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic.