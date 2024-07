Wizards of the Coast

Vorresti passare una tranquilla giornata (o giornate) a giocare con nuovi e vecchi amici al tuo negozio di zona? Oppure, che ne diresti di una grande avventura contro altri amici per qualificarsi al Pro Tour?

Che tu abbia voglia di calma o di avventura, Bloomburrow, l'ultima uscita di Magic nonché suo nuovissimo piano, saprà accontentarti. In Bloomburrow troverai adorabili creature unite nella lotta per difendere la loro casa dalle Bestie della Calamità. Questo piccolo ma potente piano presenta un paesaggio bucolico abitato solo da animali come mustelidi, chirotteri e molti altri abitanti del bosco.

Una partita di Bloomburrow inizia come molti libri di favole … anzi, come molte uscite di Magic. E quest'ultima avverrà al …

Prerelease: dal 26 luglio all'1 agosto

Non c'è modo migliore di sperimentare una nuova uscita di Magic se non con un Prerelease, e Bloomburrow non fa eccezione.

Il Prerelease ti dà tutto ciò di cui hai bisogno per avventurarti nelle meccaniche e nei temi di quest'ultimo piano:

6 buste di gioco di Bloomburrow

1 carta stampata rara o mitica dell'espansione principale

1 segnapunti vita Spindown in uno dei cinque colori di Magic

1 carta con codice per Magic: The Gathering Arena

Questo è tutto ciò che ti occorre per costruire un mazzo Sealed di almeno 40 carte. Se sei un esperto di Prerelease, allora sai come funziona. Se è la tua prima volta, non preoccuparti! I Prerelease sono eventi informali dove tutti giocano per la prima volta con le nuove carte. Se non lo hai mai fatto prima, i Prerelease Pack hanno anche dei consigli su come costruire il tuo mazzo Sealed, utili suggerimenti per il numero di terre base da includere e una distribuzione di magie basate sul costo di mana.

Il tutto in un comodo contenitore per il mazzo così potrai tenere le tue carte extra, il tuo mazzo Sealed da 40 carte e altri prodotti senza bisogno di portare altro se non i soldi per comprare il Prerelease Pack!

Gli eventi di Prerelease hanno luogo nei negozi locali che fanno parte del Wizards Play Network (o WPN). Per trovare un evento vicino a te, controlla il localizzatore di eventi e negozi per trovare i negozi che programmano eventi nella tua zona.

Gen Con: dall'1 al 4 agosto

Andrai al Gen Con ad agosto? Allora avrai molte occasioni per giocare a Bloomburrow. Miliardi di occasioni.

Il programma di Gen Con include una miriade di eventi di Magic a cui puoi iscriverti. Stiamo parlando di centinaia di eventi. Non è un'esagerazione.

Ci sono così tante cose da dire sul Gen Con, per esempio sulla moltitudine di conferenze ed eventi emozionanti come lo Showdown di Secret Lair, ma ne abbiamo già parlato l'11 giugno. Ti suggeriamo di leggere tutto l'articolo per gli aggiornamenti più importanti su ciò che abbiamo in serbo per una delle conferenze di giochi da tavolo più grande del Nord America. Ci sono anche i dettagli su come puoi ottenere una carta promo Fulmine di Secret Lair con l'illustrazione dell'autore di graphic novel e mangaka, Toru Terada.

Fulmine (carta promo Gen Con di Secret Lair)

Standard Showdown: dal 2 agosto al 19 settembre

La rotazione standard avverrà il 2 agosto con l'uscita mondiale di Bloomburrow grazie alla quale lo Standard Showdown avrà una nuova carta promo!

Durante lo Standard Showdown hai l'opportunità di fare conoscenza, giocare e combattere in un ambiente rilassato con giocatori locali nel tuo negozio di zona per provare a vincere alcune delle fantastiche carte promo premio disponibili solo nei negozi WPN. Il formato dello Standard Showdown è semplice: è Standard Constructed, un formato divertente e facile da costruire che include carte provenienti da gran parte delle espansioni di Magic degli ultimi due o tre anni, e ti dà un formato da 60 carte da usare insieme a quelle che ottieni dai Prerelease e dagli eventi di draft.

Dal 2 agosto al 19 settembre le carte promo premio presentano una versione foil veramente speciale di Ossificazione, disponibile per i vincitori o per i primi classificati nei negozi WPN di zona.

Ossificazione

(carta promo Standard Showdown)

Per saperne di più su questa promozione Standard Showdown e su cosa potrai vincere nei negozi WPN durante tutto il prossimo anno, leggi i dettagli completi della promozione nel seguente articolo.

