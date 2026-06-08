Prendi il comando dell’Universo Marvel con i mazzi Commander di Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes! Abbiamo creato quattro mazzi Commander pronti all’uso con alcuni dei personaggi più iconici di Marvel. Ogni singola carta ha un’illustrazione che riporta personaggi e storie di Marvel e ogni mazzo è una celebrazione di un angolo dell'Universo Marvel amato dai fan. Scegli il tuo preferito e unisci una squadra per al tua serata di gioco.

Mazzo Commander

Avengers Uniti Mazzo Commander

Wakanda per Sempre Mazzo Commander

I Fantastici Quattro Mazzo Commander

Destino Trionfa

Ogni mazzo Commander di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiene quanto segue:

1 mazzo Commander da 100 carte pronto all’uso I mazzi Commander Avengers Uniti, Wakanda per Sempre e Destino Trionfa contengono quanto segue: 1 comandante protagonista foil con illustrazione senza bordo 99 carte non foil, incluse 29 carte inedite di Magic Il mazzo Commander I Fantastici Quattro contiene quanto segue: 4 carte comandante protagonista foil con illustrazione senza bordo 96 carte non foil, incluse 26 carte inedite di Magic

10 pedine bifronte non foil

1 carta-guida

1 portamazzo

Avengers Uniti

Collector's Edition Wakanda per Sempre

Collector's Edition I Fantastici Quattro

Collector's Edition Destino Trionfa

Collector's Edition

Per i superfan di Marvel e i collezionisti che cercano qualche perla in più, i mazzi Commander Collector's Edition cono la migliore aggiunta alla collezione. Ogni mazzo Commander Collector's Edition include quanto segue:

1 mazzo Commander da 100 carte pronto all’uso I mazzi Commander Collector's Edition Avengers Uniti, Wakanda per Sempre e Destino Trionfa contengono quanto segue: 1 Comandante protagonista ondata foil con illustrazione senza bordo 99 carte non foil, incluse terre base con illustrazione completa e 29 carte inedite di Magic Il mazzo Commander Collector's Edition I Fantastici Quattro include quanto segue: 4 carte Comandante protagonista ondata foil con illustrazione senza bordo 96 carte ondata foil, incluse terre base con illustrazione completa e 26 carte inedite di Magic

10 pedine bifronte

Queste pedine hanno il trattamento ondata foil da un lato e non fai dall’altro.

1 carta-guida

1 portamazzo

Puoi trovare le liste dei mazzi per ogni mazzo Commander rivelato qui sotto e sfogliare l’espansione completa una volta che sarà stata rivelata nella galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes.

Porta supereroi (o i loro nemici) nella tua prossima partita di Commander con i mazzi Commander di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes! I mazzi Commander, i mazzi Commander Collector's Edition e molo altro usciranno il 26 giugno 2026, e sono già disponibili per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Avengers Uniti

0005_MTGMSH_CmdrFace: Captain America, Team Leader 0081_MTGMSH_CommNew: Director Nick Fury

Captain America, Team Leader Avenge Falcon and Redwing Hercules, Olympian Hero Heroic Return Heroic Sacrifice Methods of the Mighty Winter Soldier, Reborn Avenger Iron Man, Armored Avenger Jarvis, Earth's Mightiest Butler Professor Hulk The Wasp, Winsome Avenger West Coast Expansion Firebird, Blazing Ranger Photon, Mighty Marvel She-Hulk, Wallbreaker War Machine, Avenging Arsenal Ant-Man, Elusive Avenger Black Widow, Agile Avenger Captain Marvel, Apex Avenger Director Nick Fury Hawkeye, Avenging Archer Love on the Battlefield Quicksilver, Speedster Scarlet Witch, Chaotic Avenger Shang-Chi and the Ten Rings Avengers Quinjet Hulkbuster Armor Jocasta, Automaton Avenger Vision, Synthezoid Avenger Austere Command Bastion Protector Dismantling Wave Folk Hero Gift of Immortality Kindred Discovery Door of Destinies Metallic Mimic Tome of Legends Clifftop Retreat Coastal Peak Exotic Orchard Frostboil Snarl Furycalm Snarl Glacial Fortress Glittering Massif Irrigated Farmland Plaza of Heroes Port Town Prairie Stream Radiant Summit Scavenger Grounds Scorched Geyser Spectator Seating Sulfur Falls Raise the Palisade Thor, Asgard's Avenger Captain Mar-Vell, Space-Born Patriot, Shield Wielder Speed, Young Avenger Captain America, Living Legend Avengers Tower Destroy Evil Make Your Move Swords to Plowshares Arcane Denial Reconnaissance Mission Rip Apart Arcane Signet Hero's Blade Relic of Legends Sol Ring Talisman of Conviction Talisman of Creativity Talisman of Progress Thought Vessel Command Tower Mystic Monastery Path of Ancestry Secluded Courtyard Unclaimed Territory Fellwar Stone Herald's Horn Rescue, Pepper Potts 6 Plains 5 Island 5 Mountain

Ri-unisci la tua squadra di eroi con Capitan America, Caposquadra e lancia il tuo potente scudo in battaglia! Il Direttore Nick Fury mantiene la tua mano piena di eroi pronti ad affrontare qualsiasi minaccia che possa arrivare. Scopri tutte le carte nel mazzo Avengers Uniti nella galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. (Clicca il link qui sotto per vedere le pedine del mazzo.)

Pedine di Avengers Uniti

10 pedine Uccello // Tesoro

0005a_MTGMSH_CmdrTkn: Bird Token // Treasure Token

(Retro)

Wakanda per Sempre

0007_MTGMSH_CmdrFace: T'Challa, the Black Panther 0095_MTGMSH_CommNew: Shuri, the Black Panther

Riveleremo i contenuti di questo mazzo nel prossimo futuro. Per ora, goditi il resto dell’espansione nella galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

(Retro)

I Fantastici Quattro

0001_MTGMSH_CmdrFace: Invisible Woman 0002_MTGMSH_CmdrFace: Mister Fantastic 0003_MTGMSH_CmdrFace: Human Torch 0004_MTGMSH_CmdrFace: The Thing

Riveleremo i contenuti di questo mazzo nel prossimo futuro. Per ora, goditi il resto dell’espansione nella galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

(Retro)

Destino Trionfa

0006_MTGMSH_CmdrFace: Doctor Doom, King of Latveria 0086_MTGMSH_CommNew: Loki, the Deceiver

Riveleremo i contenuti di questo mazzo nel prossimo futuro. Per ora, goditi il resto dell’espansione nella galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

(Retro)

Forma la tua squadra di amici per la prossima serata di gioco! Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes esce il 26 giugno 2026 ed è già disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic.