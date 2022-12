C’è molto più di quel che appare nelle carte dei Transformers, in arrivo in doppia veste nella prossima espansione Mondi Altrove di Magic: The Gathering, con l’uscita dell’espansione La Guerra dei Fratelli il 18 novembre 2022.

Gira Regolare Gira Shattered Glass

Le carte dei Transformers usano il codice espansione “BOT” e il loro specifico simbolo. Queste carte non sono legali in Standard, ma possono essere giocate in Commander, Legacy e Vintage.

Transformers

Queste magnifiche carte bifronte compaiono in due versioni, una con illustrazione ispirata al debutto della prima generazione del 1980 e l’altra alla reinterpretazione di Shattered Glass, un universo alternativo dove gli eroi che conosciamo diventano invece i cattivi, e viceversa.

Gira Regolare Gira Shattered Glass

Proprio come i Transformers che conosciamo e amiamo, queste rappresentazioni possono trasformarsi (convertirsi, come da testo delle regole) da robot a veicolo o altra forma alternativa, e viceversa. E con l’abilità More Than Meets the Eye puoi farli entrare sul campo di battaglia già trasformati in modalità non robot!

Gira Regolare Gira Shattered Glass

Gira

Tutte le carte Transformers sono disponibili sia in foil che non foil e possono comparire nelle buste dell’espansione e nelle Collector Booster di La Guerra dei Fratelli. Tuttavia, i trattamenti Transformers Shattered Glass compaiono solamente nelle Collector Booster di La Guerra dei Fratelli. Inoltre, non è previsto un trattamento Shattered Glass per Arcee, Tiratrice Scelta //Arcee, Coupé Acrobatica.

Confezione di buste dell’espansione Confezione di Collector Booster

Scopri tutte le carte Transformers nellagalleria Immagini delle varianti di La Guerra dei Fratelli.

La Guerra dei Fratelli esce il 18 novembre 2022. Puoi preordinare le buste dell’espansione e le Collector Booster (e tanto altro) oggi stesso online su Amazon, nel tuo negozio di zona e ovunque venga venduto Magic.