Commander Party: dal 16 al 23 agosto e dal 6 al 12 settembre.

Non esiste festa come un Commander Party a tema Bloomburrow, e non avrai soltanto una ma ben due occasioni per giocarne uno subito dopo l'uscita dell'avventura piena di creaturine adorabili di Magic.

Per tutti coloro che non hanno mai partecipato a un Commander Party in un negozio WPN, immaginate questa esperienza come un Commander con degli extra. Il Commander Party offre un'esperienza unica che si basa sul tema dell'uscita, e non necessariamente ogni esperienza è identica alle altre.

Per Bloomburrow, il Commander Party avrà delle carte party animale, tra le quali ogni giocatore ne dovrà scegliere una, così come un supporto di gioco delle stagioni. Dopotutto, le stagioni e il clima a Bloomburrow possono essere influenzati dall'arrivo delle Bestie della Calamità, e i giocatori (che rappresentano l'animale da loro scelto) devono affrontare questi cambiamenti per resistere alla variazione degli elementi.

Ogni carta party animale ha il suo tipo di effetto, mentre il tabellone delle stagioni, in cui le stagioni cambiano in base agli effetti delle carte party animale, porta con sé potenti effetti singoli che possono alterare lo stato della partita.

I giocatori che partecipano a un Commander Party di Bloomburrow potranno accaparrarsi una copia del Cimelio Affilato con bordo retrò (fino a esaurimento scorte).

Cimelio Affilato (carta promo)

Il Primo Commander Party di Bloomburrow si terrà nei negozi WPN di tutto il mondo dal 16 al 23 agosto, e il secondo turno dell'evento sarà dal 6 al 12 settembre. L'esperienza sarà la stessa, vogliamo solo offrire più occasioni per giocare, e i giocatori potranno partecipare a un evento o a entrambi, se lo vorranno. Inoltre, i negozi WPN a cui rimangono delle carte promo in più dal primo Commander Party di Bloomburrow possono distribuirle ai partecipanti del secondo turno se le scorte lo permettono.

Per conoscere le date specifiche di un negozio WPN vicino a te, controlla il tuo negozio di zona per tutte le informazioni.

Inoltre, se vuoi partecipare a una partita a casa o se vuoi semplicemente vedere le carte party animale e il supporto di gioco delle stagioni per costruire un mazzo Commander per l'evento, puoi scaricare i file dal sito WPN!

Campionato in negozio: dal 24 agosto al 15 settembre

Il Campionato in negozio di Bloomburrow offre l'opportunità di vincere dei succulenti tesori ai giocatori agonistici locali nel formato Standard post rotazione. Il programma è semplice: porta un mazzo Standard, gioca contro i giocatori locali in un negozio WPN e accaparrati carte promo giocando bene.

Questo evento è una grande opportunità per mostrare cosa hai imparato durante le prove e i test fatti durante gli eventi settimanali dello Standard Showdown. Inoltre, a partire da Bloomburrow, stiamo estendendo il periodo in cui i negozi WPN possono organizzare il loro evento per questa stagione, dando ai giocatori più occasioni per giocare e vincere fantastiche carte promo nella loro zona.

Fino a esaurimento scorte, tutti i partecipanti possono ottenere una versione della Lanciarapida del Monastero con illustrazione completa, una presenza fissa nei mazzi agguerriti basati sul rosso e legale nello Standard fino alla prossima rotazione del 2025.

Lanciarapida del Monastero

(Carta promo con illustrazione completa)

I primi 8 giocatori di ogni Campionato in negozio riceveranno una versione del Tifone di Squali con illustrazione completa, molto comune tra gli archetipi blu del formato Pioneer.

Tifone di Squali (carta promo con illustrazione completa)

E infine, il vincitore di ogni Campionato in negozio se ne andrà con una versione di Saga di Urza con illustrazione completa senza testo di cui vantarsi per anni. Una terra autografata e un pezzo chiave tra tanti formati Constructed senza rotazione, questa variante esclusiva offre agli appassionati di Modern e degli altri formati un motivo per portare un mazzo Standard Constructed in battaglia al negozio di zona. Con questi premi, varrà sicuramente la pena tuffarsi nello Standard!

Saga di Urza (carta promo senza testo)

Questa volta, il Campionato in negozio di Bloomburrow porta con sé carte promo premio considerevoli, perciò tieni pronto il tuo mazzo Standard Constructed post rotazione, testa le tue strategie in uno Standard Showdown e unisciti a un'avventura nel tuo nel tuo negozio WPN di zona per provare a vincere la versione senza testo di Saga di Urza e il vanto che ne deriva.

