Standard è, ed è sempre stato, fondamentale per far crescere i negozi di zona. Eventi regolari, un forte ambiente agonistico per il gioco cartaceo, metagame locale e quell’intrigante tocco di agonismo amichevole sono parte integrante dei negozi di zona, tanto che la perdita di centralità di Standard rappresenta per i negozi un campanello d’allarme.

Nonostante negli ultimi anni Magic abbia registrato una crescita costante, la versione cartacea di Standard non è riuscita a tenere testa agli altri formati. Commander ha avuto una crescita sorprendente, sempre più giocatori apprezzano Pioneer e Modern e ogni giorno registriamo in Magic: The Gathering Arena più partite di Standard che partite individuali in qualunque altro formato.

Vedere che la versione cartacea di Standard stia perdendo terreno nonostante l’incredibile crescita di Magic ci preoccupa. Giocatori e proprietari dei negozi hanno ripetuto più volte che ritengono fondamentale avere uno Standard partecipato, apprezzato e forte per la loro esperienza e il loro successo. Ultimamente abbiamo fatto molte domande e cercato di ascoltare per capire come aiutare il formato Standard.

Negli ultimi anni, sempre meno negozi organizzano partite in formato Standard. Io mi sono segnato alcune possibili ragioni, ma mi piacerebbe conoscere l’opinione vostra e delle vostre community. Perché nei vostri negozi le partite sanzionate di Standard hanno registrato un calo rispetto ad altri formati? — Aaron Forsythe (@mtgaaron) 9 novembre 2022

Abbiamo iniziato a lavorare a dei piani specifici. Il fatto che Standard stia tornando a essere percepito come un formato divertente, come ha dimostrato il Pro Tour di L’Avanzata delle Macchine proprio questo fine settimana, è un ottimo segno, ma riconosciamo anche di dover parlare di più di Standard e del gioco agonistico per la versione cartacea di Magic. Per raggiungere tale obiettivo, nei prossimi mesi inizieremo a mettere in atto dei piani strutturati.

Inizieremo oggi stesso.

Il primo passo consiste nell’allungare di un anno il ciclo di vita di tutte le carte per Standard: a partire da questo ambiente Standard, le espansioni usciranno dal formato ogni tre anni anziché ogni due.

Ciò significa che con l’uscita di Terre Selvagge di Eldraine, solo per quest’anno non ci sarà la rotazione in Standard. L’anno prossimo, nel 2024, Innistrad: Promessa Cremisi, Innistrad: Caccia di Mezzanotte, Kamigawa: Dinastia Neon e Strade di Nuova Capenna usciranno dal formato Standard.

(MTG Arena seguirà questo cambiamento per Standard, ma non per Alchemy. Scopri i dettagli completi con il team di MTG Arena.)

L’obiettivo di questa modifica non è mettere in ombra l’incredibile crescita degli ultimi anni di Commander, Pioneer, Modern e degli altri formati, ma dare ai giocatori ulteriori ragioni per giocare nel formato Standard. Crediamo che portare a tre anni la rotazione in Standard renderà la versione cartacea del formato più piacevole per due ragioni principali (e un vantaggio aggiuntivo):

Le attuali carte Standard avranno un ciclo di vita più lungo. Più volte i giocatori hanno espresso il desiderio di poter giocare con le loro carte preferite e godersele più a lungo. Standard è il nostro unico formato che prevede una rotazione e, sebbene crediamo nell’importanza di un continuo rinnovamento, pensiamo anche che sia possibile trovare un compromesso migliore.

Più volte i giocatori hanno espresso il desiderio di poter giocare con le loro carte preferite e godersele più a lungo. Standard è il nostro unico formato che prevede una rotazione e, sebbene crediamo nell’importanza di un continuo rinnovamento, pensiamo anche che sia possibile trovare un compromesso migliore. Permetterà di costruire con il tempo meccaniche e archetipi più efficaci. Abbandonando il modello a blocchi abbiamo ottenuto molta più flessibilità, ma abbiamo anche perso la capacità di costruire meccaniche e tematiche all’interno di un’espansione. Con una finestra temporale più ampia, avremo maggiori occasioni per costruire o rivitalizzare gli archetipi. In sinergia al punto precedente, questo porterà a una maggiore diversità, archetipi più duraturi e abbastanza competitività da mantenere vivo l’interesse dei giocatori.

Abbandonando il modello a blocchi abbiamo ottenuto molta più flessibilità, ma abbiamo anche perso la capacità di costruire meccaniche e tematiche all’interno di un’espansione. Con una finestra temporale più ampia, avremo maggiori occasioni per costruire o rivitalizzare gli archetipi. In sinergia al punto precedente, questo porterà a una maggiore diversità, archetipi più duraturi e abbastanza competitività da mantenere vivo l’interesse dei giocatori. Ci fornirà gli strumenti per creare un ambiente in cui i mazzi sono più focalizzati su “colori e meccaniche” (come verde-bianco e Tossico o blu-bianco e Soldati) e meno bilanciati. Avendo a disposizione più carte, il formato può diventare più flessibile e accogliere più mazzi contemporaneamente.

Crediamo che questa scelta renderà Standard più solido e più dinamico, facendogli acquisire popolarità nei negozi di zona.

I nostri interventi per migliorare l’esperienza di Standard non si limitano a questo. Per assicurarci che Standard riscuota successo nei negozio di zona, attueremo dei piani strutturati per sostenere e dare nuova vita alla versione cartacea di Standard. Stiamo ancora lavorando ai punti successivi, ma abbiamo ritenuto fosse importante condividere questa modifica il prima possibile una volta deciso come intervenire sulla rotazione.

Il resto del piano è ancora in fase di sviluppo e quando sarà ultimato inizieremo a metterlo in atto. Mentre noi ci occupiamo di questo, ci piacerebbe sapere cosa ne pensate! Scriveteci su Twitter (a @PlayMTG o @wizards_magic), unitevi al dibattito su Discord e condividete la vostra opinione nel prossimo episodio di WeeklyMTG il 16 maggio!