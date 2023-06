Wizards of the Coast

Con Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo™ potrai goderti gli eroi, le storie e le avventure de Il Signore degli Anelli come mai prima d’ora.

Le buste di Jumpstart de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo permetteranno a te e alla tua Compagnia di iniziare subito il vostro viaggio epico, con cinque rare inedite di Magic progettate per Jumpstart!

Giocare a Jumpstart è semplice: apri due buste di Jumpstart, mischiale insieme e inizia a giocare! Il processo di costruzione del mazzo viene fatto al posto tuo. Non è necessario limitarsi a usare le buste di Jumpstart di una sola espansione. Prova a unire le buste di Jumpstart di altre espansioni come L’Avanzata delle Macchine o Jumpstart 2022 per creare nuove sinergie, perché le buste di Jumpstart sono sempre compatibili, indipendetemente dall’espansione alla quale appartengono!

Temi e contenuto delle buste di Jumpstart de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo

Le buste di Jumpstart sono disponibili in cinque temi monocolore, con due varianti per ogni tema:

Bianco : Coraggiosi

: Coraggiosi Blu : Astuti

: Astuti Nero : Mordor

: Mordor Rosso : Predoni

: Predoni Verde: Viaggio

Ogni busta di Jumpstart contiene 20 carte di Magic provenienti o dall’espansione principale de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo oppure progettate per le buste di Jumpstart de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo. È inclusa anche una carta tematica.

Contenuto delle buste di Jumpstart de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo:

10 comuni e non comuni da Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo

1 rara inedita di Magic progettata per le buste di Jumpstart de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezo

1 rara o rara mitica da Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo

2 terre base foil

6 terre base non foil

1 carta tematica della busta di Jumpstart

Nelle buste di Jumpstart de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo, ci sono in totale cinque carte rare inedite di Magic e ognuna è in linea con il colore e il tema della busta (queste cinque carte possono essere trovate anche come varianti con illustrazione estesa nelle Collector Booster de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo

Di seguito è riportato il contenuto di tutte le buste di Jumpstart. Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo arriverà il 23 giugno e puoi preordine i prodotti nel tuo negozio di zona, online su Amazon e presso qualsiasi altro rivenditore di Magic: The Gathering.

Liste delle carte nelle buste di Jumpstart de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo

(Nota del redattore: le seguenti liste di carte mostrano automaticamente la ristampa più recente di ogni carta estratta dal nostro database, incluse versioni non incluse in questo prodotto. Le liste di carte non sono una rappresentazione del prodotto carta per carta, ma liste interattive delle carte incluse in ogni busta di Jumpstart.)

1 Saradoc, Master of Buckland 1 Rare or mythic rare 1 Esquire of the King 1 Samwise the Stouthearted 1 Took Reaper 1 Rosie Cotton of South Lane 1 Errand-Rider of Gondor 1 Bill the Pony 1 Lost to Legend 1 Fog on the Barrow-Downs 1 Slip On the Ring 1 Escape from Orthanc 8 Plains

1 Saradoc, Master of Buckland 1 Rare or mythic rare 1 Nimble Hobbit 1 Samwise the Stouthearted 1 Took Reaper 1 Rosie Cotton of South Lane 1 Eastfarthing Farmer 1 Bill the Pony 1 Reprieve 1 Hobbit's Sting 1 Slip On the Ring 1 Escape from Orthanc 8 Plains

1 Elvish Mariner 1 Rare or mythic rare 1 Glorious Gale 1 Arwen's Gift 1 Horses of the Bruinen 1 Council's Deliberation 1 Nimrodel Watcher 1 Pelargir Survivor 1 Captain of Umbar 1 Elrond, Lord of Rivendell 1 Meneldor, Swift Savior 1 Willow-Wind 8 Island

1 Elvish Mariner 1 Rare or mythic rare 1 Nimrodel Watcher 1 Pelargir Survivor 1 Ithilien Kingfisher 1 Elrond, Lord of Rivendell 1 Saruman the White 1 Willow-Wind 1 Glorious Gale 1 Arwen's Gift 1 Horses of the Bruinen 1 Saruman's Trickery 8 Island

1 Ringwraiths 1 Rare or mythic rare 1 Mordor Muster 1 Gollum, Patient Plotter 1 Uruk-hai Berserker 1 Nazgûl 1 Gothmog, Morgul Lieutenant 1 Cirith Ungol Patrol 1 Claim the Precious 1 Gollum's Bite 1 Nasty End 1 Shelob's Ambush 8 Swamp

1 Ringwraiths 1 Rare or mythic rare 1 Mordor Muster 1 Gollum, Patient Plotter 1 Dunland Crebain 1 Gríma Wormtongue 1 Gothmog, Morgul Lieutenant 1 Cirith Ungol Patrol 1 Lash of the Balrog 1 Bitter Downfall 1 Nasty End 1 Orcish Medicine 8 Swamp

1 Assault on Osgiliath 1 Rare or mythic rare 1 Erebor Flamesmith 1 Battle-Scarred Goblin 1 Swarming of Moria 1 Grishnákh, Brash Instigator 1 Gimli, Counter of Kills 1 Olog-hai Crusher 1 Foray of Orcs 1 Fear, Fire, Foes! 1 Gimli's Fury 1 Quarrel's End 8 Mountain

1 Assault on Osgiliath 1 Rare or mythic rare 1 Erebor Flamesmith 1 Goblin Fireleaper 1 Swarming of Moria 1 Grishnákh, Brash Instigator 1 Gimli, Counter of Kills 1 Olog-hai Crusher 1 Foray of Orcs 1 Smite the Deathless 1 Rush the Room 1 Quarrel's End 8 Mountain

1 Elanor Gardner 1 Rare or mythic rare 1 Mirkwood Spider 1 Meriadoc Brandybuck 1 Brandywine Farmer 1 Mirrormere Guardian 1 Dúnedain Rangers 1 Quickbeam, Upstart Ent 1 Ent's Fury 1 Gift of Strands 1 Bombadil's Song 1 Revive the Shire 8 Forest