Per maggiori dettagli sugli eventi di Campionato in negozio vicino a te, controlla il tuo negozio WPN di zona e leggi in quale giorno avverrà nella finestra di programmazione.

Open House: dal 13 al 15 settembre

Hai iniziato a giocare da poco a Magic e vuoi imparare come si fa? L'Open House offre un punto di lancio in uno dei negozi WPN partecipanti vicino a te!

L'Open House subirà un cambiamento con Bloomburrow, e sarà spostato alla fine della stagione dell'espansione per in modo che avvenga il fine settimana prima del Prerelease di Duskmourn: La Casa degli Orrori. Se sei un giocatore di Magic alle prime armi e non sai se iniziare la tua esperienza in negozio con un Prerelease, l'Open House ti fornirà un fine settimana di prova concreto per imparare come si gioca prima del primo evento di Prerelease!

L'Open House è organizzato nei negozi WPN in modi differenti, utilizzando Jumpstart o i Kit Iniziali, i quali sono stati recentemente stampati per Bloomburrow e Magic: The Gathering® – Assassin's Creed® proprio per essere usati in questo evento. Questi eventi possono essere organizzati anche come Two-Headed Giant, dandoti la possibilità di portare un amico alle prime armi e giocare insieme a Magic facendogli da mentore al suo primo evento.

Questo evento porta direttamente al Prerelease di Duskmourn: La Casa degli Orrori della settimana dopo, e il divertente ponte che collegherà i confortevoli cottage di Bloomburrow agli orrori più terrificanti di Duskmourn è questa carta promo con bordo retrò di un affamato Scoiattolo Famelico!

Scoiattolo Famelico

(carta promo con bordo retrò)

Da notare che la carta promo dell'Open House è disponibile non solo per i nuovi giocatori del negozio WPN ma anche per i veterani di Magic che invitano nuovi giocatori a partecipare all'evento. Tuttavia, le scorte sono limitate, e la carta promo sarà distribuita in ordine di acquisto.

Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni sul loro evento Open House di Bloomburrow!

Qualificazioni al Campionato Regionale: inizio previsto il 2 agosto

Questo cambiamento di stagione non porterà Bestie della Calamità. Ma nuove carte promo di Secret Lair e un'attenzione a Modern Constructed per i prossimi tre mesi!

Il nuovo turno per la Qualificazione al Campionato Regionale (RCQ) inizia il 2 agosto. Le RCQ sono l'inizio del viaggio dei giocatori agonistici verso la qualifica per il secondo Pro Tour del 2025.

I negozi WPN partecipanti possono organizzare RCQ durante questo turno sia nel formato Modern Constructed che Limited, i quali ovviamente includono Bloomburrow Limited dopo la sua uscita ufficiale.

I partecipanti alle RCQ di questo turno riceveranno una dolcissima variante del Gioco di Prestigio, mentre i primi classificati potranno mettere le loro zampe sulla carta premio Verdetto Supremo di Secret Lair.

Gioco di Prestigio Gioco di Prestigio (foil)

Verdetto Supremo Verdetto Supremo (foil)

Per ulteriori informazioni su questo turno di RCQ e il corrispondente Campionato Regionale, puoi consultare questo articolo.

A proposito di Campionati Regionali …

I formati del Campionato Regionale!

Anche se tecnicamente sono fuori dalla stagione di Bloomburrow, siamo lieti di annunciare i formati per i primi due turni del Campionato Regionale della stagione agonistica 2024-2025!

Il primo formato Constructed del Campionato Regionale per la competizione sarà Pioneer Constructed. Questo turno avverrà dal 28 settembre all'1 dicembre. Puoi trovare tutte le informazioni su questo turno qui.

Il secondo formato Constructed del Campionato Regionale per la competizione sarà Modern Constructed. Questo turno avverrà dal 4 gennaio 2025 al 16 marzo 2025. Puoi trovare tutte le informazioni su questo turno qui.

La stagione di Bloomburrow è piena di opportunità per divertiti a giocare nel tuo piccolo villaggio e la sua community, ovvero il tuo negozio di zona. Con le occasioni di gioco che vanno anche oltre, inclusa una convention davvero emozionante a Indianapolis, non c'è periodo migliore per immergersi nel gioco di Magic di quello che arriverà tra qualche settimana!