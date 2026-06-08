Lista dei mazzi Commander di Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes
Prendi il comando dell’Universo Marvel con i mazzi Commander di Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes! Abbiamo creato quattro mazzi Commander pronti all’uso con alcuni dei personaggi più iconici di Marvel. Ogni singola carta ha un’illustrazione che riporta personaggi e storie di Marvel e ogni mazzo è una celebrazione di un angolo dell'Universo Marvel amato dai fan. Scegli il tuo preferito e unisci una squadra per al tua serata di gioco.
Avengers Uniti
Wakanda per Sempre
I Fantastici Quattro
Destino Trionfa
Ogni mazzo Commander di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiene quanto segue:
- 1 mazzo Commander da 100 carte pronto all’uso
- I mazzi Commander Avengers Uniti, Wakanda per Sempre e Destino Trionfa contengono quanto segue:
- 1 comandante protagonista foil con illustrazione senza bordo
- 99 carte non foil, incluse 29 carte inedite di Magic
- Il mazzo Commander I Fantastici Quattro contiene quanto segue:
- 4 carte comandante protagonista foil con illustrazione senza bordo
- 96 carte non foil, incluse 26 carte inedite di Magic
- I mazzi Commander Avengers Uniti, Wakanda per Sempre e Destino Trionfa contengono quanto segue:
- 10 pedine bifronte non foil
- 1 carta-guida
- 1 portamazzo
Collector's Edition
Collector's Edition
Collector's Edition
Collector's Edition
Per i superfan di Marvel e i collezionisti che cercano qualche perla in più, i mazzi Commander Collector's Edition cono la migliore aggiunta alla collezione. Ogni mazzo Commander Collector's Edition include quanto segue:
- 1 mazzo Commander da 100 carte pronto all’uso
- I mazzi Commander Collector's Edition Avengers Uniti, Wakanda per Sempre e Destino Trionfa contengono quanto segue:
- 1 Comandante protagonista ondata foil con illustrazione senza bordo
- 99 carte non foil, incluse terre base con illustrazione completa e 29 carte inedite di Magic
- Il mazzo Commander Collector's Edition I Fantastici Quattro include quanto segue:
- 4 carte Comandante protagonista ondata foil con illustrazione senza bordo
- 96 carte ondata foil, incluse terre base con illustrazione completa e 26 carte inedite di Magic
- I mazzi Commander Collector's Edition Avengers Uniti, Wakanda per Sempre e Destino Trionfa contengono quanto segue:
- 10 pedine bifronte
- Queste pedine hanno il trattamento ondata foil da un lato e non fai dall’altro.
- 1 carta-guida
- 1 portamazzo
Puoi trovare le liste dei mazzi per ogni mazzo Commander rivelato qui sotto e sfogliare l’espansione completa una volta che sarà stata rivelata nella galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes.
- Avengers Uniti (Rosso-Bianco-Blu)
- Wakanda per Sempre (Verde-Bianco)
- I Fantastici Quattro (Rosso-Verde-Bianco-Blu)
- Destino Trionfa (Blu-Nero-Rosso)
Porta supereroi (o i loro nemici) nella tua prossima partita di Commander con i mazzi Commander di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes! I mazzi Commander, i mazzi Commander Collector's Edition e molo altro usciranno il 26 giugno 2026, e sono già disponibili per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.
Avengers Uniti
Ri-unisci la tua squadra di eroi con Capitan America, Caposquadra e lancia il tuo potente scudo in battaglia! Il Direttore Nick Fury mantiene la tua mano piena di eroi pronti ad affrontare qualsiasi minaccia che possa arrivare. Scopri tutte le carte nel mazzo Avengers Uniti nella galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. (Clicca il link qui sotto per vedere le pedine del mazzo.)
Pedine di Avengers Uniti
- 10 pedine Uccello // Tesoro
Wakanda per Sempre
Riveleremo i contenuti di questo mazzo nel prossimo futuro. Per ora, goditi il resto dell’espansione nella galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.
I Fantastici Quattro
Riveleremo i contenuti di questo mazzo nel prossimo futuro. Per ora, goditi il resto dell’espansione nella galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.
Destino Trionfa
Riveleremo i contenuti di questo mazzo nel prossimo futuro. Per ora, goditi il resto dell’espansione nella galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.
Forma la tua squadra di amici per la prossima serata di gioco! Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes esce il 26 giugno 2026 ed è già disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic.