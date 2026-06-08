Ogni Supereroe ha una storia d’origine, e tu puoi iniziare la tua con il kit per principianti di Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes! Il kit per principianti contiene tutto ciò che ti serve per iniziare a giocare a Magic nell’Universo Marvel. Imparerai le basi con un tutorial facile da seguire ispirato a Capitan America e Iron Man, per poi tuffarti nell’Universo Marvel con i tuoi Supereroi preferiti.

Kit per principianti di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



Ogni kit per principianti di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiene quanto segue:

10 mezzi mazzi tematici di Jumpstart Due (2) di questi mezzi mazzi di Jumpstart sono dimostrativi e sono stati pensati per essere giocati uno contro l’altro. Ogni mezzo mazzo include 20 carte. Mischiale insieme e comincia a giocare!

5 pedine bifronte non foil

2 tappetini di gioco

2 guide introduttive al gioco

2 schede di riferimento

2 dadi Spindown

1 guida introduttiva

Il kit per principianti di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiene dieci mezzi mazzi tematici di Jumpstart. Due di quei mezzi mazzi (il mezzo mazzo a tema Capitan America e il mezzo mazzo a tema Iron Man) sono ordinati appositamente per il tutorial del kit per principianti. Non mescolarli! Invece, usali nell’ordine iniziale e segui la guida “Come giocare” inclusa nel kit per principianti.

0835_MTGMSH_BgBoxNmb: Captain America, Steve Rogers 0851_MTGMSH_BgBoxNmb: Iron Man, Tony Stark

Ogni carta nei mazzi tutorial del kit per principianti è numerata nell’angolo in basso a sinistra. Per ordinare correttamente il mezzo mazzo, metti la carta numerata “W Tutorial 20" ” o “R Tutorial 20" ” in fondo al mezzo mazzo, seguita da “W Tutorial 19” o “R Tutorial 19” e così via. La carta in cima al mezzo mazzo dovrebbe essere “W tutorial 1” o “R tutorial 1”.

Ci sono due mezzi mazzi per ogni colore di Magic. Ogni mezzo mazzo ha il suo tema, come Artefatti o Giovani Vendicatori. Puoi trovare i contenuti di ognuno di questi mezzi mazzi di seguito.

Inizia a giocare a Magic con il kit per principianti quando Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes uscirà in tutto il mondo il 26 giugno 2026. L’espansione è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, su TCGplayer, Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Liste dei mazzi del kit per principianti di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Qui sotto vedrai il contenuto di ogni mezzo mazzo organizzato per tipo di carta, ognuno con un menu a discesa che ti permette anche di ordinare le carte per colore, costo di mana o rarità. Puoi vedere anche le carte nella galleria immagini delle carte dell’espansione.

0001_MTGMSH_BBTheme: Heroes Theme Card

Agent of Atlas Peggy Carter, Secret Agent Brave Brawler Agents of S.H.I.E.L.D. Hero in Training Hawkeye, Clint Barton Okoye, Dora Milaje Leader Valkyrior Skyrider Wondrous Revival Iconic Shield Fall to Earth Pacifism Thriving Heath 7 Plains

0002_MTGMSH_BBTheme: Tutorial Theme Card

Hawkeye's Shot Hero in Training Soldier On Mockingbird, Bobbi Morse Ant-Man, Scott Lang Captain America, Steve Rogers Captain's Defense The Falcon, Sam Wilson Hawkeye, Clint Barton The Wasp, Janet Van Dyne 8 Plains Mandroid Squadron Winter Soldier, Bucky Barnes

0003_MTGMSH_BBTheme: Artifacts Theme

Aerial Doombot Hydraulic Helper S.H.I.E.L.D. Deployment Drone Ultron Drone A.I.M. Bot Victor Mancha, Runaway War Machine, James Rhodes Repulsor Bots Vibranium Energy Daggers Futurist Forge Thirst for Knowledge Frozen in Ice Thriving Isle 7 Island

0004_MTGMSH_BBTheme: Card Draw Theme Card

A.I.M. Bot Brawn, Amadeus Cho Bold Biochemist Atlantean Cavalry Graviton, Fundamental Force Blue Marvel, Adam Brashear A.I.M. Scientists Super Intelligence H.E.R.B.I.E. Scout Unit Depower Trickster's Stratagem Stark's Ingenuity Thriving Isle 7 Island

0005_MTGMSH_BBTheme: HYDRA Theme Card

Project Deathlok Soldier Doom's Servo-Guards Agents of HYDRA HYDRA Troopers Kingpin's Enforcers Glamorous Grapplers Arnim Zola, Bio-Fanatic Madame Hydra, Reanimated Ultimo, Civilization's End Doom Blade Infernal Rebirth HYDRA Infiltration Thriving Moor 7 Swamp

0006_MTGMSH_BBTheme: Villains Theme Card

Red Room Recruit Boomerang, Blade Flinger Ninja of the Hand Baron Strucker, HYDRA Overlord Tombstone, Career Criminal Crossbones, Malicious Mercenary Glamorous Grapplers Roxxon Brutes Minotaur, Roxxon CEO Dark Deed Visions of Villainy Hour of Defeat Thriving Moor 7 Swamp

0007_MTGMSH_BBTheme: Tutorial Theme Card

8 Mountain Smashing Spree Concentrated Fire Crimson Operative Power Boost Hulk, Bruce Banner Iron Man, Tony Stark Spider-Man, Hometown Hero Scarlet Witch, Wanda Maximoff Repulsor Rays Quicksilver, Pietro Maximoff Black Widow, Natasha Romanoff Happy Hogan, Dauntless Driver

0008_MTGMSH_BBTheme: Young Avengers Theme Card

Speed, Young Avenger Stature, Young Avenger Patriot, Young Avenger Iron Lad, Young Avenger Wiccan, Young Avenger She-Hulk, Jennifer Walters The Immortal Weapons Lightning Strike Experimental Armor Hire a Crew Furious Strength Marvelous Melee Thriving Bluff 7 Mountain

0009_MTGMSH_BBTheme: Counters Theme Card

Serpent Specialist Knight of Wundagore Hellcat, Undying Vigilante Gamma Grotesque Warriors of Wakanda Mister Hyde, Monster Within Beast, Erudite Aerialist The Thing, Ben Grimm Feral Ferocity Punishing Punch Training Regimen Colossal Collision Thriving Grove 7 Forest

0010_MTGMSH_BBTheme: Ramp Theme Card

Undercover Skrull Moon-Boy, Dino Rider Gert and Old Lace, Runaways The Fabulous Frog-Man Warriors of Wakanda Atlas, Sizable Stooge Wakandan Royal Guard Savage Land Dinosaur Flora Colossus Team Transmitter Thing Swing Colossal Collision Thriving Grove 7 Forest

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes esce il 26 giugno 2026 ed è già disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic.